РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9427 посетителей онлайн
Новости
2 823 8

Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения

Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения

Сегодня, 21 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Юрию Зонтову – брату председателя ОАСК Павла Вовка. Он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, решение приняли судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки

Защита Зонтова просила отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.

Как отмечается, адвокаты продолжали говорить о провокации преступления, невиновности своего клиента и его неспособности внести 35 млн грн залога.

Брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.

Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленной в ходе обыска суммы наличными в размере примерно 135 млн грн.

Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения 01

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

Автор: 

Вовк Павел (261) Антикоррупционный суд (1278) мера пресечения (520) Зонтов Юрий (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а если он не только ворюжка , а еще шпион, то все равно за бабло выпустят?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:06 Ответить
конечно выпустят , у нас че шпиен , че преступник - лишь бы с деньгами
показать весь комментарий
21.04.2021 19:31 Ответить
Професіонали від "Слуг Народу" ідуть здійснювати реформи. На фото - початок реформування міського транспорту.

https://twitter.com/EngineerKPI/status/1384850670147211264/photo/1
Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
21.04.2021 17:10 Ответить
Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения - Цензор.НЕТ 3057
показать весь комментарий
21.04.2021 17:11 Ответить
Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения - Цензор.НЕТ 754
показать весь комментарий
21.04.2021 17:11 Ответить
Верховній Раді необхідно терміново прийняти закон про відміну виходити під заставу!
показать весь комментарий
21.04.2021 18:13 Ответить
Жертвенное животное, пошел на заклание как агнец. Дивно що ніхто не вписався за звірятко. А десь істерично заходиться від сміху їхня бородата бабуся бєня.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:29 Ответить
 
 