Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко

Наталия Музыка, супруга экс-депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, призывает прийти на заседание суда, который будет рассматривать апелляцию на приговор Семенченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Музыка сообщила в Facebook.

"Друзья мои, молитвы и лайки в фейсбуке - это супер, но Семена Семенченко они никак не освободят. Если вы действительно хотите помочь - достаточно взять и что-то сделать. Например, прийти на суд 22 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что апелляцию на арест Семенченко перенесли, поскольку судьи взяли самоотвод.

Супруга экс-нардепа сообщила, что заседание Апелляционного Суда состоится 22 июня в 13:30.

24 мая Музыка в Facebook рассказала, что на суды по делу Семенченко "теперь вообще никого не приглашают. В том числе и адвокатов Семенченко".

Кроме того, побратим Семенченко 17 июня сообщил, что на съемной квартире супруги экс-нардепа СБУ проводила обыски.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

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