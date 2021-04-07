Экс-нардепа Семенченко суд отказался выпустить из-под стражи

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе", - сказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.