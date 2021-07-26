Семенченко опять отправили в СИЗО
Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Вместо домашнего ареста его отправили в СИЗО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк. Он удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины об изменении Семенченко меры пресечения.
Судья находился в комнате для совещаний около пяти часов.
"Ходатайство... удовлетворить. Изменить... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", - говорится в резолютивной части постановления суда, которое зачитал Вишняк.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
Семен за 2 года палец о палец не ударил и слова кривого про ЗЕ не сказал. Мутил свои дела тихо да и все.
Скорее всего, где-то что-то не подедили. Но борец с ЗЕ-режимом из него, как из говна пуля.
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ......
Воістину Бог забрав розум у педрофілів!
"ермак-Козырь гадил в уши "судье" 5 часов."
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ...... прошу пардона за
копипст самого себя.....
______
Катастрофа невідворотня. Але схоже, що її розміри будуть такі великі, що поб'ють усі світові рекорди