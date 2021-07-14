Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал отставку Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел.
Об этом Богдан написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так,- Выдержка из заявления на увольнение: "Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе", - говорится в сообщении экс-главы ОП.
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы уверены что его кинули, а не он просто ушёл со сцены, что б отвечал потом только клоун ?
Я схиляюсь до другого варіанту. Ібо за усьо нада платіть в єтай жізні.
если бы было так как вы говоришь - то блогеры бы уже кричали об этом. даже дворниками поназначали шоле?
Ті, кого Ви назвали були при Янику дрібними фігурами.
цитата дослівна ))) хоч в енциклопедію вставляй )))
73 % голосів виборців не він організував. Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
Але природа голосування така, що ті, хто не прийшов, виходить, погодились з вибором, тих хто прийшов.
Упс ...
Як виборець у 2019 р. проголосував, так і вийшло.
При чому тут олігархат ? Раз клепки у виборця нема, то хто їм лікар ??
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9:%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda#comments
Під час президентських виборів 2019 року Аваков грав на боці нової влади, які наступала на п'яти 5-го президента. Він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ звинувачував Порошенка у підкупі виборців, підлеглі міністра переслідували https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ штабістів тодішнього глави держави за порушення правил, а наближений до Авакова "Національний корпус" активно https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/13/7209012/ "бив" по Порошенкові репутаційно.
Зеленський не забув віддячити: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/9/7228610/ під "особисту відповідальність" дав старому міністру місце в новому уряді.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
https://www.youtube.com/watch?v=2M-cr-OxYeE
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
У процентах ... 5-10-15-20 ??
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
Крім того, ця традиція настільки застаріла, що ...
―Что он?
―Пошел, кеды купил. Они, говорят, красивее.
Так, продукція може бути різної якості. Але це ж і давно було, коли все тільки починалося.
Це тепер вже усі такі розумні.
Інша історія ну, хіба що, в тому, Павловський, як і Марченко, бойові генерали, які пройшли фронт і живуть в орендованих квартирках. Проти яких відкриті справи у мордорі, і, за дивним збігом обставин, в Україні !!!. Які, на відміну від авакова, не погодились співпрацювати з зЕ-бенею, портновим та дерьмаком.
Де зараз купуються катери, в скільки обійдуться Україні, хто буде їх обслуговувати, в бюджет якої країни підуть кошти з відсотками і яке відношення до цього має, знову таки, аваков.
У мережі також https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/12/7098722/ спливли записи прихованої камери, на яких Аваков-молодший, ймовірно, домовлявся з ексзаступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків.У МВС https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/13/7098808/ звинувачення відкидали і називали процедура закупівлі чесною. Однак згодом за рюкзаки взялось https://www.pravda.com.ua/news/2016/03/30/7103864/ Антикорупційне бюро і побачило там розтрату держкоштів. Сина Авакова https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160238/ обшукували , https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160276/ затримували і от-от уже https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/5/7176889/ мали би судити .
Однак коли слідство було на останньому етапі, прокурор раптом https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186102/ закрив справу . Під суд пішов лише друг Олександра Авакова, який взяв усю https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186124/ провину на себе . Він зрештою теж https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267389/ відбувся м'яким покаранням - двома роками умовно.
Водночас, у 2018 року поліція взялась переслідувати експертку https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/19/7198625/ Надію Бугрову , яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова", за "заволодіння" своєю зарплатою у 2013 році. При цьому навіть офіційний потерпілий у цій справі казав, що https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212038/ не має претензій до експертки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
Це погано, але най влада зупиняє ці 90 %.
Мучительные метания в поисках рейтинга....