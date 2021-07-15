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"Слуга народа" проголосует за отставку Авакова, - Корниенко

Франция "Слуга народа" проголосует за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Об это в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, сколько конкретно голосов даст фракция за отставку Авакова, Корниенко ответил: "Много. Я думаю 226".

Объясняя, почему президент Владимир Зелеснкий поднимал вопрос о замене министра внутренних дел, нардеп заявил, что "Слуга народа" - президентская сила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставка Авакова - вопрос №1 в сегодняшней повестке дня заседания Рады

"Президент наш политический и духовный лидер, поэтому мы все делаем вместе с ним, но я вам приоткрою занавес тайны и скажу, что сначала эта идея прозвучала от главы нашей фракции Давида Арахамии. Просто в нашей политической культуре так принято, что кадровые вопросы, особенно такого уровн,я предлагает в первую очередь президент", - объяснил первый замглавы фракции и добавил, что именно ссоры между парламентом, президентом и правительством как раз и привели к тому, какая оценка была поставлена народом предыдущей власти.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29272) Кабмин (14033) отставка (3160) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+3
Слуга розкабанів до немогу.
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15.07.2021 10:01
+3
Никто не спорит,что авакяна нужно увольнять, но если представить что на его месте окажется какой-то квартальный дурачек-торчек, то я начинаю переживать за будущее этой страны еще больше.
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15.07.2021 10:03
+2
Звичайно, бо на заміну авакову прийде монастирський - дружбан авакова. І вовки ситі, і вівці лохи задоволені.
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15.07.2021 10:04
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еще бы. Ты же не хочешь пузо со стороны спины, правда? Потому и будете голосовать так, как скажет Аваков.
https://censor.net/ru/comments/locate/3277217/0192143d-5***-72b9-a41c-21a0bffa502a
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15.07.2021 10:01 Ответить
Слуга розкабанів до немогу.
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15.07.2021 10:01 Ответить
Ні, це в нього в животі молодий міністр МВС. Скоро роди!
Витягувати всією фракцією будуть
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15.07.2021 10:06 Ответить
Ссить навпомацки...
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15.07.2021 10:07 Ответить
так це зрада чи перемога, я запутався, шось не пойму
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15.07.2021 10:01 Ответить
Переможна зрада - подойдет?
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15.07.2021 10:07 Ответить
або зрадомога? ... я хцй його знає чи то радовацця чи плакать з тої отставки
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15.07.2021 10:09 Ответить
Вот будет позорище если ВР не проголосует отставку Авакова. Если Бенины холуи получат команду не голосовать.
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15.07.2021 10:01 Ответить
Никто не спорит,что авакяна нужно увольнять, но если представить что на его месте окажется какой-то квартальный дурачек-торчек, то я начинаю переживать за будущее этой страны еще больше.
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15.07.2021 10:03 Ответить
принаймні армян був передбачуваний а по лінії ненависті до кацапів - норм
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15.07.2021 10:11 Ответить
Мне что вспомнились профессионалы МВД при Кучме и Януковиче: воспоминания у меня о прошлом такие же как у вас переживание о будущем.
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15.07.2021 11:03 Ответить
Кожного укроміністра, який побув на посаді більше 3 місяців,

можна садити довічно без суду і слідства. А за 7 років главу мусоров...
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15.07.2021 10:03 Ответить
А хто такі "укроміністра"?
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15.07.2021 10:09 Ответить
Звичайно, бо на заміну авакову прийде монастирський - дружбан авакова. І вовки ситі, і вівці лохи задоволені.
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15.07.2021 10:04 Ответить
Кто б сомневался-теперь ермак у нас побудет не только презом,а ещё и министром внутр.справ
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15.07.2021 10:09 Ответить
Корниенко надо гнать из Рады за внесение правок в законы с целью сохранения мовы оккупанта в фильмах и телепроектах
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15.07.2021 10:11 Ответить
судячи по розміру черева корнієнка він скоро опороситься-
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15.07.2021 10:19 Ответить
 
 