Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі хід розслідування вбивства громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський Дім в Україні" Віталія Шишова в Києві.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми (Офіс президента. - ред.) ретельно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі", - сказав Никифоров.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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