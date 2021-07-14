Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю"
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував відставку Арсена Авакова з поста глави Міністерства внутрішніх справ.
Про це Богдан написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мене зараз багато хто питає, що позначає "честь маю". Думаю десь так, - Витяг з заяви на звільнення:"Мені було приємно з вами працювати, але я хочу спробувати себе в гетеросексуальному колективі", - йдеться в повідомленні ексглави ОП.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
Вы уверены что его кинули, а не он просто ушёл со сцены, что б отвечал потом только клоун ?
Я схиляюсь до другого варіанту. Ібо за усьо нада платіть в єтай жізні.
если бы было так как вы говоришь - то блогеры бы уже кричали об этом. даже дворниками поназначали шоле?
Ті, кого Ви назвали були при Янику дрібними фігурами.
цитата дослівна ))) хоч в енциклопедію вставляй )))
73 % голосів виборців не він організував. Навіть якщо якось посприяв, то і 65% теж багато.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
Але природа голосування така, що ті, хто не прийшов, виходить, погодились з вибором, тих хто прийшов.
Упс ...
Як виборець у 2019 р. проголосував, так і вийшло.
При чому тут олігархат ? Раз клепки у виборця нема, то хто їм лікар ??
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
Під час президентських виборів 2019 року Аваков грав на боці нової влади, які наступала на п'яти 5-го президента. Він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ звинувачував Порошенка у підкупі виборців, підлеглі міністра переслідували https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/12/7208917/ штабістів тодішнього глави держави за порушення правил, а наближений до Авакова "Національний корпус" активно https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/13/7209012/ "бив" по Порошенкові репутаційно.
Зеленський не забув віддячити: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/9/7228610/ під "особисту відповідальність" дав старому міністру місце в новому уряді.
А для перемоги на виборах і 51 % достатньо було.
У процентах ... 5-10-15-20 ??
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
02.05.2019
Крім того, ця традиція настільки застаріла, що ...
―Что он?
―Пошел, кеды купил. Они, говорят, красивее.
Так, продукція може бути різної якості. Але це ж і давно було, коли все тільки починалося.
Це тепер вже усі такі розумні.
Інша історія ну, хіба що, в тому, Павловський, як і Марченко, бойові генерали, які пройшли фронт і живуть в орендованих квартирках. Проти яких відкриті справи у мордорі, і, за дивним збігом обставин, в Україні !!!. Які, на відміну від авакова, не погодились співпрацювати з зЕ-бенею, портновим та дерьмаком.
Де зараз купуються катери, в скільки обійдуться Україні, хто буде їх обслуговувати, в бюджет якої країни підуть кошти з відсотками і яке відношення до цього має, знову таки, аваков.
У мережі також https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/12/7098722/ спливли записи прихованої камери, на яких Аваков-молодший, ймовірно, домовлявся з ексзаступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків.У МВС https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/13/7098808/ звинувачення відкидали і називали процедура закупівлі чесною. Однак згодом за рюкзаки взялось https://www.pravda.com.ua/news/2016/03/30/7103864/ Антикорупційне бюро і побачило там розтрату держкоштів. Сина Авакова https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160238/ обшукували , https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/31/7160276/ затримували і от-от уже https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/5/7176889/ мали би судити .
Однак коли слідство було на останньому етапі, прокурор раптом https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186102/ закрив справу . Під суд пішов лише друг Олександра Авакова, який взяв усю https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/12/7186124/ провину на себе . Він зрештою теж https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267389/ відбувся м'яким покаранням - двома роками умовно.
Водночас, у 2018 року поліція взялась переслідувати експертку https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/19/7198625/ Надію Бугрову , яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова", за "заволодіння" своєю зарплатою у 2013 році. При цьому навіть офіційний потерпілий у цій справі казав, що https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212038/ не має претензій до експертки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/14/7300436/
Це погано, але най влада зупиняє ці 90 %.
Мучительные метания в поисках рейтинга....