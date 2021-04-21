Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения

Сегодня, 21 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Юрию Зонтову – брату председателя ОАСК Павла Вовка. Он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога.

передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, решение приняли судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.

Защита Зонтова просила отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.

Как отмечается, адвокаты продолжали говорить о провокации преступления, невиновности своего клиента и его неспособности внести 35 млн грн залога.

Брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.

Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленной в ходе обыска суммы наличными в размере примерно 135 млн грн.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.