В ВР приготовили обращение к мировой общественности из-за действий режима Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутаты Верховной Рады подготовили проект постановления об обращении к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам стран мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.
Парламентарии призовут признать режим Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.
Инициаторами выступили 29 нардепов.
Они уверены, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске может повредить мировому сообществу.
Нардепы призывают усилить давление на Беларусь посредством санкций.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
А шотама з зубожінням Народу Неньки вже 30 років?!
Польшу вже треба 50років наздоганяти??
Відволікання уваги було і Є!
Кожда країна у своєму повітряному просторі,отримавши інформацію про перебування на борту терористів, державних злочинців, чи вибухівку, що загрожує безпеці її громадян має право посадити такий борт, схопити злочинців, знешкодити вибухівку. Хіба білоруси збили літака, хіба його пошкодили, поранили чи побили пасажирів? Літак затримали, посадили, перевірили, підозрюваних затримали і борт відпустили. Жиди (Ізраїль) такий літак би посадили або збили і послали всіх на..., американці (після відомих вересневих подій) теж би посадили або збили, кацапи - навіть не задумуючись...а білоруси, бачте "загрожують світовому співтовариству".
Тут має місце упереджений і тенденційний підхід, застосування подвійних стандартів до Білорусії. Доречі - наших рідних братів і сестер, бо ріднішого за білоруса українцю немає.
Хто така ця ВР? - половина жиди і кацапи, ще третина - продажні хахли (мутанти на службі у жидів і кацапів). Хто такий Зеленський, надіюсь, нагадувати не треба...
Своїх проблем вистачає, а вони лізуть у справи інших країн.