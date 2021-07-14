Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. ДОКУМЕНТ
Экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщила Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.
Также она обнародорвала решение суда о смене меры пресечения Семенченко.
"Изменить подозреваемому Семенченко Семену меру пресечения с содержания под стражей на меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать мето проживания. ... Освободить подозреваемого Семенченко Семена из-под стражи в зале суда", - говорится в постановлении следственного судьи Соломенского райсуда Киева.
Суд обязал Семенченко носить электронный браслет, а также сдать следователю загранпаспорта.
Данная мера пресечения будет действовать до 14 сентября включительно.
Позже на странице Семенченко в Фейсбуке подтвердили, что он освобожден из-под стражи.
"Семен Семенченко на свободе! Маленькая победа в большой войне. Борьба продолжается. Держим кулаки", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
І той скасує апеляція.
І якраз з участю Авакова.
Як відставка Авакова вплинула на цю справу, яку курує сбу-95?
Могло вплинути так: суддя, який керується не законом, а "куди вітер дме" (так само, як і усі інші "судді" і тепер, і колись), подумав, що на біса йому тепер маратися у заказусі, у якій жодних доказів немає не те, що на арешт, а навіть на адмінштраф.
При усіх розкладах у авакова досвіду і чуйки побільше баканівських.
Наприклад, яким чином справа Семенченка за ст. 260 КК (створення НВФ) із поліцейською підслідністю опинилася у підслідності фсбу?
І взвгалі, версія більше схожа на спробу відмазати баканова, який сам, без авакова, творить багато чого гидкого. Приклад - дозвіл від нього на в'їзд в Україну рашистів Басти та Кіркорова, які ДО баканова мали заборону.
А аваков може відмазатися.
Але аваков не відмажеться від справи "Торнадо" і Сашка Білого.
Ну, це якщо таки здійсняться сподівання на прихід проукраїнської влади.
крестный ход в защиту СемЭна делать будете?!))
ЗЫ.. если провокатор Гришин "патриот Украины", тогда я китайская балерина..
І венедиктова.
Савченко -герой украинв /потом год тюрмы/
Семенченко слава украине --потом арест /
Мавр сделал свое дело --мавр может умереть