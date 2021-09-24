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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1283) Безуглая (207)

ВСК по "вагнеровцам" соберется в пятницу, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК по

Начало заседания запланировано на 14:00.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава временной следственной комиссии, "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание ВСК завтра в 14:00. Детали позже", - написала она.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
опять тупой ещё тупее в исполнении безумной
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23.09.2021 21:30
+16
Задля чого вона збереться...? Забрехалися вже по горлянку істоти зелені.
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23.09.2021 21:35
+15
бЕзМОЗГЛАЯ, ну ти розумієш, що скільки би часу не пройшло тебе посадять за всі твої і твоїх помічників дії проти цього розслідування!!!! Так що "ДУМАЙ"
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23.09.2021 21:34
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опять тупой ещё тупее в исполнении безумной
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23.09.2021 21:30 Ответить
Безуглая ищи улики по Шифиру.
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23.09.2021 21:30 Ответить
её потом кинут на рекламу спектакля с шыфером
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24.09.2021 02:01 Ответить
та чьо розпорошуватися - зразу Бурбу тягніть на РНБО та бахніть його санкціями - ДАНІЛОВУ усьо похрін ні за що не відповідатиме а от Мар"янка сяде... Таку комісію очолює!!! У ПАРЛАМЕНТІ- ДРУГА ГОЛОВНА ГІЛКА ВЛАДИ-ВР. Й покриває зраду...
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23.09.2021 21:34 Ответить
А до того моменту справа розшуку стрілявшого по управителю вовиною Ліпецькою на посдаі держслужбовця у ранзі ПЕРШОГО ПОМІЧНИКА ПРЕЗИДЕНТА , ця справа набере космічєскькіх масштабів , будуть запит Байдену робити надати знімки з космосу ...
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23.09.2021 21:40 Ответить
Та ще і питання поставлять чому до цих пір злочин не розкритий
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24.09.2021 09:43 Ответить
бЕзМОЗГЛАЯ, ну ти розумієш, що скільки би часу не пройшло тебе посадять за всі твої і твоїх помічників дії проти цього розслідування!!!! Так що "ДУМАЙ"
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23.09.2021 21:34 Ответить
Хіба там є чим... Здається там навіть інстинкт самозбереження відсутній.
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23.09.2021 21:36 Ответить
Можливо, але попередити треба!!!!! Ми ж не садисти!!!!!!!
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23.09.2021 23:13 Ответить
Задля чого вона збереться...? Забрехалися вже по горлянку істоти зелені.
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23.09.2021 21:35 Ответить
"Преферанс по пятницам". Хотя - вряд ли. Скорее "пьяница". IQ, понимаете ли, IQ...
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23.09.2021 21:41 Ответить
За преф взагалі мовчу. Є ще варіант для слуг. Відьма.
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23.09.2021 21:45 Ответить
Пьяниця. Тільки пьяниця. IQ...
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23.09.2021 22:07 Ответить
Потрібно же оголосити чергову перерву.
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24.09.2021 09:45 Ответить
За 30-ть років не звикнути?!
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23.09.2021 21:37 Ответить
что? не проканало покушение на шофера шефира чтоб отвлечь? приходится собираться?
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23.09.2021 21:38 Ответить
. Ха , можу закластися що - не збереться . Знову щось завадить ,, дощова погода , магнітні бурі , падіння метеорита , тощо .
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23.09.2021 21:38 Ответить
Просто оппозиция раз за разом срывает заседание.
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23.09.2021 22:35 Ответить
А хіба Безмозгла вже в опозиції . ? .
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23.09.2021 22:39 Ответить
Вибачай - лапки забув.
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23.09.2021 22:43 Ответить
Нахіба...НАХіба..НАХїба?
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23.09.2021 21:40 Ответить
тут с алигархами боротьба на носу, а нам какую то психическую подсовывают, шобы у зелюшки с ярмошкой пердаки подгорали от галимого шантажа
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23.09.2021 21:41 Ответить
Бездумная опять умничает.
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23.09.2021 21:46 Ответить
Безуглая?! Скорее, Безмозглая. Она мне уровнем своего умственного развития Маньку Облигацию напоминает из известного сериала.
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23.09.2021 22:03 Ответить
Соберутся,но кворума не будет....Или отменят заседание в связи с покушением на Безуглую....Стая бродячих собак будет гнаться за ней от автобуса аж до Верховной Рады.....
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23.09.2021 22:29 Ответить
Думаете, она на автобусе ездит? Она уже миллионерша - немаленькая депутатская зарплата + в конверте 50 тыс. долларов
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24.09.2021 10:49 Ответить
Зе совсем не нужна была операция по вагнеровцам. Его послали на должность президента, чтобы провести аферу дерибана украинской земли и иные дерибаны.
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23.09.2021 22:30 Ответить
безумолку Безумная девица кричала - вижу Трою павшей в ад ... спецоперації по вбивцям не було !
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23.09.2021 22:38 Ответить
московського крота з офісу доведеться назвати
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23.09.2021 22:41 Ответить
Мріють зе-банати пропетлять тишком-нишком між скандальчиками...
Але це еліта рукожопства та тупоголовості не зможе це зробити...
Від слова зовсім.
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24.09.2021 00:05 Ответить
откуда нарисовалась эта пройдоха ?
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24.09.2021 02:02 Ответить
Безумна озвучить нову версію по вагнерівцям? Цікаво, хто там пише "новий сценарій" для цього Шоу?
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24.09.2021 08:11 Ответить
Скільки можна бабушку лохматити?)
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24.09.2021 08:18 Ответить
Там собиралася компания блатная - Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Васька Шмаровоз.
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24.09.2021 09:40 Ответить
Там даже фотошоп бессилен , тупость написана на морде. Лишний раз убеждаюсь , что идиот окружает себя еще большими тупицами , что бы на их фоне выглядеть умнее.
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24.09.2021 10:16 Ответить
какая же мерзкая безуглая мразь...
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24.09.2021 12:38 Ответить
 
 