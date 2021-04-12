Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України

Глави МЗС країн G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - сказано в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великою Британією.

У документі наголошується, що G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.

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Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, заснованому на стриманості".

Вони знову наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини з роботи в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.