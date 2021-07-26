Семенченка знову відправили в СІЗО

Суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Замість домашнього арешту його відправили в СІЗО.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк. Він задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу.

Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин.

"Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться у резулятивній частині ухвали суду, яку зачитав Вишняк.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.