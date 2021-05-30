У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка
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Депутати Верховної Ради підготували проєкт постанови про звернення до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів країн світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.
Парламентарії закличуть визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.
Ініціаторами виступили 29 нардепів.
Вони впевнені, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську може зашкодити світовій спільноті.
Нардепи закликають посилити тиск на Білорусь за допомогою санкцій.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Але вони змогли вчасно забезпечити собі безпечне існування.
А в нас кацапський чобіт і досі топчеться...
А шотама з зубожінням Народу Неньки вже 30 років?!
Польшу вже треба 50років наздоганяти??
Відволікання уваги було і Є!
Кожда країна у своєму повітряному просторі,отримавши інформацію про перебування на борту терористів, державних злочинців, чи вибухівку, що загрожує безпеці її громадян має право посадити такий борт, схопити злочинців, знешкодити вибухівку. Хіба білоруси збили літака, хіба його пошкодили, поранили чи побили пасажирів? Літак затримали, посадили, перевірили, підозрюваних затримали і борт відпустили. Жиди (Ізраїль) такий літак би посадили або збили і послали всіх на..., американці (після відомих вересневих подій) теж би посадили або збили, кацапи - навіть не задумуючись...а білоруси, бачте "загрожують світовому співтовариству".
Тут має місце упереджений і тенденційний підхід, застосування подвійних стандартів до Білорусії. Доречі - наших рідних братів і сестер, бо ріднішого за білоруса українцю немає.
Хто така ця ВР? - половина жиди і кацапи, ще третина - продажні хахли (мутанти на службі у жидів і кацапів). Хто такий Зеленський, надіюсь, нагадувати не треба...
Своїх проблем вистачає, а вони лізуть у справи інших країн.