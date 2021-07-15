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Новини
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Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради

Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради

Верховна Рада в четвер почне пленарне засідання з розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з опублікованим порядком денним пленарного засідання, нардепи проголосують за відставку Авакова, перш ніж взятися за розгляд інших питань.

Раніше правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Крім того, нардепи розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Рада розгляне законопроєкти:

- про збільшення витрат на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій (5460),

- про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (3473),

- про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти (4629-1),

- про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (4303), які

- про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей (2713-д),

- про заборону продажу лікарських засобів дітям (5122),

- про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (4113).

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Також читайте: Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) ВР (15022) відставка (1470)


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Топ коментарі
+5
В воюющей стране, при острой нехватке боеприпасов, отсутствия их производства, средств РЭБ, взорванных складах, этот персонаж решил что нам ****** как нужны французские б/у вертолёты и купил их на 555 млн Евро ( цена б/у превышает стоимость нового). И я глубоко сомневаюсь, что он мог это провернуть самостоятельно.
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15.07.2021 08:25
+5
Отставка авакяна назревала давно и я не вижу надежд на кандидатуру достойную потому что в обойме паяца нормальных и порядочных людей нет и не будет!!!! Убрали одну гниду будет другая!!!
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15.07.2021 08:32
+4
Я слышал что Путен с Кадыровым в этом замешаны и это прописано в Минске-2, но Порошенко был против и за это сделал прививку, вот почему парковку голубым красят.
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15.07.2021 08:35
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Правила форума Рада форумчан
В воюющей стране, при острой нехватке боеприпасов, отсутствия их производства, средств РЭБ, взорванных складах, этот персонаж решил что нам ****** как нужны французские б/у вертолёты и купил их на 555 млн Евро ( цена б/у превышает стоимость нового). И я глубоко сомневаюсь, что он мог это провернуть самостоятельно.
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15.07.2021 08:25 Відповісти
вся проблема в том, что зеленский об этом договорился с Патрушевым в Омане ...
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15.07.2021 08:28 Відповісти
Я слышал что Путен с Кадыровым в этом замешаны и это прописано в Минске-2, но Порошенко был против и за это сделал прививку, вот почему парковку голубым красят.
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15.07.2021 08:35 Відповісти
Порівняйте з ціною МБК виробництва "Кузні" (по різним оцінкам, від двох до семи).
А власного виробництва вертольотів в Україні нема. А могло ж бути...
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15.07.2021 08:32 Відповісти
Мотор сич двигатели клепает, лопасти тоже местные, а фюзеляж не в силах сделать, у нас же нет завода Антонов. Такое ощущение что есть целая институция в Украине " Как сделать ещё хуже
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15.07.2021 08:39 Відповісти
Все 30 лет россияне методично уничтожали промышленность Украины , СКУПАЛИ и останавливали производство , сдавали в металл оборудование
СБУ в упор этого не видело и не интересовалось
Вот куда дели знаменитый Арсенал ? Где этот завод теперь ? А завод Артема ? Земля в центре города оказалась важнее военных заводов
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15.07.2021 08:46 Відповісти
Это когда в доме нет еды, а жена покупает новый фен для волос, муж против, возмущается, но точную оценку приобретения может сделать только " грамотный и порядочный специалист" в области сушки волос ..Да ?
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15.07.2021 08:44 Відповісти
Перед второй каденцией Леонид Кучма казав колись що в нього 2 чумадани компромату на усіх політиків України...,а з чого ви взяли що в Авакова нема 10 чумаданів на усіх ...? Арсен Борисович зна що з ними робить...приміром у Госдепі чи в ЦРУ з ФБР....
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15.07.2021 08:31 Відповісти
що цікаво, і на Арсена є свій чемодан...
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15.07.2021 08:33 Відповісти
У ***** вагон компромату на наших політиків.
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15.07.2021 08:33 Відповісти
Наркоші запустили шоу для лохів, щоб вони це обговорювали.
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15.07.2021 08:32 Відповісти
Отставка авакяна назревала давно и я не вижу надежд на кандидатуру достойную потому что в обойме паяца нормальных и порядочных людей нет и не будет!!!! Убрали одну гниду будет другая!!!
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15.07.2021 08:32 Відповісти
Начальник цирка Шапито обделался в Германии...,следующая поездка в Уошингтон...
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15.07.2021 08:35 Відповісти
Вчера пришло неожиданное известие из Пекина...,Вечный Генсек Китая Сидзиньпинь неожиданно заявил : Украина самостоятельное государство и мы признаем Крым украинским и поддерживаем территориальную целостность Украины,говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа...,значит Путлер капут... удар в спину Окурку...
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15.07.2021 08:39 Відповісти
Пора вводить желтьІх ихтамнетов до Урала.
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15.07.2021 08:42 Відповісти
"Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!" - вот что сказал А.Б.Аваков журналистам на брифинге по поводу своей отставки.
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15.07.2021 08:46 Відповісти
Кажуть что Монастырский человек Авакова его правая рукаВідставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради - Цензор.НЕТ 8606
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15.07.2021 08:46 Відповісти
Никто не ответит сегодня будет ли лучше без Авакова Украине....плох он или хорош,но уступив кресло человеку ЗЕльца,все силовые структуры будут под контролем ЗЕпредателей.....а учитывая как суды сегодня судят боевых генералов-полная вертикаль власти.Готовьте вату и бинты....ЗЕля покажет вам финты.Вот вам и шмаркля с ростовом,сметуны диванные...
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15.07.2021 08:48 Відповісти
Соучастник кандидатской степени Кивы на низком старте !
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15.07.2021 08:54 Відповісти
Пара тройка слуг цирка
Шапито полицейские Авакова поймали за рулем под воздействием наркоты...потому Зеля в бешенстве...
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15.07.2021 08:56 Відповісти
Цирк Шапито закончится быстрее чем бег дважды не Судимого Витька в Ростов через ДАУНетск...
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15.07.2021 08:58 Відповісти
Як кажуть, усе тільки починається... самое юморное впереди,на то оно... цирк ШАПИТО
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15.07.2021 09:01 Відповісти
Аваком запишется в доброба и всех спасет!
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15.07.2021 09:13 Відповісти
Сьогодні будьте уважні в законах про мову
Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради - Цензор.НЕТ 5706
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15.07.2021 09:18 Відповісти
У Словаччині всюди словацька мова . У Німеччині - німецька.

А ви , мабудь, з ольгіно зараз про кацапську мову у всьому світі турбуєтесь 😀😀😀
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15.07.2021 09:32 Відповісти
Цікаво, а чи зберуть достатню кількість голосів? І чи впевнений Аваков, що не зберуть? Не є його заява про відставку якимось політичним трюком? Чого чого, а "трюкачів" при владі вистачає.
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15.07.2021 09:43 Відповісти
 
 