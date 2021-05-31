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Разумков прогнозирует, что в Раде будут разные позиции по оценке ситуации в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков прогнозирует, что в Раде будут разные позиции по оценке ситуации в Беларуси

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что в парламенте будут разные позиции относительно оценки ситуации в Беларуси.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"ВР будет определяться, если такие инициативы появятся. По состоянию на сейчас не готов точно ответить, но я не помню, чтобы были зарегистрированы какие-то документы. Может, ошибаюсь", - подчеркнул председатель ВР.

Разумков считает ситуацию с Беларусью непростой в экономическом и политическом плане, а также в вопросе безопасности. 

"Нужно к этому подходить исключительно из интересов нашей страны. Любой нормальный адекватный украинский чиновник всегда должен действовать в интересах, в первую очередь, своего государства", - добавил он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
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прогнозирует/ Очередное откровение барыги народу./ будет, - Разумков / не будет, - Разумков / придется изменить, - Разумков/ Разумков: вряд ли/ Разумков: много чего может произойти / можно, - Разумков./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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31.05.2021 12:56 Ответить
Как в Камасутре?
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31.05.2021 13:01 Ответить
Все Правильно , - Мы же не Беларусь и Россия , где одни аплодисменты , а кто не хлопает и не так Плачет , тот на перевоспитании .
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31.05.2021 13:07 Ответить
 
 