НАПК будет выполнять закон об олигархах, вопреки его противоречивости, - Новиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции будет искать пути выполнения закона об олигархах, хоть и видит большие риски в противоречивости его норм.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, слова которого цитирует пресс-служба ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что НАПК обеспокоено появившейся в СМИ информацией о наличии в законе об олигархах противоречащих друг другу норм.

"Поскольку верховенство права - одна из базовых ценностей команды НАПК, мы всегда руководствуемся буквой закона. Поэтому в случае, если Президент подпишет этот закон - конечно, будем его выполнять. Однако, по нашему мнению, такие противоречия должны быть устранены", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Он подчеркнул, что реестр деклараций НАПК готов к включению деклараций олигархов. В подразделения, которые отвечают за проверку деклараций - к их проверке.

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Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.