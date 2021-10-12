В сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, - Боррель

Контракт Венгрии с российским газовым монополистом "Газпромом", который предусматривает поставки газа в обход Украины, не нарушает законодательство Европейского союза.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Государства-члены ЕС имеют право заключать двусторонние соглашения. Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что противоречит европейскому законодательству ", - сказал Боррель

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: Это удар по Украине и мы должны отвечать на него без сожалений и соболезнований

Ране сообщалось, что российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.