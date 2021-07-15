"Слуга народа" проголосует за отставку Авакова, - Корниенко

Франция "Слуга народа" проголосует за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Об это в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, сколько конкретно голосов даст фракция за отставку Авакова, Корниенко ответил: "Много. Я думаю 226".

Объясняя, почему президент Владимир Зелеснкий поднимал вопрос о замене министра внутренних дел, нардеп заявил, что "Слуга народа" - президентская сила.

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"Президент наш политический и духовный лидер, поэтому мы все делаем вместе с ним, но я вам приоткрою занавес тайны и скажу, что сначала эта идея прозвучала от главы нашей фракции Давида Арахамии. Просто в нашей политической культуре так принято, что кадровые вопросы, особенно такого уровн,я предлагает в первую очередь президент", - объяснил первый замглавы фракции и добавил, что именно ссоры между парламентом, президентом и правительством как раз и привели к тому, какая оценка была поставлена народом предыдущей власти.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.