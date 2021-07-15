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Отставка Авакова - вопрос №1 в сегодняшней повестке дня заседания Рады

Отставка Авакова - вопрос №1 в сегодняшней повестке дня заседания Рады

Верховная Рада в четверг начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.

Согласно опубликованной повестке дня пленарного заседания, нардепы проголосуют по отставке Авакова, прежде чем взяться за рассмотрение других вопросов.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.

Кроме того, нардепы рассмотрят бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Рада рассмотрит законопроекты:

- об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (5460),

- о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине (3473),

- о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (4629-1),

- о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (4303),

- о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (2713-д),

- о запрете продажи лекарственных средств детям (5122),

- об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (4113).

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками

Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (3444) ВР (29272) отставка (3160)


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Топ комментарии
+5
В воюющей стране, при острой нехватке боеприпасов, отсутствия их производства, средств РЭБ, взорванных складах, этот персонаж решил что нам ****** как нужны французские б/у вертолёты и купил их на 555 млн Евро ( цена б/у превышает стоимость нового). И я глубоко сомневаюсь, что он мог это провернуть самостоятельно.
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15.07.2021 08:25
+5
Отставка авакяна назревала давно и я не вижу надежд на кандидатуру достойную потому что в обойме паяца нормальных и порядочных людей нет и не будет!!!! Убрали одну гниду будет другая!!!
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15.07.2021 08:32
+4
Я слышал что Путен с Кадыровым в этом замешаны и это прописано в Минске-2, но Порошенко был против и за это сделал прививку, вот почему парковку голубым красят.
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15.07.2021 08:35
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Правила форума Совет форумчан
В воюющей стране, при острой нехватке боеприпасов, отсутствия их производства, средств РЭБ, взорванных складах, этот персонаж решил что нам ****** как нужны французские б/у вертолёты и купил их на 555 млн Евро ( цена б/у превышает стоимость нового). И я глубоко сомневаюсь, что он мог это провернуть самостоятельно.
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15.07.2021 08:25 Ответить
вся проблема в том, что зеленский об этом договорился с Патрушевым в Омане ...
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15.07.2021 08:28 Ответить
Я слышал что Путен с Кадыровым в этом замешаны и это прописано в Минске-2, но Порошенко был против и за это сделал прививку, вот почему парковку голубым красят.
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15.07.2021 08:35 Ответить
Порівняйте з ціною МБК виробництва "Кузні" (по різним оцінкам, від двох до семи).
А власного виробництва вертольотів в Україні нема. А могло ж бути...
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15.07.2021 08:32 Ответить
Мотор сич двигатели клепает, лопасти тоже местные, а фюзеляж не в силах сделать, у нас же нет завода Антонов. Такое ощущение что есть целая институция в Украине " Как сделать ещё хуже
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15.07.2021 08:39 Ответить
Все 30 лет россияне методично уничтожали промышленность Украины , СКУПАЛИ и останавливали производство , сдавали в металл оборудование
СБУ в упор этого не видело и не интересовалось
Вот куда дели знаменитый Арсенал ? Где этот завод теперь ? А завод Артема ? Земля в центре города оказалась важнее военных заводов
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15.07.2021 08:46 Ответить
Это когда в доме нет еды, а жена покупает новый фен для волос, муж против, возмущается, но точную оценку приобретения может сделать только " грамотный и порядочный специалист" в области сушки волос ..Да ?
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15.07.2021 08:44 Ответить
Перед второй каденцией Леонид Кучма казав колись що в нього 2 чумадани компромату на усіх політиків України...,а з чого ви взяли що в Авакова нема 10 чумаданів на усіх ...? Арсен Борисович зна що з ними робить...приміром у Госдепі чи в ЦРУ з ФБР....
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15.07.2021 08:31 Ответить
що цікаво, і на Арсена є свій чемодан...
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15.07.2021 08:33 Ответить
У ***** вагон компромату на наших політиків.
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15.07.2021 08:33 Ответить
Наркоші запустили шоу для лохів, щоб вони це обговорювали.
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15.07.2021 08:32 Ответить
Отставка авакяна назревала давно и я не вижу надежд на кандидатуру достойную потому что в обойме паяца нормальных и порядочных людей нет и не будет!!!! Убрали одну гниду будет другая!!!
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15.07.2021 08:32 Ответить
Начальник цирка Шапито обделался в Германии...,следующая поездка в Уошингтон...
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15.07.2021 08:35 Ответить
Вчера пришло неожиданное известие из Пекина...,Вечный Генсек Китая Сидзиньпинь неожиданно заявил : Украина самостоятельное государство и мы признаем Крым украинским и поддерживаем территориальную целостность Украины,говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа...,значит Путлер капут... удар в спину Окурку...
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15.07.2021 08:39 Ответить
Пора вводить желтьІх ихтамнетов до Урала.
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15.07.2021 08:42 Ответить
"Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!" - вот что сказал А.Б.Аваков журналистам на брифинге по поводу своей отставки.
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15.07.2021 08:46 Ответить
Кажуть что Монастырский человек Авакова его правая рукаВідставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради - Цензор.НЕТ 8606
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15.07.2021 08:46 Ответить
Никто не ответит сегодня будет ли лучше без Авакова Украине....плох он или хорош,но уступив кресло человеку ЗЕльца,все силовые структуры будут под контролем ЗЕпредателей.....а учитывая как суды сегодня судят боевых генералов-полная вертикаль власти.Готовьте вату и бинты....ЗЕля покажет вам финты.Вот вам и шмаркля с ростовом,сметуны диванные...
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15.07.2021 08:48 Ответить
Соучастник кандидатской степени Кивы на низком старте !
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15.07.2021 08:54 Ответить
Пара тройка слуг цирка
Шапито полицейские Авакова поймали за рулем под воздействием наркоты...потому Зеля в бешенстве...
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15.07.2021 08:56 Ответить
Цирк Шапито закончится быстрее чем бег дважды не Судимого Витька в Ростов через ДАУНетск...
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15.07.2021 08:58 Ответить
Як кажуть, усе тільки починається... самое юморное впереди,на то оно... цирк ШАПИТО
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15.07.2021 09:01 Ответить
Аваком запишется в доброба и всех спасет!
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15.07.2021 09:13 Ответить
Сьогодні будьте уважні в законах про мову
Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради - Цензор.НЕТ 5706
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15.07.2021 09:18 Ответить
У Словаччині всюди словацька мова . У Німеччині - німецька.

А ви , мабудь, з ольгіно зараз про кацапську мову у всьому світі турбуєтесь 😀😀😀
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15.07.2021 09:32 Ответить
Цікаво, а чи зберуть достатню кількість голосів? І чи впевнений Аваков, що не зберуть? Не є його заява про відставку якимось політичним трюком? Чого чого, а "трюкачів" при владі вистачає.
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15.07.2021 09:43 Ответить
 
 