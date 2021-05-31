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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5964) звинувачення (190) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Сьогодні дівчині Протасевича Сапезі висунуть обвинувачення, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні дівчині Протасевича Сапезі висунуть обвинувачення, - адвокат

Арештованій у Білорусі дівчині опозиційного журналіста Романа Протасевича громадянці Росії Софії Сапезі буде висунуто обвинувачення сьогодні, 31 травня.

Про це заявив один з її адвокатів Олександр Филанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Сьогодні, 31 травня, о 12 годині буде розглянуто скаргу на затримання Софії. Також після обіду відбудеться висунення їй обвинувачення ГСУ СК Республіки Білорусь", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також читайте: Чиновник Лукашенка Миридонов припустив, що Сапегу можуть помилувати або передати для відбування покарання в РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
обвинение за компанию... в бульбоупыря крыша вообще проломилась.
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31.05.2021 10:09
+2
КАК И ДРУГОМУ УПЫРЮ ИЗ РАШИ ПУТЛУ-Х..ЛУ!!!
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31.05.2021 10:25
+1
Дадут щас ей 15 лет строгача и поломаю жизнь молодой девушке, хотя Бацке плевать на судьбы простых людей...
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31.05.2021 10:11
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обвинение за компанию... в бульбоупыря крыша вообще проломилась.
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31.05.2021 10:09 Відповісти
Дадут щас ей 15 лет строгача и поломаю жизнь молодой девушке, хотя Бацке плевать на судьбы простых людей...
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31.05.2021 10:11 Відповісти
КАК И ДРУГОМУ УПЫРЮ ИЗ РАШИ ПУТЛУ-Х..ЛУ!!!
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31.05.2021 10:25 Відповісти
Припишут, все то что уже было оговорено. До конца следствия она будет сидеть в СИЗО, а отбывать наказание в России. (Нейтральный коммент).
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31.05.2021 10:11 Відповісти
Білорусія зона зла.
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31.05.2021 10:20 Відповісти
Судя по маразму,происходящему в Беларуси ей могут предъявить обвинение за сам факт её существования.
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31.05.2021 10:23 Відповісти
От этого Будит Зависить идем Белорусь по пути Эскалации или делает попятную . По моему ее отпустят под подписку, а то блогер и девочка уже стоят Миллиарды.И россия их не покроет.
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31.05.2021 10:24 Відповісти
БУЛЬБОУПЫРЯ КАК И ЕГО КОЛЕГУ ИЗ РАШИ ПЫНЮ УПЫРЯ И Х...ЛА ДАВНО ПОРА В ГААГЕ ПОВЕСИТЬ. КАК САДДАМА ХУСЕЙНА! ИЛИ ШОМПОЛОМ ПРОЙТИСЬ ПО КИШКАМ ТВАРЯМ КАК МУАМАРУ КАДАФФИ!!!
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31.05.2021 10:29 Відповісти
Вот такие фейки запускают, жаль что не от ХАМАС.

Сьогодні дівчині Протасевича Сапезі висунуть обвинувачення, - адвокат - Цензор.НЕТ 8783
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31.05.2021 10:30 Відповісти
таракан окончательно потерял связь с реальностью. Он как и ***** живет в советском союзе и методы у обоих совковые
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31.05.2021 11:01 Відповісти
Не агент ли кгб РФ эта гражданка РФ? И не под управлением РФ работал Протасевич?
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31.05.2021 10:38 Відповісти
Пуйло вчера говорил оил что может помилует или до кацапии переведут
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31.05.2021 11:56 Відповісти
 
 