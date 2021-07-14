Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова
Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранительный комитет не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова, а решил пусть "определяется" зал. За - 13 голосов, против- 2, Устинова, Колев, воздержались - 4 Мамка, Мамоян, Осадчук, Куницкий. Мое и Куницкого предложение поддержать завильнення и рекомендовать залу уволить - не поддержали. Не хотят отпускать", - рассказала она.
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
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Во-первых, этот документ свидетельствует, что Монастырский - человек команды. Известно, что пока еще действующий министр внутренних дел Аваков делал все необходимое, чтобы приближенному к нему депутату Илье Киве найти место в рядах ОПЗЖ. Монастырский, как мы видим, показательно поддержал новоиспеченного «профессора».
Во-вторых, документ свидетельствует о плохих академических и моральных ценностях вероятного нового главы главного силового ведомства страны. Написать положительный отзыв на, мягко говоря, стыдную диссертацию Кивы - явное подтверждение этого тезиса. Не так ли?
https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1415011903550672898 19 ч
Аваков, попри все, розумніший за решту уряду, разом взяту.
І раз він пішов - значить, мав для того дуже вагомі причини. Не виключено, що він це робить для того, щоб через певний час сплисти як великий борець з режимом. Це нескладно - тим більше з його ресурсами…
Чи буде рівноцінною заміна його на цього бородатого хлопчика? Нагадаю, що немало із теперішніх заступників Авакова та іншого поліційного і нацгвардійського начальства мають бойовий досвід, тому ними може командувати лише особа із сильним характером. Вони не ставатимуть у позу, але всі цінні вказівки нового начальства тихо зливатимуться в пісок. Там це вміють. Вигнати їх - тут же підуть до Порошенка, який і так зараз методично наводить зв'язки в ЗСУ прямо під носом у Єрмака.
В частности, в конце июня он на пару с Разумковым не поддержал введение санкций против Павла Фукса.
Фукс - давний знакомый Аваковым.
hromadske писало, что Аваков и Фукс были участниками договоренности о распределении власти в Харькове.
https://hromadske.ua/ru/posts/specoperaciya-deavakizaciya-pochemu-zelenskij-ubral-vechnogo-glavu-mvd
председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию ГБР
ЖЕНА Жанна Викторовна, которая является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.
Как-то так они по семейному привязаны к ГБР
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ 2018, 1
Конкурсная комиссия государственного бюро расследований, которая должна выбрать должностных лиц ведомства, пришла на заседание с уже готовым списком и утвержденными кандидатами.
Этот список попал в руки "Украинской правды".
В частности, он состоит из 15 чиновников, причастных к разного рода незаконной деятельности, которые в дальнейшем будут занимать руководящие должности ГБР.
Комиссия состоит из 9 человек…
От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ
На руководящие должности в ГБР могут попасть судьи Майдана и преследователи правозащитников.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/17/7186626/
А что если Кива - на самом деле засланный Аваковым козачёк в ОПЗЖ и умело изображает идиота для маскировки?
Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви.
ДОВІДКУ ПІДПИСАВ ГЛАВА КОМІТЕТУ ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ.
Денису МОНАСТЫРСКОМУ 41 год.
В 2002-2006 годах работал помощником-консультантом у народного депутата Виталия Олуйко.
В 2007 году оказывал юридические услуги в компании Hillmont Partners.
Она представляла интересы компании "Киноквартал", входящей в группу компаний "Квартал 95".
В частности, адвокаты Hillmont Partners добивались признания противоправной отмену госрегистрации телесериала "Сваты" в Украине.
Отметился разнообразными инициативами.
Например, о создании
базы ДНК украинцев, которая будет доступна правоохранительным органам.
Также он предлагал заставить провайдеров раскрывать полиции и СБУ данные о том, что делают пользователи в Сети.
https://7dniv.info/politics/136132-kto-takoy-denis-monastyrskiy-kotorogo-hotyat-sdelat-glavoy-mvd.html
В том числе и по ряду вопросов, связанных с Аваковым. Так, в начале 2020 года он говорил, что если министр не справится с делом Шеремета, то его может ждать увольнение. "Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляют. Это дело однозначно станет Рубиконом", - говорил Монастырский.
"Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляют. Это дело однозначно станет Рубиконом", - говорил Монастырский.
По состоянию на сегодня, в депутатском корпусе, Монастырский стопроцентный человек Банковой.
К, слову, ходят слухи, что Антон Геращенко останется работать в министерстве и после увольнения Авакова. То есть - с Монастырским. Но в любом случае уже давно Монастырский не человек Геращенко и Авакова. Он переориентировался на работу с Банковой.
Поэтому его и двигают на министра.
ПРИ НЕМ МВД В РЕАЛЬНОСТИ БУДУТ РУКОВОДИТЬ ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА", - говорит источник в "Слуге народа". https://7dniv.info/politics/136132-kto-takoy-denis-monastyrskiy-kotorogo-hotyat-sdelat-glavoy-mvd.html