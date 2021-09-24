НАПК будет выполнять закон об олигархах, вопреки его противоречивости, - Новиков
Национальное агентство по предотвращению коррупции будет искать пути выполнения закона об олигархах, хоть и видит большие риски в противоречивости его норм.
Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, слова которого цитирует пресс-служба ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано, что НАПК обеспокоено появившейся в СМИ информацией о наличии в законе об олигархах противоречащих друг другу норм.
"Поскольку верховенство права - одна из базовых ценностей команды НАПК, мы всегда руководствуемся буквой закона. Поэтому в случае, если Президент подпишет этот закон - конечно, будем его выполнять. Однако, по нашему мнению, такие противоречия должны быть устранены", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.
Он подчеркнул, что реестр деклараций НАПК готов к включению деклараций олигархов. В подразделения, которые отвечают за проверку деклараций - к их проверке.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
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«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», - йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».
возня мышиная как имитация бурной деятельности...с одним только прицелом (с маниакальным ЗЕжеланием, вернее фобией до обморока)))) - наконец-то попытаться укусить за халошу единственного и ужасного олигарха в Украине (по мнению ЗЕленой шоблы) - Порошенко...
-Более выгодного соперника для вероятного второго тура, Зеленскому и не найти никогда.
-там рыть ненужно. Он сам себе такую яму вырыл, что упадёшь- лететь устанешь)) Впрочем, о глубине той ямы, лучше всего говорит его антирейтинг.
или те две сотни следаков та прокуроров, включая ТРЁХ "100% свлих генпрокуроров", что более 2х лет рыли землю но так ничего и не нашли?
или как выразились первых два "100% свлих генпрокуроров" о более 50 заведенных делах на Пороха - "пусть этот юридический треш подписывает сам клоун"
Впрочем, всё это лишь подтверждает один простой факт: зебилы думать не способны, зато видосики от вислюка оманського поглощат с открытыми ртами
Более того, президент НЕ сажает - как у вас, в рашке) Да и в Германии - тоже, просто тебе об этом не сказали)
А уж про то что вислюк оманський слегка тронул пророссийские каналы ради одной цели - взять себе лохторат этих каналов, даже для таких как ты должно было дойти)
Или медведчук сидит на зоне а его бизенс закрыт? а нет, медведчук свободен. бизнес его процветает. ..совпадение?))
а может контрабандисты - сидят? те самые, про которых клован снял столько видосиков и более шести месяцев НЕ подписывает санкции против них.
п.с. или зебилы думают, что после вислюка оманського - на клована не попробуют повешать ВСЕ зашквары? Разгребая всё то дерьмо что натворили зебилы своей тягой к халяве и любви к тупым сериалам для умственно неполноценных.
Причем для самого вислюка оманського и слуг урода (как и бойко, рабиновича, тимошенко и прочих кандидатов) - избрание Порошенко это идеальный вариант, отделаются одним сроком на зоне, хоть и пожизненным..
А при всем прочих вариантах - они позавидуют чечетову
именно поэтому вислюк и "закрыл" проросийские каналы))
- отменил неприкосновенность депутатов, их можно привлекать к уголовной ответственности
- закон об олигархах
Майданы и палатки могли существовать, благодаря депутатам, которые участвовали в этих акциях: полицейские не имели право их задерживать.
Майданы не могут существовать без поддержки ,.олигархов,, : нужны СМИ, освещающие события вокруг Майданов и нужно закупать палатки, доставлять еду, заказывать автобусы для подвозки протестующих.....
Принятые репрессивные законы, позволяют полиции арестовывать депутатов, сносить палатки построенные депутатами...
Реально, Украина идет по лекалам России....
остатся только надеятся, что врачи, инженеры, ученые в Украине более адекватные чем чинуши, мусороохоронцы и депутаны..(
клиника,мать иху ети...
Вместо деолигархизации нас ждет углубление влияния Ахметова, Коломойского, Палкиицы и других заинтересованных лиц. Вместо того чтобы усилить и сделать независимыми антимонопольные органы - несвойственные полномочия передали СНБО. Последние месяцы этот инструмент стал палочкой-выручалочкой для рейтинга Владимира Зеленского. Но время идет, деньги команде Банковой очень нужны. И вчера ради давления на парламент прибегли к "покушению" на друзей гаранта. А сегодня выдающиеся государственники из "Слуг народа" уже не скрывают, кто основной выгодоприобретатель законов о деолигархизации. Некая "**** православная", которая активно использует РПЦ для ренессанса "русского мира" в Украине.
"Зеленые кнопочки", которые сегодня давили "за" - не задержатся надолго в политике. Большинство этих людей - никто и не оставит в истории значимого следа. Но именно сейчас общество и оппозиция, у которой есть совесть, должны четко контролировать чтобы эти любители олигархических гонораров не сломали государству хрупкий хребет. Ибо так можно и до легализации "формулы Штайнмайера" дойти. И до инъекции в политическое тело избирателей ОРДЛО с российскими паспортами доголосоваться.
Надеюсь, что этот кейс отучит украинского избирателя избирать себе депутата без совести, биографии и элементарного понимания, что их гастарбайтерство отбрасывает Украину на несколько лет назад.
https://twitter.com/_rage4oK K0५EGAR
@_rage4oK
Смотрю, позеленевшие длб на полном серьёзе обсуждает очередной высер олигархов под названием закон об олигархах. К вам обращаюсь, зебилы! Чтоб посадить олигархов и навести порядок в стране, не нужны законы об олигархах! Нужна Генеральная Прокуратура и честный суд!
https://tverezo.info/post/category/aktualno/politics Політика
Ніяких олігархів немає, є мафія
https://tverezo.info/post/144654 24.09.2021 https://tverezo.info/post/author/johnsmith Джон Сміт https://tverezo.info/post/144654#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/zelenskyj зеленський , https://tverezo.info/post/tag/kolomojskyj Коломойський , https://tverezo.info/post/tag/kryminalnyj-kodeks Кримінальний кодекс , https://tverezo.info/post/tag/mafiya мафія , https://tverezo.info/post/tag/oliharkhy олігархи , https://tverezo.info/post/tag/petro-poroshenko Петро Порошенко , https://tverezo.info/post/tag/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f політичні переслідування
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2739945472969187
Джон Сміт
Я вже казав: в країні немає ніяких олігархів. Є бізнес, тупінькі власники якого чесно платять податки і бажають бути внє палітікі, не фінансують державницькі партії, а потім підпадають під наїзди мусорів і кримінала. І є власне кримінал, який краде 200 мільярдів з ПриватБанку і тікає з ними в Ізраїль.
Якщо ти організував піраміду, то ти бандит, а якщо ні - підприємець. Ось і все. Ніяких олігархів немає, є мафія.
Ось що нас цікавить.
Тому справжній "закон проти олігархів" - це нормальний кримінальний кодекс. Причому не портновський, який зараз, а такий, що дозволяє саджати багатих злочинців.
Якби Зеленський хотів "побороти олігархів" (ми вже домовилися: мафіозні клани), то прийняв би аналог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%BE закону RICO в США, який дозволяє заганяти кримінальні клани в клітку цілими натовпами. Але оскільки Зеленський є частиною кримінальної Сім'ї всіх цих коломойських, гєллєрів, баумів, він це не робить, а займається зовсім іншим.
І ось тут вас здивувало зізнання Шефіра, що перший помічник Президента зайнятий зйомками Кварталу, але насправді він навдивовижу чесно все сказав. Вони з Зеленським знімають Квартал. Все, що зараз відбувається в країні, - великі зйомки контенту від банди. Доки пахани списують собі і своїм облгазам через Верховну Раду боргів на 100 мільярдів гривень, призначені паханами попки показують фокуси для піпла.
Зараз в нашій країні єдина державна ідеологія, вона ж їхнє життєве кредо: "Івашек надо дурачіть".
І ще, власне, важливе.
За 2.5 роки і 100 кримінальних проваджень проти Порошенка ми так і не отримали відповіді - а що ж він вкрав? Єгорка Зімін і Наташка Мосейчук анус порвали криками про борігу-корупціонера. От Сім'ї й треба кинути відповідь обкраденому лоху, навіщо він поміняв майданутого Порошенка на мафіозний клан Гєллєров-Коломойських. Вони в РНБО призначать його олігархом, і можна ніяких справ в суді вже не доводити (і не обсиратися).
Українці вручили ключі й печатку від України мафіозному клану. Це Mafia State, ЗМІ захоплені, правоохоронці - шістки бандитів. Буде війна з ними, і лише від наявності сильних структур у нас залежить її результат.