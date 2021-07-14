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Профільний комітет Ради рекомендує нардепам самостійно визначитися, чи звільняти Авакова

Профільний комітет Ради рекомендує нардепам самостійно визначитися, чи звільняти Авакова

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай "визначається" зал. За - 13 голосів, проти-2, Устінова, Колєв, утрималися - 4 Мамка, Мамоян, Осадчук, Куницький. Мою і Куницького пропозицію підтримати звільнення і рекомендувати залу звільнити - не підтримали. Не хочуть відпускати", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Профільний комітет Ради рекомендує нардепам самостійно визначитися, чи звільняти Авакова 01

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) ВР (15021) Кабмін (14134) звільнення (2687) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+3
В распоряжении ZN.UA оказался документ, который дает характеристику главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-na-post-hlavy-mvd-denisa-monastyrskoho.html которого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД вместо Арсена Авакова. Речь идет об отзыве Монастырского на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Во-первых, этот документ свидетельствует, что Монастырский - человек команды. Известно, что пока еще действующий министр внутренних дел Аваков делал все необходимое, чтобы приближенному к нему депутату Илье Киве найти место в рядах ОПЗЖ. Монастырский, как мы видим, показательно поддержал новоиспеченного «профессора».
Во-вторых, документ свидетельствует о плохих академических и моральных ценностях вероятного нового главы главного силового ведомства страны. Написать положительный отзыв на, мягко говоря, стыдную диссертацию Кивы - явное подтверждение этого тезиса. Не так ли?
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14.07.2021 16:56
+2
Ага. "Прошу підтримати" и "Прошу визначитись". Еще два года назад со старта спалились "дирижеры".

Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова - Цензор.НЕТ 2854
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14.07.2021 17:04
+1
Аваков пішов у відставку, щоб прийти восени в прем"єри , й тільки спробує вова йому завадити...
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14.07.2021 17:01
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В распоряжении ZN.UA оказался документ, который дает характеристику главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-na-post-hlavy-mvd-denisa-monastyrskoho.html которого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД вместо Арсена Авакова. Речь идет об отзыве Монастырского на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Во-первых, этот документ свидетельствует, что Монастырский - человек команды. Известно, что пока еще действующий министр внутренних дел Аваков делал все необходимое, чтобы приближенному к нему депутату Илье Киве найти место в рядах ОПЗЖ. Монастырский, как мы видим, показательно поддержал новоиспеченного «профессора».
Во-вторых, документ свидетельствует о плохих академических и моральных ценностях вероятного нового главы главного силового ведомства страны. Написать положительный отзыв на, мягко говоря, стыдную диссертацию Кивы - явное подтверждение этого тезиса. Не так ли?
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14.07.2021 16:56 Відповісти
Аваков пішов у відставку, щоб прийти восени в прем"єри , й тільки спробує вова йому завадити...
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14.07.2021 17:01 Відповісти
https://twitter.com/GreyWraith

https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1415011903550672898 19 ч

Аваков, попри все, розумніший за решту уряду, разом взяту.
І раз він пішов - значить, мав для того дуже вагомі причини. Не виключено, що він це робить для того, щоб через певний час сплисти як великий борець з режимом. Це нескладно - тим більше з його ресурсами…

Чи буде рівноцінною заміна його на цього бородатого хлопчика? Нагадаю, що немало із теперішніх заступників Авакова та іншого поліційного і нацгвардійського начальства мають бойовий досвід, тому ними може командувати лише особа із сильним характером. Вони не ставатимуть у позу, але всі цінні вказівки нового начальства тихо зливатимуться в пісок. Там це вміють. Вигнати їх - тут же підуть до Порошенка, який і так зараз методично наводить зв'язки в ЗСУ прямо під носом у Єрмака.
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14.07.2021 17:02 Відповісти
Ага. "Прошу підтримати" и "Прошу визначитись". Еще два года назад со старта спалились "дирижеры".

Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова - Цензор.НЕТ 2854
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14.07.2021 17:04 Відповісти
а то что Аваков Зеленных Гомиками назвал ничего ?
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14.07.2021 17:07 Відповісти
Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова - Цензор.НЕТ 4702
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14.07.2021 17:09 Відповісти
Аваков в заявлении : - "Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе"
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14.07.2021 17:15 Відповісти
"Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе це цитата Богдана ми ще всі тут при пам'яті
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14.07.2021 17:46 Відповісти
Аваков все больше «утомлял» Офис президента своим поведением на заседаниях СНБО. Министр позволял себе открыто высказываться против санкционной политики.
В частности, в конце июня он на пару с Разумковым не поддержал введение санкций против Павла Фукса.
Фукс - давний знакомый Аваковым.
hromadske писало, что Аваков и Фукс были участниками договоренности о распределении власти в Харькове.


https://hromadske.ua/ru/posts/specoperaciya-deavakizaciya-pochemu-zelenskij-ubral-vechnogo-glavu-mvd
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14.07.2021 17:20 Відповісти
Во время президентской кампании Зеленского, МОНАСТЫРСКИЙ был в составе "ЗеКоманды" в качестве эксперта в области реформирования правоохранительных органов.
председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию ГБР
ЖЕНА Жанна Викторовна, которая является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.


Как-то так они по семейному привязаны к ГБР
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14.07.2021 17:24 Відповісти
"Кукольная комиссия ГБР" пришла на заседание с готовыми результатами
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ 2018, 1
Конкурсная комиссия государственного бюро расследований, которая должна выбрать должностных лиц ведомства, пришла на заседание с уже готовым списком и утвержденными кандидатами.
Этот список попал в руки "Украинской правды".
В частности, он состоит из 15 чиновников, причастных к разного рода незаконной деятельности, которые в дальнейшем будут занимать руководящие должности ГБР.
Комиссия состоит из 9 человек…
От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ
На руководящие должности в ГБР могут попасть судьи Майдана и преследователи правозащитников.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/17/7186626/
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14.07.2021 17:41 Відповісти
Гм...
А что если Кива - на самом деле засланный Аваковым козачёк в ОПЗЖ и умело изображает идиота для маскировки?
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14.07.2021 17:29 Відповісти
У квітні 2021 року довідку для "Наукової роботи" Іллі Ківи видав комітет Ради з питань правоохоронної діяльності.
Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви.

ДОВІДКУ ПІДПИСАВ ГЛАВА КОМІТЕТУ ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ.
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14.07.2021 17:45 Відповісти
Ты новостей ен читал? Монастырский - человек Авакова!
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14.07.2021 18:52 Відповісти
Финансирование Нацполиции на 2021 год является недостаточным, - Монастырский
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14.07.2021 17:56 Відповісти
ОТ "СВАТОВ" ДО "СЛУГ"
Денису МОНАСТЫРСКОМУ 41 год.
В 2002-2006 годах работал помощником-консультантом у народного депутата Виталия Олуйко.
В 2007 году оказывал юридические услуги в компании Hillmont Partners.
Она представляла интересы компании "Киноквартал", входящей в группу компаний "Квартал 95".
В частности, адвокаты Hillmont Partners добивались признания противоправной отмену госрегистрации телесериала "Сваты" в Украине.
Отметился разнообразными инициативами.
Например, о создании
базы ДНК украинцев, которая будет доступна правоохранительным органам.

Также он предлагал заставить провайдеров раскрывать полиции и СБУ данные о том, что делают пользователи в Сети.

https://7dniv.info/politics/136132-kto-takoy-denis-monastyrskiy-kotorogo-hotyat-sdelat-glavoy-mvd.html
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14.07.2021 18:27 Відповісти
Денис Монастырский стал довольно быстро рупором Офиса президента.
В том числе и по ряду вопросов, связанных с Аваковым. Так, в начале 2020 года он говорил, что если министр не справится с делом Шеремета, то его может ждать увольнение. "Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляют. Это дело однозначно станет Рубиконом", - говорил Монастырский.
"Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляют. Это дело однозначно станет Рубиконом", - говорил Монастырский.
По состоянию на сегодня, в депутатском корпусе, Монастырский стопроцентный человек Банковой.
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14.07.2021 18:35 Відповісти
"Вообще-то изначально Монастырский и не был человеком Авакова. Он был человеком Антона Геращенко, который и оказывал ему всяческую протекцию. В том числе и по продвижению в команду Зеленского.
К, слову, ходят слухи, что Антон Геращенко останется работать в министерстве и после увольнения Авакова. То есть - с Монастырским. Но в любом случае уже давно Монастырский не человек Геращенко и Авакова. Он переориентировался на работу с Банковой.
Поэтому его и двигают на министра.
ПРИ НЕМ МВД В РЕАЛЬНОСТИ БУДУТ РУКОВОДИТЬ ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА", - говорит источник в "Слуге народа". https://7dniv.info/politics/136132-kto-takoy-denis-monastyrskiy-kotorogo-hotyat-sdelat-glavoy-mvd.html
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14.07.2021 18:36 Відповісти
 
 