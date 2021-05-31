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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7520) обвинение (416) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Сегодня девушке Протасевича Сапеге предъявят обвинения, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня девушке Протасевича Сапеге предъявят обвинения, - адвокат

Арестованной в Беларуси девушке оппозиционного журналиста Романа Протасевича гражданке России Софии Сапеге будет предъявлено обвинение сегодня, 31 мая.

Об этом заявил один из ее адвокатов Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софии. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", — отметил адвокат.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Лукашенко Миридонов допустил, что Сапегу могут помиловать или передать для отбывания наказания в РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
обвинение за компанию... в бульбоупыря крыша вообще проломилась.
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31.05.2021 10:09
+2
КАК И ДРУГОМУ УПЫРЮ ИЗ РАШИ ПУТЛУ-Х..ЛУ!!!
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31.05.2021 10:25
+1
Дадут щас ей 15 лет строгача и поломаю жизнь молодой девушке, хотя Бацке плевать на судьбы простых людей...
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31.05.2021 10:11
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обвинение за компанию... в бульбоупыря крыша вообще проломилась.
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31.05.2021 10:09 Ответить
Дадут щас ей 15 лет строгача и поломаю жизнь молодой девушке, хотя Бацке плевать на судьбы простых людей...
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31.05.2021 10:11 Ответить
КАК И ДРУГОМУ УПЫРЮ ИЗ РАШИ ПУТЛУ-Х..ЛУ!!!
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31.05.2021 10:25 Ответить
Припишут, все то что уже было оговорено. До конца следствия она будет сидеть в СИЗО, а отбывать наказание в России. (Нейтральный коммент).
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31.05.2021 10:11 Ответить
Білорусія зона зла.
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31.05.2021 10:20 Ответить
Судя по маразму,происходящему в Беларуси ей могут предъявить обвинение за сам факт её существования.
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31.05.2021 10:23 Ответить
От этого Будит Зависить идем Белорусь по пути Эскалации или делает попятную . По моему ее отпустят под подписку, а то блогер и девочка уже стоят Миллиарды.И россия их не покроет.
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31.05.2021 10:24 Ответить
БУЛЬБОУПЫРЯ КАК И ЕГО КОЛЕГУ ИЗ РАШИ ПЫНЮ УПЫРЯ И Х...ЛА ДАВНО ПОРА В ГААГЕ ПОВЕСИТЬ. КАК САДДАМА ХУСЕЙНА! ИЛИ ШОМПОЛОМ ПРОЙТИСЬ ПО КИШКАМ ТВАРЯМ КАК МУАМАРУ КАДАФФИ!!!
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31.05.2021 10:29 Ответить
Вот такие фейки запускают, жаль что не от ХАМАС.

Сьогодні дівчині Протасевича Сапезі висунуть обвинувачення, - адвокат - Цензор.НЕТ 8783
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31.05.2021 10:30 Ответить
таракан окончательно потерял связь с реальностью. Он как и ***** живет в советском союзе и методы у обоих совковые
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31.05.2021 11:01 Ответить
Не агент ли кгб РФ эта гражданка РФ? И не под управлением РФ работал Протасевич?
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31.05.2021 10:38 Ответить
Пуйло вчера говорил оил что может помилует или до кацапии переведут
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31.05.2021 11:56 Ответить
 
 