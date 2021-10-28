Смертельное ДТП в Харькове: Родителей 16-летнего подозреваемого Харьковского могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Родителей возможного виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать", - отметил он.

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Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителий уже допросили.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.