УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12082 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Справа Семенченка і Шевченка
3 142 15
суд (8048) Апеляційний суд (277) Семен Семенченко (249)

Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наталка Музика, дружина ексдепутата Семена Семенченка, підозрюваного у створенні незаконного збройного формування, закликає прийти на засідання суду, який розглядатиме апеляцію на вирок Семенченку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Музика повідомила у Facebook.

"Друзі мої, молитви ваші і лайки у фейсбуці - це супер, але Семена Семенченка вони ніяк не звільнять. Якщо ви дійсно хочете допомогти - достатньо взяти і щось зробити. Наприклад, прийти на суд 22 червня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що апеляцію на арешт Семенченка перенесли, оскільки судді взяли самовідвід.

Дружина екснардепа повідомила, що засідання Апеляційного Суду відбудеться 22 червня о 13:30.

24 травня Музика у Facebook розповіла, що на суди у справі Семенченка "тепер взагалі нікого не запрошують. Зокрема, і адвокатів Семенченка".

Крім того, побратим Семенченка 17 червня повідомив, що на орендованій квартирі дружини екснардепа СБУ проводила обшуки.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
сдается мне шо скоро семена освободять и он возлюбит бубочку пуще прежнего)
показати весь коментар
22.06.2021 12:16
+7
а медведчук на свободе сидит дома за гос. измену и за спонсор терроризма ДЛнр....ахха.
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
показати весь коментар
22.06.2021 15:13
+6
Армию Авакова и его коррупцию не замечают в упор, а тут увидели какую то армию Семенчеко, которой нет! Это точно шизофрения!
Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
показати весь коментар
22.06.2021 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сдается мне шо скоро семена освободять и он возлюбит бубочку пуще прежнего)
показати весь коментар
22.06.2021 12:16 Відповісти
Ми ще твоєї мармизи не бачили, може ти взагалі огидний. То яке маєш право судити?
показати весь коментар
22.06.2021 13:37 Відповісти
Государственный преступник?Пути господни неисповедимы.Смертельный враг горлохватов.
показати весь коментар
22.06.2021 12:51 Відповісти
Армию Авакова и его коррупцию не замечают в упор, а тут увидели какую то армию Семенчеко, которой нет! Это точно шизофрения!
Продолжают садить патриотов Украины, уроды!
показати весь коментар
22.06.2021 13:46 Відповісти
а медведчук на свободе сидит дома за гос. измену и за спонсор терроризма ДЛнр....ахха.
Это Нонсенс!!!. Руководство власти неадекватов.
показати весь коментар
22.06.2021 15:13 Відповісти
И ничего что банда охраняла центрэнерго в лесу (когда КАЛОмойша их туда перевез).
А перед тем он же верещал о торговли на крови. тот же уголь завезли но с гешефтом для бени. вот и все
показати весь коментар
22.06.2021 16:16 Відповісти
 
 