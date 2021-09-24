НАЗК буде виконувати закон про олігархів, попри його суперечливість, - Новіков

Національне агентство із запобігання корупції буде шукати шляхи виконання закону про олігархів, хоч і бачить великі ризики в суперечливості його норм.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков, слова якого цитує пресслужба відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що НАЗК стурбована появою в ЗМІ інформації про наявність у законі норм про олігархів, які суперечать одна одній.

"Оскільки верховенство права – одна з базових цінностей команди НАЗК, ми завжди керуємося буквою закону. Тому у випадку, якщо Президент підпише цей Закон – звісно, будемо його виконувати. Однак, на нашу думку, такі суперечності мають бути усунені", – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Він підкреслив, що Реєстр декларацій НАЗК готовий для включення до нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), а підрозділи, які відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.

Він підкреслив, що реєстр декларацій НАЗК готовий до включення декларацій олігархів. У підрозділи, які відповідають за перевірку декларацій - до їх перевірки.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.