"Слуга народу" проголосує за відставку Авакова, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" проголосує за відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, скільки конкретно голосів дасть фракція за відставку Авакова, Корнієнко відповів: "Багато. Я думаю 226".

Пояснюючи, чому президент Володимир Зеленський порушував питання про заміну міністра внутрішніх справ, нардеп заявив, що "Слуга народу" - президентська сила.

"Президент наш політичний і духовний лідер, тому ми все робимо разом з ним, але я вам відкрию завісу таємниці і скажу, що спочатку ця ідея прозвучала від голови нашої фракції Давида Арахамії. Просто в нашій політичній культурі так прийнято, що кадрові питання, особливо такого рівня, пропонує в першу чергу президент", - пояснив перший заступник голови фракції і додав, що саме сварки між парламентом, президентом і урядом як раз і привели до того, яка оцінка була поставлена ​​народом попередній владі.

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Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

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Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.