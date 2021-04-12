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Новости Агрессия России против Украины
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Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины

Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США

Страны "группы семи" заявили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанному на сдержанности".

Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Читайте также: Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

Автор: 

G7 (844) провокация (1464) россия (96095) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+18
Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 3744
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12.04.2021 22:01
+9
меньше п#здіть і дайте нам ще зброї, а ми заспокоємо московію власноруч
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12.04.2021 22:02
+9
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173

Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 147
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12.04.2021 22:06
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Правила форума Совет форумчан
одни ПРИЗЫВЫ
вместо действий...
при этом увеличивают покупки российских нефти и газа
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12.04.2021 22:01 Ответить
не бреши, лахта. Збільшення закупівель було у 2020 році - при Трумпі
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12.04.2021 22:19 Ответить
Тобто при Трампі? Коли це США купували кацапський газ?
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12.04.2021 23:49 Ответить
Не плутайте кохання з шлюбом. Торгівля має бути поза політикою, якщо аптекарша росіянка, то помирати без валідолу?
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13.04.2021 09:08 Ответить
аптекарша потом придет и отожмет у тебя твою квартиру
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13.04.2021 12:32 Ответить
неправильно они поступают - надо умолять , падать на колени, кричать , что снимут санкции ..., все привьются спутником, тогда может быть отойдут!!!)))
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13.04.2021 10:09 Ответить
Увеличивать они могут только закупки ягеля да бояры
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13.04.2021 10:30 Ответить
Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 3744
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12.04.2021 22:01 Ответить
...зато живые , тактика сработала , железо наклепают - уметь надо на ровной дороге, это не кажному дано!!)))
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13.04.2021 10:13 Ответить
меньше п#здіть і дайте нам ще зброї, а ми заспокоємо московію власноруч
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12.04.2021 22:02 Ответить
Дайте ще зброї і натовських командирів та головкома, бо наші хомчаки заведуть в котли й кинуть...
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13.04.2021 09:16 Ответить
"Обеспокоенность" не забыли?
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12.04.2021 22:02 Ответить
https://twitter.com/OstapYarysh
https://twitter.com/OstapYarysh

Ostap Yarysh

@OstapYarysh

·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645 25 хв

Речниця Білого дому Джен Псакі про реакцію США на російську агресію в Україні: «Будуть певні видимі наслідки, і такі, що побачити не можна».
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645
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12.04.2021 22:04 Ответить
В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.- зачем писать длинный текст этого достаточно считай что россия услышала и завтра будет начинать отводить войск и прекращать провокацию
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12.04.2021 22:05 Ответить
От бачите, а бацька не пустив їх на наш кордон.
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13.04.2021 09:33 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173

Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 147
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12.04.2021 22:06 Ответить
так и зеля того-же мнения...
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12.04.2021 23:07 Ответить
И это радует. Куйловские фейки от писькова и лошади цели не достигли. Крупная провокация в ордло автоматически ляжет на хутина. Пуйло, сдыхай уже, утомил.
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12.04.2021 22:12 Ответить
Типовий сумний мокша - очиці посажені глибоко і маленькі, видно, що п'яничка.Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 904
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12.04.2021 22:16 Ответить
зебилы
так и не поняли
что олигархам пох Украина
и её народ
им нужны только деньги
при любом раскладе
и власть они приводят
во власть
чтобы она обагащала их -
любой ценой
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12.04.2021 22:18 Ответить
***** і G7, - "дєржитє міня сємєро!"

Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 3994
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12.04.2021 22:24 Ответить
"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 8088
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12.04.2021 22:32 Ответить
Сни збуваються.
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13.04.2021 09:37 Ответить
Не пишіть ахінею. Ми готові зустріти кацапів. Щодня в Україні літаки НАТО під выгрузку. Кацапи вперед.
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12.04.2021 22:33 Ответить
Не стоило столько шуметь и призывать карлика и его страну к благоразумию. Долблдятлы тем и отличаются, что чем больше им что либо предлагаешь, тем с большим удовольствием они всё делают наоборот. В этом их удача. Стоило молчать категорически---это пугает и настораживает хоть чуть. Упорство---свойство людей, упрямство---свойство ослов.
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12.04.2021 22:48 Ответить
Способов у Запада ослабить рашку - масса, но пока видели унылый бред... На Украине аппетиты не остановятся.
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12.04.2021 22:49 Ответить
Кацап вислів на..й підходить тобі, тільки не на.
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12.04.2021 23:05 Ответить
Довбодятли з монголо-татарії. Для вас вторгнення це поховати свій капапстан навіки вічні.. Брати йдіть,ми чекаємо вас У ПЕКЛІ,
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12.04.2021 22:56 Ответить
нє,ну занепокоєнність - це дуже багато.краще вкажіть дедлайн і напишіть мєню,якщо путін не забереться.
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12.04.2021 23:04 Ответить
Да кацапью важен сам процесс: чтобы их боялись, опасались их "силы" и говорили о них во всех мировых СМИ. В отличие от нормальных наций, кассабам это важно, это поддерживает их представление об их собственной мировой важности.
Так что даже если они и не нападут, то уж энергией собственной значимости подпитаются по полной.
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12.04.2021 23:08 Ответить
Якщо після таких заяв будуть такі ж дії, як 2014-2015, то це лише пук в калюжу
Московія ніколи не відчепиться від України, бо майже всю історію вони собі переписали з історії України-Руси. А коли Україна не під кремлем, то вся їх велич, давня історія та приналежність до європейської цивілізації - просто міф та мильна бульбашка, яка ось-ось лусне.
Вони бояться своєї справжньої історії, не визнають неї та соромляться.
І це не залежить від того, хто сидить в кремлі - путлєр чи хтось інший. Там вся нація вже така
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12.04.2021 23:10 Ответить
Мого народу Київська держава, -
Як древня книга нашого єства,
Але із неї всі найкращі глави
Собі безжально видерла Москва.
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12.04.2021 23:40 Ответить
Це я ще років з 15 тому написав, - маючи на увазі кацапів:

Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
*
Бывают странные народы, -
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.
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12.04.2021 23:50 Ответить
Це як у тюрмі, -- я сидів, ти сидів, давай і його посадимо...)
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13.04.2021 09:45 Ответить
Ну раз вже і Боррель "стурбувався", то можна бути "спокійними".
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13.04.2021 07:46 Ответить
Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 10:23 Ответить
Самое страшное что может сделать США - арестовать их богатства у себя. Золотой триллион!!! Так это там называют, в Америке! Прикиньте, ТРИЛЛИОН! Охреневшие. У наших тоже там наверное не мало, нолик один убрать и будет самое оно, лярдов 100 наверное
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13.04.2021 10:48 Ответить
глубокую или не очень не забудьте Озабоченность включить, это очень хорошо стимулирует ботаксного, педофильного Шныря больного шизофренией.....
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13.04.2021 10:48 Ответить
Вони або дурні, або прокидаються.... рашиссти розуміють тільки мову сили.
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13.04.2021 11:45 Ответить
 
 