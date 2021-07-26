Семенченко опять отправили в СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Вместо домашнего ареста его отправили в СИЗО.

Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк. Он удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины об изменении Семенченко меры пресечения.

Судья находился в комнате для совещаний около пяти часов.

"Ходатайство... удовлетворить. Изменить... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", - говорится в резолютивной части постановления суда, которое зачитал Вишняк.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.