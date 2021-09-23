УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13861 відвідувач онлайн
Новини
3 485 39

ТСК щодо "вагнерівців" збереться в п'ятницю, - Безугла

ТСК щодо

Початок засідання заплановано на 14:00.

Про це повідомила в Фейсбуці глава тимчасової слідчої комісії, "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТСК завтра о 14:00. Деталі пізніше", - написала вона.

Читайте також: Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
опять тупой ещё тупее в исполнении безумной
показати весь коментар
23.09.2021 21:30
+16
Задля чого вона збереться...? Забрехалися вже по горлянку істоти зелені.
показати весь коментар
23.09.2021 21:35
+15
бЕзМОЗГЛАЯ, ну ти розумієш, що скільки би часу не пройшло тебе посадять за всі твої і твоїх помічників дії проти цього розслідування!!!! Так що "ДУМАЙ"
показати весь коментар
23.09.2021 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять тупой ещё тупее в исполнении безумной
показати весь коментар
23.09.2021 21:30 Відповісти
Безуглая ищи улики по Шифиру.
показати весь коментар
23.09.2021 21:30 Відповісти
её потом кинут на рекламу спектакля с шыфером
показати весь коментар
24.09.2021 02:01 Відповісти
та чьо розпорошуватися - зразу Бурбу тягніть на РНБО та бахніть його санкціями - ДАНІЛОВУ усьо похрін ні за що не відповідатиме а от Мар"янка сяде... Таку комісію очолює!!! У ПАРЛАМЕНТІ- ДРУГА ГОЛОВНА ГІЛКА ВЛАДИ-ВР. Й покриває зраду...
показати весь коментар
23.09.2021 21:34 Відповісти
А до того моменту справа розшуку стрілявшого по управителю вовиною Ліпецькою на посдаі держслужбовця у ранзі ПЕРШОГО ПОМІЧНИКА ПРЕЗИДЕНТА , ця справа набере космічєскькіх масштабів , будуть запит Байдену робити надати знімки з космосу ...
показати весь коментар
23.09.2021 21:40 Відповісти
Та ще і питання поставлять чому до цих пір злочин не розкритий
показати весь коментар
24.09.2021 09:43 Відповісти
бЕзМОЗГЛАЯ, ну ти розумієш, що скільки би часу не пройшло тебе посадять за всі твої і твоїх помічників дії проти цього розслідування!!!! Так що "ДУМАЙ"
показати весь коментар
23.09.2021 21:34 Відповісти
Хіба там є чим... Здається там навіть інстинкт самозбереження відсутній.
показати весь коментар
23.09.2021 21:36 Відповісти
Можливо, але попередити треба!!!!! Ми ж не садисти!!!!!!!
показати весь коментар
23.09.2021 23:13 Відповісти
Задля чого вона збереться...? Забрехалися вже по горлянку істоти зелені.
показати весь коментар
23.09.2021 21:35 Відповісти
"Преферанс по пятницам". Хотя - вряд ли. Скорее "пьяница". IQ, понимаете ли, IQ...
показати весь коментар
23.09.2021 21:41 Відповісти
За преф взагалі мовчу. Є ще варіант для слуг. Відьма.
показати весь коментар
23.09.2021 21:45 Відповісти
Пьяниця. Тільки пьяниця. IQ...
показати весь коментар
23.09.2021 22:07 Відповісти
Потрібно же оголосити чергову перерву.
показати весь коментар
24.09.2021 09:45 Відповісти
За 30-ть років не звикнути?!
показати весь коментар
23.09.2021 21:37 Відповісти
что? не проканало покушение на шофера шефира чтоб отвлечь? приходится собираться?
показати весь коментар
23.09.2021 21:38 Відповісти
. Ха , можу закластися що - не збереться . Знову щось завадить ,, дощова погода , магнітні бурі , падіння метеорита , тощо .
показати весь коментар
23.09.2021 21:38 Відповісти
Просто оппозиция раз за разом срывает заседание.
показати весь коментар
23.09.2021 22:35 Відповісти
А хіба Безмозгла вже в опозиції . ? .
показати весь коментар
23.09.2021 22:39 Відповісти
Вибачай - лапки забув.
показати весь коментар
23.09.2021 22:43 Відповісти
Нахіба...НАХіба..НАХїба?
показати весь коментар
23.09.2021 21:40 Відповісти
тут с алигархами боротьба на носу, а нам какую то психическую подсовывают, шобы у зелюшки с ярмошкой пердаки подгорали от галимого шантажа
показати весь коментар
23.09.2021 21:41 Відповісти
Бездумная опять умничает.
показати весь коментар
23.09.2021 21:46 Відповісти
Безуглая?! Скорее, Безмозглая. Она мне уровнем своего умственного развития Маньку Облигацию напоминает из известного сериала.
показати весь коментар
23.09.2021 22:03 Відповісти
Соберутся,но кворума не будет....Или отменят заседание в связи с покушением на Безуглую....Стая бродячих собак будет гнаться за ней от автобуса аж до Верховной Рады.....
показати весь коментар
23.09.2021 22:29 Відповісти
Думаете, она на автобусе ездит? Она уже миллионерша - немаленькая депутатская зарплата + в конверте 50 тыс. долларов
показати весь коментар
24.09.2021 10:49 Відповісти
Зе совсем не нужна была операция по вагнеровцам. Его послали на должность президента, чтобы провести аферу дерибана украинской земли и иные дерибаны.
показати весь коментар
23.09.2021 22:30 Відповісти
безумолку Безумная девица кричала - вижу Трою павшей в ад ... спецоперації по вбивцям не було !
показати весь коментар
23.09.2021 22:38 Відповісти
московського крота з офісу доведеться назвати
показати весь коментар
23.09.2021 22:41 Відповісти
Мріють зе-банати пропетлять тишком-нишком між скандальчиками...
Але це еліта рукожопства та тупоголовості не зможе це зробити...
Від слова зовсім.
показати весь коментар
24.09.2021 00:05 Відповісти
откуда нарисовалась эта пройдоха ?
показати весь коментар
24.09.2021 02:02 Відповісти
Безумна озвучить нову версію по вагнерівцям? Цікаво, хто там пише "новий сценарій" для цього Шоу?
показати весь коментар
24.09.2021 08:11 Відповісти
Скільки можна бабушку лохматити?)
показати весь коментар
24.09.2021 08:18 Відповісти
Там собиралася компания блатная - Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Васька Шмаровоз.
показати весь коментар
24.09.2021 09:40 Відповісти
Там даже фотошоп бессилен , тупость написана на морде. Лишний раз убеждаюсь , что идиот окружает себя еще большими тупицами , что бы на их фоне выглядеть умнее.
показати весь коментар
24.09.2021 10:16 Відповісти
какая же мерзкая безуглая мразь...
показати весь коментар
24.09.2021 12:38 Відповісти
 
 