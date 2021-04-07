Екснардепа Семенченка суд відмовився випустити з-під варти
Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою - залишено апеляційним судом чинним", - сказали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ
