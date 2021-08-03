Зеленський тримає на контролі розслідування смерті Шишова, - прессекретар Никифоров
Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі хід розслідування вбивства громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський Дім в Україні" Віталія Шишова в Києві.
Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми (Офіс президента. - ред.) ретельно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі", - сказав Никифоров.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
как говаривал Хазанов - есть информация, кто у кого и сколько и когда...
но...
не за что зацепиться...
коли викрадали чауса, молдавськи поліцейські засвітили всіх сбушників,
а коли у Києві вбивство опозиціонера, то жодних слідів не знайдено..
Справу можна вішати на першого-лішего ветерана чи волонтера.
Кто ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
Всё что Зеленский взял под контроль - просрано.
Если бы ещё при этом люди не гибли!
Как с погибшим раненым.