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Новини
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Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"

Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках

Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відкидає звинувачення в нібито створенні компанією "дірки" в бюджеті-2021 на 10 млрд грн, і вважає реальною причиною звільнення накопичені НАК $ 2 млрд вільних грошових коштів, хоча компанія й інформувала президента та уряд про плани перевести державі в цьому році 32 млрд грн додатково до податків.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати - від ОВДП в "авансування дивідендів") сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем'єр-міністрові та президентові, вони про це знають", - сказав він.

Коболєв додав, що уряд також було завчасно поінформовано і про те, що замість планованого прибутку у фінплані 11 млрд грн буде збиток, оскільки "Нафтогаз" неодноразово попереджав про проблему неплатежів газзбутів і необхідність сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Ексголова правління наголосив, що на рахунку компанії на дату його звільнення було понад $2 млрд вільних грошових коштів, а в підземних сховищах - 7 млрд кубометрів природного газу, що належить "Нафтогазу", і це є підтвердженням його фінансової стійкості.

"Отже, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн", - заявив він.

Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка бесіда з Мінфіном, "який нас звинувачував, що ми якісь гроші приховуємо і щось не показуємо", оскільки на Єдиному казначейському рахунку коштів було значно менше, ніж у "Нафтогазу".

"Як керівник, який думає і про зиму, і про інші великі виклики, такі як перешкоджання завершенню будівництва "Північного потоку-2", я розумів необхідність планування нашої діяльності з точки зору того, щоб "Нафтогаз" був фінансово збалансований", - пояснив ексголова правління необхідність створення такого запасу вільних грошових коштів. Він додав, що Україна не може претендувати на зупинення "Північного потоку-2", якщо створить ризики переривання транзиту своєю територією.

"Що таке безпека на наступну зиму - це достатньо грошових коштів. З $2 млрд ми 32 млрд грн, тобто понад $1 млрд готові були передати в той чи інший спосіб бюджету... Тому коли говорять: "Коболєв, у тебе надто багато грошей", то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії "Нафтогаз". По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачань, проєкти та інші речі", - зазначив ексголова правління.

Він наголосив, що компанія і він виконували завдання у рамках контракту, зокрема з максимізації трансфертів до бюджету, які в 2020 році були рекордно високими.

Також читайте: Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв

"Якщо хтось хоче говорити нам, як робити, а не що робити, то так мені працювати не цікаво. Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, ніж я зроблю неправильно, і мене потім звільнятимуть восени, коли буде порожня підземка або ми провалимо інші важливі проєкти", - заявив Коболєв.

Він додав, що "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету, й менеджмент домагався цього в рамках законодавства та в інтересах компанії.

"Тому підхід з мого боку щодо моєї посади був і залишається прагматичним: якщо потрібна робота за декларованими правилами (корпоративного управління насамперед), то мені цікаво працювати. Якщо правила змінені в бік повернення "Нафтогазу" під оперативне управління органами державної влади (а саме це сталося 28 квітня з точки зору наслідків), то я не бачу сенсу", - наголосив Коболєв.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: 

Нафтогаз (4405) звільнення (2664) Коболєв (822)


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Топ коментарі
+16
Ну да, просто при коболеве 2 млрд были у государства, теперь эти деньги перейдут на оманско-катарские офшоры. Угадай какого президента?
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04.05.2021 17:46
+15
$2 млрд!

"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит" - девиз зе-мародеров.
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04.05.2021 17:45
+11
Схоже дбають вже про пра-правнуків !!!)))
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04.05.2021 17:46
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Свині борсаються навколо годівниці !!!))))
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04.05.2021 17:44 Відповісти
Ну да, просто при коболеве 2 млрд были у государства, теперь эти деньги перейдут на оманско-катарские офшоры. Угадай какого президента?
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04.05.2021 17:46 Відповісти
Порошенко і до Ванги не ходи !!!)))
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04.05.2021 17:47 Відповісти
я думаю що ви мали на увазі півшостого пріпіздєнта-наркомана.
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04.05.2021 17:47 Відповісти
В усіх негараздах в Україні винен Порошенка ,це навіть кожен зебілоїд знає !!!)))
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04.05.2021 17:51 Відповісти
Особенно часто они думают об этом когда мимо толчка гадят. (получив ЗЕплатежки за коммуналку).
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04.05.2021 18:40 Відповісти
Причинно-наслідковий зв"язок ,це занадто складно для зебілоїдів !!!)))
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04.05.2021 18:43 Відповісти
$2 млрд!

"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит" - девиз зе-мародеров.
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04.05.2021 17:45 Відповісти
Схоже дбають вже про пра-правнуків !!!)))
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04.05.2021 17:46 Відповісти
Как говорил шеф "пора рвать когти"
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04.05.2021 18:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nUoc-8YH74M
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04.05.2021 18:44 Відповісти
Свині ,за власною волею ,від годівниці не відходят , лише за допомогою копняків !!!)))
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04.05.2021 18:45 Відповісти
Вот тут на сцену и выходит пан Аваков. Прощучил, что ЗЕкапец на горизонте и начал "неподчиняться"...
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04.05.2021 18:48 Відповісти
55 лярдов свободных денег, при 11 лярдах убытка!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2021 17:47 Відповісти
у зє влади все збиткове.
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04.05.2021 17:48 Відповісти
Дива дивні ,зелену економіку розумом не збагнути !!)))
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04.05.2021 17:49 Відповісти
Неможливо збагнути те, чого немає.
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04.05.2021 18:23 Відповісти
придумал тоже - 32 млрд грн. в бюджет перечислять. вот на этом и погорел. собрал 2 млрд. - на том спасибо, а потратить мы сами потратим.
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7997
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04.05.2021 17:51 Відповісти
Согласен, рты пораскрывали на такие деньги все кому не лень. Экономика в ауте, мвф денег не дает, надо содрать с Нафтогаза! Однако, как ни крути, а сверх прибыльность (а 2 ярда зелени - это сверх прибыль) Нафтогаза - это завышенные тарифы в разы!!! Украинский газ должен быть по украинским ценам - 80-100$ / 1000 кубов, не более!!!
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04.05.2021 17:55 Відповісти
Уже було. Тільки тоді Нафтогаз дотувався Урядом і ходив з простягнутою рукою до Газпрома.
Потім за борги Уряд України розраховувся з Кремлем кораблями, ракетами, невигідними і кабальними угодами, тощо.
Ви хочете цього?
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04.05.2021 18:03 Відповісти
вы понимаете разницу между сверх прибылью и обычной прибылью? они сейчас не знают куда деньги девать в результате таких тарифов, вам такое надо?
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04.05.2021 18:12 Відповісти
А звідки ви взяли, що то надприбуток? Є таке поняття "оборотні кошти".
Тим більше, що прибутки все одно ідуть державі
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04.05.2021 18:25 Відповісти
Ми хочемо не віддавати за газ майже всю зарплату, а кораблі, ракети чи т.п. більшість людей мало цікавить.
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04.05.2021 19:01 Відповісти
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 1989
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04.05.2021 17:55 Відповісти
Митенька и ***** і ***** хоче Ліквідувати Нафтогаз! Який дивний збіг!
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04.05.2021 17:59 Відповісти
Нафтогаз, то як жирна корова, багато молока давала, але зеленим мало, вони її на м"ясо вирішили пустити. Типу, моя корова, що хочу те і роблю.
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04.05.2021 17:56 Відповісти
Ну, не встояв і Кобєлєв ...
Так от (хоч і трохи грубувато):
Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8483
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04.05.2021 17:58 Відповісти
зелєнське умілий *************. Закарпаття, перший відпочинок прізєдєнта у травні, дтп.

Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8017
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04.05.2021 18:00 Відповісти
_Власть захвачена врагом Украины и народа, бандитами. Пока тугодумы украинцы этот очевидный факт осознают, будет уже поздно: бандиты их ограбят до нитки и страну уничтожат, выжрут дотла, опарыши.
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04.05.2021 18:14 Відповісти
все так переживают сколько там на счетах накнафтогаза,как за своиможно подумать вам от этого платить меньше
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04.05.2021 18:31 Відповісти
зелесосы все давят на зп Коболева. Но дело не в Коболеве, а в том, что вороватые твари плюют на договоренности с партнерами и нарушают условия, на которых выдавали кредиты.
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04.05.2021 18:34 Відповісти
Всё что нажито непосильным трудом.
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04.05.2021 19:09 Відповісти
От последних адекватных менеджеров избавляются, совдепия позорная продолжает победное шествие.
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04.05.2021 19:10 Відповісти
У меня словей не хватает!При огромной задолженности Фирташевских облгазов перед Нафтогазом у этого убыточного Нафтогаза на тупике лежит 2(ДВА) лярда зелени!!!Сколько-же на самом деле этот газ стоит и сколько за него переплачивают украинцы?!
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04.05.2021 22:03 Відповісти
Теперь через большую крадижку обанкротят нафтогаз во имя мирных глаз ху@ла
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04.05.2021 23:52 Відповісти
 
 