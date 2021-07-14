Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. ДОКУМЕНТ
Екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомила Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.
Також вона оприлюднила рішення суду про зміну запобіжного заходу Семенченку.
"Змінити підозрюваному Семенченко Семену запобіжний захід з утримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання. ... Звільнити підозрюваного Семенченка Семена з-під варти в залі суду", - йдеться в постанові слідчого судді Солом'янського райсуду Києва.
Суд зобов'язав Семенченка носити електронний браслет, а також здати слідчому закордонний паспорт.
Цей запобіжний захід буде діяти до 14 вересня включно.
Пізніше на сторінці Семенченка в фейсбуці підтвердили, що він звільнений з-під варти.
"Семен Семенченко на волі! Маленька перемога у великій війні. Боротьба триває. Тримаємо кулаки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
І той скасує апеляція.
І якраз з участю Авакова.
Як відставка Авакова вплинула на цю справу, яку курує сбу-95?
Могло вплинути так: суддя, який керується не законом, а "куди вітер дме" (так само, як і усі інші "судді" і тепер, і колись), подумав, що на біса йому тепер маратися у заказусі, у якій жодних доказів немає не те, що на арешт, а навіть на адмінштраф.
При усіх розкладах у авакова досвіду і чуйки побільше баканівських.
Наприклад, яким чином справа Семенченка за ст. 260 КК (створення НВФ) із поліцейською підслідністю опинилася у підслідності фсбу?
І взвгалі, версія більше схожа на спробу відмазати баканова, який сам, без авакова, творить багато чого гидкого. Приклад - дозвіл від нього на в'їзд в Україну рашистів Басти та Кіркорова, які ДО баканова мали заборону.
А аваков може відмазатися.
Але аваков не відмажеться від справи "Торнадо" і Сашка Білого.
Ну, це якщо таки здійсняться сподівання на прихід проукраїнської влади.
крестный ход в защиту СемЭна делать будете?!))
ЗЫ.. если провокатор Гришин "патриот Украины", тогда я китайская балерина..
І венедиктова.
Савченко -герой украинв /потом год тюрмы/
Семенченко слава украине --потом арест /
Мавр сделал свое дело --мавр может умереть