РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14875 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
3 500 16
Загородний (22) Медведчук (1754) обыск (1845) Шуфрич (939) Нимченко (20)

Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что в ОПЗЖ знали, что правоохранители планировали проводить обыски в доме главы политсовета партии Виктора Медведчука и в офисе партии в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Мы знали, что в 15.00 11 мая начнется обыск в офисе партии ОПЗЖ – непосредственно в общественной приемной и в рабочем кабинете народного депутата Виктора Медведчука. Хочу вам сказать больше: мы также знаем и владеем информацией о том, что в ближайшие дни (возможно, сегодня – завтра) планируется проведение обысков в общественных приемных, рабочих кабинетах народных депутатов Юрия Загороднего, Василия Нимченко, Александра Колтуновича, Нестора Шуфрича. И не только в наших приемных и рабочих кабинетах как народных депутатов Украины, но и в наших частных домах", – заявил Загородний.

Журналист спросила, как в ОПЗЖ могут знать о планах правоохранителей.

Он ответил, что "сегодня такой уровень наших профессиональных правоохранительных органов".

"Это "слишком высокий" профессионализм", – добавил Загородний.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
об обыске Шуфррича и прочих кремлевских агентов, надо предупреждать как минимум за месяц. и желательно по телевидению
показать весь комментарий
13.05.2021 19:45
+5
А це вони заздалегідь їх попереджають,щоб ті встигли сховати свої "буденовки". Ну це така тактика у зелених.
показать весь комментарий
13.05.2021 19:48
+4
- Мужчина! Я вас боюсь!
- Чего это вы меня боитесь?
- А вы меня изнасилуете.
- Так, как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе?!
- А я сейчас к вам спущусь!
показать весь комментарий
13.05.2021 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное не торопиться...
показать весь комментарий
13.05.2021 19:43 Ответить
об обыске Шуфррича и прочих кремлевских агентов, надо предупреждать как минимум за месяц. и желательно по телевидению
показать весь комментарий
13.05.2021 19:45 Ответить
та за месяц то мало. нада лет за 5...
показать весь комментарий
13.05.2021 19:59 Ответить
А це вони заздалегідь їх попереджають,щоб ті встигли сховати свої "буденовки". Ну це така тактика у зелених.
показать весь комментарий
13.05.2021 19:48 Ответить
Пошла жара! Неужели добро победит зло и коллаборанты отправятся за решетку???
показать весь комментарий
13.05.2021 19:49 Ответить
- Мужчина! Я вас боюсь!
- Чего это вы меня боитесь?
- А вы меня изнасилуете.
- Так, как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе?!
- А я сейчас к вам спущусь!
показать весь комментарий
13.05.2021 19:51 Ответить
Если его посадят, то это, как чудо будет и это хороший знак, что наконец-то начали сажать вражескую агентуру. А то вся страна - народ в смысле уже разочаровались во всем этом зле, которое наносит ущерб стране колоссальных масштабов и откупается за бабки и при помощи коррупции никого не сажают - ни коллаборантов, ни коррупционеров, ни олигархов, хотя вся страна кричит посадить их и им ничего. Всех уже это достало! Если эту крысу посадят, то это будет чудо, хотя в любой нормальной стране, Медведчук и все ОПЗЖ уже бы сидели в тюрьме, хоть в Европе, хоть в РФ за такое против РФ если бы он делал, то уже бы давно гнил на нарах, как Ходарковский, а в США вообще за гос измену смертная кара или пожизненный срок без права на досрочное освобождение. И только в Украине все эти Ахметовы, Медведчуки, Партия Регионов и прочая шваль коллаборантская никак не карается и тупо работает в открытую против Украины. Да в какой стране мира такое возможно, чтобы были в стране антиукраинские партии и СМИ антиукраинские (антигосударственные в других странах в смысле) и т.д. Это показывает, что Украина очень слабая страна и гос безопасность очень слабая. А если начнут сажать их, то это уже будет хороший знак, только нужно еще ужесточить статью гос измена и сделать кару по этой статье - пожизненный срок и без права на досрочное освобождение и сразу гос изменники исчезнут! ))) Проблема даже того, что Украину не берут в НАТО и ЕС, потому что в Украине есть сепаратисты, на которых оказывает влияние РФ при помощи своих партий в Украине и СМИ и политологов и еще нужно заблокировать в Украине все русские СМИ и можно же заблокировать в Ютубе Соловьева и 60 минут и другие пропагандистские СМИ РФ и есть же такая штука, что можно заблокировать видео для показа в некоторых странах и если ютуб гос каналы пока не могут заблокировать в ютубе русские, то Украина может заблокировать для показа их в Украине и когда будут люди заходить на трансляцию, то им будет выбивать заблокировано для показа в Украине. А дальше нужно добиваться полного железного занавеса для РФ и заблокировать все из РФ и СМИ для мира и вообще все железный занавес - вот это нужно продвигать! И главное Украинцы не должны попадать под влияние России.
показать весь комментарий
13.05.2021 19:52 Ответить
Шу-фрик - слишком ничтожно мелкая ОПЗЖопная пешка, "шестёрка" на побегушках. Ему не доверят хранить компроматы против прокремлёвской деятельности ОПЗЖ... Его надо хорошо допросить, с отрыванием ушей и выковыриванием одного глаза....Или двух.... Пусть рассказывает...
показать весь комментарий
13.05.2021 19:55 Ответить
если зажать яйца в тиски расскажет все, даже то чего не знал.
показать весь комментарий
13.05.2021 20:37 Ответить
Ой як страшно, аж жуть. А "бабульку" не чіпатимуть чи на кофе запросять?
показать весь комментарий
13.05.2021 19:57 Ответить
Главное что Шуфрича бить не будут опять или снова. Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8829
показать весь комментарий
13.05.2021 19:58 Ответить
Гниду замочить! Не случайно,при попытке!
показать весь комментарий
13.05.2021 20:07 Ответить
Ніхто нікого не посадить і взагалі,це черговий цирк на дроті. Влада слабка проти мафії і сама є її частиною. Всі закони,судова система "заточені під мафію. Всі маститі адвокати на зарплаті у мафії.Хто буде саджати? Неуки в прокуратурі навіть докази зібрати не можуть так,щоб їх не змішали з гівном у продажних судах.Потрібна справжня революція- така,щоб кров,ю вмилися ті,хто працює на мафію.Якщо неможливо покарати ворогів законними методами,їх треба просто знищити!
показать весь комментарий
13.05.2021 20:35 Ответить
шуфричі немченки тварі без роду і племені.......непотріб гний і токсичний
показать весь комментарий
14.05.2021 00:41 Ответить
Шуфрича не обшукувати, а розстріляти треба. Тільки без попередження, як з цим обшуком.
показать весь комментарий
14.05.2021 00:50 Ответить
Вот правильно это: заранее объявить, что планируются обыски.
Чтобы больше найти.
показать весь комментарий
14.05.2021 07:40 Ответить
 
 