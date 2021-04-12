Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України
Глави МЗС країн G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - сказано в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великою Британією.
У документі наголошується, що G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.
Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, заснованому на стриманості".
Вони знову наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини з роботи в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
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вместо действий...
при этом увеличивают покупки российских нефти и газа
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Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645 25 хв
Речниця Білого дому Джен Псакі про реакцію США на російську агресію в Україні: «Будуть певні видимі наслідки, і такі, що побачити не можна».
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645
так и не поняли
что олигархам пох Украина
и её народ
им нужны только деньги
при любом раскладе
и власть они приводят
во власть
чтобы она обагащала их -
любой ценой
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Так что даже если они и не нападут, то уж энергией собственной значимости подпитаются по полной.
Московія ніколи не відчепиться від України, бо майже всю історію вони собі переписали з історії України-Руси. А коли Україна не під кремлем, то вся їх велич, давня історія та приналежність до європейської цивілізації - просто міф та мильна бульбашка, яка ось-ось лусне.
Вони бояться своєї справжньої історії, не визнають неї та соромляться.
І це не залежить від того, хто сидить в кремлі - путлєр чи хтось інший. Там вся нація вже така
Як древня книга нашого єства,
Але із неї всі найкращі глави
Собі безжально видерла Москва.
Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
*
Бывают странные народы, -
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".