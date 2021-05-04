Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отвергает обвинения в якобы создании компанией "дыры" в госбюджете-2021 на 10 млрд грн, и считает реальной причиной увольнения накопленные НАК $2 млрд свободных денежных средств, хотя компания и информировала президента и правительство о планах перевести государству в этом году 32 млрд грн дополнительно к налогам.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина" передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн… Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", – сказал Коболев.

Он добавил, что правительство также было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет убыток, так как "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

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Экс-глава правления подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах – 7 млрд кубометров принадлежащего "Нафтогазу" природного газа, и это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

Коболев констатировал, что в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем", так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у "Нафтогаза".

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"Как руководитель, думающий и о зиме, и о других больших вызовах, таких как препятствование завершению строительства "Северного потока - 2", я понимал необходимость планирования нашей деятельности с точки зрения того, чтобы "Нафтогаз" был финансово сбалансирован", - пояснил экс-глава правления необходимость создания такого запаса свободных денежных средств. Он добавил, что Украина не может претендовать на остановку "Северного потока - 2", если создаст риски прерывания транзита по своей территории.

"Что такое безопасность на следующую зиму - это достаточно денежных средств. Из $2 млрд мы 32 млрд грн, то есть более $1 млрд готовы были передать тем или иным образом бюджет... Поэтому, когда говорят "Коболев, у тебя слишком много денег", то, во-первых, это не у меня, а в госкомпании "Нафтогаз". Во-вторых, эти деньги нужны для выполнения важных задач: это добыча, безопасность поставок, проекты и другие вещи", - отметил экс-глава правления.

Он подчеркнул, что компания и он выполняли задачи в рамках контракта, в том числе по максимизации трансфертов в бюджет, которые в 2020 году были рекордно высокими.

"Если кто-то хочет говорить нам, как делать, а не что делать, то так мне работать не интересно. Я лучше буду уволен за то, что делал правильные вещи, но со мной не согласился акционер, чем я сделаю неправильно, и меня потом будут освобождать осенью, когда будет пустая подземка или мы провалим другие важные проекты…", - заявил Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета, и менеджмент добивался этого в рамках законодательства и в интересах компании.

"Поэтому подход с моей стороны в отношении моей должности был и остается прагматичным: если нужна работа по декларируемым правилам (корпоративного управления, в первую очередь), то мне интересно работать. Если правила изменены в сторону возвращения "Нафтогаза" под оперативное управление органами государственной власти (а именно это произошло 28 апреля с точки зрения последствий), то я не вижу смысла", - подчеркнул Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.