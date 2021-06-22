Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка
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Наталка Музика, дружина ексдепутата Семена Семенченка, підозрюваного у створенні незаконного збройного формування, закликає прийти на засідання суду, який розглядатиме апеляцію на вирок Семенченку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Музика повідомила у Facebook.
"Друзі мої, молитви ваші і лайки у фейсбуці - це супер, але Семена Семенченка вони ніяк не звільнять. Якщо ви дійсно хочете допомогти - достатньо взяти і щось зробити. Наприклад, прийти на суд 22 червня", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що апеляцію на арешт Семенченка перенесли, оскільки судді взяли самовідвід.
Дружина екснардепа повідомила, що засідання Апеляційного Суду відбудеться 22 червня о 13:30.
24 травня Музика у Facebook розповіла, що на суди у справі Семенченка "тепер взагалі нікого не запрошують. Зокрема, і адвокатів Семенченка".
Крім того, побратим Семенченка 17 червня повідомив, що на орендованій квартирі дружини екснардепа СБУ проводила обшуки.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
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Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
А перед тем он же верещал о торговли на крови. тот же уголь завезли но с гешефтом для бени. вот и все