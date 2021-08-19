Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко

В деле экс-нардепа Семена Семенченко все обвиняемые, кроме него самого, находятся на свободе, большинство под личным обязательствам.

Об этом сообщила жена экс-нардепа Семена Семенченко Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то завтра состоится рассмотрение апелляции на приговор судьи Вишняка. 12 дней Семен Семенченко находился под домашним арестом, вместе с семьей. Но под бешеным давлением СБУ и угроз из Офиса Президента судья Вишняк без оснований принял беспрецедентное решение - вновь отправить Семена в изолятор. В деле все обвиняемые находятся на свободе, большинство под личным обязательствам. Но Семенченко власти нужно держать за решеткой. Восстановить справедливость и прекратить эти психологические пытки защитника Украины, основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко может только внимание и давление общественности. Друзья! Приходите, заседание открыто. Увидимся завтра. Собираемся на акцию чуть раньше, чем заседание. В 10:30 у ворот апелляционного суда, ул Соломенская 2А", - рассказала она.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.