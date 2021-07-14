Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю"

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував відставку Арсена Авакова з поста глави Міністерства внутрішніх справ.

Про це Богдан написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мене зараз багато хто питає, що позначає "честь маю". Думаю десь так, - Витяг з заяви на звільнення:"Мені було приємно з вами працювати, але я хочу спробувати себе в гетеросексуальному колективі", - йдеться в повідомленні ексглави ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов: Подивимося, як нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.