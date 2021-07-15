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"Слуга народу" проголосує за відставку Авакова, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" проголосує за відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, скільки конкретно голосів дасть фракція за відставку Авакова, Корнієнко відповів: "Багато. Я думаю 226".

Пояснюючи, чому президент Володимир Зеленський порушував питання про заміну міністра внутрішніх справ, нардеп заявив, що "Слуга народу" - президентська сила.

"Президент наш політичний і духовний лідер, тому ми все робимо разом з ним, але я вам відкрию завісу таємниці і скажу, що спочатку ця ідея прозвучала від голови нашої фракції Давида Арахамії. Просто в нашій політичній культурі так прийнято, що кадрові питання, особливо такого рівня, пропонує в першу чергу президент", - пояснив перший заступник голови фракції і додав, що саме сварки між парламентом, президентом і урядом як раз і привели до того, яка оцінка була поставлена ​​народом попередній владі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Авакова - питання №1 у сьогоднішньому порядку денному засідання Ради

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Також читайте: Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) ВР (15022) Кабмін (14134) відставка (1470) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+3
Слуга розкабанів до немогу.
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15.07.2021 10:01
+3
Никто не спорит,что авакяна нужно увольнять, но если представить что на его месте окажется какой-то квартальный дурачек-торчек, то я начинаю переживать за будущее этой страны еще больше.
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15.07.2021 10:03
+2
Звичайно, бо на заміну авакову прийде монастирський - дружбан авакова. І вовки ситі, і вівці лохи задоволені.
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15.07.2021 10:04
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еще бы. Ты же не хочешь пузо со стороны спины, правда? Потому и будете голосовать так, как скажет Аваков.
https://censor.net/ru/comments/locate/3277217/0192143d-5***-72b9-a41c-21a0bffa502a
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15.07.2021 10:01 Відповісти
Слуга розкабанів до немогу.
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15.07.2021 10:01 Відповісти
Ні, це в нього в животі молодий міністр МВС. Скоро роди!
Витягувати всією фракцією будуть
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15.07.2021 10:06 Відповісти
Ссить навпомацки...
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15.07.2021 10:07 Відповісти
так це зрада чи перемога, я запутався, шось не пойму
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15.07.2021 10:01 Відповісти
Переможна зрада - подойдет?
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15.07.2021 10:07 Відповісти
або зрадомога? ... я хцй його знає чи то радовацця чи плакать з тої отставки
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15.07.2021 10:09 Відповісти
Вот будет позорище если ВР не проголосует отставку Авакова. Если Бенины холуи получат команду не голосовать.
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15.07.2021 10:01 Відповісти
Никто не спорит,что авакяна нужно увольнять, но если представить что на его месте окажется какой-то квартальный дурачек-торчек, то я начинаю переживать за будущее этой страны еще больше.
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15.07.2021 10:03 Відповісти
принаймні армян був передбачуваний а по лінії ненависті до кацапів - норм
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15.07.2021 10:11 Відповісти
Мне что вспомнились профессионалы МВД при Кучме и Януковиче: воспоминания у меня о прошлом такие же как у вас переживание о будущем.
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15.07.2021 11:03 Відповісти
Кожного укроміністра, який побув на посаді більше 3 місяців,

можна садити довічно без суду і слідства. А за 7 років главу мусоров...
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15.07.2021 10:03 Відповісти
А хто такі "укроміністра"?
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15.07.2021 10:09 Відповісти
Звичайно, бо на заміну авакову прийде монастирський - дружбан авакова. І вовки ситі, і вівці лохи задоволені.
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15.07.2021 10:04 Відповісти
Кто б сомневался-теперь ермак у нас побудет не только презом,а ещё и министром внутр.справ
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15.07.2021 10:09 Відповісти
Корниенко надо гнать из Рады за внесение правок в законы с целью сохранения мовы оккупанта в фильмах и телепроектах
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15.07.2021 10:11 Відповісти
судячи по розміру черева корнієнка він скоро опороситься-
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15.07.2021 10:19 Відповісти
 
 