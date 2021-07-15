Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради

Верховна Рада в четвер почне пленарне засідання з розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з опублікованим порядком денним пленарного засідання, нардепи проголосують за відставку Авакова, перш ніж взятися за розгляд інших питань.

Раніше правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Крім того, нардепи розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Рада розгляне законопроєкти:

- про збільшення витрат на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій (5460),

- про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (3473),

- про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти (4629-1),

- про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (4303), які

- про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей (2713-д),

- про заборону продажу лікарських засобів дітям (5122),

- про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (4113).

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

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Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.