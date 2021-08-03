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Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров

Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы (Офис президента. - Ред.) тщательно следим за выводами полиции, президент конечно же держит это дело на контроле", - сказал Никифоров.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Также читайте: Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба

Автор: 

убийство (6476) Офис Президента (1795) Сергей Никифоров (153) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+30
Раз на контроле, то очередной глухарь.
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03.08.2021 17:08
+29
Все , расходимся, хана расследованию...
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03.08.2021 17:08
+18
Да да. Редко чего он держит на контроле. Помним как он спасал рядового Журавлёва.
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03.08.2021 17:13
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Лично пенек из под ног выбивал, да вангергейтовец ты наш потерпевший?
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03.08.2021 17:07 Ответить
Шишовым от Чауса внимание отвлекают.
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03.08.2021 17:09 Ответить
Ждем пресс-конференцию.
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03.08.2021 17:07 Ответить
А шо, я давно хотел посмеяться.😉
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03.08.2021 17:11 Ответить
Детский лепет на лужайке
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03.08.2021 17:08 Ответить
Все , расходимся, хана расследованию...
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03.08.2021 17:08 Ответить
Раз на контроле, то очередной глухарь.
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03.08.2021 17:08 Ответить
Ну тоді хана цій справі, добре що хоч без брифінга обійшлося, ніхто поки не постраждав.
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03.08.2021 17:09 Ответить
Це все муйня, що там робить потерпілий; головне, що Христо Грозєв взявся контролювати... І тільки тому тут є сподівання встановити хоча би виконавців злочину.
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03.08.2021 17:09 Ответить
Герхард Грозев? ой да вы просто не знаете как косары заполняют карманы, все карманы, а потом банки, все трехлитровые, а потом счетА, все швейцарские. а потом фильм - вель прилизанный - в котором даже я иду по улице = сдал вагнерасов.
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03.08.2021 17:15 Ответить
А що там він за вагнерівців наконтролював? На Мальдіви вистачить?
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03.08.2021 20:18 Ответить
Президент Молдовы Майя Санду держит на контроле расследование по судье Чаусу...
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03.08.2021 17:09 Ответить
Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 2572
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03.08.2021 17:09 Ответить
правильно сказать - держит на рояле ..
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03.08.2021 17:09 Ответить
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
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03.08.2021 17:09 Ответить
Откровенный предатель Зермак держит что-то на контроле. Насмешили
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03.08.2021 17:10 Ответить
да он только инструмент держи.. если просто он не отдавил "держатель"
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03.08.2021 17:10 Ответить
ой, лол! оно и себя-то на контроле не держит...
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03.08.2021 17:10 Ответить
Шо,опять?!
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03.08.2021 17:10 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 1327
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03.08.2021 17:14 Ответить
Та, ясно, поліції ж в країні нема, то всі розслідування в країні проводить професійний комік. І ще вакцинація чого так повільно проходить? Бо у президента на всіх часу не вистачає.
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03.08.2021 17:11 Ответить
Та справу Шеремета вже контролював...
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03.08.2021 17:13 Ответить
Да да. Редко чего он держит на контроле. Помним как он спасал рядового Журавлёва.
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03.08.2021 17:13 Ответить
Оно тогда рапанов не поело, вот и не удержало
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03.08.2021 17:15 Ответить
Журавля
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03.08.2021 21:21 Ответить
а шо, Чауса вже завербували в 95 квартал?
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03.08.2021 17:13 Ответить
Северокорейские кацманавты ночью высадились на Солнце,Путлер приказал каждому выдать удостоверение "Заслуженный КГБист РАБссии"...Зеле Путлер даст звание "Заслуженный Сват Зеля"...
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03.08.2021 17:13 Ответить
Простите,а конкретно за шо он держит? Может ему и не надо часто за это держать?
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03.08.2021 17:13 Ответить
А чому ніхто не питає у Зеленського хто замовив Шишова? З Шереметом так же було?
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03.08.2021 17:14 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 2768
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03.08.2021 17:14 Ответить
Не надо. Он уже держал на контроле спасение Журавля. Чем закончилось все знают.
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03.08.2021 17:15 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 2024
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03.08.2021 17:15 Ответить
Это единственное, на что найвелычнишый способен.
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03.08.2021 17:17 Ответить
ту він демонструє гру контролем без рук, А зараз ДЕРЖЕ НА КОНТРОЛІ - а шо случііілась с вовай?
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03.08.2021 20:17 Ответить
и как всегда никого не найдут.
как говаривал Хазанов - есть информация, кто у кого и сколько и когда...
но...
не за что зацепиться...
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03.08.2021 17:16 Ответить
Ну, если зеленая навозная муха зе-зе что0то берет под контроль, то будет то-же, что и с миллиардом деревьев. Опять этот дрыщ аргентинской муки нанюхался.
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03.08.2021 17:16 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5502
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03.08.2021 17:16 Ответить
Мендельша договорится, что Ленка ей все патлы вырвет.
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03.08.2021 17:19 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5955
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03.08.2021 17:24 Ответить
Хана расследованию! Если под личный контроль... У него "контролер" сломан!
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03.08.2021 17:18 Ответить
Ага, сломал роялем...
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03.08.2021 17:58 Ответить
Интересно за что ОНО там держит?! Случайно не за то место чем играл на рояле????!
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03.08.2021 17:19 Ответить
Какие сомнения? Именно за то и держит.
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03.08.2021 17:29 Ответить
Зеленський здав спецоперацію по вагнерівцям Лукашенку. ЗЕслуги співпрацюють з режимом Луки, олігархи якого заробили мільярди на розпилі казни і Ковід-фонду "Велике крадівництво". Гебня вбила білоруса в Києві. Зеленський мовчить. Як співучасник страшезного політичного злочину.
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03.08.2021 17:20 Ответить
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 735 Доктор Борменталь не читайте с утра Мавзолейные газеты и журналы...
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03.08.2021 17:20 Ответить
Якщо Зеленський взяв справу "під особистий контроль" - "хана ділу"! Все "завалиться" і "розвалиться" - підтверджено дволітнім досвідом!
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03.08.2021 17:21 Ответить
Не, ну если Зе держит... Все, сушите весла.
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03.08.2021 17:22 Ответить
этим убийством кое-кого банально опустили - по всем понятиям так..
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03.08.2021 17:22 Ответить
Контролирует что бы не нашли!
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03.08.2021 17:23 Ответить
Следствие должно сразу же исключить из числа подозреваемых кремлёвскую и белорусскую спецслужбы. Эти точно не виноваты. Нет мотива.... Подозрение, по традиции, падает на украинских патриотов - они всё время хотят расшатать миропорядок и вызвать дикие протесты в Украине...Под подозрение попадают все, находящиеся вчера в Киеве...
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03.08.2021 17:24 Ответить
...и Зебил, радостно повизгивая, прибежит на пресс-конференцию...
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03.08.2021 17:40 Ответить
Тут очень важно кто и за что держит самого янелоха.
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03.08.2021 17:27 Ответить
Зеля насмотрелся видосов про Путлера,где фюрер Мавзолея расследовал убийство Немцрова,Политковской Вороненкова и даже Галины Старовойтовой...
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03.08.2021 17:31 Ответить
ППЦ расследованию!
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03.08.2021 17:33 Ответить
Нет более глупой фразы чем это "держит на контроле расследование смерти Шишова". Трудно подобрать аналогию... Это как будто на похоронах, скачать нечто.... отвратительное...
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03.08.2021 17:34 Ответить
виявляється, наскільки кдб профі у порівнянні з сбу..
коли викрадали чауса, молдавськи поліцейські засвітили всіх сбушників,
а коли у Києві вбивство опозиціонера, то жодних слідів не знайдено..

Справу можна вішати на першого-лішего ветерана чи волонтера.
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03.08.2021 17:36 Ответить
Оно уже держало на контроле дело Шеремета.
Кто ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
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03.08.2021 17:39 Ответить
Да он языком всё держит, а на деле - хренушки...
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03.08.2021 18:02 Ответить
Мы, налогоплательщики, когда Риф Дугарь и др выиграют в ЕСПЧ.
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04.08.2021 02:58 Ответить
Беорусское Издание "Белта" и телеканал Дождь сразу после убийства Шеремета в Киеве заявили в унисон друг другу : КГБ Белоруси убило Пашу....почему спецслужбы Украины арестовали участников АТо догадайтесь с 1 раза...
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03.08.2021 17:39 Ответить
Под "личный контроль" опять? Все, про дело можно забыть
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03.08.2021 17:41 Ответить
Правильно думаете.... Зеля приказал арестовать украинских воинов...за убийство Шеремета...
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03.08.2021 17:43 Ответить
ЕМУ КРОМЕ ЛОЖКИ НИЧЕГО ДРУГОГО ДЕРЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ВСЕ ЧТО ТОН ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ ВСЕ В АД
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03.08.2021 17:59 Ответить
Неужели он думает, что так и поверили его брехливым словам? Он ведь правду хрен когда скажет, с самого начала ещё перед выборами, как начал брехнёй заниматься, так вот уже два года всё брешет и брешет, тьфу - срамота.
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03.08.2021 18:13 Ответить
наркоман, который типа "держит что-то на контроле"... хорошая шутка
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03.08.2021 18:30 Ответить
Підождіть, а чим ця справа нетака резонансна як вбивство Шеремета? Чому кожна праска не волає про важливість розслідування?
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03.08.2021 19:34 Ответить
Зеленський-опосередкований винуватець смерті Шишова! СБУ зайнята підтиранням дупи "найвеличнішого"й шукають компромат на Пороха-на Україну та її безпеку у них немає часу й команди! Та й "контрабас" потребує турботи й уваги-"монозброду" потрібно "харчеваться"!
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03.08.2021 19:51 Ответить
"Боже. Яке ж воно кончене."
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03.08.2021 20:05 Ответить
Порошенко держал на контроле дело Шеремета Ушел Пятый год идёт следствие...Кто держит ? Теперь артист ..держит на контроле .Уйдёт и он Кто будет держать ? Превратили следственные действия в Санта Барбару Должен быть указан конкретный срок рассмотрений Простыз - год.Резонансных - максимум 3 года А так..Балаган. Тянут время чтобы потом закрыть ...
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03.08.2021 20:07 Ответить
А цены на все не хочет держать на контроле?
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03.08.2021 20:11 Ответить
РАЗ- під особистий контроль , то буде так , як було з Журавлем , якого блазень кинув помирати , взявши під свій контроль
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03.08.2021 20:25 Ответить
а порятунок морпіха пораненого теж був на його контролі?
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03.08.2021 20:37 Ответить
клоун ?
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03.08.2021 20:53 Ответить
Та вся Україна і весь Світ знає, що тримає на контролі цей зелений зрадник, всьму могила...
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03.08.2021 21:10 Ответить
Та вся Україна і весь Світ знає, що тримає на контролі цей зелений зрадник, всьму могила...
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03.08.2021 21:18 Ответить
Шо , знов Ріфмастера арештують з подачі Зе ? Чи Стерненка ?
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03.08.2021 22:41 Ответить
Печалька.
Всё что Зеленский взял под контроль - просрано.
Если бы ещё при этом люди не гибли!
Как с погибшим раненым.
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04.08.2021 02:56 Ответить
Что может клоун держать на контроле?
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05.08.2021 10:13 Ответить
 
 