Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. ДОКУМЕНТ

Экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила Наталка Музыка, передает Цензор.НЕТ.

Также она обнародорвала решение суда о смене меры пресечения Семенченко.

"Изменить подозреваемому Семенченко Семену меру пресечения с содержания под стражей на меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать мето проживания. ... Освободить подозреваемого Семенченко Семена из-под стражи в зале суда", - говорится в постановлении следственного судьи Соломенского райсуда Киева.

Суд обязал Семенченко носить электронный браслет, а также сдать следователю загранпаспорта.

Данная мера пресечения будет действовать до 14 сентября включительно.





Позже на странице Семенченко в Фейсбуке подтвердили, что он освобожден из-под стражи.

"Семен Семенченко на свободе! Маленькая победа в большой войне. Борьба продолжается. Держим кулаки", - говорится в сообщении.







Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.