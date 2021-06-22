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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко

Наталия Музыка, супруга экс-депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, призывает прийти на заседание суда, который будет рассматривать апелляцию на приговор Семенченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Музыка сообщила в Facebook.

"Друзья мои, молитвы и лайки в фейсбуке - это супер, но Семена Семенченко они никак не освободят. Если вы действительно хотите помочь - достаточно взять и что-то сделать. Например, прийти на суд 22 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что апелляцию на арест Семенченко перенесли, поскольку судьи взяли самоотвод.

Супруга экс-нардепа сообщила, что заседание Апелляционного Суда состоится 22 июня в 13:30.

24 мая Музыка в Facebook рассказала, что на суды по делу Семенченко "теперь вообще никого не приглашают. В том числе и адвокатов Семенченко".

Кроме того, побратим Семенченко 17 июня сообщил, что на съемной квартире супруги экс-нардепа СБУ проводила обыски.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте: Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко

Автор: 

суд (25086) Апелляционный суд (411) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+8
сдается мне шо скоро семена освободять и он возлюбит бубочку пуще прежнего)
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22.06.2021 12:16
+7
а медведчук на свободе сидит дома за гос. измену и за спонсор терроризма ДЛнр....ахха.
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
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22.06.2021 15:13
+6
Армию Авакова и его коррупцию не замечают в упор, а тут увидели какую то армию Семенчеко, которой нет! Это точно шизофрения!
Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
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22.06.2021 13:46
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сдается мне шо скоро семена освободять и он возлюбит бубочку пуще прежнего)
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22.06.2021 12:16 Ответить
Ми ще твоєї мармизи не бачили, може ти взагалі огидний. То яке маєш право судити?
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22.06.2021 13:37 Ответить
Государственный преступник?Пути господни неисповедимы.Смертельный враг горлохватов.
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22.06.2021 12:51 Ответить
Армию Авакова и его коррупцию не замечают в упор, а тут увидели какую то армию Семенчеко, которой нет! Это точно шизофрения!
Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
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22.06.2021 13:46 Ответить
а медведчук на свободе сидит дома за гос. измену и за спонсор терроризма ДЛнр....ахха.
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
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22.06.2021 15:13 Ответить
И ничего что банда охраняла центрэнерго в лесу (когда КАЛОмойша их туда перевез).
А перед тем он же верещал о торговли на крови. тот же уголь завезли но с гешефтом для бени. вот и все
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22.06.2021 16:16 Ответить
 
 