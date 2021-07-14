РУС
Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал отставку Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел.

Об этом Богдан написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так,- Выдержка из заявления на увольнение: "Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе", - говорится в сообщении экс-главы ОП.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про честь имею 01

Автор: 

Аваков Арсен (3445) МВД (9345) отставка (3173) Богдан Андрей (384)
Топ комментарии
+38
Так "елегантно "ПДРСами" "ЗЕ-шоблу" ще ніхто не називав!
14.07.2021 09:41 Ответить
+29
14.07.2021 09:54 Ответить
+24
пішли всі в сраку ( С)
14.07.2021 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ху из Богдан????
14.07.2021 09:33 Ответить
Богдан привів Зе до влади. А той його швидко киданув.
14.07.2021 09:34 Ответить
Я видим только то что нам позволено показать .
Вы уверены что его кинули, а не он просто ушёл со сцены, что б отвечал потом только клоун ?
14.07.2021 09:39 Ответить
Впевнена. Бо той і донині не може йому простити.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:41 Ответить
14.07.2021 09:54 Ответить
Типа "бывшая"? Поматросил и бросил?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:39 Ответить
Так і було. Але тепер така ситуація....цікаво хто кого має - зеля єрмака, чи єрмак зелю..
Я схиляюсь до другого варіанту. Ібо за усьо нада платіть в єтай жізні.
14.07.2021 09:44 Ответить
ЗЕ привели до влади послідовники "сватів", які були ще під впливом "екшену" "слуга народу" = 73%. при чому тут Богдан. того Богдана взагалі ніхто не знав.
14.07.2021 23:54 Ответить
ну не привів, не настільки він потужний, але мав свої амбіції і його кинули.
15.07.2021 07:57 Ответить
Одна из многих шавок кАломойского.
14.07.2021 09:41 Ответить
Кажуть, практично всі ригіанали повернулись на свої посади. Їх запхали навіть у найменші шпарини. То який висновок...то люди Зека чи все ж таки Бені ?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:45 Ответить
говорят что раньше мужики летали, а рыба была настолько толстой что поймав на удочку 5 штук - можно было откормить 10000 быков в простынях.

если бы было так как вы говоришь - то блогеры бы уже кричали об этом. даже дворниками поназначали шоле?
14.07.2021 09:50 Ответить
А Татаров, Разумков, та й сам Богдан - хіба не ригіанали колишні?
14.07.2021 10:03 Ответить
Ксенія написала "усі" ... Різницю розумієте ?
Ті, кого Ви назвали були при Янику дрібними фігурами.
14.07.2021 10:21 Ответить
Ну, тогда уж и про Петю надо вспомнить - отец-основатель
показать весь комментарий
14.07.2021 14:49 Ответить
В партии Рыгов места точно так-же продавались как и в Слуге Урода, как в принципе и в других партиях. Зная этот факт логично предположить что то, что некоторые рожи были депутанами в рыгопартии (или на хороших должностях в то время), не означает, что они все были людьми Яныка. Многие были и есть шавками БББ (бородатой бабушки бени), которых он растасовал по многим партиям за определенное финансовое вознаграждение. Конечно среди тушек олигархов были и люди януковича, но когда их хозяин был низложен они бодро побежали искать себе другого барина и в данный момент на енакиевского хряка им плевать, у них другой хозяин, если нужно будет третий и четвертый, это же циничные беспринципные и исполнительные мрази и их берут специально для такой работы.
14.07.2021 12:44 Ответить
Фанат Басти по ходу...
14.07.2021 10:02 Ответить
Богдан прав ,Моника + д'ермак =холуи ***** путлерастовича
14.07.2021 22:09 Ответить
пішли всі в сраку ( С)
14.07.2021 09:33 Ответить
Очень толерантно 😀😀😋
показать весь комментарий
14.07.2021 09:34 Ответить
Це ж офіційно )
14.07.2021 09:36 Ответить
улюблений вираз найсвітлішого )))
цитата дослівна ))) хоч в енциклопедію вставляй )))
14.07.2021 20:12 Ответить
Так "елегантно "ПДРСами" "ЗЕ-шоблу" ще ніхто не називав!
14.07.2021 09:41 Ответить
Це в інтерпретації Богдана. Ну а аваков....що аваков... він допоміг цій шоблі прийти до влади.
14.07.2021 09:49 Ответить
Що значить допоміг ?
73 % голосів виборців не він організував. Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
14.07.2021 10:30 Ответить
73 % голосів не виборців, а тих, хто прийшов на вибори. А якщо брати всіх виборців, то тільки в третій частини бюлетнів стояла відмітка проти партії слуг.
14.07.2021 10:58 Ответить
Вірно, тих хто прийшов на вибори.
Але природа голосування така, що ті, хто не прийшов, виходить, погодились з вибором, тих хто прийшов.
Упс ...
14.07.2021 15:18 Ответить
Природа голосування така, яку під себе влаштувала олігархічна система.
14.07.2021 21:12 Ответить
Це загальне гасло, ні про що.
Як виборець у 2019 р. проголосував, так і вийшло.
При чому тут олігархат ? Раз клепки у виборця нема, то хто їм лікар ??
16.07.2021 15:54 Ответить
"Як виборець проголосував, так і вийшло." - така теза на наївний лохторат і розрахована. А якщо додати "вся влада від бога", - то буде повна картина обдурювання народу.
16.07.2021 17:30 Ответить
Хоспаді ... Нарід і радий обманутися ... Бо "вінніпухи".
16.07.2021 18:41 Ответить
Хто влаштував шоу "свинарчуки", ну і усілякі дрібнички зі звинуаченнями, напередодні виборів? Чи не аваковські "нацжони" та сам аваков?
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"

02.05.2019

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9:%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda#comments
14.07.2021 11:04 Ответить
Вибори 2019 року. Ще задовго до того, як Петро Порошенко пішов з Банкової, між ним і Аваковим https://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/25/7156216/ тлів конфлікт . В оточенні президента тоді говорили, що не знають, як позбутись міністра, адже за його відставку немає голосів у парламенті.
Під час президентських виборів 2019 року Аваков грав на боці нової влади, які наступала на п'яти 5-го президента. Він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ звинувачував Порошенка у підкупі виборців, підлеглі міністра переслідували https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ штабістів тодішнього глави держави за порушення правил, а наближений до Авакова "Національний корпус" активно https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/13/7209012/ "бив" по Порошенкові репутаційно.
Зеленський не забув віддячити: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/9/7228610/ під "особисту відповідальність" дав старому міністру місце в новому уряді.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
14.07.2021 11:20 Ответить
" Перетянуть одеяло: Аваков уходит оставляя "висяки" на Зеленского "
https://www.youtube.com/watch?v=2M-cr-OxYeE
14.07.2021 16:38 Ответить
Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
14.07.2021 15:19 Ответить
Звідки ви взяли ці 65%, та навіть 51%?
14.07.2021 15:38 Ответить
Як оцінити "допомогу" Авакова у перемозі Зе на виборах 2019 р. ??
У процентах ... 5-10-15-20 ??
14.07.2021 16:20 Ответить
На відміну від вас, я не займаюсь манііпуляціями, лише констатую факти.
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
14.07.2021 16:40 Ответить
Я намагаюся відповісти на Ваше питання, який вклад Авакова у перемогу Зе.
14.07.2021 19:54 Ответить
Саме головне шо ізьисканно, і підкопаться нема до чого...
14.07.2021 14:15 Ответить
Педики повсюду. Кошмар.)
показать весь комментарий
14.07.2021 09:40 Ответить
Лерос в интервью намекнул, что ермак и зеленский любовники (последние минуты интервью) https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
14.07.2021 11:31 Ответить
Пи.до.ра. … гадкие мрази
показать весь комментарий
14.07.2021 22:16 Ответить
Честь маю, круто смотрелось на заяве. Как будто Аваков отказался от участия в грязной игре. Хотя после подлейшего "дела Шеремета" Аваков честь потерял навсегда. Это дело уже не даст ему стать мощным публичным политиком, только теневым.
14.07.2021 09:48 Ответить
если посм. Шапошникова, то там чести нету, а есть мафиози уровня Аль Капоне. но Шапошник просто ненавидит честных, вот и наговаривает на уважаемого человека-честолюбца)
14.07.2021 09:52 Ответить
После того, как Аваков не застрелился, это "честь маю" по-клоунски звучит
14.07.2021 09:54 Ответить
Так він і не офіцер. І не був ним.
Крім того, ця традиція настільки застаріла, що ...
14.07.2021 10:23 Ответить
Старший лейтенант запасу після військової кафедри ХПІ
14.07.2021 10:51 Ответить
Тоість, реально не служив.
14.07.2021 15:20 Ответить
А Богдан еталон ума , честі і совісті , конєшно ж.
14.07.2021 09:53 Ответить
Он просто любитель сексуальных коллективов
14.07.2021 09:55 Ответить
А вы любители уродливого порношута окурка 🤮
14.07.2021 22:19 Ответить
Та взагалі ні. Але в статті одне гамно тапиріт пальци шо те гамно вобщє гамняне гамніще. А я в сортах гамна не розбираюсь , єсічесно.
14.07.2021 22:26 Ответить
Где писали?я просто пока он не стал министром вообще о нем ничего не слышала
14.07.2021 10:40 Ответить
―Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику - купи себе валенки. А он что?
―Что он?
―Пошел, кеды купил. Они, говорят, красивее.
14.07.2021 10:02 Ответить
у Авакова чуйка. От Ющенко к Бют он не зря перешёл как оказалось. Вообще ему большое спасибо. За то что сепаров громил, и под Изюмом остановил наступление. А рюкзаки то таке. У кого с детьми всё без проблем, завидую. Надеюсь станет мэром.
14.07.2021 10:06 Ответить
А що рюкзаки ? Роздута справа. На поставках військовим заробляє купа людей.
Так, продукція може бути різної якості. Але це ж і давно було, коли все тільки починалося.
Це тепер вже усі такі розумні.
14.07.2021 10:26 Ответить
Ви й про генерала Павловського такої ж думки, чи лише про доларового мультиміліонера авакова?
14.07.2021 11:09 Ответить
Не треба пересмикувати.
14.07.2021 15:14 Ответить
Яке пересмикування?
14.07.2021 15:35 Ответить
Я писав про рюкзаки. У Павловського інша історія.
14.07.2021 16:21 Ответить
Яка інша? Війна. Ніхто не хоче продавати Україні озброєння.
Інша історія ну, хіба що, в тому, Павловський, як і Марченко, бойові генерали, які пройшли фронт і живуть в орендованих квартирках. Проти яких відкриті справи у мордорі, і, за дивним збігом обставин, в Україні !!!. Які, на відміну від авакова, не погодились співпрацювати з зЕ-бенею, портновим та дерьмаком.
Де зараз купуються катери, в скільки обійдуться Україні, хто буде їх обслуговувати, в бюджет якої країни підуть кошти з відсотками і яке відношення до цього має, знову таки, аваков.
14.07.2021 17:13 Ответить
Нащо багато тексту ? Де про рюкзаки ? Де я писав про танки і ракети ?
14.07.2021 19:53 Ответить
"Рюкзаки Авакова". Один із найгучніших скандалів, пов'язаних з Аваковим особисто, розгорівся у 2016-2017 роках. Журналісти помітили зв'язок між закупівлями Міністерством тактичних рюкзаків і https://www.epravda.com.ua/news/2016/02/13/581343/ сином міністра .
У мережі також https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/12/7098722/ спливли записи прихованої камери, на яких Аваков-молодший, ймовірно, домовлявся з ексзаступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків.У МВС https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/13/7098808/ звинувачення відкидали і називали процедура закупівлі чесною. Однак згодом за рюкзаки взялось https://www.pravda.com.ua/news/2016/03/30/7103864/ Антикорупційне бюро і побачило там розтрату держкоштів. Сина Авакова https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160238/ обшукували , https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160276/ затримували і от-от уже https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/5/7176889/ мали би судити .

Однак коли слідство було на останньому етапі, прокурор раптом https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186102/ закрив справу . Під суд пішов лише друг Олександра Авакова, який взяв усю https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186124/ провину на себе . Він зрештою теж https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267389/ відбувся м'яким покаранням - двома роками умовно.
Водночас, у 2018 року поліція взялась переслідувати експертку https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/19/7198625/ Надію Бугрову , яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова", за "заволодіння" своєю зарплатою у 2013 році. При цьому навіть офіційний потерпілий у цій справі казав, що https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212038/ не має претензій до експертки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
14.07.2021 11:24 Ответить
Таких перемовин мабуть у 90 % "бізнесових" проектів.
Це погано, але най влада зупиняє ці 90 %.
14.07.2021 15:16 Ответить
Ну и что это, что это за народное творчество?
14.07.2021 10:06 Ответить
Слушно. Від бувшого керівника ОП очікували зрозумілої відповіді, а не кривляння.
14.07.2021 10:27 Ответить
Не думав, що Богдан такий сексуально заклопотаний
14.07.2021 10:49 Ответить
Похоже Зеля в панике....
Мучительные метания в поисках рейтинга....
14.07.2021 11:05 Ответить
Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю" - Цензор.НЕТ 208Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю" - Цензор.НЕТ 8401
14.07.2021 11:14 Ответить
в приписці про "Честь маю!" - закладено такий зміст, 1 - що пішов не по своїй волі; 2 - що мав він Зелене кодло ввиду...; тепер в нього руки вільні...
14.07.2021 12:43 Ответить
Что этот ******* Богdан может знать о чести!! Веdь его ,Богdана, Коломойский имел во все Dыры, а сам БогDан, что бы попасть в ОП презиdента Зеленского, Вылизал у Зеленского все dыры!!Поddонок и обезьяна!!!
14.07.2021 12:50 Ответить
У перЗЕдента-обезьяньі никогда других сотрудников и не бьіло, негативная селекция, чтобьі зебилам понравилось
14.07.2021 19:28 Ответить
богдан копался в чести авакова? это чревато
14.07.2021 20:07 Ответить
"Чума на оба ваших дома." (с)
14.07.2021 20:35 Ответить
орыгынальноблть..... комушо а курці просо...........
14.07.2021 20:44 Ответить
что значит честь имею? это значит что у тебя даже такой чести как у меня нет....... тоисть был какойто договор..... но сплыл
14.07.2021 20:47 Ответить
какая честь ??? у ублюдков ее нету. аваков ты редкая тварь.
15.07.2021 21:45 Ответить
 
 