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Новости
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НАПК будет выполнять закон об олигархах, вопреки его противоречивости, - Новиков

НАПК будет выполнять закон об олигархах, вопреки его противоречивости, - Новиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции будет искать пути выполнения закона об олигархах, хоть и видит большие риски в противоречивости его норм.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, слова которого цитирует пресс-служба ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что НАПК обеспокоено появившейся в СМИ информацией о наличии в законе об олигархах противоречащих друг другу норм.

"Поскольку верховенство права - одна из базовых ценностей команды НАПК, мы всегда руководствуемся буквой закона. Поэтому в случае, если Президент подпишет этот закон - конечно, будем его выполнять. Однако, по нашему мнению, такие противоречия должны быть устранены", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Он подчеркнул, что реестр деклараций НАПК готов к включению деклараций олигархов. В подразделения, которые отвечают за проверку деклараций - к их проверке.

Читайте: Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, - "слуга народа" Вениславский

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Автор: 

олигарх (1027) НАПК (1220) Новиков Александр (74)


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Топ комментарии
+9
Порошенко обул браьтев Суркисов в Лондонском Суде Суркисы не олегархи Коломойского....
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24.09.2021 17:23
+8
Ценность, как у говна в привокзальном нужнике!
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24.09.2021 17:22
+8
Хорошая новость из Варшавы....Польша получало право Сертифицироавть Северный Потоп Путлера....,а это значит Анджей Дуда обул Путлера на все 100 Сертификат крысы вряд ли получат...
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24.09.2021 17:25
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Говорят Зеленского, вцепившегося зубами в горло Шрека, со вчерашнего вечера Хламидия оторвать не может.
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24.09.2021 17:13 Ответить
ой вей. а если НАПК будет идти по декларациям то боюсь для многих слуг и работников ОПы будет сюрприз
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24.09.2021 17:13 Ответить
Так закон один для всех, что для зеленых, что для шоколадных!
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24.09.2021 17:16 Ответить
пехтерев, срань ватная, ты опять выполз смердеть?!!! Сдохни, куесос ************!
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24.09.2021 17:21 Ответить
Повністю тебе підтримую. Ми патріоти - порохоботи інтелектуальна і культурна еліта держави.
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24.09.2021 17:37 Ответить
Если учитывать, что за этот закон проголосовали все олигархические группы парламента ( Коломойского, Пинчука, Ахметова, Веревского), то в 'ценность' его для украинского общества мало верится...
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24.09.2021 17:19 Ответить
Ценность, как у говна в привокзальном нужнике!
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24.09.2021 17:22 Ответить
А опзж, бют и ес это свободные от олигархов в ваших понятиях фракции?
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24.09.2021 17:26 Ответить
Да не. Олигархи голосовали против- ЕС(Порошенко), Батькивщина (Ахметов), ОПЗЖ (Мертвечук), некоторые шестёрки Ахметова из "слуг". Все ж против, как один
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24.09.2021 17:31 Ответить
Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів, заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», - йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».
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24.09.2021 17:21 Ответить
какая прыть ))) и так копытом рыть ... по еще сырому закону (местами противоречивого)...это надо уметь...
возня мышиная как имитация бурной деятельности...с одним только прицелом (с маниакальным ЗЕжеланием, вернее фобией до обморока)))) - наконец-то попытаться укусить за халошу единственного и ужасного олигарха в Украине (по мнению ЗЕленой шоблы) - Порошенко...
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24.09.2021 17:22 Ответить
Да ничего не будет вашему Пороху, успокойтесь .
-Более выгодного соперника для вероятного второго тура, Зеленскому и не найти никогда.
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24.09.2021 17:34 Ответить
канешна не будет ))) ибо не за шо))) 2 года рыли-рыли, рыли-рыли - не нарыли))))
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24.09.2021 17:38 Ответить
Ага, рыли . Не рыли, а имитировали.
-там рыть ненужно. Он сам себе такую яму вырыл, что упадёшь- лететь устанешь)) Впрочем, о глубине той ямы, лучше всего говорит его антирейтинг.
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24.09.2021 17:50 Ответить
кто "имитировал" - вислюк оманський с комплексом неполноценности и ненавистью к Порошенко?) или Коломойский - ненавидящий Порошенко настолько, что схлопотал тавро "идиот, приведщий клоуна во власть и получивший статус невыездной из Украины"?)
или те две сотни следаков та прокуроров, включая ТРЁХ "100% свлих генпрокуроров", что более 2х лет рыли землю но так ничего и не нашли?
или как выразились первых два "100% свлих генпрокуроров" о более 50 заведенных делах на Пороха - "пусть этот юридический треш подписывает сам клоун"
Впрочем, всё это лишь подтверждает один простой факт: зебилы думать не способны, зато видосики от вислюка оманського поглощат с открытыми ртами
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24.09.2021 17:59 Ответить
Ох, не догоняете вы(порохоботы) всю красоту "игры", потому что недооцениваете соперника. Порошенко уготована роль "жертвенного барашка" в следующем эпизоде фильма. Что-то вроде роль Бойко по сценарию, который писал порох на прошлых выборах. Но сценарист из него так себе... только зря потратился на бигборды себя и путина друг на против друга
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24.09.2021 18:07 Ответить
сначало ты бегалО и орало "скоро посодють!", а теперь что - сменило свои показания, пошло в отмазку?)) что, очередной разочарованный зебил перестал верить "полшестому" и надеется что Порошенко, став седьмым президентом, посадит себя сам?
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24.09.2021 18:12 Ответить
Ничего я не орал. Для меня это всё очевидно уже давно. Как и очевидно было, почему Порошенко не трогал пророссийские каналы. Думал, что они выведут Бойко во второй тур(он даже на своих его пиарил перед выборами. Смех ), а там то он его и похоронит. Но та яма, вырытая собственноручно Порошенко, оказалась для него самого. Про что я и написал выше.
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24.09.2021 18:19 Ответить
зебил, президент НЕ занимается СМИ.. впрочем - это слишком сложно для вас, зебилов))
Более того, президент НЕ сажает - как у вас, в рашке) Да и в Германии - тоже, просто тебе об этом не сказали)
А уж про то что вислюк оманський слегка тронул пророссийские каналы ради одной цели - взять себе лохторат этих каналов, даже для таких как ты должно было дойти)

Или медведчук сидит на зоне а его бизенс закрыт? а нет, медведчук свободен. бизнес его процветает. ..совпадение?))

а может контрабандисты - сидят? те самые, про которых клован снял столько видосиков и более шести месяцев НЕ подписывает санкции против них.

п.с. или зебилы думают, что после вислюка оманського - на клована не попробуют повешать ВСЕ зашквары? Разгребая всё то дерьмо что натворили зебилы своей тягой к халяве и любви к тупым сериалам для умственно неполноценных.

Причем для самого вислюка оманського и слуг урода (как и бойко, рабиновича, тимошенко и прочих кандидатов) - избрание Порошенко это идеальный вариант, отделаются одним сроком на зоне, хоть и пожизненным..
А при всем прочих вариантах - они позавидуют чечетову
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24.09.2021 18:24 Ответить
п.с. более того, ты утверждаешь что лохторат бойко и вислюка оманського - одни и те же ватники)) браво!
именно поэтому вислюк и "закрыл" проросийские каналы))
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24.09.2021 18:27 Ответить
ну про имитацию ))) как средство существования ...как раз лучше спросить у зелебобов...
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24.09.2021 18:07 Ответить
Порошенко обул браьтев Суркисов в Лондонском Суде Суркисы не олегархи Коломойского....
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24.09.2021 17:23 Ответить
Хорошая новость из Варшавы....Польша получало право Сертифицироавть Северный Потоп Путлера....,а это значит Анджей Дуда обул Путлера на все 100 Сертификат крысы вряд ли получат...
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24.09.2021 17:25 Ответить
https://www.socvector.org.ua/?p=4906 22 сентября Путин был прооперирован. Дата и время проведения операции - это осеннее равноденствие. Дата и время были выбраны самим Путиным и согласованы с врачами после того, как президент с Шойгу посетили шаманский обряд в начале сентября. Большой политический транзит власти уже запланирован, и начало его намечено на ближайшее время именно по этой причине.
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24.09.2021 19:02 Ответить
Зеленский обеспечил бессмысленность майданов двумя законами:
- отменил неприкосновенность депутатов, их можно привлекать к уголовной ответственности
- закон об олигархах
Майданы и палатки могли существовать, благодаря депутатам, которые участвовали в этих акциях: полицейские не имели право их задерживать.
Майданы не могут существовать без поддержки ,.олигархов,, : нужны СМИ, освещающие события вокруг Майданов и нужно закупать палатки, доставлять еду, заказывать автобусы для подвозки протестующих.....

Принятые репрессивные законы, позволяют полиции арестовывать депутатов, сносить палатки построенные депутатами...
Реально, Украина идет по лекалам России....
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24.09.2021 17:30 Ответить
РАБссия никуда не идет кроме ГУЛАГа типа концлагерь дляы Шарикового быдла...
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24.09.2021 17:34 Ответить
Партию Голос Зелемойские купили на голосовании....,а это скандал.....
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24.09.2021 17:32 Ответить
..ага.. короче: ты жарь - рыба будет (после, когда-то)
остатся только надеятся, что врачи, инженеры, ученые в Украине более адекватные чем чинуши, мусороохоронцы и депутаны..(
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24.09.2021 17:35 Ответить
ну это нормально...сначала создать на ровном месте проблему,а потом искать пути её решения.

клиника,мать иху ети...
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24.09.2021 17:45 Ответить
Ну не знаю.Надо быть идиотом,щоб заявлять,що можно ездить в машине у которой воздух в тормозной системе.Ну едет ведь!Ты сотри как она едет
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24.09.2021 18:07 Ответить
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24.09.2021 18:22 Ответить
Начните с Зели подпадает под закон
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24.09.2021 18:51 Ответить
Невже кілька десятків олігархів, в тому числі баригу, нарешті посадять?
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24.09.2021 18:53 Ответить
https://ru.espreso.tv/otkat-k-diktature-kak-zelenskiy-i-oligarkhi-radu-otmenili Олигархи могут спать спокойно. Верховная Рада, в обход регламента, Венецианской комиссии и здравого смысла, приняла закон о деолигархизации. По удивительному совпадению за это проголосовали группы Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Игоря Палицы и крупного аграрного бизнесмена Андрея Веревского. Еще 11 голосов "за" дали депутаты фракции "Голос".

Вместо деолигархизации нас ждет углубление влияния Ахметова, Коломойского, Палкиицы и других заинтересованных лиц. Вместо того чтобы усилить и сделать независимыми антимонопольные органы - несвойственные полномочия передали СНБО. Последние месяцы этот инструмент стал палочкой-выручалочкой для рейтинга Владимира Зеленского. Но время идет, деньги команде Банковой очень нужны. И вчера ради давления на парламент прибегли к "покушению" на друзей гаранта. А сегодня выдающиеся государственники из "Слуг народа" уже не скрывают, кто основной выгодоприобретатель законов о деолигархизации. Некая "**** православная", которая активно использует РПЦ для ренессанса "русского мира" в Украине.

"Зеленые кнопочки", которые сегодня давили "за" - не задержатся надолго в политике. Большинство этих людей - никто и не оставит в истории значимого следа. Но именно сейчас общество и оппозиция, у которой есть совесть, должны четко контролировать чтобы эти любители олигархических гонораров не сломали государству хрупкий хребет. Ибо так можно и до легализации "формулы Штайнмайера" дойти. И до инъекции в политическое тело избирателей ОРДЛО с российскими паспортами доголосоваться.

Надеюсь, что этот кейс отучит украинского избирателя избирать себе депутата без совести, биографии и элементарного понимания, что их гастарбайтерство отбрасывает Украину на несколько лет назад.
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24.09.2021 19:00 Ответить
Тобто, що накажуть - те й виконаємо. Ну, ппц черговий, навіть не здивувало.
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24.09.2021 19:00 Ответить


https://twitter.com/_rage4oK K0५EGAR



@_rage4oK



Смотрю, позеленевшие длб на полном серьёзе обсуждает очередной высер олигархов под названием закон об олигархах. К вам обращаюсь, зебилы! Чтоб посадить олигархов и навести порядок в стране, не нужны законы об олигархах! Нужна Генеральная Прокуратура и честный суд!
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24.09.2021 19:18 Ответить


https://tverezo.info/post/category/aktualno/politics Політика

Ніяких олігархів немає, є мафія

https://tverezo.info/post/144654 24.09.2021 https://tverezo.info/post/author/johnsmith Джон Сміт https://tverezo.info/post/144654#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/zelenskyj зеленський , https://tverezo.info/post/tag/kolomojskyj Коломойський , https://tverezo.info/post/tag/kryminalnyj-kodeks Кримінальний кодекс , https://tverezo.info/post/tag/mafiya мафія , https://tverezo.info/post/tag/oliharkhy олігархи , https://tverezo.info/post/tag/petro-poroshenko Петро Порошенко , https://tverezo.info/post/tag/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f політичні переслідування

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2739945472969187
Джон Сміт

Я вже казав: в країні немає ніяких олігархів. Є бізнес, тупінькі власники якого чесно платять податки і бажають бути внє палітікі, не фінансують державницькі партії, а потім підпадають під наїзди мусорів і кримінала. І є власне кримінал, який краде 200 мільярдів з ПриватБанку і тікає з ними в Ізраїль.

Якщо ти організував піраміду, то ти бандит, а якщо ні - підприємець. Ось і все. Ніяких олігархів немає, є мафія.
Ось що нас цікавить.

Тому справжній "закон проти олігархів" - це нормальний кримінальний кодекс. Причому не портновський, який зараз, а такий, що дозволяє саджати багатих злочинців.

Якби Зеленський хотів "побороти олігархів" (ми вже домовилися: мафіозні клани), то прийняв би аналог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%BE закону RICO в США, який дозволяє заганяти кримінальні клани в клітку цілими натовпами. Але оскільки Зеленський є частиною кримінальної Сім'ї всіх цих коломойських, гєллєрів, баумів, він це не робить, а займається зовсім іншим.

І ось тут вас здивувало зізнання Шефіра, що перший помічник Президента зайнятий зйомками Кварталу, але насправді він навдивовижу чесно все сказав. Вони з Зеленським знімають Квартал. Все, що зараз відбувається в країні, - великі зйомки контенту від банди. Доки пахани списують собі і своїм облгазам через Верховну Раду боргів на 100 мільярдів гривень, призначені паханами попки показують фокуси для піпла.

Зараз в нашій країні єдина державна ідеологія, вона ж їхнє життєве кредо: "Івашек надо дурачіть".

І ще, власне, важливе.

За 2.5 роки і 100 кримінальних проваджень проти Порошенка ми так і не отримали відповіді - а що ж він вкрав? Єгорка Зімін і Наташка Мосейчук анус порвали криками про борігу-корупціонера. От Сім'ї й треба кинути відповідь обкраденому лоху, навіщо він поміняв майданутого Порошенка на мафіозний клан Гєллєров-Коломойських. Вони в РНБО призначать його олігархом, і можна ніяких справ в суді вже не доводити (і не обсиратися).

Українці вручили ключі й печатку від України мафіозному клану. Це Mafia State, ЗМІ захоплені, правоохоронці - шістки бандитів. Буде війна з ними, і лише від наявності сильних структур у нас залежить її результат.
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24.09.2021 19:20 Ответить
 
 