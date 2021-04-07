Экс-нардепа Семенченко суд отказался выпустить из-под стражи
Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе", - сказали в Офисе генпрокурора.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "В 2014-м он дал надежду всем украинцам, а сейчас заслуживает того, чтобы защищать свою честь на свободе", - жена Семенченко обратилась к Зеленскому. ВИДЕО
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
Также на Цензор.НЕТ: "Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая
Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Холст. Масло. Внизу портнов)
Можливо тоді б його відправили не в СІЗО, а під домашній арешт.
Зрадили товариша.
Шуруй під будівлю суду, захищай Семена, за якого тут істериш.
Вчера - искал мир в глазах Путина.
А сегодня - ему уже срочно нужно в НАТО, вынь да выложь.
Позавчера, Украина была "чемпионом мира по борьбе с коронавирусом" (слова презедента).
Вчера - каких только прививок нам не было обещано - китайских, потом индийских, потом снова китайских, потом британских, потом...
Сегодня - новые обещания. А в это время, Украина прочно обосновалась среди мировых лидеров - как по количеству заболевших, так и по полному провалу вакцинирования. Она действительно чемпион, только со знаком минус. Зато пиар-машина опять запущена по полной!
▪️ Власть, которая так долго кричит "Волки!", что перестаёшь оглядываться на крик.
▪️ Власть, у которой третий год во всём виноват предыдущий президент, но сама она продолжает жить исключительно на его достижениях.
▪️ Власть, для которой слово - пустой звук: сегодня дал, завтра взял, послезавтра забыл.
▪️ Власть, которая является коллективным Арестовичем - никаких убеждений, никаких принципов. Сегодня у них всё белое, завтра - чёрное, послезавтра - кто больше заплатит, такое и будет.
Мы продолжаем жить и делать своё. Но трудно делать своё, когда наверху последние - пустозвоны и трепачи !!
Зеленую власть истинных клептоманов и холуёв кремля , нужно срочно менять , дабы сохранить Украину!
У своїй промові заявив, що копіювання і дотримання Військових статутів ЗСУ - це ознака злочину.
Обидно за сепарню, которую он ганял в 2014-м?
Не звичайний аферист, а поганий аферист. З чим в Раду прийшов, з тим і пішов - ні квартири, ні автівки, ні грошей. Снімають вп'ятьох квартиру і Семен ще просить потурбуватись про сім'ю, коли він буде за гратами
та ти шо? Я навть одного знаю маразматика. Ось він, я навіть заскрінив:
То як там рекордна економіка? А ВВП?
беня каломойша успешно наварил миллиарды грн на одном центрэнерго.
до этого этот кловун воевал против руцкага угля, зато молчал когда тот же уголек перепродавал беня
фсб(у) мстить за те, що їх хазяям не дали окупувати усю Україну і дає зрозуміти що буде із добровольцями.
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s