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Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отвергает обвинения в якобы создании компанией "дыры" в госбюджете-2021 на 10 млрд грн, и считает реальной причиной увольнения накопленные НАК $2 млрд свободных денежных средств, хотя компания и информировала президента и правительство о планах перевести государству в этом году 32 млрд грн дополнительно к налогам.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина" передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн… Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", – сказал Коболев.

Он добавил, что правительство также было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет убыток, так как "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быть руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., не имеет смысла, - экс-глава "Нафтогаза" Коболев

Экс-глава правления подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах – 7 млрд кубометров принадлежащего "Нафтогазу" природного газа, и это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

Коболев констатировал, что в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем", так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у "Нафтогаза".

Также читайте: Без набсовета "Нафтогаз" нормально работать не сможет, - экс-глава правления Коболев

"Как руководитель, думающий и о зиме, и о других больших вызовах, таких как препятствование завершению строительства "Северного потока - 2", я понимал необходимость планирования нашей деятельности с точки зрения того, чтобы "Нафтогаз" был финансово сбалансирован", - пояснил экс-глава правления необходимость создания такого запаса свободных денежных средств. Он добавил, что Украина не может претендовать на остановку "Северного потока - 2", если создаст риски прерывания транзита по своей территории.

"Что такое безопасность на следующую зиму - это достаточно денежных средств. Из $2 млрд мы 32 млрд грн, то есть более $1 млрд готовы были передать тем или иным образом бюджет... Поэтому, когда говорят "Коболев, у тебя слишком много денег", то, во-первых, это не у меня, а в госкомпании "Нафтогаз". Во-вторых, эти деньги нужны для выполнения важных задач: это добыча, безопасность поставок, проекты и другие вещи", - отметил экс-глава правления.

Он подчеркнул, что компания и он выполняли задачи в рамках контракта, в том числе по максимизации трансфертов в бюджет, которые в 2020 году были рекордно высокими.

"Если кто-то хочет говорить нам, как делать, а не что делать, то так мне работать не интересно. Я лучше буду уволен за то, что делал правильные вещи, но со мной не согласился акционер, чем я сделаю неправильно, и меня потом будут освобождать осенью, когда будет пустая подземка или мы провалим другие важные проекты…", - заявил Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета, и менеджмент добивался этого в рамках законодательства и в интересах компании.

"Поэтому подход с моей стороны в отношении моей должности был и остается прагматичным: если нужна работа по декларируемым правилам (корпоративного управления, в первую очередь), то мне интересно работать. Если правила изменены в сторону возвращения "Нафтогаза" под оперативное управление органами государственной власти (а именно это произошло 28 апреля с точки зрения последствий), то я не вижу смысла", - подчеркнул Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте: Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Нафтогаз (3112) увольнение (2672) Коболев (458)


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Топ комментарии
+16
Ну да, просто при коболеве 2 млрд были у государства, теперь эти деньги перейдут на оманско-катарские офшоры. Угадай какого президента?
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04.05.2021 17:46
+15
$2 млрд!

"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит" - девиз зе-мародеров.
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04.05.2021 17:45
+11
Схоже дбають вже про пра-правнуків !!!)))
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04.05.2021 17:46
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Свині борсаються навколо годівниці !!!))))
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04.05.2021 17:44 Ответить
Ну да, просто при коболеве 2 млрд были у государства, теперь эти деньги перейдут на оманско-катарские офшоры. Угадай какого президента?
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04.05.2021 17:46 Ответить
Порошенко і до Ванги не ходи !!!)))
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04.05.2021 17:47 Ответить
я думаю що ви мали на увазі півшостого пріпіздєнта-наркомана.
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04.05.2021 17:47 Ответить
В усіх негараздах в Україні винен Порошенка ,це навіть кожен зебілоїд знає !!!)))
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04.05.2021 17:51 Ответить
Особенно часто они думают об этом когда мимо толчка гадят. (получив ЗЕплатежки за коммуналку).
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04.05.2021 18:40 Ответить
Причинно-наслідковий зв"язок ,це занадто складно для зебілоїдів !!!)))
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04.05.2021 18:43 Ответить
$2 млрд!

"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит" - девиз зе-мародеров.
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04.05.2021 17:45 Ответить
Схоже дбають вже про пра-правнуків !!!)))
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04.05.2021 17:46 Ответить
Как говорил шеф "пора рвать когти"
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04.05.2021 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nUoc-8YH74M
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04.05.2021 18:44 Ответить
Свині ,за власною волею ,від годівниці не відходят , лише за допомогою копняків !!!)))
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04.05.2021 18:45 Ответить
Вот тут на сцену и выходит пан Аваков. Прощучил, что ЗЕкапец на горизонте и начал "неподчиняться"...
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04.05.2021 18:48 Ответить
55 лярдов свободных денег, при 11 лярдах убытка!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2021 17:47 Ответить
у зє влади все збиткове.
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04.05.2021 17:48 Ответить
Дива дивні ,зелену економіку розумом не збагнути !!)))
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04.05.2021 17:49 Ответить
Неможливо збагнути те, чого немає.
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04.05.2021 18:23 Ответить
придумал тоже - 32 млрд грн. в бюджет перечислять. вот на этом и погорел. собрал 2 млрд. - на том спасибо, а потратить мы сами потратим.
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7997
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04.05.2021 17:51 Ответить
Согласен, рты пораскрывали на такие деньги все кому не лень. Экономика в ауте, мвф денег не дает, надо содрать с Нафтогаза! Однако, как ни крути, а сверх прибыльность (а 2 ярда зелени - это сверх прибыль) Нафтогаза - это завышенные тарифы в разы!!! Украинский газ должен быть по украинским ценам - 80-100$ / 1000 кубов, не более!!!
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04.05.2021 17:55 Ответить
Уже було. Тільки тоді Нафтогаз дотувався Урядом і ходив з простягнутою рукою до Газпрома.
Потім за борги Уряд України розраховувся з Кремлем кораблями, ракетами, невигідними і кабальними угодами, тощо.
Ви хочете цього?
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04.05.2021 18:03 Ответить
вы понимаете разницу между сверх прибылью и обычной прибылью? они сейчас не знают куда деньги девать в результате таких тарифов, вам такое надо?
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04.05.2021 18:12 Ответить
А звідки ви взяли, що то надприбуток? Є таке поняття "оборотні кошти".
Тим більше, що прибутки все одно ідуть державі
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04.05.2021 18:25 Ответить
Ми хочемо не віддавати за газ майже всю зарплату, а кораблі, ракети чи т.п. більшість людей мало цікавить.
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04.05.2021 19:01 Ответить
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 1989
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04.05.2021 17:55 Ответить
Митенька и ***** і ***** хоче Ліквідувати Нафтогаз! Який дивний збіг!
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04.05.2021 17:59 Ответить
Нафтогаз, то як жирна корова, багато молока давала, але зеленим мало, вони її на м"ясо вирішили пустити. Типу, моя корова, що хочу те і роблю.
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04.05.2021 17:56 Ответить
Ну, не встояв і Кобєлєв ...
Так от (хоч і трохи грубувато):
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8483
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04.05.2021 17:58 Ответить
зелєнське умілий *************. Закарпаття, перший відпочинок прізєдєнта у травні, дтп.

Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8017
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04.05.2021 18:00 Ответить
_Власть захвачена врагом Украины и народа, бандитами. Пока тугодумы украинцы этот очевидный факт осознают, будет уже поздно: бандиты их ограбят до нитки и страну уничтожат, выжрут дотла, опарыши.
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04.05.2021 18:14 Ответить
все так переживают сколько там на счетах накнафтогаза,как за своиможно подумать вам от этого платить меньше
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04.05.2021 18:31 Ответить
зелесосы все давят на зп Коболева. Но дело не в Коболеве, а в том, что вороватые твари плюют на договоренности с партнерами и нарушают условия, на которых выдавали кредиты.
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04.05.2021 18:34 Ответить
Всё что нажито непосильным трудом.
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04.05.2021 19:09 Ответить
От последних адекватных менеджеров избавляются, совдепия позорная продолжает победное шествие.
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04.05.2021 19:10 Ответить
У меня словей не хватает!При огромной задолженности Фирташевских облгазов перед Нафтогазом у этого убыточного Нафтогаза на тупике лежит 2(ДВА) лярда зелени!!!Сколько-же на самом деле этот газ стоит и сколько за него переплачивают украинцы?!
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04.05.2021 22:03 Ответить
Теперь через большую крадижку обанкротят нафтогаз во имя мирных глаз ху@ла
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04.05.2021 23:52 Ответить
 
 