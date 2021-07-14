УКР
7 684 82

Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. ДОКУМЕНТ

Екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.

Також вона оприлюднила рішення суду про зміну запобіжного заходу Семенченку.

"Змінити підозрюваному Семенченко Семену запобіжний захід з утримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання. ... Звільнити підозрюваного Семенченка Семена з-під варти в залі суду", - йдеться в постанові слідчого судді Солом'янського райсуду Києва.

Суд зобов'язав Семенченка носити електронний браслет, а також здати слідчому закордонний паспорт.

Цей запобіжний захід буде діяти до 14 вересня включно.

Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт 01
Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт 02

Пізніше на сторінці Семенченка в фейсбуці підтвердили, що він звільнений з-під варти.

"Семен Семенченко на волі! Маленька перемога у великій війні. Боротьба триває. Тримаємо кулаки", - йдеться в повідомленні.

Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт 03
Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт 04

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Топ коментарі
+17
А от цікаво, чому серед осіб, які виявили бажання взяти Семенченка на поруки, немає ані Садового, ані Соболєва, ані інших колег Семена по Самопомочі?
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
+15
Ця зебеніна тварина, яка і привела до влади зелену хдобу, має сидіти. Павловскому - волю. Насіння - на нари.
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
+14
А так волновались за этого продажного поцриота...
показати весь коментар
14.07.2021 10:20 Відповісти
А от цікаво, чому серед осіб, які виявили бажання взяти Семенченка на поруки, немає ані Садового, ані Соболєва, ані інших колег Семена по Самопомочі?
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
Достатньо, що там є Степан Ількович.
показати весь коментар
14.07.2021 11:57 Відповісти
Вірно. Невже його теоретичні проступки гірші ніж в Медвечука?
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
Для зелених і теоретичні проступки генерала Павловського теж гірші, ніж у мертвечука судячи по тому, що Павловському назначили в рази більшу суму застави...
показати весь коментар
14.07.2021 10:19 Відповісти
А так волновались за этого продажного поцриота...
показати весь коментар
14.07.2021 10:20 Відповісти
написав продажний порохобот
показати весь коментар
14.07.2021 10:27 Відповісти
бекнув обдовбаний зєсцикун зєбільний.
показати весь коментар
14.07.2021 11:11 Відповісти
Cлава Украине! Слава Семену Семенченко! Украина с такими патриотами-есть надежда. Вы молодцы. Где были менты и спецназ когда вы Попасное освобождали и Лисичанск?
показати весь коментар
14.07.2021 11:59 Відповісти
Заради справедливости, Семенченко про Лисичанськ сказав, що бачив тодішні ЗСУ в ділі, і визнав, що без цих воїнів "Донбас" навряд чи справився б самотужки. А так, звичайно, добровольці мотивували багатьох.
показати весь коментар
14.07.2021 16:10 Відповісти
Як писав на форумі один учасник - "усе закінчиться штрафом за розпиття пива у громадському місці".
І той скасує апеляція.
показати весь коментар
14.07.2021 10:20 Відповісти
Это было ожидаемо.
показати весь коментар
14.07.2021 10:24 Відповісти
аваків пішов, справи закриваються
показати весь коментар
14.07.2021 10:26 Відповісти
Грішина затримували орли Баканова.
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
Але почалось іще років зо 4 тому.
І якраз з участю Авакова.
показати весь коментар
14.07.2021 10:41 Відповісти
Що саме почалось?
показати весь коментар
14.07.2021 11:08 Відповісти
Протистояння аваков-Семенченко.
показати весь коментар
14.07.2021 11:47 Відповісти
Але справу відкрив і затримав Семенченка Баканов.
Як відставка Авакова вплинула на цю справу, яку курує сбу-95?
показати весь коментар
14.07.2021 12:04 Відповісти
аваков замішаний у справі Семенченка однозначно.
Могло вплинути так: суддя, який керується не законом, а "куди вітер дме" (так само, як і усі інші "судді" і тепер, і колись), подумав, що на біса йому тепер маратися у заказусі, у якій жодних доказів немає не те, що на арешт, а навіть на адмінштраф.
показати весь коментар
14.07.2021 12:40 Відповісти
Аваков крутив Бакановим?
показати весь коментар
14.07.2021 13:03 Відповісти
Що аж "крутив", я не стверджую, а от що мав вплив і в необхідних випадках використовував - так.
При усіх розкладах у авакова досвіду і чуйки побільше баканівських.
Наприклад, яким чином справа Семенченка за ст. 260 КК (створення НВФ) із поліцейською підслідністю опинилася у підслідності фсбу?
показати весь коментар
14.07.2021 13:13 Відповісти
Так це в баканова потрібно питати чому його сбу-95 займається цією справою.
І взвгалі, версія більше схожа на спробу відмазати баканова, який сам, без авакова, творить багато чого гидкого. Приклад - дозвіл від нього на в'їзд в Україну рашистів Басти та Кіркорова, які ДО баканова мали заборону.
показати весь коментар
14.07.2021 13:58 Відповісти
Баканов якраз від справи Семенченка не відмажеться.
А аваков може відмазатися.
Але аваков не відмажеться від справи "Торнадо" і Сашка Білого.
Ну, це якщо таки здійсняться сподівання на прихід проукраїнської влади.
показати весь коментар
14.07.2021 14:11 Відповісти
Опять выкрутился Гришин он же Семенченко. Вот какие чудеса прмогают выйти сухим экс- главному редактору "Севастопольский Вестник"? И ответ конечно из трех букв : фсб, гру ...а может и напичканное предателями сбу.
показати весь коментар
14.07.2021 10:26 Відповісти
Сепарок - хорошо тебя Сема трахал в Попасной и Лисичанска- когда ты тикав у Луганск от туда?
показати весь коментар
14.07.2021 12:05 Відповісти
Сєпарок тут саме Грішін.
показати весь коментар
14.07.2021 13:06 Відповісти
это очень опрометчивое решение суда, оставить СемЭна один на один с холодильником без надзора охраны на 24/7.. СемЭн разъестся так, что вы потом его не вынесете..
показати весь коментар
14.07.2021 10:29 Відповісти
Нефик трогать!
показати весь коментар
14.07.2021 11:44 Відповісти
Шлакобот кацапский- х***й тебе а не Украина!
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
оо!.. дебилы из секты "Святага СемЭна" подтянулись!..
крестный ход в защиту СемЭна делать будете?!))
ЗЫ.. если провокатор Гришин "патриот Украины", тогда я китайская балерина..
показати весь коментар
14.07.2021 12:19 Відповісти
Ця зебеніна тварина, яка і привела до влади зелену хдобу, має сидіти. Павловскому - волю. Насіння - на нари.
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
Не словоблудь, зебіл. Ненависть не до добровольців, а до скотів тупорилих які черезх ненависть до Порошенка привели до влади зелених гнид. Що там по вагнерівцям, гнида зелена? Хто там і кому продав Україну?
показати весь коментар
14.07.2021 16:45 Відповісти
Чомусь саме ці "патріоти" і привели до влади зграю пропутінських покидьків колаборантів , збоченців і злодіїв які кидали напризволяще Журавля, здавали справу вагнерівців, зливали наших диверсантів, садили генерала Павловського і бачили мир в очах ****. І таки да, ніхто з них не входить в коло прибічників Порошенка. Совпадєніє? не думаю)
показати весь коментар
14.07.2021 12:54 Відповісти
Петру Олексійовичу треба більше на свої дії звертати увагу, а не звинувачувати усіх навколо у своїй поразці на виборах. Бо косяків за його каденції було придостатньо.
показати весь коментар
14.07.2021 13:03 Відповісти
Лєонід Днєпр, адміни ж попросили тебе піти з сайту.
показати весь коментар
14.07.2021 13:07 Відповісти
Я з Києва і до поважного пана Лєоніда не маю ніякого стосунку.
показати весь коментар
14.07.2021 13:13 Відповісти
Ага... До деактивації мав який нік?
показати весь коментар
14.07.2021 13:18 Відповісти
Чому одразу деактивація?
показати весь коментар
14.07.2021 13:20 Відповісти
Очікувано, бо фактажу вчинення кримінального діяння немає. фСБ(у) знову і в черговий раз обісравшись.
показати весь коментар
14.07.2021 10:35 Відповісти
тих вірменських прокацапських пґокурворів на нари ...
показати весь коментар
14.07.2021 10:35 Відповісти
Чому вірменських?
показати весь коментар
14.07.2021 10:40 Відповісти
А це даремно. Треба шоб посидів подумав. Борцун з баригами
показати весь коментар
14.07.2021 10:39 Відповісти
І фсбу так само вважає.
І венедиктова.
показати весь коментар
14.07.2021 10:42 Відповісти
Это перемога неравнодушных над баригами,коих в нашей стране легион . Начиная с продажных ботов и до землепродавцев.
показати весь коментар
14.07.2021 10:45 Відповісти
Другарь, Рифмастер, кузьменко, Семенченко. Стерненко.. ещё немало патриотов .....Хорошая откатка схемы. Эдак все ни в чём не виноватые граждане, вину которых никто не сумел доказать будут ходить под статьями и с браслетами концлагеря "зелёный шум" ... Для аналогии , Навального сажали перд каждой акцией протеста, а сейчас заперли на 7 лет, чтоб снова выборы пролетел... СБУ работает по заказу кгб бацьки...а в Украине - по инерции - ещё продолжаеются дискусии% уже завоевала страну рашка или ещё нет. Так тАки уже дА .Даже не сомневайтесь... Правда, гражданам про это сказать забыли, но браслеты уже приготовили для каждого несогласного...
показати весь коментар
14.07.2021 10:51 Відповісти
фсбу уже відпрацювало схему, за якою свідкам сторони захисту Семенченка оголошують підозри за надуманими статтями.
показати весь коментар
14.07.2021 10:55 Відповісти
Цікаво. А можна докладніше, або ссилку?
показати весь коментар
14.07.2021 12:45 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=6217144598327572&set=a.170701216305304
показати весь коментар
14.07.2021 13:05 Відповісти
Мутный парень опять спрыснул с крючка правосудия...
показати весь коментар
14.07.2021 11:09 Відповісти
Его мутность в сравнению с другими -ангельский свет.
показати весь коментар
14.07.2021 11:47 Відповісти
Вот что что Сему все знают а вот кто ты такой- фиг просцыш
показати весь коментар
14.07.2021 12:07 Відповісти
мусора мрази
показати весь коментар
14.07.2021 11:15 Відповісти
А рядом то его бабёнка чтоль?
показати весь коментар
14.07.2021 11:31 Відповісти
Дружина декабріста. Шо такоє ...
показати весь коментар
14.07.2021 11:37 Відповісти
Ага.Та,що була Московець,а набравшись кредитів.стала Музикою
показати весь коментар
14.07.2021 11:43 Відповісти
Ну не вас же он обнимать должен...Бабенки - в ..необьятной.. -у нас дівчата,молодиці та жіночки...
показати весь коментар
14.07.2021 11:50 Відповісти
Я так понимаю тебе лишь бы пёрнуть.
показати весь коментар
14.07.2021 12:38 Відповісти
А как ты дивчат от бабёнок отличаешь? Кстати да, кацапья тут развелось много, ну вот ты, например, судя по наречию кацап кацапом.
показати весь коментар
14.07.2021 12:41 Відповісти
Да -не поверишь -в моем военнике еще с гербом ссср, стоит в графе -русский,а дальше печати с тризубом,который мне нравится-а в твоем двуглавая курица!или справка про энурез...
показати весь коментар
14.07.2021 18:09 Відповісти
ФСБ-шну кансєрву випустили. Шкода.
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
Закрой пасть- лапотник
показати весь коментар
14.07.2021 12:09 Відповісти
Очередное дело сводится к "пшику". Через время и Павловского выпустят.
показати весь коментар
14.07.2021 12:26 Відповісти
Герои порошенковского времени-Семенченко,Савченко,Козак Гаврылюк.
показати весь коментар
14.07.2021 12:49 Відповісти
Это порошенко прилипала к времени добровольцев, волонтёров и патриотов. К тому ж Семенченко - не из линейки савченко и гаврилюка... Он за Украину кровь проливал и на съёмной квартире живёт с тремя детьми... когда депутатом был ставил городок протеста у Рады и получал дубинками от сАбаковских космонавтов... а не баксы в конверте...
показати весь коментар
14.07.2021 13:24 Відповісти
Както традиционно
Савченко -герой украинв /потом год тюрмы/
Семенченко слава украине --потом арест /
Мавр сделал свое дело --мавр может умереть
показати весь коментар
14.07.2021 13:09 Відповісти
Це вам не *торгівля на крові * !?
показати весь коментар
14.07.2021 13:12 Відповісти
гром апплодисментов.... семон семоныч -2
показати весь коментар
14.07.2021 13:55 Відповісти
а генералов судят дальше
показати весь коментар
14.07.2021 13:56 Відповісти
интересно, будет семенченко рвать и дальше жопу за зеленского? или изоляция приведет к осознанию реальности?
показати весь коментар
14.07.2021 15:42 Відповісти
А яка взагалі була необхідність садити його в тюрягу?
показати весь коментар
14.07.2021 15:49 Відповісти
по запиту КГБ Бiлорусi
показати весь коментар
14.07.2021 16:04 Відповісти
 
 