Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко
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В деле экс-нардепа Семена Семенченко все обвиняемые, кроме него самого, находятся на свободе, большинство под личным обязательствам.
Об этом сообщила жена экс-нардепа Семена Семенченко Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец-то завтра состоится рассмотрение апелляции на приговор судьи Вишняка. 12 дней Семен Семенченко находился под домашним арестом, вместе с семьей. Но под бешеным давлением СБУ и угроз из Офиса Президента судья Вишняк без оснований принял беспрецедентное решение - вновь отправить Семена в изолятор. В деле все обвиняемые находятся на свободе, большинство под личным обязательствам. Но Семенченко власти нужно держать за решеткой. Восстановить справедливость и прекратить эти психологические пытки защитника Украины, основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко может только внимание и давление общественности. Друзья! Приходите, заседание открыто. Увидимся завтра. Собираемся на акцию чуть раньше, чем заседание. В 10:30 у ворот апелляционного суда, ул Соломенская 2А", - рассказала она.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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Семенченко траекторию поменял, Билецкий на ней остался.
И на своей траектории Семенченко перешел дорогу многим олигархам, и проигрывает в информационной войне с ними.
Эту войну пока никто не выиграл, но он хотя-бы рискнул.
Знаю таких, які ходили і заЗєлю, і за євробляхи, і за апіздаже.
Анонимно кидаться в форуме какашками - ни ума ни смелости не надо.
Если вам кто-то верит - придите не один
Но этот мем достаточно точно описывает ситуацию
Оскорбления - не аргумент.
Но вы действительно не можете меня оскорбить - этим вы просто показываете свой уровень ведения дискуссии.
Зєлю геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Семен - керівник оборони
Він проводив акції, наприклад, по судовій реформі, на яки приходило більше преси, ніж протестувальників.
Плюнув і пішов в програмісти.
Не думаю, що за це його варто засуджувати.
свинки надувные будуть?
Але якщо почитати петіних фанатів, то виходить, що баканов класний чувак і молодець, бо фальсифікує справу на того, хто проти Петра Олексійовича.