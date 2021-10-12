В сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, - Боррель
Контракт Венгрии с российским газовым монополистом "Газпромом", который предусматривает поставки газа в обход Украины, не нарушает законодательство Европейского союза.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Государства-члены ЕС имеют право заключать двусторонние соглашения. Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что противоречит европейскому законодательству ", - сказал Боррель
Ране сообщалось, что российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.
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думаю,таких у нас большинство,поэтому и получилось наградить Украину бубочкой..
Нужно брать пример с Ядерных держав - Израиля и Пакистана!