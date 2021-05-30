В ВР приготовили обращение к мировой общественности из-за действий режима Лукашенко

Депутаты Верховной Рады подготовили проект постановления об обращении к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.

Парламентарии призовут признать режим Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.

Инициаторами выступили 29 нардепов.

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Они уверены, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске может повредить мировому сообществу.

Нардепы призывают усилить давление на Беларусь посредством санкций.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.