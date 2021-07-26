РУС
Дело Семенченко и Шевченко
Семенченко опять отправили в СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Вместо домашнего ареста его отправили в СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк. Он удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины об изменении Семенченко меры пресечения.

Судья находился в комнате для совещаний около пяти часов.

"Ходатайство... удовлетворить. Изменить... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", - говорится в резолютивной части постановления суда, которое зачитал Вишняк.

Читайте: Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": О спецоперации знали Ермак и Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

СИЗО (1377) Семенченко Семен (380) мера пресечения (520)
Топ комментарии
+33
за зе-гомно топил, теперь пусть хлебает
26.07.2021 17:51 Ответить
+25
где редуты имени вомбата где володька с ноги парасюк где батоно на крыше
26.07.2021 17:54 Ответить
+23
Нормальні люди , які в меншості , виступали і виступають за здоровий глузд , а це Порошенко !!
А всяка непотріб обрали клоуна - наркомана , отож маємо те , що маємо !
26.07.2021 18:40 Ответить
Зебилы, у кого есть мозг в наличии, как привязать Порошенко к этой ситуации?
26.07.2021 19:30 Ответить
Мозок та зебіли несумісні поняття.
26.07.2021 20:26 Ответить
А у тебя самого мозга нет? Порошенко или Зеля шестёрки Ахметова и олигархов, они никогда не простят блокады ОРДЛО
27.07.2021 05:12 Ответить
Единственное, что блокировал семенченко, это вход в столовую Рады во время кормешки)
27.07.2021 06:47 Ответить
Так, что выходит? Порошенко по указке Ахметова договорился с Зелей посадить Семёнченка?
27.07.2021 08:45 Ответить
Це той випадок, коли зебіли та педрофіли виступають єдиним фронтом проти тих, кого не змогли купити.
27.07.2021 07:55 Ответить
их прабабки вместе на привозе семечками торговали.... вот оттуда и тянется....
27.07.2021 08:14 Ответить
Всё что не делал Семёнченко он был прав. Особенно молодец, что организовал блокаду торговли на крови. Ясно такой будет Зеле ещё больше мешать чем барыге.
26.07.2021 20:50 Ответить
И сильно он 2 года мешал?
26.07.2021 22:13 Ответить
Мешал, раз его Зеля посадил. Все патриоты мешали Зеле. Вон Рифмайстера посадил, и даже детского ворача , которая помогала учасникам АТО.
27.07.2021 07:45 Ответить
Риф тоже ЗЕ мешал?
27.07.2021 12:41 Ответить
Так тогда и мы с тобой мешаем. И вот тот куст при дороге тоже.

Семен за 2 года палец о палец не ударил и слова кривого про ЗЕ не сказал. Мутил свои дела тихо да и все.

Скорее всего, где-то что-то не подедили. Но борец с ЗЕ-режимом из него, как из говна пуля.
27.07.2021 12:44 Ответить
ну объехали тут тоговлю через Беларусь но только с наценкой и за наш счёт.... систему
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ......
27.07.2021 08:16 Ответить
За что боролся, на то и напоролся.
26.07.2021 22:12 Ответить
тварина яка топила за зеленого має сидіти, а генерал Павловський має бути на свободі.
26.07.2021 22:18 Ответить
Генерал-барига - мученик, а 73%, що топили за Блазня мусять сидіти??
Воістину Бог забрав розум у педрофілів!
27.07.2021 07:56 Ответить
у педрофилив забрав та дав зюзедротам а толку???
27.07.2021 08:18 Ответить
пусть адвокаты как у Крысина делают. не являются в суд. должны отпустить . я вам говорю
26.07.2021 22:34 Ответить
а как он фамилию поменял? То Гришин, то Семенченко.. пусть достанет настоящий паспорт и идет домой
27.07.2021 01:50 Ответить
Заголовок статьи должен быть таков:
"ермак-Козырь гадил в уши "судье" 5 часов."
27.07.2021 02:57 Ответить
І що "суддя", будучи на гачку у фсбу, оформив рішенням те, що написала йому гебня.
27.07.2021 09:49 Ответить
одну гниду посадили это плюс --- другую гниду .гадю савчеко. хероя выпустили это минус . а она полный бусик оружия с рубаном привезла . если помните . хотела **** центр киева из минометов накрыть . куда смотрит литинант бакланов и зачем товарисча рубана отдали ***** ....... да кстати бусик тот загрузили ей в лугандоне . а теперь хероиня у васьки голованова в телешоу языком метет
27.07.2021 06:15 Ответить
Проблема тільки в тому що "Лушпайка" не незалежність України захищав завжди, а власні меркантильні інтереси!
27.07.2021 07:06 Ответить
І так "намеркантильнічав", що за п'ять депутатських років не придбав собі в Києві навіть якийсь кут. З жінкою і трьома дітьми знімає житло. І ще й побирається в друзів на його оплату, поки сидить. Щось там на мародерській ботофермі суцільних горбатих ліплять
27.07.2021 08:34 Ответить
Зеля и Порошенко никогда не простят Торнадовцам и Семенченко блокаду торговли на крови.
27.07.2021 07:47 Ответить
Вперше побачив тверезий погляд на "протистояння" Пєці і Зєлі. Невже людям не видно, що Янек, Пєця і Зєля - одна шобла? А Ющ - продавшийся їм іуда
27.07.2021 08:17 Ответить
Нажаль це так. Тому Порошенко так і ненавидів добровольців.
27.07.2021 08:18 Ответить
ну объехали тут тоговлю через Беларусь но только с наценкой и за наш счёт.... систему
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ...... прошу пардона за

копипст самого себя.....
27.07.2021 08:20 Ответить
Куди дивляться українці? Країною керує відвертий російський шпигун, а людям по барабану.
______
Катастрофа невідворотня. Але схоже, що її розміри будуть такі великі, що поб'ють усі світові рекорди
27.07.2021 08:15 Ответить
Ты наголосовал вот и разбирайся
27.07.2021 08:48 Ответить
Прилізло мародерське продажне. Дам тобі недоїдок
27.07.2021 09:02 Ответить
себе оставь, пригодится ещё
27.07.2021 09:33 Ответить
вишліть йому фото ТЮльки, ще тиждень протягне на недоїдках.
27.07.2021 17:30 Ответить
пропарашна наволоч співає під фсбушну дудку.
27.07.2021 09:46 Ответить
