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Новини Політика України Справа Медведчука
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Загородній (6) Медведчук (1324) обшук (1343) Шуфрич (355) Німченко (17)

Плануються обшуки в офісах Шуфрича, Німченка та інших нардепів, - ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плануються обшуки в офісах Шуфрича, Німченка та інших нардепів, - ОПЗЖ

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Загородній заявив, що в ОПЗЖ знали, що правоохоронці планували проводити обшуки в будинку голови політради партії Віктора Медведчука і в офісі партії в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Ми знали, що о 15.00 11 травня розпочнеться обшук в офісі партії ОПЗЖ - безпосередньо у громадській приймальні та у робочому кабінеті народного депутата Віктора Медведчука. Хочу вам сказати більше: ми також знаємо і володіємо інформацією про те, що в найближчі дні (можливо, сьогодні - завтра) планується проведення обшуків у громадських приймальнях, робочих кабінетах народних депутатів Юрія Загороднього, Василя Німченка, Олександра Колтуновича, Нестора Шуфрича. І не тільки в наших приймальнях і робочих кабінетах як народних депутатів України, а й у наших приватних будинках", - заявив Загородній.

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Журналістка запитала, як в ОПЗЖ можуть знати про плани правоохоронців.

Він відповів, що "сьогодні такий рівень наших професійних правоохоронних органів".

"Це "занадто високий" професіоналізм", - додав Загородній.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі
+6
об обыске Шуфррича и прочих кремлевских агентов, надо предупреждать как минимум за месяц. и желательно по телевидению
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13.05.2021 19:45
+5
А це вони заздалегідь їх попереджають,щоб ті встигли сховати свої "буденовки". Ну це така тактика у зелених.
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13.05.2021 19:48
+4
- Мужчина! Я вас боюсь!
- Чего это вы меня боитесь?
- А вы меня изнасилуете.
- Так, как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе?!
- А я сейчас к вам спущусь!
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13.05.2021 19:51
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13.05.2021 19:43 Відповісти
об обыске Шуфррича и прочих кремлевских агентов, надо предупреждать как минимум за месяц. и желательно по телевидению
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13.05.2021 19:45 Відповісти
та за месяц то мало. нада лет за 5...
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13.05.2021 19:59 Відповісти
А це вони заздалегідь їх попереджають,щоб ті встигли сховати свої "буденовки". Ну це така тактика у зелених.
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13.05.2021 19:48 Відповісти
Пошла жара! Неужели добро победит зло и коллаборанты отправятся за решетку???
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13.05.2021 19:49 Відповісти
- Мужчина! Я вас боюсь!
- Чего это вы меня боитесь?
- А вы меня изнасилуете.
- Так, как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе?!
- А я сейчас к вам спущусь!
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13.05.2021 19:51 Відповісти
Если его посадят, то это, как чудо будет и это хороший знак, что наконец-то начали сажать вражескую агентуру. А то вся страна - народ в смысле уже разочаровались во всем этом зле, которое наносит ущерб стране колоссальных масштабов и откупается за бабки и при помощи коррупции никого не сажают - ни коллаборантов, ни коррупционеров, ни олигархов, хотя вся страна кричит посадить их и им ничего. Всех уже это достало! Если эту крысу посадят, то это будет чудо, хотя в любой нормальной стране, Медведчук и все ОПЗЖ уже бы сидели в тюрьме, хоть в Европе, хоть в РФ за такое против РФ если бы он делал, то уже бы давно гнил на нарах, как Ходарковский, а в США вообще за гос измену смертная кара или пожизненный срок без права на досрочное освобождение. И только в Украине все эти Ахметовы, Медведчуки, Партия Регионов и прочая шваль коллаборантская никак не карается и тупо работает в открытую против Украины. Да в какой стране мира такое возможно, чтобы были в стране антиукраинские партии и СМИ антиукраинские (антигосударственные в других странах в смысле) и т.д. Это показывает, что Украина очень слабая страна и гос безопасность очень слабая. А если начнут сажать их, то это уже будет хороший знак, только нужно еще ужесточить статью гос измена и сделать кару по этой статье - пожизненный срок и без права на досрочное освобождение и сразу гос изменники исчезнут! ))) Проблема даже того, что Украину не берут в НАТО и ЕС, потому что в Украине есть сепаратисты, на которых оказывает влияние РФ при помощи своих партий в Украине и СМИ и политологов и еще нужно заблокировать в Украине все русские СМИ и можно же заблокировать в Ютубе Соловьева и 60 минут и другие пропагандистские СМИ РФ и есть же такая штука, что можно заблокировать видео для показа в некоторых странах и если ютуб гос каналы пока не могут заблокировать в ютубе русские, то Украина может заблокировать для показа их в Украине и когда будут люди заходить на трансляцию, то им будет выбивать заблокировано для показа в Украине. А дальше нужно добиваться полного железного занавеса для РФ и заблокировать все из РФ и СМИ для мира и вообще все железный занавес - вот это нужно продвигать! И главное Украинцы не должны попадать под влияние России.
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13.05.2021 19:52 Відповісти
Шу-фрик - слишком ничтожно мелкая ОПЗЖопная пешка, "шестёрка" на побегушках. Ему не доверят хранить компроматы против прокремлёвской деятельности ОПЗЖ... Его надо хорошо допросить, с отрыванием ушей и выковыриванием одного глаза....Или двух.... Пусть рассказывает...
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13.05.2021 19:55 Відповісти
если зажать яйца в тиски расскажет все, даже то чего не знал.
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13.05.2021 20:37 Відповісти
Ой як страшно, аж жуть. А "бабульку" не чіпатимуть чи на кофе запросять?
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13.05.2021 19:57 Відповісти
Главное что Шуфрича бить не будут опять или снова. Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8829
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13.05.2021 19:58 Відповісти
Гниду замочить! Не случайно,при попытке!
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13.05.2021 20:07 Відповісти
Ніхто нікого не посадить і взагалі,це черговий цирк на дроті. Влада слабка проти мафії і сама є її частиною. Всі закони,судова система "заточені під мафію. Всі маститі адвокати на зарплаті у мафії.Хто буде саджати? Неуки в прокуратурі навіть докази зібрати не можуть так,щоб їх не змішали з гівном у продажних судах.Потрібна справжня революція- така,щоб кров,ю вмилися ті,хто працює на мафію.Якщо неможливо покарати ворогів законними методами,їх треба просто знищити!
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13.05.2021 20:35 Відповісти
шуфричі немченки тварі без роду і племені.......непотріб гний і токсичний
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14.05.2021 00:41 Відповісти
Шуфрича не обшукувати, а розстріляти треба. Тільки без попередження, як з цим обшуком.
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14.05.2021 00:50 Відповісти
Вот правильно это: заранее объявить, что планируются обыски.
Чтобы больше найти.
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14.05.2021 07:40 Відповісти
 
 