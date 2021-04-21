УКР
Антикорупційний суд відмовив Зонтову в зміні запобіжного заходу

Антикорупційний суд відмовив Зонтову в зміні запобіжного заходу

Сьогодні, 21 квітня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Юрію Зонтову - братові голови ОАСК Павла Вовка. Він залишиться в СІЗО, але може вийти під 35 млн грн застави.

Про це повідомляє в Telegram Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення ухвалили судді Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

Захист Зонтова просив скасувати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в 35 млн грн.

Як зазначається, адвокати продовжували говорити про провокації злочину, невинність свого клієнта і його нездатність внести 35 млн грн застави.

Брат Вовка заявив, що його звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, і він не зможе скористатися службовим становищем.

Прокурор просив залишити Зонтова під вартою, але збільшити заставу до 70 млн грн. Таку суму прокурор обґрунтовував значними доходами підозрюваного, великою кількістю майна в його власності, а також виявленою в ході обшуку суми готівкою в розмірі приблизно 135 млн грн.

Антикорупційний суд відмовив Зонтову в зміні запобіжного заходу 01

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2067) запобіжний захід (552) Зонтов Юрій (27)
а если он не только ворюжка , а еще шпион, то все равно за бабло выпустят?
21.04.2021 17:06 Відповісти
конечно выпустят , у нас че шпиен , че преступник - лишь бы с деньгами
21.04.2021 19:31 Відповісти
Верховній Раді необхідно терміново прийняти закон про відміну виходити під заставу!
21.04.2021 18:13 Відповісти
Жертвенное животное, пошел на заклание как агнец. Дивно що ніхто не вписався за звірятко. А десь істерично заходиться від сміху їхня бородата бабуся бєня.
21.04.2021 18:29 Відповісти
 
 