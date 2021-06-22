Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко
Наталия Музыка, супруга экс-депутата Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, призывает прийти на заседание суда, который будет рассматривать апелляцию на приговор Семенченко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Музыка сообщила в Facebook.
"Друзья мои, молитвы и лайки в фейсбуке - это супер, но Семена Семенченко они никак не освободят. Если вы действительно хотите помочь - достаточно взять и что-то сделать. Например, прийти на суд 22 июня", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что апелляцию на арест Семенченко перенесли, поскольку судьи взяли самоотвод.
Супруга экс-нардепа сообщила, что заседание Апелляционного Суда состоится 22 июня в 13:30.
24 мая Музыка в Facebook рассказала, что на суды по делу Семенченко "теперь вообще никого не приглашают. В том числе и адвокатов Семенченко".
Кроме того, побратим Семенченко 17 июня сообщил, что на съемной квартире супруги экс-нардепа СБУ проводила обыски.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
А перед тем он же верещал о торговли на крови. тот же уголь завезли но с гешефтом для бени. вот и все