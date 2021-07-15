Отставка Авакова - вопрос №1 в сегодняшней повестке дня заседания Рады

Верховная Рада в четверг начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.

Согласно опубликованной повестке дня пленарного заседания, нардепы проголосуют по отставке Авакова, прежде чем взяться за рассмотрение других вопросов.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.

Кроме того, нардепы рассмотрят бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Рада рассмотрит законопроекты:

- об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (5460),

- о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине (3473),

- о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (4629-1),

- о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (4303),

- о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (2713-д),

- о запрете продажи лекарственных средств детям (5122),

- об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (4113).

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

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Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.