Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный комитет не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова, а решил пусть "определяется" зал. За - 13 голосов, против- 2, Устинова, Колев, воздержались - 4 Мамка, Мамоян, Осадчук, Куницкий. Мое и Куницкого предложение поддержать завильнення и рекомендовать залу уволить - не поддержали. Не хотят отпускать", - рассказала она.

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Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.