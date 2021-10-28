Смертельное ДТП в Харькове: Родителей 16-летнего подозреваемого Харьковского могут привлечь к ответственности, - прокуратура
Родителей возможного виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей.
Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.
"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать", - отметил он.
Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.
Представитель прокуратуры отметил, что родителий уже допросили.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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А могут и не могут
После того, как пацан утопил Лексус в канале на Конча-заспе, пытался отсудить квартиру у его семьи.
Там ще й 16 не було.
Юристы мясника уже заявили: что в аварии виновен,
автомобиль который двигался в левом ряду от Шевроле...
...а дело в том, что водила того автомобиля увидел
низколетящего братана Зайцевой и притормозил...
но так как у него были затонированы все стекла то
водитель Шевроле не сумел увидеть летящего мажора,
обогнал притормозившую машину и помешал сынуле
мясника пролететь перекресток...
в общем в аварии виноваты затонированные стекла
соседней машины которые скрыли обзор для Шевроле...
Навколо цього і будуть всі подальші юридичні баталії. І якщо вдасться насцяти людям в очі, звинувативши загиблого, то батьків ніхто не покарає, бо немає за що. Якщо таки посадять, то на кілька років, і в умови як на курорті, типу як у зайцевої.
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
1. Никакого ДТП не было.
2. ДТП было, но Коля в нем не участвовал.
3. Коля участвовал, но был в отпуске, поэтому не считается.
2. Он что хочет, то и берет, предки не указ.
3. Для таких соучастников есть:
ст.126 КОАП - передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права
Гражданский кодекс - родители солидарно с 16-летним
капитаномоболтусом отвечают всем своим имуществом за нанесенный им ущерб
КОАП ст.126 ч.2 30 НМДГ