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Новини Агресія Росії проти України
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Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України

Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України

Глави МЗС країн G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - сказано в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великою Британією.

У документі наголошується, що G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.

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Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, заснованому на стриманості".

Вони знову наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини з роботи в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

Автор: 

G-7 G7 (1046) провокація (786) росія (65949) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+18
Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 3744
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12.04.2021 22:01
+9
меньше п#здіть і дайте нам ще зброї, а ми заспокоємо московію власноруч
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12.04.2021 22:02
+9
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173

Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 147
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12.04.2021 22:06
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одни ПРИЗЫВЫ
вместо действий...
при этом увеличивают покупки российских нефти и газа
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12.04.2021 22:01 Відповісти
не бреши, лахта. Збільшення закупівель було у 2020 році - при Трумпі
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12.04.2021 22:19 Відповісти
Тобто при Трампі? Коли це США купували кацапський газ?
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12.04.2021 23:49 Відповісти
Не плутайте кохання з шлюбом. Торгівля має бути поза політикою, якщо аптекарша росіянка, то помирати без валідолу?
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13.04.2021 09:08 Відповісти
аптекарша потом придет и отожмет у тебя твою квартиру
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13.04.2021 12:32 Відповісти
неправильно они поступают - надо умолять , падать на колени, кричать , что снимут санкции ..., все привьются спутником, тогда может быть отойдут!!!)))
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13.04.2021 10:09 Відповісти
Увеличивать они могут только закупки ягеля да бояры
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 3744
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12.04.2021 22:01 Відповісти
...зато живые , тактика сработала , железо наклепают - уметь надо на ровной дороге, это не кажному дано!!)))
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13.04.2021 10:13 Відповісти
меньше п#здіть і дайте нам ще зброї, а ми заспокоємо московію власноруч
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12.04.2021 22:02 Відповісти
Дайте ще зброї і натовських командирів та головкома, бо наші хомчаки заведуть в котли й кинуть...
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13.04.2021 09:16 Відповісти
"Обеспокоенность" не забыли?
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12.04.2021 22:02 Відповісти
https://twitter.com/OstapYarysh
https://twitter.com/OstapYarysh

Ostap Yarysh

@OstapYarysh

·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645 25 хв

Речниця Білого дому Джен Псакі про реакцію США на російську агресію в Україні: «Будуть певні видимі наслідки, і такі, що побачити не можна».
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1381678243443568645
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12.04.2021 22:04 Відповісти
В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.- зачем писать длинный текст этого достаточно считай что россия услышала и завтра будет начинать отводить войск и прекращать провокацию
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12.04.2021 22:05 Відповісти
От бачите, а бацька не пустив їх на наш кордон.
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13.04.2021 09:33 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173

Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины - Цензор.НЕТ 147
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12.04.2021 22:06 Відповісти
так и зеля того-же мнения...
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12.04.2021 23:07 Відповісти
И это радует. Куйловские фейки от писькова и лошади цели не достигли. Крупная провокация в ордло автоматически ляжет на хутина. Пуйло, сдыхай уже, утомил.
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12.04.2021 22:12 Відповісти
Типовий сумний мокша - очиці посажені глибоко і маленькі, видно, що п'яничка.Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 904
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12.04.2021 22:16 Відповісти
зебилы
так и не поняли
что олигархам пох Украина
и её народ
им нужны только деньги
при любом раскладе
и власть они приводят
во власть
чтобы она обагащала их -
любой ценой
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12.04.2021 22:18 Відповісти
***** і G7, - "дєржитє міня сємєро!"

Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 3994
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12.04.2021 22:24 Відповісти
"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України - Цензор.НЕТ 8088
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12.04.2021 22:32 Відповісти
Сни збуваються.
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13.04.2021 09:37 Відповісти
Не пишіть ахінею. Ми готові зустріти кацапів. Щодня в Україні літаки НАТО під выгрузку. Кацапи вперед.
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12.04.2021 22:33 Відповісти
Не стоило столько шуметь и призывать карлика и его страну к благоразумию. Долблдятлы тем и отличаются, что чем больше им что либо предлагаешь, тем с большим удовольствием они всё делают наоборот. В этом их удача. Стоило молчать категорически---это пугает и настораживает хоть чуть. Упорство---свойство людей, упрямство---свойство ослов.
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12.04.2021 22:48 Відповісти
Способов у Запада ослабить рашку - масса, но пока видели унылый бред... На Украине аппетиты не остановятся.
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12.04.2021 22:49 Відповісти
Кацап вислів на..й підходить тобі, тільки не на.
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12.04.2021 23:05 Відповісти
Довбодятли з монголо-татарії. Для вас вторгнення це поховати свій капапстан навіки вічні.. Брати йдіть,ми чекаємо вас У ПЕКЛІ,
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12.04.2021 22:56 Відповісти
нє,ну занепокоєнність - це дуже багато.краще вкажіть дедлайн і напишіть мєню,якщо путін не забереться.
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12.04.2021 23:04 Відповісти
Да кацапью важен сам процесс: чтобы их боялись, опасались их "силы" и говорили о них во всех мировых СМИ. В отличие от нормальных наций, кассабам это важно, это поддерживает их представление об их собственной мировой важности.
Так что даже если они и не нападут, то уж энергией собственной значимости подпитаются по полной.
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12.04.2021 23:08 Відповісти
Якщо після таких заяв будуть такі ж дії, як 2014-2015, то це лише пук в калюжу
Московія ніколи не відчепиться від України, бо майже всю історію вони собі переписали з історії України-Руси. А коли Україна не під кремлем, то вся їх велич, давня історія та приналежність до європейської цивілізації - просто міф та мильна бульбашка, яка ось-ось лусне.
Вони бояться своєї справжньої історії, не визнають неї та соромляться.
І це не залежить від того, хто сидить в кремлі - путлєр чи хтось інший. Там вся нація вже така
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12.04.2021 23:10 Відповісти
Мого народу Київська держава, -
Як древня книга нашого єства,
Але із неї всі найкращі глави
Собі безжально видерла Москва.
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12.04.2021 23:40 Відповісти
Це я ще років з 15 тому написав, - маючи на увазі кацапів:

Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
*
Бывают странные народы, -
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.
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12.04.2021 23:50 Відповісти
Це як у тюрмі, -- я сидів, ти сидів, давай і його посадимо...)
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13.04.2021 09:45 Відповісти
Ну раз вже і Боррель "стурбувався", то можна бути "спокійними".
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13.04.2021 07:46 Відповісти
Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 10:23 Відповісти
Самое страшное что может сделать США - арестовать их богатства у себя. Золотой триллион!!! Так это там называют, в Америке! Прикиньте, ТРИЛЛИОН! Охреневшие. У наших тоже там наверное не мало, нолик один убрать и будет самое оно, лярдов 100 наверное
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13.04.2021 10:48 Відповісти
глубокую или не очень не забудьте Озабоченность включить, это очень хорошо стимулирует ботаксного, педофильного Шныря больного шизофренией.....
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13.04.2021 10:48 Відповісти
Вони або дурні, або прокидаються.... рашиссти розуміють тільки мову сили.
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13.04.2021 11:45 Відповісти
 
 