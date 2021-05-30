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ВР (11722) Лукашенко (2308) Протасевич Роман (296)

У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка

Депутати Верховної Ради підготували проєкт постанови про звернення до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.

Парламентарії закличуть визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Ініціаторами виступили 29 нардепів.

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Вони впевнені, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську може зашкодити світовій спільноті.

Нардепи закликають посилити тиск на Білорусь за допомогою санкцій.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+8
Это потребовали те люди, которые разглядывают шлюх в телефонах и которым каждый месяц за нужное кнопкодавство немного "прилипает"? Они обращаются к мировой общественности?
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30.05.2021 19:24
+8
Країнам Балтії теж пощастило.
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
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30.05.2021 19:41
+6
От пощастило із сусідами...
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30.05.2021 19:10
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От пощастило із сусідами...
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30.05.2021 19:10 Відповісти
Це пісець, мля...
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30.05.2021 19:32 Відповісти
Країнам Балтії теж пощастило.
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
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30.05.2021 19:41 Відповісти
У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9500
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30.05.2021 21:37 Відповісти
Ну если ведущая мировая держава потребовала, то лука уже пошел за ключами от камеры Протасевича...
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30.05.2021 19:14 Відповісти
Фюрера любишь?
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30.05.2021 20:06 Відповісти
Как и вся Беларусь
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30.05.2021 20:12 Відповісти
И тот 17 летний подросток, который свел счеты с жизнью?
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30.05.2021 20:14 Відповісти
Нет, без него
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30.05.2021 20:18 Відповісти
Это потребовали те люди, которые разглядывают шлюх в телефонах и которым каждый месяц за нужное кнопкодавство немного "прилипает"? Они обращаются к мировой общественности?
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30.05.2021 19:24 Відповісти
Проблемы Украины в шлюхах? Против обращения?
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30.05.2021 20:16 Відповісти
Безусловно, люди рассматривающие шлюх и даже платящие за секс - гораздо моральнее и человечнее старого урода, превратившего свою страну в мирового авиационного террориста, калечащий и убивающий своих сограждан, которые высказывают свое несогласие с его наглой узурпацией власти! У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 3074
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30.05.2021 21:26 Відповісти
Ожидаемый резонанс мирового сообщества примерно как в анекдоте:"Лихорадит мировые финансовые рынки: Молдавия подняла цены на укроп..."
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30.05.2021 19:35 Відповісти
Выразили глубокую обеспокоенность ? А ПАСЕ и ООН уже ответили им особой встревоженностью
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30.05.2021 19:46 Відповісти
Потужно!!
А шотама з зубожінням Народу Неньки вже 30 років?!
Польшу вже треба 50років наздоганяти??
Відволікання уваги було і Є!
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30.05.2021 20:00 Відповісти
а тем временем в парашном ******. казани оказалось маловато. ***** дозаказало дичь.
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30.05.2021 20:29 Відповісти
А между прочим лука действует на опережение, по методичкам из рашки. Потому что горький опыт ухода Украины с этой коммуняцкой орбиты их научил.
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30.05.2021 20:29 Відповісти
Ця ВР - то шобла бездарних злодюжних продажних куплених-перекуплених лайдаків. Цікаво, як, по їхньому шедевральному мисленню "інцидент з літаком ... може зашкодити світовому співтовариству"(!?) ЯК?
Кожда країна у своєму повітряному просторі,отримавши інформацію про перебування на борту терористів, державних злочинців, чи вибухівку, що загрожує безпеці її громадян має право посадити такий борт, схопити злочинців, знешкодити вибухівку. Хіба білоруси збили літака, хіба його пошкодили, поранили чи побили пасажирів? Літак затримали, посадили, перевірили, підозрюваних затримали і борт відпустили. Жиди (Ізраїль) такий літак би посадили або збили і послали всіх на..., американці (після відомих вересневих подій) теж би посадили або збили, кацапи - навіть не задумуючись...а білоруси, бачте "загрожують світовому співтовариству".
Тут має місце упереджений і тенденційний підхід, застосування подвійних стандартів до Білорусії. Доречі - наших рідних братів і сестер, бо ріднішого за білоруса українцю немає.
Хто така ця ВР? - половина жиди і кацапи, ще третина - продажні хахли (мутанти на службі у жидів і кацапів). Хто такий Зеленський, надіюсь, нагадувати не треба...
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30.05.2021 20:43 Відповісти
або тупе, або кцпський провокатор. як тягнибок, який в яника кормився
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30.05.2021 21:14 Відповісти
Ну, понятно всё с Лукой! Но где реакция ВР на сбитый самолет в Иране? Где санкции и подтанцовки ВР и мира по поводу сбитого самолета над Донбассом? Всё расследуют? Это же чувак не сбил самолет, а посадил , с подачи спецслужб ЕС, с использованием тупости летчика... и такой вой! Слабо на рашу наехать? На Ираншу?
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30.05.2021 22:05 Відповісти
Не понятно ничего с Лукашенко... Начни с бабарико, пжл...
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30.05.2021 22:30 Відповісти
Кто пострадает от санкций? Белорусский народ! Ну, объединяйтесь и требуйте освобождения Протасевича, на крайняк...Ну, это работа спецслужб явно не Белоруссии....
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30.05.2021 22:07 Відповісти
Беларусский народ бардзо ватный, и он сделал свой выбор! Ты еще расейский народ пожалей из за санкций на рашку У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9475
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30.05.2021 22:35 Відповісти
Разберитесь сначала: ватный народ выбрал Луку или таки фальсификация была на 87%? Или то как выгодно, то так и говорят? Наш украинский народ выбирал Ермака, Тищенко? Голосовал за продажу земли? За выплату пенсий в ордло? Или народ повлияет если воду в Крым дадут? Народ ничего не решал никогда и нигде! А отдельных выскочек, типа меня, тупо забанят и всё!
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30.05.2021 22:43 Відповісти
....я поддержу - тут многие верят , что народ , народ, а вот хрен.... народ - это орудие достижения своих гнилых целей группы нехороших людей , при помощи пропаганды, даже выпустили методичку , как обдурить население и делать рехволюции, даже погубят десятки ни в чем не повинных - далеко ходить не надо!!!(((
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31.05.2021 12:15 Відповісти
..не бойсь - таких как ты миллионы!!)) ... просто не все сидят на этих ресурсах днями напролёт!!!
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31.05.2021 12:19 Відповісти
ну вы то чего туда лезете? вы в своей стране разобраться не можете, а лезете с своими заявленими в чужую..
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30.05.2021 22:39 Відповісти
так ці дармоїди, що, підтримують кремлівського блазня ?
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31.05.2021 07:16 Відповісти
Розберіться спочатку із злочинами які були скоєні режимом бариги-клоуна.
Своїх проблем вистачає, а вони лізуть у справи інших країн.
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31.05.2021 08:44 Відповісти
 
 