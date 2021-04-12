Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины
Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.
В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.
Страны "группы семи" заявили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанному на сдержанности".
Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
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при этом увеличивают покупки российских нефти и газа
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Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645 25 хв
Речниця Білого дому Джен Псакі про реакцію США на російську агресію в Україні: «Будуть певні видимі наслідки, і такі, що побачити не можна».
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645
так и не поняли
что олигархам пох Украина
и её народ
им нужны только деньги
при любом раскладе
и власть они приводят
во власть
чтобы она обагащала их -
любой ценой
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Так что даже если они и не нападут, то уж энергией собственной значимости подпитаются по полной.
Московія ніколи не відчепиться від України, бо майже всю історію вони собі переписали з історії України-Руси. А коли Україна не під кремлем, то вся їх велич, давня історія та приналежність до європейської цивілізації - просто міф та мильна бульбашка, яка ось-ось лусне.
Вони бояться своєї справжньої історії, не визнають неї та соромляться.
І це не залежить від того, хто сидить в кремлі - путлєр чи хтось інший. Там вся нація вже така
Як древня книга нашого єства,
Але із неї всі найкращі глави
Собі безжально видерла Москва.
Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
*
Бывают странные народы, -
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".