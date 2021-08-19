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Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко

В деле экс-нардепа Семена Семенченко все обвиняемые, кроме него самого, находятся на свободе, большинство под личным обязательствам.

Об этом сообщила жена экс-нардепа Семена Семенченко Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то завтра состоится рассмотрение апелляции на приговор судьи Вишняка. 12 дней Семен Семенченко находился под домашним арестом, вместе с семьей. Но под бешеным давлением СБУ и угроз из Офиса Президента судья Вишняк без оснований принял беспрецедентное решение - вновь отправить Семена в изолятор. В деле все обвиняемые находятся на свободе, большинство под личным обязательствам. Но Семенченко власти нужно держать за решеткой. Восстановить справедливость и прекратить эти психологические пытки защитника Украины, основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко может только внимание и давление общественности. Друзья! Приходите, заседание открыто. Увидимся завтра. Собираемся на акцию чуть раньше, чем заседание. В 10:30 у ворот апелляционного суда, ул Соломенская 2А", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма"

Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко 01
Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко 02

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

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Топ комментарии
+6
Да по хрен как-то на этого семенченко. Слишком уж много внимания этому презервативу уделяется. Думаю, что придет человек 50 проплаченных демонстрантов. Максимум.
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19.08.2021 12:49
+5
Вийдуть півтори каліки- яке насіння, така і акція.
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19.08.2021 12:50
+4
Черговий атракціон.
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19.08.2021 12:43
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Да уж ,это не Билецкий с Азовом.Выжатый лимон и выброшеный.
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19.08.2021 12:39 Ответить
Стартовали они примерно по одинаковым траекториям.
Семенченко траекторию поменял, Билецкий на ней остался.
И на своей траектории Семенченко перешел дорогу многим олигархам, и проигрывает в информационной войне с ними.
Эту войну пока никто не выиграл, но он хотя-бы рискнул.
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19.08.2021 13:50 Ответить
Черговий атракціон.
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19.08.2021 12:43 Ответить
Да по хрен как-то на этого семенченко. Слишком уж много внимания этому презервативу уделяется. Думаю, что придет человек 50 проплаченных демонстрантов. Максимум.
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19.08.2021 12:49 Ответить
поражаюсь демонстрантам- за тарифы, за геноцид украинской нации- никто не выходит, а стерненко, семенченко-идут, понятно почему и чьи это демонстранты
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19.08.2021 12:59 Ответить
Сформувалася нова професія - заробітчани-мітінгарі. Йдуть туди, де заплатять.
Знаю таких, які ходили і заЗєлю, і за євробляхи, і за апіздаже.
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19.08.2021 14:02 Ответить
Попробовали-бы вы его в 2014-м в глаза назвать "презервативом".
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19.08.2021 13:35 Ответить
Да он, как был куском говна в 2014-м, так куском говна и в 2021-м остался. И к батальону "Донбасс" он не имеет никакого отношения. Просто распиаренный гон.он.
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19.08.2021 14:14 Ответить
Для швалі козломордой на кшталт мальчиш-плохиш, командир "Донбасу" - Семенченко, звичайно ворог. Він і його побратими придушили "срусский мир" на сході України, не дали таким як мальчиш-плохиш вилизати дупу ху...лу, звідси і така ненависть мальчиш-плохиша та інших фсб-бешних шавок до Семена.
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19.08.2021 16:05 Ответить
Ти там був ? Ти своiми очима бачив, як семенченко придушував "срусский мир" ? Вам, клоунам довiрливим, розповiли, що семенченко щось там придушив, от ви з ним i носитесь, як з iконою. Вiн за бабки коломойського воював i те недовго. Так що, пащу свою прикрий, мерзота, i не смiй її бiльше розтуляти !
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19.08.2021 16:14 Ответить
Лапоть ти обриганий! Я з Лисичанська і знаю хто його звільняв. А ти - фсб-ешна кацапська шістка і це факт.
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19.08.2021 16:35 Ответить
Да по хер мне, откуда ты, обрыган. Я знаю, кто такой семенченко и мне этого достаточно. А твое мнение меня не интересует. Совсем не интересует.
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19.08.2021 16:37 Ответить
Чуєш ти, ГНИДА кацапська! Ловиш кайф, сидячі на пляшці і глушачі "бояру", от і продовжуй, а тут не смерди.
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19.08.2021 16:42 Ответить
Ох-ох, какой ты грозный, обрыган )). Так весело тебя палочкой тыкать и за твоей реакцией наблюдать )). Небось из своего задрипанного Лисичанска в Киев перебрался ?)) Ну, прохрюкай еще чего-нибудь, обрыган лисичанский ))).
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19.08.2021 16:48 Ответить
Какой ты остроумный, обрыган лисичанский ))). Ну давай, еще картинок пришли ))). Забавный такой ))).
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19.08.2021 17:16 Ответить
Надеюсь, когда Семенченко из СИЗО выйдет, вы ему так все в лицо и скажете.
Анонимно кидаться в форуме какашками - ни ума ни смелости не надо.
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19.08.2021 17:06 Ответить
Поверь мне, такому, как сема, я накостыляю легко ). Вот только он один не ходит.
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19.08.2021 17:17 Ответить
Почему я вам должен верить?
Если вам кто-то верит - придите не один
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19.08.2021 17:25 Ответить
Ну...верить или нет, Ваше право. То, что я хотел сказать, я сказал ). Ваше же мнение, меня не интересует. Как-то так.
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19.08.2021 17:37 Ответить
"Я бежала за вами два квартала, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
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20.08.2021 07:06 Ответить
Любезный, во-первых, Вы недалекий человек, раз даже не знаете откуда эта фраза и как правильно она звучит ))). А во-вторых, глупым людям надо объяснять, что они глупы и их мнение никому не интересно. Что я и пытаюсь делать. Хотя ... Вы это не поймете из-за того, что существует некий эффект "даннинга-крюгера". Не дано Вам этого понять ...
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20.08.2021 10:26 Ответить
Это уже мем, а мем не обязан быть точной цитатой.
Но этот мем достаточно точно описывает ситуацию
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20.08.2021 12:31 Ответить
Про тебя, клоун, согласен ))). То-то ты никак успокоиться не можешь ))). В семь утра написал, дурень ))).
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20.08.2021 13:35 Ответить
Когда по существу возразить нечего, начинаются придирки ко времени написания коммента, и оскорбления оппонента.
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20.08.2021 14:44 Ответить
Я же тебе написал про эффект "даннинга-крюгера" ). Тебе, дятел, ничего объяснить нельзя потому, что ты дятел. И ты не понимаешь, что ты дятел потому, что ты дятел )). Опять же, тебя оскорбить невозможно потому, что ты дятел ). Живи с этим ))).
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20.08.2021 15:04 Ответить
Вы не можете мне объяснить, потому что у вас нет аргументов.
Оскорбления - не аргумент.
Но вы действительно не можете меня оскорбить - этим вы просто показываете свой уровень ведения дискуссии.
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20.08.2021 15:14 Ответить
Экий ты неугомонный )). Я тебе ничего и не собираюсь объяснять, ибо я тебя ничего не должен ). Меня забавляет таких, как ты, палочкой тыкать и за реакцией наблюдать ).
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20.08.2021 15:29 Ответить
Тыкайте, может чему-то и научитесь
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20.08.2021 16:24 Ответить
Отправляйся-ка ты, дятел, на хер ! )))
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21.08.2021 09:33 Ответить
А что так, надоело "палочкой тыкать" ?
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21.08.2021 09:34 Ответить
Да ты, я смотрю, себя троллем возомнил ))). Скажу честно, так себе из тебя тролль ))).
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21.08.2021 09:39 Ответить
Но работает же
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21.08.2021 09:50 Ответить
Что работает ? )))
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21.08.2021 11:19 Ответить
то, что вы воспринимаете как троллинг
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21.08.2021 11:39 Ответить
Не понял, что ты имеешь в виду ).
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21.08.2021 11:55 Ответить
Вийдуть півтори каліки- яке насіння, така і акція.
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19.08.2021 12:50 Ответить
Замовлення з кремля. Семен може організувати супротив окупантам, тому він і небезпечний.
Зєлю геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Семен - керівник оборони
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19.08.2021 12:54 Ответить
Нет. Только Поросюк!
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19.08.2021 13:03 Ответить
Де Парасюк? Тиша. Власне Володимир - людина імпульсна, людина емоції. Пошкрябати цвяхом джип Вілкула - це не військове досягнення
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19.08.2021 13:21 Ответить
Тю, а егорку соболева и мишу саакшвили Вы на какие государственные посты планируете ?
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19.08.2021 14:15 Ответить
Соболєев(Зімін) пішов у бізнес, він в політиці був випадковим. Міху купили за посаду, на якій треба нічого не робити і отримувати за це гарну зарплатню. А Семен реально працював на Україну. За це і покараний.
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19.08.2021 14:45 Ответить
Соболєва тупо не підтримали, коли треба було.
Він проводив акції, наприклад, по судовій реформі, на яки приходило більше преси, ніж протестувальників.
Плюнув і пішов в програмісти.
Не думаю, що за це його варто засуджувати.
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20.08.2021 17:07 Ответить
Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко -

свинки надувные будуть? Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 2133
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19.08.2021 12:54 Ответить
Семёнченко - один из самых последовательных париоов Украины. Он взялся за бороться с самым страшным - торговлей на крови. За это олигархи сразу убивают, или садят как посадили целую роту "Торнадо". Люди и до сих пор не знаю за что они сидят. Одни говорят, за то что насильничали в зоне АТО, ргие за мародёрство. Не поворачивается язык у власть имущих сказать :" Мы их посадили за то, что они остановили нашу торговлю с Россией!"
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19.08.2021 13:11 Ответить
Семенченко це антімайданівець, аферист, провокатор , злочинець,агент фсб . А все разом це-- кремлівська троянська кобила . Що б ви знього не ліпили, всеодно лайно вийде .Є відео, де він разом з антімайданівцями захоплює донецьку ОГА .
Завтра под зданием Апелляционного суда Киева пройдет акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 1546
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20.08.2021 15:17 Ответить
Як видно, баканов гебешний посіпака.
Але якщо почитати петіних фанатів, то виходить, що баканов класний чувак і молодець, бо фальсифікує справу на того, хто проти Петра Олексійовича.
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19.08.2021 13:14 Ответить
Миша-бе -бе -бе поддержит насиння?
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19.08.2021 13:21 Ответить
Під час мішіного "муйдану" стояли разом. А ще була лізка.
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19.08.2021 14:05 Ответить
какое семен-это гриша гришин..и вообще вешайте или ширму или паранджку бо от этой красоты глаза болят моральная травма...
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20.08.2021 00:50 Ответить
 
 