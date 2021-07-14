Профільний комітет Ради рекомендує нардепам самостійно визначитися, чи звільняти Авакова

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай "визначається" зал. За - 13 голосів, проти-2, Устінова, Колєв, утрималися - 4 Мамка, Мамоян, Осадчук, Куницький. Мою і Куницького пропозицію підтримати звільнення і рекомендувати залу звільнити - не підтримали. Не хочуть відпускати", - розповіла вона.

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Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.