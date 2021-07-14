РУС
Агрессия России против Украины
7 684 82

Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. ДОКУМЕНТ

Экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.

Также она обнародорвала решение суда о смене меры пресечения Семенченко.

"Изменить подозреваемому Семенченко Семену меру пресечения с содержания под стражей на меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать мето проживания. ... Освободить подозреваемого Семенченко Семена из-под стражи в зале суда", - говорится в постановлении следственного судьи Соломенского райсуда Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО

Суд обязал Семенченко носить электронный браслет, а также сдать следователю загранпаспорта.

Данная мера пресечения будет действовать до 14 сентября включительно.

Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест 01
Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест 02

Позже на странице Семенченко в Фейсбуке подтвердили, что он освобожден из-под стражи.

"Семен Семенченко на свободе! Маленькая победа в большой войне. Борьба продолжается. Держим кулаки", - говорится в сообщении.

Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест 03
Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест 04
Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест 05

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

Автор: 

арест (10470) суд (25203) Семенченко Семен (380) домашний арест (193)
Топ комментарии
+17
А от цікаво, чому серед осіб, які виявили бажання взяти Семенченка на поруки, немає ані Садового, ані Соболєва, ані інших колег Семена по Самопомочі?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:17 Ответить
+15
Ця зебеніна тварина, яка і привела до влади зелену хдобу, має сидіти. Павловскому - волю. Насіння - на нари.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:30 Ответить
+14
А так волновались за этого продажного поцриота...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:20 Ответить
А от цікаво, чому серед осіб, які виявили бажання взяти Семенченка на поруки, немає ані Садового, ані Соболєва, ані інших колег Семена по Самопомочі?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:17 Ответить
Достатньо, що там є Степан Ількович.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:57 Ответить
Вірно. Невже його теоретичні проступки гірші ніж в Медвечука?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:18 Ответить
Для зелених і теоретичні проступки генерала Павловського теж гірші, ніж у мертвечука судячи по тому, що Павловському назначили в рази більшу суму застави...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:19 Ответить
А так волновались за этого продажного поцриота...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:20 Ответить
написав продажний порохобот
показать весь комментарий
14.07.2021 10:27 Ответить
бекнув обдовбаний зєсцикун зєбільний.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:11 Ответить
Cлава Украине! Слава Семену Семенченко! Украина с такими патриотами-есть надежда. Вы молодцы. Где были менты и спецназ когда вы Попасное освобождали и Лисичанск?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:59 Ответить
Заради справедливости, Семенченко про Лисичанськ сказав, що бачив тодішні ЗСУ в ділі, і визнав, що без цих воїнів "Донбас" навряд чи справився б самотужки. А так, звичайно, добровольці мотивували багатьох.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:10 Ответить
Як писав на форумі один учасник - "усе закінчиться штрафом за розпиття пива у громадському місці".
І той скасує апеляція.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:20 Ответить
Это было ожидаемо.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:24 Ответить
аваків пішов, справи закриваються
показать весь комментарий
14.07.2021 10:26 Ответить
Грішина затримували орли Баканова.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:30 Ответить
Але почалось іще років зо 4 тому.
І якраз з участю Авакова.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:41 Ответить
Що саме почалось?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:08 Ответить
Протистояння аваков-Семенченко.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Але справу відкрив і затримав Семенченка Баканов.
Як відставка Авакова вплинула на цю справу, яку курує сбу-95?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:04 Ответить
аваков замішаний у справі Семенченка однозначно.
Могло вплинути так: суддя, який керується не законом, а "куди вітер дме" (так само, як і усі інші "судді" і тепер, і колись), подумав, що на біса йому тепер маратися у заказусі, у якій жодних доказів немає не те, що на арешт, а навіть на адмінштраф.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:40 Ответить
Аваков крутив Бакановим?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Що аж "крутив", я не стверджую, а от що мав вплив і в необхідних випадках використовував - так.
При усіх розкладах у авакова досвіду і чуйки побільше баканівських.
Наприклад, яким чином справа Семенченка за ст. 260 КК (створення НВФ) із поліцейською підслідністю опинилася у підслідності фсбу?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
Так це в баканова потрібно питати чому його сбу-95 займається цією справою.
І взвгалі, версія більше схожа на спробу відмазати баканова, який сам, без авакова, творить багато чого гидкого. Приклад - дозвіл від нього на в'їзд в Україну рашистів Басти та Кіркорова, які ДО баканова мали заборону.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:58 Ответить
Баканов якраз від справи Семенченка не відмажеться.
А аваков може відмазатися.
Але аваков не відмажеться від справи "Торнадо" і Сашка Білого.
Ну, це якщо таки здійсняться сподівання на прихід проукраїнської влади.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:11 Ответить
Опять выкрутился Гришин он же Семенченко. Вот какие чудеса прмогают выйти сухим экс- главному редактору "Севастопольский Вестник"? И ответ конечно из трех букв : фсб, гру ...а может и напичканное предателями сбу.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:26 Ответить
Сепарок - хорошо тебя Сема трахал в Попасной и Лисичанска- когда ты тикав у Луганск от туда?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:05 Ответить
Сєпарок тут саме Грішін.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
это очень опрометчивое решение суда, оставить СемЭна один на один с холодильником без надзора охраны на 24/7.. СемЭн разъестся так, что вы потом его не вынесете..
показать весь комментарий
14.07.2021 10:29 Ответить
Нефик трогать!
показать весь комментарий
14.07.2021 11:44 Ответить
Шлакобот кацапский- х***й тебе а не Украина!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:06 Ответить
оо!.. дебилы из секты "Святага СемЭна" подтянулись!..
крестный ход в защиту СемЭна делать будете?!))
ЗЫ.. если провокатор Гришин "патриот Украины", тогда я китайская балерина..
показать весь комментарий
14.07.2021 12:19 Ответить
Ця зебеніна тварина, яка і привела до влади зелену хдобу, має сидіти. Павловскому - волю. Насіння - на нари.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:30 Ответить
Не словоблудь, зебіл. Ненависть не до добровольців, а до скотів тупорилих які черезх ненависть до Порошенка привели до влади зелених гнид. Що там по вагнерівцям, гнида зелена? Хто там і кому продав Україну?
показать весь комментарий
14.07.2021 16:45 Ответить
Чомусь саме ці "патріоти" і привели до влади зграю пропутінських покидьків колаборантів , збоченців і злодіїв які кидали напризволяще Журавля, здавали справу вагнерівців, зливали наших диверсантів, садили генерала Павловського і бачили мир в очах ****. І таки да, ніхто з них не входить в коло прибічників Порошенка. Совпадєніє? не думаю)
показать весь комментарий
14.07.2021 12:54 Ответить
Петру Олексійовичу треба більше на свої дії звертати увагу, а не звинувачувати усіх навколо у своїй поразці на виборах. Бо косяків за його каденції було придостатньо.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Лєонід Днєпр, адміни ж попросили тебе піти з сайту.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Я з Києва і до поважного пана Лєоніда не маю ніякого стосунку.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
Ага... До деактивації мав який нік?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:18 Ответить
Чому одразу деактивація?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:20 Ответить
Очікувано, бо фактажу вчинення кримінального діяння немає. фСБ(у) знову і в черговий раз обісравшись.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:35 Ответить
тих вірменських прокацапських пґокурворів на нари ...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:35 Ответить
Чому вірменських?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:40 Ответить
А це даремно. Треба шоб посидів подумав. Борцун з баригами
показать весь комментарий
14.07.2021 10:39 Ответить
І фсбу так само вважає.
І венедиктова.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:42 Ответить
Это перемога неравнодушных над баригами,коих в нашей стране легион . Начиная с продажных ботов и до землепродавцев.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:45 Ответить
Другарь, Рифмастер, кузьменко, Семенченко. Стерненко.. ещё немало патриотов .....Хорошая откатка схемы. Эдак все ни в чём не виноватые граждане, вину которых никто не сумел доказать будут ходить под статьями и с браслетами концлагеря "зелёный шум" ... Для аналогии , Навального сажали перд каждой акцией протеста, а сейчас заперли на 7 лет, чтоб снова выборы пролетел... СБУ работает по заказу кгб бацьки...а в Украине - по инерции - ещё продолжаеются дискусии% уже завоевала страну рашка или ещё нет. Так тАки уже дА .Даже не сомневайтесь... Правда, гражданам про это сказать забыли, но браслеты уже приготовили для каждого несогласного...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:51 Ответить
фсбу уже відпрацювало схему, за якою свідкам сторони захисту Семенченка оголошують підозри за надуманими статтями.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:55 Ответить
Цікаво. А можна докладніше, або ссилку?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:45 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=6217144598327572&set=a.170701216305304
показать весь комментарий
14.07.2021 13:05 Ответить
Мутный парень опять спрыснул с крючка правосудия...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:09 Ответить
Его мутность в сравнению с другими -ангельский свет.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Вот что что Сему все знают а вот кто ты такой- фиг просцыш
показать весь комментарий
14.07.2021 12:07 Ответить
мусора мрази
показать весь комментарий
14.07.2021 11:15 Ответить
А рядом то его бабёнка чтоль?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:31 Ответить
Дружина декабріста. Шо такоє ...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:37 Ответить
Ага.Та,що була Московець,а набравшись кредитів.стала Музикою
показать весь комментарий
14.07.2021 11:43 Ответить
Ну не вас же он обнимать должен...Бабенки - в ..необьятной.. -у нас дівчата,молодиці та жіночки...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:50 Ответить
Я так понимаю тебе лишь бы пёрнуть.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:38 Ответить
А как ты дивчат от бабёнок отличаешь? Кстати да, кацапья тут развелось много, ну вот ты, например, судя по наречию кацап кацапом.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:41 Ответить
Да -не поверишь -в моем военнике еще с гербом ссср, стоит в графе -русский,а дальше печати с тризубом,который мне нравится-а в твоем двуглавая курица!или справка про энурез...
показать весь комментарий
14.07.2021 18:09 Ответить
ФСБ-шну кансєрву випустили. Шкода.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:06 Ответить
Закрой пасть- лапотник
показать весь комментарий
14.07.2021 12:09 Ответить
Очередное дело сводится к "пшику". Через время и Павловского выпустят.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:26 Ответить
Герои порошенковского времени-Семенченко,Савченко,Козак Гаврылюк.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:49 Ответить
Это порошенко прилипала к времени добровольцев, волонтёров и патриотов. К тому ж Семенченко - не из линейки савченко и гаврилюка... Он за Украину кровь проливал и на съёмной квартире живёт с тремя детьми... когда депутатом был ставил городок протеста у Рады и получал дубинками от сАбаковских космонавтов... а не баксы в конверте...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:24 Ответить
Както традиционно
Савченко -герой украинв /потом год тюрмы/
Семенченко слава украине --потом арест /
Мавр сделал свое дело --мавр может умереть
показать весь комментарий
14.07.2021 13:09 Ответить
Це вам не *торгівля на крові * !?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:12 Ответить
гром апплодисментов.... семон семоныч -2
показать весь комментарий
14.07.2021 13:55 Ответить
а генералов судят дальше
показать весь комментарий
14.07.2021 13:56 Ответить
интересно, будет семенченко рвать и дальше жопу за зеленского? или изоляция приведет к осознанию реальности?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:42 Ответить
А яка взагалі була необхідність садити його в тюрягу?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:49 Ответить
по запиту КГБ Бiлорусi
показать весь комментарий
14.07.2021 16:04 Ответить
 
 