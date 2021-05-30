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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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ВР (28721) Лукашенко (3501) Протасевич Роман (309)

В ВР приготовили обращение к мировой общественности из-за действий режима Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ВР приготовили обращение к мировой общественности из-за действий режима Лукашенко

Депутаты Верховной Рады подготовили проект постановления об обращении к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.

Парламентарии призовут признать режим Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.

Инициаторами выступили 29 нардепов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Они уверены, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске может повредить мировому сообществу.

Нардепы призывают усилить давление на Беларусь посредством санкций.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

Также читайте: Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Это потребовали те люди, которые разглядывают шлюх в телефонах и которым каждый месяц за нужное кнопкодавство немного "прилипает"? Они обращаются к мировой общественности?
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30.05.2021 19:24
+8
Країнам Балтії теж пощастило.
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
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30.05.2021 19:41
+6
От пощастило із сусідами...
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30.05.2021 19:10
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От пощастило із сусідами...
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30.05.2021 19:10 Ответить
Це пісець, мля...
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30.05.2021 19:32 Ответить
Країнам Балтії теж пощастило.
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
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30.05.2021 19:41 Ответить
У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9500
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30.05.2021 21:37 Ответить
Ну если ведущая мировая держава потребовала, то лука уже пошел за ключами от камеры Протасевича...
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30.05.2021 19:14 Ответить
Фюрера любишь?
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30.05.2021 20:06 Ответить
Как и вся Беларусь
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30.05.2021 20:12 Ответить
И тот 17 летний подросток, который свел счеты с жизнью?
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30.05.2021 20:14 Ответить
Нет, без него
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30.05.2021 20:18 Ответить
Это потребовали те люди, которые разглядывают шлюх в телефонах и которым каждый месяц за нужное кнопкодавство немного "прилипает"? Они обращаются к мировой общественности?
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30.05.2021 19:24 Ответить
Проблемы Украины в шлюхах? Против обращения?
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30.05.2021 20:16 Ответить
Безусловно, люди рассматривающие шлюх и даже платящие за секс - гораздо моральнее и человечнее старого урода, превратившего свою страну в мирового авиационного террориста, калечащий и убивающий своих сограждан, которые высказывают свое несогласие с его наглой узурпацией власти! У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 3074
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30.05.2021 21:26 Ответить
Ожидаемый резонанс мирового сообщества примерно как в анекдоте:"Лихорадит мировые финансовые рынки: Молдавия подняла цены на укроп..."
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30.05.2021 19:35 Ответить
Выразили глубокую обеспокоенность ? А ПАСЕ и ООН уже ответили им особой встревоженностью
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30.05.2021 19:46 Ответить
Потужно!!
А шотама з зубожінням Народу Неньки вже 30 років?!
Польшу вже треба 50років наздоганяти??
Відволікання уваги було і Є!
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30.05.2021 20:00 Ответить
а тем временем в парашном ******. казани оказалось маловато. ***** дозаказало дичь.
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30.05.2021 20:29 Ответить
А между прочим лука действует на опережение, по методичкам из рашки. Потому что горький опыт ухода Украины с этой коммуняцкой орбиты их научил.
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30.05.2021 20:29 Ответить
Ця ВР - то шобла бездарних злодюжних продажних куплених-перекуплених лайдаків. Цікаво, як, по їхньому шедевральному мисленню "інцидент з літаком ... може зашкодити світовому співтовариству"(!?) ЯК?
Кожда країна у своєму повітряному просторі,отримавши інформацію про перебування на борту терористів, державних злочинців, чи вибухівку, що загрожує безпеці її громадян має право посадити такий борт, схопити злочинців, знешкодити вибухівку. Хіба білоруси збили літака, хіба його пошкодили, поранили чи побили пасажирів? Літак затримали, посадили, перевірили, підозрюваних затримали і борт відпустили. Жиди (Ізраїль) такий літак би посадили або збили і послали всіх на..., американці (після відомих вересневих подій) теж би посадили або збили, кацапи - навіть не задумуючись...а білоруси, бачте "загрожують світовому співтовариству".
Тут має місце упереджений і тенденційний підхід, застосування подвійних стандартів до Білорусії. Доречі - наших рідних братів і сестер, бо ріднішого за білоруса українцю немає.
Хто така ця ВР? - половина жиди і кацапи, ще третина - продажні хахли (мутанти на службі у жидів і кацапів). Хто такий Зеленський, надіюсь, нагадувати не треба...
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30.05.2021 20:43 Ответить
або тупе, або кцпський провокатор. як тягнибок, який в яника кормився
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30.05.2021 21:14 Ответить
Ну, понятно всё с Лукой! Но где реакция ВР на сбитый самолет в Иране? Где санкции и подтанцовки ВР и мира по поводу сбитого самолета над Донбассом? Всё расследуют? Это же чувак не сбил самолет, а посадил , с подачи спецслужб ЕС, с использованием тупости летчика... и такой вой! Слабо на рашу наехать? На Ираншу?
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30.05.2021 22:05 Ответить
Не понятно ничего с Лукашенко... Начни с бабарико, пжл...
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30.05.2021 22:30 Ответить
Кто пострадает от санкций? Белорусский народ! Ну, объединяйтесь и требуйте освобождения Протасевича, на крайняк...Ну, это работа спецслужб явно не Белоруссии....
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30.05.2021 22:07 Ответить
Беларусский народ бардзо ватный, и он сделал свой выбор! Ты еще расейский народ пожалей из за санкций на рашку У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9475
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30.05.2021 22:35 Ответить
Разберитесь сначала: ватный народ выбрал Луку или таки фальсификация была на 87%? Или то как выгодно, то так и говорят? Наш украинский народ выбирал Ермака, Тищенко? Голосовал за продажу земли? За выплату пенсий в ордло? Или народ повлияет если воду в Крым дадут? Народ ничего не решал никогда и нигде! А отдельных выскочек, типа меня, тупо забанят и всё!
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30.05.2021 22:43 Ответить
....я поддержу - тут многие верят , что народ , народ, а вот хрен.... народ - это орудие достижения своих гнилых целей группы нехороших людей , при помощи пропаганды, даже выпустили методичку , как обдурить население и делать рехволюции, даже погубят десятки ни в чем не повинных - далеко ходить не надо!!!(((
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31.05.2021 12:15 Ответить
..не бойсь - таких как ты миллионы!!)) ... просто не все сидят на этих ресурсах днями напролёт!!!
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31.05.2021 12:19 Ответить
ну вы то чего туда лезете? вы в своей стране разобраться не можете, а лезете с своими заявленими в чужую..
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30.05.2021 22:39 Ответить
так ці дармоїди, що, підтримують кремлівського блазня ?
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31.05.2021 07:16 Ответить
Розберіться спочатку із злочинами які були скоєні режимом бариги-клоуна.
Своїх проблем вистачає, а вони лізуть у справи інших країн.
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31.05.2021 08:44 Ответить
 
 