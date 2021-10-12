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Новости Газовая война
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В сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, - Боррель

В сделке между Венгрией и

Контракт Венгрии с российским газовым монополистом "Газпромом", который предусматривает поставки газа в обход Украины, не нарушает законодательство Европейского союза.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Государства-члены ЕС имеют право заключать двусторонние соглашения. Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что противоречит европейскому законодательству ", - сказал Боррель

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Ране сообщалось, что российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

Автор: 

Венгрия (1960) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+14
"Консерва" гавкнула за вкусную "косточку".
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12.10.2021 20:35
+8
Эхх недалекий вы человек… Турция це главный партнёр Украины, а Эрдоган гроза всех кацапов - вы что Цензор не читаете? Может Украина и теряет миллиард в год от потерянного транзита, но зато она получила сервисный центр для байрактаров - а эта вещь которой просто невозможно дать цену. А вот немцы между прочим, которые миллиарды инвестируют в Украину в виде помощи ЕС, это европроститутки и вообще чуть ли не хуже самих ватников. Рейгана на них нет!!
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12.10.2021 20:43
+5
Бордель.
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12.10.2021 20:29
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Бордель.
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12.10.2021 20:29 Ответить
"Консерва" гавкнула за вкусную "косточку".
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12.10.2021 20:35 Ответить
Мне вот интересно почему к Турецкому потоку вообще никаких претензий нет, а из-за СП-2 идет церлая война, хотя обе эти трубы забирают украинский транзит.
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12.10.2021 20:35 Ответить
Венгры как раз через турков будут покупать. Так что претензии есть.
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12.10.2021 20:43 Ответить
Эхх недалекий вы человек… Турция це главный партнёр Украины, а Эрдоган гроза всех кацапов - вы что Цензор не читаете? Может Украина и теряет миллиард в год от потерянного транзита, но зато она получила сервисный центр для байрактаров - а эта вещь которой просто невозможно дать цену. А вот немцы между прочим, которые миллиарды инвестируют в Украину в виде помощи ЕС, это европроститутки и вообще чуть ли не хуже самих ватников. Рейгана на них нет!!
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12.10.2021 20:43 Ответить
гавно твоя расия, как и все ее челы... а аналог этого зброда это ты, временно проживающий в Украине.
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12.10.2021 22:21 Ответить
очень печально,что и ты,и удаливший мой пост тупенький дежурный админ,не имеете ни чувства юмора,ни критичного мышления..
думаю,таких у нас большинство,поэтому и получилось наградить Украину бубочкой..
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12.10.2021 23:47 Ответить
потому что он уже работает,а сп-2 еще нет .и кстати работает убыточно,львиную долю газа в танап дает азербайджан.россия всего лишь 8 млрд кубометров

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12.10.2021 21:02 Ответить
газэтанєаружіє
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12.10.2021 20:40 Ответить
Нафталіновий корупційний пердун старий
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12.10.2021 20:42 Ответить
Хосеп-иди костромским лесом. Старый поц.
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12.10.2021 20:44 Ответить
Европа просит Украину не покупать электроэнергию у Белорусской АЭС. Это - добрососедские отношения. Европа одобряет газопровод и затем покупает газ в обход Украины. Это - ничего незаконного.
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12.10.2021 20:54 Ответить
Смущает также абсолютное безразличие господина Борреля относительно все увеличивающихся поставок оккупантского газа на рынки Азии, без учета позиции Украины и геостратегического баланса в галактике. Поставляя газ в Японию, Корею и Китай в обход Украины РАБссия демонстрирует свои имперские амбиции, и наносит очередной удар по демократии и верховенству закона. Т
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12.10.2021 20:55 Ответить
Заблукав, пацак?
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12.10.2021 21:57 Ответить
Чего? Не видишь я тут занят, черновые заготовки заявлений для вашего МИДа катаю?
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12.10.2021 22:37 Ответить
Щезни.
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12.10.2021 22:41 Ответить
Ты для своего катай, когда с помидорами опять разосретесь или фошиздами будете доказывать что через турецкий поток или там сп невыгодно поставлять нужно строить новый газопровод куда попало, пока сами валежником топите.
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13.10.2021 06:53 Ответить
Та да- для ЕС політична проституція завжди була законною...
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12.10.2021 21:56 Ответить
Ех лоханулась Украина отдав тактическое ядерное (!) оружие россии. Сейчас бы так с украинцами не разговаривали.

Нужно брать пример с Ядерных держав - Израиля и Пакистана!
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12.10.2021 22:30 Ответить
Конечно ничего не законного, нет ,просто нас хотят заморозить по закону , отрезав от газа и в помощь им "уукраинская"влада.
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12.10.2021 23:13 Ответить
 
 