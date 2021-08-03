Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы (Офис президента. - Ред.) тщательно следим за выводами полиции, президент конечно же держит это дело на контроле", - сказал Никифоров.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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как говаривал Хазанов - есть информация, кто у кого и сколько и когда...
но...
не за что зацепиться...
коли викрадали чауса, молдавськи поліцейські засвітили всіх сбушників,
а коли у Києві вбивство опозиціонера, то жодних слідів не знайдено..
Справу можна вішати на першого-лішего ветерана чи волонтера.
Кто ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
Всё что Зеленский взял под контроль - просрано.
Если бы ещё при этом люди не гибли!
Как с погибшим раненым.