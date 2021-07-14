УКР
27 711 83

Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю"

Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував відставку Арсена Авакова з поста глави Міністерства внутрішніх справ.

Про це Богдан написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мене зараз багато хто питає, що позначає "честь маю". Думаю десь так, - Витяг з заяви на звільнення:"Мені було приємно з вами працювати, але я хочу спробувати себе в гетеросексуальному колективі", - йдеться в повідомленні ексглави ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов: Подивимося, як нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про честь маю 01

Автор: 

Аваков Арсен (2191) МВС (3534) відставка (1485) Богдан Андрій (425)
Топ коментарі
+38
Так "елегантно "ПДРСами" "ЗЕ-шоблу" ще ніхто не називав!
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
+29
Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею" - Цензор.НЕТ 1161
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
+24
пішли всі в сраку ( С)
показати весь коментар
14.07.2021 09:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ху из Богдан????
показати весь коментар
14.07.2021 09:33 Відповісти
Богдан привів Зе до влади. А той його швидко киданув.
показати весь коментар
14.07.2021 09:34 Відповісти
Я видим только то что нам позволено показать .
Вы уверены что его кинули, а не он просто ушёл со сцены, что б отвечал потом только клоун ?
показати весь коментар
14.07.2021 09:39 Відповісти
Впевнена. Бо той і донині не може йому простити.
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею" - Цензор.НЕТ 1161
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
Типа "бывшая"? Поматросил и бросил?
показати весь коментар
14.07.2021 09:39 Відповісти
Так і було. Але тепер така ситуація....цікаво хто кого має - зеля єрмака, чи єрмак зелю..
Я схиляюсь до другого варіанту. Ібо за усьо нада платіть в єтай жізні.
показати весь коментар
14.07.2021 09:44 Відповісти
ЗЕ привели до влади послідовники "сватів", які були ще під впливом "екшену" "слуга народу" = 73%. при чому тут Богдан. того Богдана взагалі ніхто не знав.
показати весь коментар
14.07.2021 23:54 Відповісти
ну не привів, не настільки він потужний, але мав свої амбіції і його кинули.
показати весь коментар
15.07.2021 07:57 Відповісти
Одна из многих шавок кАломойского.
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
Кажуть, практично всі ригіанали повернулись на свої посади. Їх запхали навіть у найменші шпарини. То який висновок...то люди Зека чи все ж таки Бені ?
показати весь коментар
14.07.2021 09:45 Відповісти
говорят что раньше мужики летали, а рыба была настолько толстой что поймав на удочку 5 штук - можно было откормить 10000 быков в простынях.

если бы было так как вы говоришь - то блогеры бы уже кричали об этом. даже дворниками поназначали шоле?
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
А Татаров, Разумков, та й сам Богдан - хіба не ригіанали колишні?
показати весь коментар
14.07.2021 10:03 Відповісти
Ксенія написала "усі" ... Різницю розумієте ?
Ті, кого Ви назвали були при Янику дрібними фігурами.
показати весь коментар
14.07.2021 10:21 Відповісти
Ну, тогда уж и про Петю надо вспомнить - отец-основатель
показати весь коментар
14.07.2021 14:49 Відповісти
В партии Рыгов места точно так-же продавались как и в Слуге Урода, как в принципе и в других партиях. Зная этот факт логично предположить что то, что некоторые рожи были депутанами в рыгопартии (или на хороших должностях в то время), не означает, что они все были людьми Яныка. Многие были и есть шавками БББ (бородатой бабушки бени), которых он растасовал по многим партиям за определенное финансовое вознаграждение. Конечно среди тушек олигархов были и люди януковича, но когда их хозяин был низложен они бодро побежали искать себе другого барина и в данный момент на енакиевского хряка им плевать, у них другой хозяин, если нужно будет третий и четвертый, это же циничные беспринципные и исполнительные мрази и их берут специально для такой работы.
показати весь коментар
14.07.2021 12:44 Відповісти
Фанат Басти по ходу...
показати весь коментар
14.07.2021 10:02 Відповісти
Богдан прав ,Моника + д'ермак =холуи ***** путлерастовича
показати весь коментар
14.07.2021 22:09 Відповісти
пішли всі в сраку ( С)
показати весь коментар
14.07.2021 09:33 Відповісти
Очень толерантно 😀😀😋
показати весь коментар
14.07.2021 09:34 Відповісти
Це ж офіційно )
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
улюблений вираз найсвітлішого )))
цитата дослівна ))) хоч в енциклопедію вставляй )))
показати весь коментар
14.07.2021 20:12 Відповісти
Так "елегантно "ПДРСами" "ЗЕ-шоблу" ще ніхто не називав!
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
Це в інтерпретації Богдана. Ну а аваков....що аваков... він допоміг цій шоблі прийти до влади.
показати весь коментар
14.07.2021 09:49 Відповісти
Що значить допоміг ?
73 % голосів виборців не він організував. Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
73 % голосів не виборців, а тих, хто прийшов на вибори. А якщо брати всіх виборців, то тільки в третій частини бюлетнів стояла відмітка проти партії слуг.
показати весь коментар
14.07.2021 10:58 Відповісти
Вірно, тих хто прийшов на вибори.
Але природа голосування така, що ті, хто не прийшов, виходить, погодились з вибором, тих хто прийшов.
Упс ...
показати весь коментар
14.07.2021 15:18 Відповісти
Природа голосування така, яку під себе влаштувала олігархічна система.
показати весь коментар
14.07.2021 21:12 Відповісти
Це загальне гасло, ні про що.
Як виборець у 2019 р. проголосував, так і вийшло.
При чому тут олігархат ? Раз клепки у виборця нема, то хто їм лікар ??
показати весь коментар
16.07.2021 15:54 Відповісти
"Як виборець проголосував, так і вийшло." - така теза на наївний лохторат і розрахована. А якщо додати "вся влада від бога", - то буде повна картина обдурювання народу.
показати весь коментар
16.07.2021 17:30 Відповісти
Хоспаді ... Нарід і радий обманутися ... Бо "вінніпухи".
показати весь коментар
16.07.2021 18:41 Відповісти
Хто влаштував шоу "свинарчуки", ну і усілякі дрібнички зі звинуаченнями, напередодні виборів? Чи не аваковські "нацжони" та сам аваков?
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"

02.05.2019

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9:%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda#comments
показати весь коментар
14.07.2021 11:04 Відповісти
Вибори 2019 року. Ще задовго до того, як Петро Порошенко пішов з Банкової, між ним і Аваковим https://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/25/7156216/ тлів конфлікт . В оточенні президента тоді говорили, що не знають, як позбутись міністра, адже за його відставку немає голосів у парламенті.
Під час президентських виборів 2019 року Аваков грав на боці нової влади, які наступала на п'яти 5-го президента. Він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ звинувачував Порошенка у підкупі виборців, підлеглі міністра переслідували https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ штабістів тодішнього глави держави за порушення правил, а наближений до Авакова "Національний корпус" активно https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/13/7209012/ "бив" по Порошенкові репутаційно.
Зеленський не забув віддячити: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/9/7228610/ під "особисту відповідальність" дав старому міністру місце в новому уряді.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
показати весь коментар
14.07.2021 11:20 Відповісти
" Перетянуть одеяло: Аваков уходит оставляя "висяки" на Зеленского "
https://www.youtube.com/watch?v=2M-cr-OxYeE
показати весь коментар
14.07.2021 16:38 Відповісти
Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
показати весь коментар
14.07.2021 15:19 Відповісти
Звідки ви взяли ці 65%, та навіть 51%?
показати весь коментар
14.07.2021 15:38 Відповісти
Як оцінити "допомогу" Авакова у перемозі Зе на виборах 2019 р. ??
У процентах ... 5-10-15-20 ??
показати весь коментар
14.07.2021 16:20 Відповісти
На відміну від вас, я не займаюсь манііпуляціями, лише констатую факти.
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
показати весь коментар
14.07.2021 16:40 Відповісти
Я намагаюся відповісти на Ваше питання, який вклад Авакова у перемогу Зе.
показати весь коментар
14.07.2021 19:54 Відповісти
Саме головне шо ізьисканно, і підкопаться нема до чого...
показати весь коментар
14.07.2021 14:15 Відповісти
Педики повсюду. Кошмар.)
показати весь коментар
14.07.2021 09:40 Відповісти
Лерос в интервью намекнул, что ермак и зеленский любовники (последние минуты интервью) https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
показати весь коментар
14.07.2021 11:31 Відповісти
Пи.до.ра. … гадкие мрази
показати весь коментар
14.07.2021 22:16 Відповісти
Честь маю, круто смотрелось на заяве. Как будто Аваков отказался от участия в грязной игре. Хотя после подлейшего "дела Шеремета" Аваков честь потерял навсегда. Это дело уже не даст ему стать мощным публичным политиком, только теневым.
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
если посм. Шапошникова, то там чести нету, а есть мафиози уровня Аль Капоне. но Шапошник просто ненавидит честных, вот и наговаривает на уважаемого человека-честолюбца)
показати весь коментар
14.07.2021 09:52 Відповісти
После того, как Аваков не застрелился, это "честь маю" по-клоунски звучит
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
Так він і не офіцер. І не був ним.
Крім того, ця традиція настільки застаріла, що ...
показати весь коментар
14.07.2021 10:23 Відповісти
Старший лейтенант запасу після військової кафедри ХПІ
показати весь коментар
14.07.2021 10:51 Відповісти
Тоість, реально не служив.
показати весь коментар
14.07.2021 15:20 Відповісти
А Богдан еталон ума , честі і совісті , конєшно ж.
показати весь коментар
14.07.2021 09:53 Відповісти
Он просто любитель сексуальных коллективов
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
А вы любители уродливого порношута окурка 🤮
показати весь коментар
14.07.2021 22:19 Відповісти
Та взагалі ні. Але в статті одне гамно тапиріт пальци шо те гамно вобщє гамняне гамніще. А я в сортах гамна не розбираюсь , єсічесно.
показати весь коментар
14.07.2021 22:26 Відповісти
Где писали?я просто пока он не стал министром вообще о нем ничего не слышала
показати весь коментар
14.07.2021 10:40 Відповісти
―Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику - купи себе валенки. А он что?
―Что он?
―Пошел, кеды купил. Они, говорят, красивее.
показати весь коментар
14.07.2021 10:02 Відповісти
у Авакова чуйка. От Ющенко к Бют он не зря перешёл как оказалось. Вообще ему большое спасибо. За то что сепаров громил, и под Изюмом остановил наступление. А рюкзаки то таке. У кого с детьми всё без проблем, завидую. Надеюсь станет мэром.
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
А що рюкзаки ? Роздута справа. На поставках військовим заробляє купа людей.
Так, продукція може бути різної якості. Але це ж і давно було, коли все тільки починалося.
Це тепер вже усі такі розумні.
показати весь коментар
14.07.2021 10:26 Відповісти
Ви й про генерала Павловського такої ж думки, чи лише про доларового мультиміліонера авакова?
показати весь коментар
14.07.2021 11:09 Відповісти
Не треба пересмикувати.
показати весь коментар
14.07.2021 15:14 Відповісти
Яке пересмикування?
показати весь коментар
14.07.2021 15:35 Відповісти
Я писав про рюкзаки. У Павловського інша історія.
показати весь коментар
14.07.2021 16:21 Відповісти
Яка інша? Війна. Ніхто не хоче продавати Україні озброєння.
Інша історія ну, хіба що, в тому, Павловський, як і Марченко, бойові генерали, які пройшли фронт і живуть в орендованих квартирках. Проти яких відкриті справи у мордорі, і, за дивним збігом обставин, в Україні !!!. Які, на відміну від авакова, не погодились співпрацювати з зЕ-бенею, портновим та дерьмаком.
Де зараз купуються катери, в скільки обійдуться Україні, хто буде їх обслуговувати, в бюджет якої країни підуть кошти з відсотками і яке відношення до цього має, знову таки, аваков.
показати весь коментар
14.07.2021 17:13 Відповісти
Нащо багато тексту ? Де про рюкзаки ? Де я писав про танки і ракети ?
показати весь коментар
14.07.2021 19:53 Відповісти
"Рюкзаки Авакова". Один із найгучніших скандалів, пов'язаних з Аваковим особисто, розгорівся у 2016-2017 роках. Журналісти помітили зв'язок між закупівлями Міністерством тактичних рюкзаків і https://www.epravda.com.ua/news/2016/02/13/581343/ сином міністра .
У мережі також https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/12/7098722/ спливли записи прихованої камери, на яких Аваков-молодший, ймовірно, домовлявся з ексзаступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків.У МВС https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/13/7098808/ звинувачення відкидали і називали процедура закупівлі чесною. Однак згодом за рюкзаки взялось https://www.pravda.com.ua/news/2016/03/30/7103864/ Антикорупційне бюро і побачило там розтрату держкоштів. Сина Авакова https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160238/ обшукували , https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160276/ затримували і от-от уже https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/5/7176889/ мали би судити .

Однак коли слідство було на останньому етапі, прокурор раптом https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186102/ закрив справу . Під суд пішов лише друг Олександра Авакова, який взяв усю https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186124/ провину на себе . Він зрештою теж https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267389/ відбувся м'яким покаранням - двома роками умовно.
Водночас, у 2018 року поліція взялась переслідувати експертку https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/19/7198625/ Надію Бугрову , яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова", за "заволодіння" своєю зарплатою у 2013 році. При цьому навіть офіційний потерпілий у цій справі казав, що https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212038/ не має претензій до експертки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
показати весь коментар
14.07.2021 11:24 Відповісти
Таких перемовин мабуть у 90 % "бізнесових" проектів.
Це погано, але най влада зупиняє ці 90 %.
показати весь коментар
14.07.2021 15:16 Відповісти
Ну и что это, что это за народное творчество?
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
Слушно. Від бувшого керівника ОП очікували зрозумілої відповіді, а не кривляння.
показати весь коментар
14.07.2021 10:27 Відповісти
Не думав, що Богдан такий сексуально заклопотаний
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
Похоже Зеля в панике....
Мучительные метания в поисках рейтинга....
показати весь коментар
14.07.2021 11:05 Відповісти
Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю" - Цензор.НЕТ 208Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю" - Цензор.НЕТ 8401
показати весь коментар
14.07.2021 11:14 Відповісти
в приписці про "Честь маю!" - закладено такий зміст, 1 - що пішов не по своїй волі; 2 - що мав він Зелене кодло ввиду...; тепер в нього руки вільні...
показати весь коментар
14.07.2021 12:43 Відповісти
Что этот ******* Богdан может знать о чести!! Веdь его ,Богdана, Коломойский имел во все Dыры, а сам БогDан, что бы попасть в ОП презиdента Зеленского, Вылизал у Зеленского все dыры!!Поddонок и обезьяна!!!
показати весь коментар
14.07.2021 12:50 Відповісти
У перЗЕдента-обезьяньі никогда других сотрудников и не бьіло, негативная селекция, чтобьі зебилам понравилось
показати весь коментар
14.07.2021 19:28 Відповісти
богдан копался в чести авакова? это чревато
показати весь коментар
14.07.2021 20:07 Відповісти
"Чума на оба ваших дома." (с)
показати весь коментар
14.07.2021 20:35 Відповісти
орыгынальноблть..... комушо а курці просо...........
показати весь коментар
14.07.2021 20:44 Відповісти
что значит честь имею? это значит что у тебя даже такой чести как у меня нет....... тоисть был какойто договор..... но сплыл
показати весь коментар
14.07.2021 20:47 Відповісти
какая честь ??? у ублюдков ее нету. аваков ты редкая тварь.
показати весь коментар
15.07.2021 21:45 Відповісти
 
 