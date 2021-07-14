Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал отставку Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел.

Об этом Богдан написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так,- Выдержка из заявления на увольнение: "Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе", - говорится в сообщении экс-главы ОП.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

