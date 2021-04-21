Антикорупційний суд відмовив Зонтову в зміні запобіжного заходу
Сьогодні, 21 квітня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Юрію Зонтову - братові голови ОАСК Павла Вовка. Він залишиться в СІЗО, але може вийти під 35 млн грн застави.
Про це повідомляє в Telegram Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рішення ухвалили судді Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.
Захист Зонтова просив скасувати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в 35 млн грн.
Як зазначається, адвокати продовжували говорити про провокації злочину, невинність свого клієнта і його нездатність внести 35 млн грн застави.
Брат Вовка заявив, що його звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, і він не зможе скористатися службовим становищем.
Прокурор просив залишити Зонтова під вартою, але збільшити заставу до 70 млн грн. Таку суму прокурор обґрунтовував значними доходами підозрюваного, великою кількістю майна в його власності, а також виявленою в ході обшуку суми готівкою в розмірі приблизно 135 млн грн.
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.
21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
