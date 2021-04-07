РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9226 посетителей онлайн
Новости Дело Семенченко и Шевченко
4 213 82

Экс-нардепа Семенченко суд отказался выпустить из-под стражи

Экс-нардепа Семенченко суд отказался выпустить из-под стражи

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе", - сказали в Офисе генпрокурора.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "В 2014-м он дал надежду всем украинцам, а сейчас заслуживает того, чтобы защищать свою честь на свободе", - жена Семенченко обратилась к Зеленскому. ВИДЕО

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Также на Цензор.НЕТ: "Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

Автор: 

апелляция (628) Апелляционный суд (417) Семенченко Семен (380) мера пресечения (504)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Бгг, за що аферист Костя Грішин (він же Семен Семенченко) боровся, на те і напоровся . Супер!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:38 Ответить
+20
Яка ж у нас мерзотна влада і люди... Семен захищав Україну! Зараз настав час захищати його від абсурдного наклепу! Та під продажним судом зо 2 десятки людей... Тут ще мразота буде белькотіти про "мутного Грішина"! Хто ви такі, і що самі зробили, і що знаєте про Семена?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
+15
Якась божественна, стерильна справедливість!.. Тепер з кічі керуватиме посадкою Пороха)))
показать весь комментарий
07.04.2021 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бгг, за що аферист Костя Грішин (він же Семен Семенченко) боровся, на те і напоровся . Супер!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:38 Ответить
А за что ты боролся?.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:50 Ответить
Якась божественна, стерильна справедливість!.. Тепер з кічі керуватиме посадкою Пороха)))
показать весь комментарий
07.04.2021 15:43 Ответить
зебилЕкснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 111ьі садят Пороха.
Холст. Масло. Внизу портнов)
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
07.04.2021 16:17 Ответить
А чего насиння без маски?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:43 Ответить
за тебя - патриота боролся
показать весь комментарий
07.04.2021 15:43 Ответить
Клоун-дебилоид, который трижды уклонился от повестки арестовывает тех кто защищал страну пока оно давало концерны на россии )) Как Вам?!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:44 Ответить
73% ЗА!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:19 Ответить
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 769
показать весь комментарий
07.04.2021 18:04 Ответить
Это предсказуемо, Стерненко, Антоненко тоже держат за гратами. Это ж не татаров, портнов или какой нибудь сепар воевавший против Украины. К таким у украинских судов понимание и сочувствие, а Семененко не такой.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:45 Ответить
Яка ж у нас мерзотна влада і люди... Семен захищав Україну! Зараз настав час захищати його від абсурдного наклепу! Та під продажним судом зо 2 десятки людей... Тут ще мразота буде белькотіти про "мутного Грішина"! Хто ви такі, і що самі зробили, і що знаєте про Семена?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
Он остановил торговлю барыги с ОРДЛО. Это - страшное преступление для сои.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:51 Ответить
Чому Семен не блокував торгівлю на крові, закупівлю електроенергії з паРаші, від Зеленського?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:07 Ответить
бо семен сам хорошо зарабатывал
показать весь комментарий
07.04.2021 16:17 Ответить
Коли "хорошо зарабатывал", останні два роки?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:19 Ответить
І де заробіток? Ні квартири, ні автівки, а сім'я залишилась без грошей, Семен просить допомоги.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:57 Ответить
аферисту не верят, какой он полковник? примазался аферюга, у коломойши в прокладках был
показать весь комментарий
07.04.2021 17:05 Ответить
Так а гроші де? Аферист і без грошей?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:21 Ответить
Для Зелі та Ко Грішин герой?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:03 Ответить
https://babel.ua/ru/news/61858-agent-nabu-shevchenko-kotorogo-podozrevayut-v-sozdanii-chvk-schitaet-delo-mestyu-ermaka Нет конечно.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:05 Ответить
Чому Грішина не прийшли захистити сотні тих, хто разом з ним були на редутах?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:05 Ответить
И каким образом они бы его защитили? Только по пунктам пожалуйста.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:06 Ответить
Продемонстрували би масову підтримку невинно? звинуваченому.
Можливо тоді б його відправили не в СІЗО, а під домашній арешт.
Зрадили товариша.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:08 Ответить
ВАМ треба - ВИ і думайте, як рятувати свого Грішина, а ми тут до чого???
показать весь комментарий
07.04.2021 16:17 Ответить
хОЧА БИ "ЗАСВІТИЛИ" ПІДТРИМКУ..
показать весь комментарий
07.04.2021 18:05 Ответить
Оце і все, на що ти здатен, генетичний кацап?
Шуруй під будівлю суду, захищай Семена, за якого тут істериш.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:13 Ответить
То нехай захищають Соболев, Парасюк, Беня і нацсуки. Це ті борцуни, які перекривали поставки вугілля з Донбасу і домоглися переєструвати всі шахти і підприємства в московії, а з цим пішли і налоги у бюджет України. Але саме головне, що це вугілля Беня закупає через росію і за великі гроші і Семен зі своєю командою і пальцем не ворохнули, бо то була спецоперація їх боса-Бені, який це вугілля закуповує і має звідти мільярди. За те, що Зеля відводив війська із укріплень борцуни і не ворохнулися. Що посадили ні за що Антоненко, Кульменко, Дударь - аналогічно. У них ворог не путя, а Порошенко, який відірвав Беня від державного корита.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:59 Ответить
СЭМЭНУ ВОЛЮ!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:51 Ответить
ой, не - Юле волю, опять не то, Надии волю, во чёрт - снова не то, Сенцову волю. м......, кажись не то - наверное правильно Константину Гришину волю!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
Та що ж у тебе такі когнітивні борошна - нема сечі навіть згадати, хто знаходиться у тюремному висновку...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:07 Ответить
ты себе как то настрой гугль переводчик, а то палишься
показать весь комментарий
07.04.2021 16:10 Ответить
Влучно сказав, немов вистрелив з цибулі.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:16 Ответить
Ви нові приколи познаходили
показать весь комментарий
07.04.2021 17:24 Ответить
Шестой ************ позавчера говорил, что в Альянсе нас никто не ждёт, и называл Украину "женщиной лёгкого поведения".
Вчера - искал мир в глазах Путина.
А сегодня - ему уже срочно нужно в НАТО, вынь да выложь.

Позавчера, Украина была "чемпионом мира по борьбе с коронавирусом" (слова презедента).
Вчера - каких только прививок нам не было обещано - китайских, потом индийских, потом снова китайских, потом британских, потом...
Сегодня - новые обещания. А в это время, Украина прочно обосновалась среди мировых лидеров - как по количеству заболевших, так и по полному провалу вакцинирования. Она действительно чемпион, только со знаком минус. Зато пиар-машина опять запущена по полной!

▪️ Власть, которая так долго кричит "Волки!", что перестаёшь оглядываться на крик.
▪️ Власть, у которой третий год во всём виноват предыдущий президент, но сама она продолжает жить исключительно на его достижениях.
▪️ Власть, для которой слово - пустой звук: сегодня дал, завтра взял, послезавтра забыл.
▪️ Власть, которая является коллективным Арестовичем - никаких убеждений, никаких принципов. Сегодня у них всё белое, завтра - чёрное, послезавтра - кто больше заплатит, такое и будет.

Мы продолжаем жить и делать своё. Но трудно делать своё, когда наверху последние - пустозвоны и трепачи !!
Зеленую власть истинных клептоманов и холуёв кремля , нужно срочно менять , дабы сохранить Украину!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:52 Ответить
На кого міняти? На Пєцю?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:50 Ответить
ну на вашу воровку Жульку, яка рвкеться в коаліцію зі слугами:
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 6150
показать весь комментарий
07.04.2021 17:02 Ответить
Ні Барига,ні Кремлівська Підстилка ,ні Клоун своїм Царствуванням Україні не допоможуть
показать весь комментарий
07.04.2021 18:07 Ответить
Павло Дудра допоможе?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Щезнути Україні з політичної карти світу.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:00 Ответить
А где были эти судьи весной 2014 года?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:56 Ответить
Де були судді? Бігали з прапорами російськими. А що? Досі ж ніхто за колоборацію не сидить.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:48 Ответить
Там і прокурвор-вилупок їм підходить.
У своїй промові заявив, що копіювання і дотримання Військових статутів ЗСУ - це ознака злочину.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:44 Ответить
Страна захвачена бандитами и предателями......
показать весь комментарий
07.04.2021 16:00 Ответить
Шо так разверещался?
Обидно за сепарню, которую он ганял в 2014-м?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:37 Ответить
Гришину надо написать повинную, - мол был шпионом кацапии и подсадной уткой.Отпустят моментально.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:21 Ответить
Ахмєтов і медведчукИ шикують на волі, а Семенченко за гратами. Сюр 2021. Розкажіть мені, що всі рівні перед Законом при таких розкладах.(с)
показать весь комментарий
07.04.2021 16:28 Ответить
Семенченко обычный аферист, а не ветеран никакой, давно понятно
показать весь комментарий
07.04.2021 16:41 Ответить
Не звичайний аферист, а поганий аферист. З чим в Раду прийшов, з тим і пішов - ні квартири, ні автівки, ні грошей. Снімають вп'ятьох квартиру і Семен ще просить потурбуватись про сім'ю, коли він буде за гратами.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:44 Ответить
таки мадам зеленская тоже на голубом глазу плакалась. что ни кола ни двора всё по съёмным квартирам мыкаются и одна мечта заиметь свой угол .
показать весь комментарий
07.04.2021 18:36 Ответить
Коли це було? Сам вигадав?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:22 Ответить
Та це вонючє зеленотрілля тут підпрацьовує. Не звертаймо на тролєвисіриуваги
показать весь комментарий
08.04.2021 09:27 Ответить
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 9936 https://censor.net/ru/user/98956

Не звичайний аферист, а поганий аферист. З чим в Раду прийшов, з тим і пішов - ні квартири, ні автівки, ні грошей. Снімають вп'ятьох квартиру і Семен ще просить потурбуватись про сім'ю, коли він буде за гратами
показать весь комментарий
08.04.2021 09:29 Ответить
Складаємо список нормальних, відомих політиків на кандидата в президенти на дострокові, заслуховуємо склад їхньої команди, перші рішення і кроки в обсязі ста слів у разі перемоги, голосуємо їх на київському віче, визначаємо переможця, укладаємо з ним суспільний договір і починаємо політкомпанію дострокових президентських. Зєля через три дні подасть у відставку, а ми будемо нарешті вперше за тридцять років мати нормальну владу.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:42 Ответить
наголосував разом з воровкою Жулькою? Жери тепер
показать весь комментарий
07.04.2021 16:56 Ответить
ты видать из тех, кому хабар не дошел? Подгораешь? Эт хорошо... Шеву и Семена по-любому выпустят, а тебя найдут...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:52 Ответить
Количество поганых троляк на ветке показывает отличную организацию лубянскоми вошами и ПРвскими гнидами борьбу с патриотами свободной Украины. И не ругайте зелю..он там никто...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:47 Ответить
мені здається більш імовірним, що на гілці більшість не тролів, а маразматиків
показать весь комментарий
07.04.2021 16:52 Ответить

та ти шо? Я навть одного знаю маразматика. Ось він, я навіть заскрінив:
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
07.04.2021 16:57 Ответить
ми запам"ятали ТВІЙ пост
То як там рекордна економіка? А ВВП?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:58 Ответить
в умовах світової кризи економіка України просіла набагато меньше, ніж економіка Іспанії, Франції, Туреччини і твоєї улуюбленої московії, так що я був повністю правий
показать весь комментарий
07.04.2021 17:01 Ответить
не бреши, дбл. Може нагадати, коли ваші ЗЕлені ублюдки створювали ШТАБ ПОРЯТУНКУ ПРОМИСЛОВОСТІ??? Так я нагадаю - ВОСЕНИ , коли про Ковід ще ніхто і не чув. Затусуйся під плінтус, Збіл
показать весь комментарий
07.04.2021 17:03 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/26/655317/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/26/655317/

Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 9172
показать весь комментарий
07.04.2021 17:05 Ответить
Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти - Цензор.НЕТ 78
показать весь комментарий
07.04.2021 17:08 Ответить
просто вже сидячи в дупі,важко більше"просісти"...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:13 Ответить
все что нужно знать. это цербер бени каломойского. охранял офис центрэнерго когда тот перехал в лес....
беня каломойша успешно наварил миллиарды грн на одном центрэнерго.
до этого этот кловун воевал против руцкага угля, зато молчал когда тот же уголек перепродавал беня
показать весь комментарий
07.04.2021 16:59 Ответить
Там "суддівська тройка" - кучмо-шапкокрадівське кодло.
фсб(у) мстить за те, що їх хазяям не дали окупувати усю Україну і дає зрозуміти що буде із добровольцями.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
Вспомним, как это было)))

https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
показать весь комментарий
07.04.2021 19:04 Ответить
Таки так! Семен таки створив незаконне озброєне формування. Поки патр-р-р-ріотичні політикани та "судді" з мусорами та чикістами іплами лускали. Це НОФ називалось Добровольчий батальйон "Донбас". Ні одне таке формування в 2014 році не вкладалось в рами тоді діючих законів. Так що в риго-пецо-ЗЕлупініних мусорів та "суддів" є всі права кидати за грати добровольців 2014-2015 років.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:07 Ответить
 
 