Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения
Сегодня, 21 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Юрию Зонтову – брату председателя ОАСК Павла Вовка. Он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога.
Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, решение приняли судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.
Защита Зонтова просила отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.
Как отмечается, адвокаты продолжали говорить о провокации преступления, невиновности своего клиента и его неспособности внести 35 млн грн залога.
Брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.
Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленной в ходе обыска суммы наличными в размере примерно 135 млн грн.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.
21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/EngineerKPI/status/1384850670147211264/photo/1