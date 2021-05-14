Плануються обшуки в офісах Шуфрича, Німченка та інших нардепів, - ОПЗЖ
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Загородній заявив, що в ОПЗЖ знали, що правоохоронці планували проводити обшуки в будинку голови політради партії Віктора Медведчука і в офісі партії в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".
"Ми знали, що о 15.00 11 травня розпочнеться обшук в офісі партії ОПЗЖ - безпосередньо у громадській приймальні та у робочому кабінеті народного депутата Віктора Медведчука. Хочу вам сказати більше: ми також знаємо і володіємо інформацією про те, що в найближчі дні (можливо, сьогодні - завтра) планується проведення обшуків у громадських приймальнях, робочих кабінетах народних депутатів Юрія Загороднього, Василя Німченка, Олександра Колтуновича, Нестора Шуфрича. І не тільки в наших приймальнях і робочих кабінетах як народних депутатів України, а й у наших приватних будинках", - заявив Загородній.
Журналістка запитала, як в ОПЗЖ можуть знати про плани правоохоронців.
Він відповів, що "сьогодні такий рівень наших професійних правоохоронних органів".
"Це "занадто високий" професіоналізм", - додав Загородній.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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