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Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров

Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі хід розслідування вбивства громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський Дім в Україні" Віталія Шишова в Києві.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми (Офіс президента. - ред.) ретельно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі", - сказав Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

вбивство (3080) Офіс Президента (2020) Сергій Никифоров (159) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+30
Раз на контроле, то очередной глухарь.
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03.08.2021 17:08
+29
Все , расходимся, хана расследованию...
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03.08.2021 17:08
+18
Да да. Редко чего он держит на контроле. Помним как он спасал рядового Журавлёва.
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03.08.2021 17:13
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Лично пенек из под ног выбивал, да вангергейтовец ты наш потерпевший?
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03.08.2021 17:07 Відповісти
Шишовым от Чауса внимание отвлекают.
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Ждем пресс-конференцию.
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03.08.2021 17:07 Відповісти
А шо, я давно хотел посмеяться.😉
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03.08.2021 17:11 Відповісти
Детский лепет на лужайке
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03.08.2021 17:08 Відповісти
Все , расходимся, хана расследованию...
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03.08.2021 17:08 Відповісти
Раз на контроле, то очередной глухарь.
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03.08.2021 17:08 Відповісти
Ну тоді хана цій справі, добре що хоч без брифінга обійшлося, ніхто поки не постраждав.
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Це все муйня, що там робить потерпілий; головне, що Христо Грозєв взявся контролювати... І тільки тому тут є сподівання встановити хоча би виконавців злочину.
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Герхард Грозев? ой да вы просто не знаете как косары заполняют карманы, все карманы, а потом банки, все трехлитровые, а потом счетА, все швейцарские. а потом фильм - вель прилизанный - в котором даже я иду по улице = сдал вагнерасов.
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03.08.2021 17:15 Відповісти
А що там він за вагнерівців наконтролював? На Мальдіви вистачить?
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03.08.2021 20:18 Відповісти
Президент Молдовы Майя Санду держит на контроле расследование по судье Чаусу...
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 2572
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03.08.2021 17:09 Відповісти
правильно сказать - держит на рояле ..
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03.08.2021 17:09 Відповісти
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Откровенный предатель Зермак держит что-то на контроле. Насмешили
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03.08.2021 17:10 Відповісти
да он только инструмент держи.. если просто он не отдавил "держатель"
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03.08.2021 17:10 Відповісти
ой, лол! оно и себя-то на контроле не держит...
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Шо,опять?!
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 1327
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03.08.2021 17:14 Відповісти
Та, ясно, поліції ж в країні нема, то всі розслідування в країні проводить професійний комік. І ще вакцинація чого так повільно проходить? Бо у президента на всіх часу не вистачає.
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03.08.2021 17:11 Відповісти
Та справу Шеремета вже контролював...
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Да да. Редко чего он держит на контроле. Помним как он спасал рядового Журавлёва.
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Оно тогда рапанов не поело, вот и не удержало
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Журавля
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03.08.2021 21:21 Відповісти
а шо, Чауса вже завербували в 95 квартал?
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Северокорейские кацманавты ночью высадились на Солнце,Путлер приказал каждому выдать удостоверение "Заслуженный КГБист РАБссии"...Зеле Путлер даст звание "Заслуженный Сват Зеля"...
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Простите,а конкретно за шо он держит? Может ему и не надо часто за это держать?
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03.08.2021 17:13 Відповісти
А чому ніхто не питає у Зеленського хто замовив Шишова? З Шереметом так же було?
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03.08.2021 17:14 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 2768
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03.08.2021 17:14 Відповісти
Не надо. Он уже держал на контроле спасение Журавля. Чем закончилось все знают.
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 2024
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Это единственное, на что найвелычнишый способен.
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03.08.2021 17:17 Відповісти
ту він демонструє гру контролем без рук, А зараз ДЕРЖЕ НА КОНТРОЛІ - а шо случііілась с вовай?
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03.08.2021 20:17 Відповісти
и как всегда никого не найдут.
как говаривал Хазанов - есть информация, кто у кого и сколько и когда...
но...
не за что зацепиться...
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03.08.2021 17:16 Відповісти
Ну, если зеленая навозная муха зе-зе что0то берет под контроль, то будет то-же, что и с миллиардом деревьев. Опять этот дрыщ аргентинской муки нанюхался.
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03.08.2021 17:16 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5502
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03.08.2021 17:16 Відповісти
Мендельша договорится, что Ленка ей все патлы вырвет.
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03.08.2021 17:19 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5955
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03.08.2021 17:24 Відповісти
Хана расследованию! Если под личный контроль... У него "контролер" сломан!
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03.08.2021 17:18 Відповісти
Ага, сломал роялем...
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03.08.2021 17:58 Відповісти
Интересно за что ОНО там держит?! Случайно не за то место чем играл на рояле????!
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03.08.2021 17:19 Відповісти
Какие сомнения? Именно за то и держит.
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03.08.2021 17:29 Відповісти
Зеленський здав спецоперацію по вагнерівцям Лукашенку. ЗЕслуги співпрацюють з режимом Луки, олігархи якого заробили мільярди на розпилі казни і Ковід-фонду "Велике крадівництво". Гебня вбила білоруса в Києві. Зеленський мовчить. Як співучасник страшезного політичного злочину.
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03.08.2021 17:20 Відповісти
Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 735 Доктор Борменталь не читайте с утра Мавзолейные газеты и журналы...
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03.08.2021 17:20 Відповісти
Якщо Зеленський взяв справу "під особистий контроль" - "хана ділу"! Все "завалиться" і "розвалиться" - підтверджено дволітнім досвідом!
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03.08.2021 17:21 Відповісти
Не, ну если Зе держит... Все, сушите весла.
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03.08.2021 17:22 Відповісти
этим убийством кое-кого банально опустили - по всем понятиям так..
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03.08.2021 17:22 Відповісти
Контролирует что бы не нашли!
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03.08.2021 17:23 Відповісти
Следствие должно сразу же исключить из числа подозреваемых кремлёвскую и белорусскую спецслужбы. Эти точно не виноваты. Нет мотива.... Подозрение, по традиции, падает на украинских патриотов - они всё время хотят расшатать миропорядок и вызвать дикие протесты в Украине...Под подозрение попадают все, находящиеся вчера в Киеве...
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03.08.2021 17:24 Відповісти
...и Зебил, радостно повизгивая, прибежит на пресс-конференцию...
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03.08.2021 17:40 Відповісти
Тут очень важно кто и за что держит самого янелоха.
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03.08.2021 17:27 Відповісти
Зеля насмотрелся видосов про Путлера,где фюрер Мавзолея расследовал убийство Немцрова,Политковской Вороненкова и даже Галины Старовойтовой...
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03.08.2021 17:31 Відповісти
ППЦ расследованию!
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03.08.2021 17:33 Відповісти
Нет более глупой фразы чем это "держит на контроле расследование смерти Шишова". Трудно подобрать аналогию... Это как будто на похоронах, скачать нечто.... отвратительное...
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03.08.2021 17:34 Відповісти
виявляється, наскільки кдб профі у порівнянні з сбу..
коли викрадали чауса, молдавськи поліцейські засвітили всіх сбушників,
а коли у Києві вбивство опозиціонера, то жодних слідів не знайдено..

Справу можна вішати на першого-лішего ветерана чи волонтера.
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03.08.2021 17:36 Відповісти
Оно уже держало на контроле дело Шеремета.
Кто ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
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03.08.2021 17:39 Відповісти
Да он языком всё держит, а на деле - хренушки...
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03.08.2021 18:02 Відповісти
Мы, налогоплательщики, когда Риф Дугарь и др выиграют в ЕСПЧ.
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04.08.2021 02:58 Відповісти
Беорусское Издание "Белта" и телеканал Дождь сразу после убийства Шеремета в Киеве заявили в унисон друг другу : КГБ Белоруси убило Пашу....почему спецслужбы Украины арестовали участников АТо догадайтесь с 1 раза...
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03.08.2021 17:39 Відповісти
Под "личный контроль" опять? Все, про дело можно забыть
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03.08.2021 17:41 Відповісти
Правильно думаете.... Зеля приказал арестовать украинских воинов...за убийство Шеремета...
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03.08.2021 17:43 Відповісти
ЕМУ КРОМЕ ЛОЖКИ НИЧЕГО ДРУГОГО ДЕРЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ВСЕ ЧТО ТОН ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ ВСЕ В АД
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03.08.2021 17:59 Відповісти
Неужели он думает, что так и поверили его брехливым словам? Он ведь правду хрен когда скажет, с самого начала ещё перед выборами, как начал брехнёй заниматься, так вот уже два года всё брешет и брешет, тьфу - срамота.
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03.08.2021 18:13 Відповісти
наркоман, который типа "держит что-то на контроле"... хорошая шутка
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03.08.2021 18:30 Відповісти
Підождіть, а чим ця справа нетака резонансна як вбивство Шеремета? Чому кожна праска не волає про важливість розслідування?
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03.08.2021 19:34 Відповісти
Зеленський-опосередкований винуватець смерті Шишова! СБУ зайнята підтиранням дупи "найвеличнішого"й шукають компромат на Пороха-на Україну та її безпеку у них немає часу й команди! Та й "контрабас" потребує турботи й уваги-"монозброду" потрібно "харчеваться"!
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03.08.2021 19:51 Відповісти
"Боже. Яке ж воно кончене."
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03.08.2021 20:05 Відповісти
Порошенко держал на контроле дело Шеремета Ушел Пятый год идёт следствие...Кто держит ? Теперь артист ..держит на контроле .Уйдёт и он Кто будет держать ? Превратили следственные действия в Санта Барбару Должен быть указан конкретный срок рассмотрений Простыз - год.Резонансных - максимум 3 года А так..Балаган. Тянут время чтобы потом закрыть ...
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03.08.2021 20:07 Відповісти
А цены на все не хочет держать на контроле?
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03.08.2021 20:11 Відповісти
РАЗ- під особистий контроль , то буде так , як було з Журавлем , якого блазень кинув помирати , взявши під свій контроль
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03.08.2021 20:25 Відповісти
а порятунок морпіха пораненого теж був на його контролі?
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03.08.2021 20:37 Відповісти
клоун ?
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03.08.2021 20:53 Відповісти
Та вся Україна і весь Світ знає, що тримає на контролі цей зелений зрадник, всьму могила...
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03.08.2021 21:10 Відповісти
Та вся Україна і весь Світ знає, що тримає на контролі цей зелений зрадник, всьму могила...
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03.08.2021 21:18 Відповісти
Шо , знов Ріфмастера арештують з подачі Зе ? Чи Стерненка ?
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03.08.2021 22:41 Відповісти
Печалька.
Всё что Зеленский взял под контроль - просрано.
Если бы ещё при этом люди не гибли!
Как с погибшим раненым.
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04.08.2021 02:56 Відповісти
Что может клоун держать на контроле?
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05.08.2021 10:13 Відповісти
 
 