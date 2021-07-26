УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Справа Семенченка і Шевченка
15 775 338

Семенченка знову відправили в СІЗО

Семенченка знову відправили в СІЗО

Суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Замість домашнього арешту його відправили в СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк. Він задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу.

Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин.

Читайте також: Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський. ВIДЕО

"Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться у резулятивній частині ухвали суду, яку зачитав Вишняк.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

СІЗО (740) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
за зе-гомно топил, теперь пусть хлебает
показати весь коментар
26.07.2021 17:51 Відповісти
+25
где редуты имени вомбата где володька с ноги парасюк где батоно на крыше
показати весь коментар
26.07.2021 17:54 Відповісти
+23
Нормальні люди , які в меншості , виступали і виступають за здоровий глузд , а це Порошенко !!
А всяка непотріб обрали клоуна - наркомана , отож маємо те , що маємо !
показати весь коментар
26.07.2021 18:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Зебилы, у кого есть мозг в наличии, как привязать Порошенко к этой ситуации?
показати весь коментар
26.07.2021 19:30 Відповісти
Мозок та зебіли несумісні поняття.
показати весь коментар
26.07.2021 20:26 Відповісти
А у тебя самого мозга нет? Порошенко или Зеля шестёрки Ахметова и олигархов, они никогда не простят блокады ОРДЛО
показати весь коментар
27.07.2021 05:12 Відповісти
Единственное, что блокировал семенченко, это вход в столовую Рады во время кормешки)
показати весь коментар
27.07.2021 06:47 Відповісти
Так, что выходит? Порошенко по указке Ахметова договорился с Зелей посадить Семёнченка?
показати весь коментар
27.07.2021 08:45 Відповісти
Це той випадок, коли зебіли та педрофіли виступають єдиним фронтом проти тих, кого не змогли купити.
показати весь коментар
27.07.2021 07:55 Відповісти
их прабабки вместе на привозе семечками торговали.... вот оттуда и тянется....
показати весь коментар
27.07.2021 08:14 Відповісти
Всё что не делал Семёнченко он был прав. Особенно молодец, что организовал блокаду торговли на крови. Ясно такой будет Зеле ещё больше мешать чем барыге.
показати весь коментар
26.07.2021 20:50 Відповісти
И сильно он 2 года мешал?
показати весь коментар
26.07.2021 22:13 Відповісти
Мешал, раз его Зеля посадил. Все патриоты мешали Зеле. Вон Рифмайстера посадил, и даже детского ворача , которая помогала учасникам АТО.
показати весь коментар
27.07.2021 07:45 Відповісти
Риф тоже ЗЕ мешал?
показати весь коментар
27.07.2021 12:41 Відповісти
Так тогда и мы с тобой мешаем. И вот тот куст при дороге тоже.

Семен за 2 года палец о палец не ударил и слова кривого про ЗЕ не сказал. Мутил свои дела тихо да и все.

Скорее всего, где-то что-то не подедили. Но борец с ЗЕ-режимом из него, как из говна пуля.
показати весь коментар
27.07.2021 12:44 Відповісти
ну объехали тут тоговлю через Беларусь но только с наценкой и за наш счёт.... систему
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ......
показати весь коментар
27.07.2021 08:16 Відповісти
За что боролся, на то и напоролся.
показати весь коментар
26.07.2021 22:12 Відповісти
тварина яка топила за зеленого має сидіти, а генерал Павловський має бути на свободі.
показати весь коментар
26.07.2021 22:18 Відповісти
Генерал-барига - мученик, а 73%, що топили за Блазня мусять сидіти??
Воістину Бог забрав розум у педрофілів!
показати весь коментар
27.07.2021 07:56 Відповісти
у педрофилив забрав та дав зюзедротам а толку???
показати весь коментар
27.07.2021 08:18 Відповісти
пусть адвокаты как у Крысина делают. не являются в суд. должны отпустить . я вам говорю
показати весь коментар
26.07.2021 22:34 Відповісти
а как он фамилию поменял? То Гришин, то Семенченко.. пусть достанет настоящий паспорт и идет домой
показати весь коментар
27.07.2021 01:50 Відповісти
Заголовок статьи должен быть таков:
"ермак-Козырь гадил в уши "судье" 5 часов."
показати весь коментар
27.07.2021 02:57 Відповісти
І що "суддя", будучи на гачку у фсбу, оформив рішенням те, що написала йому гебня.
показати весь коментар
27.07.2021 09:49 Відповісти
одну гниду посадили это плюс --- другую гниду .гадю савчеко. хероя выпустили это минус . а она полный бусик оружия с рубаном привезла . если помните . хотела **** центр киева из минометов накрыть . куда смотрит литинант бакланов и зачем товарисча рубана отдали ***** ....... да кстати бусик тот загрузили ей в лугандоне . а теперь хероиня у васьки голованова в телешоу языком метет
показати весь коментар
27.07.2021 06:15 Відповісти
Проблема тільки в тому що "Лушпайка" не незалежність України захищав завжди, а власні меркантильні інтереси!
показати весь коментар
27.07.2021 07:06 Відповісти
І так "намеркантильнічав", що за п'ять депутатських років не придбав собі в Києві навіть якийсь кут. З жінкою і трьома дітьми знімає житло. І ще й побирається в друзів на його оплату, поки сидить. Щось там на мародерській ботофермі суцільних горбатих ліплять
показати весь коментар
27.07.2021 08:34 Відповісти
Зеля и Порошенко никогда не простят Торнадовцам и Семенченко блокаду торговли на крови.
показати весь коментар
27.07.2021 07:47 Відповісти
Вперше побачив тверезий погляд на "протистояння" Пєці і Зєлі. Невже людям не видно, що Янек, Пєця і Зєля - одна шобла? А Ющ - продавшийся їм іуда
показати весь коментар
27.07.2021 08:17 Відповісти
Нажаль це так. Тому Порошенко так і ненавидів добровольців.
показати весь коментар
27.07.2021 08:18 Відповісти
ну объехали тут тоговлю через Беларусь но только с наценкой и за наш счёт.... систему
менять надо только нипанятно как она бл_дина тоже жить хочетЪ...... прошу пардона за

копипст самого себя.....
показати весь коментар
27.07.2021 08:20 Відповісти
Куди дивляться українці? Країною керує відвертий російський шпигун, а людям по барабану.
______
Катастрофа невідворотня. Але схоже, що її розміри будуть такі великі, що поб'ють усі світові рекорди
показати весь коментар
27.07.2021 08:15 Відповісти
Ты наголосовал вот и разбирайся
показати весь коментар
27.07.2021 08:48 Відповісти
Прилізло мародерське продажне. Дам тобі недоїдок
показати весь коментар
27.07.2021 09:02 Відповісти
себе оставь, пригодится ещё
показати весь коментар
27.07.2021 09:33 Відповісти
вишліть йому фото ТЮльки, ще тиждень протягне на недоїдках.
показати весь коментар
27.07.2021 17:30 Відповісти
пропарашна наволоч співає під фсбушну дудку.
показати весь коментар
27.07.2021 09:46 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 