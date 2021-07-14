Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. ДОКУМЕНТ

Екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.

Також вона оприлюднила рішення суду про зміну запобіжного заходу Семенченку.

"Змінити підозрюваному Семенченко Семену запобіжний захід з утримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання. ... Звільнити підозрюваного Семенченка Семена з-під варти в залі суду", - йдеться в постанові слідчого судді Солом'янського райсуду Києва.

Суд зобов'язав Семенченка носити електронний браслет, а також здати слідчому закордонний паспорт.

Цей запобіжний захід буде діяти до 14 вересня включно.

Пізніше на сторінці Семенченка в фейсбуці підтвердили, що він звільнений з-під варти.

"Семен Семенченко на волі! Маленька перемога у великій війні. Боротьба триває. Тримаємо кулаки", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

