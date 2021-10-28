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Смертельное ДТП в Харькове: Родителей 16-летнего подозреваемого Харьковского могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Смертельное ДТП в Харькове: Родителей 16-летнего подозреваемого Харьковского могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Родителей возможного виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать", - отметил он.

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Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителий уже допросили.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Автор: 

ДТП (7686) прокуратура (5035) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+10
Написали ведь, могут.

А могут и не могут
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28.10.2021 12:18 Ответить
+9
Да-а-а, геморойное дело. Откуда он там вообще взялся, этот зловредный мужичок на Шевроле? Понятно же, что он там неправильно сидел и не туда смотрел, и кинулся мальчику под колёса. А добрым людям теперь такой головняк.
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28.10.2021 12:22 Ответить
+7
Именно! Родителей нужно привлекать!
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28.10.2021 12:16 Ответить
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Именно! Родителей нужно привлекать!
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28.10.2021 12:16 Ответить
Написали ведь, могут.

А могут и не могут
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28.10.2021 12:18 Ответить
РОДИТЕЛЕЙ КАК МИНИМУМ БУДУ ПРИВЛЕКАТЬ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ в качестве гражданских ответчиков (3 лиц гражданского ответчика) по возмещению убытков расходы на экспертизы на прочие на возмещение прямого ущерба думаю пострадавшие подадут в деле гражданский иск о взыскании прямых убытков стоимость разбитого авто затраты на похороны поминальный обед ритуальные и религиозные услуги... и так далее и + бонусом моральный ущерб без ограничений... думаю цифра в пару миллионов вполне реальна... там одно авто Инфинити Q50 тысяч 40-60 долларов США стоит...
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28.10.2021 12:27 Ответить
или как минимум посадить под домашний арест пока идет следствие ради уменьшения давления на потерпевших, свидетелей, экспертов, следователей
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28.10.2021 12:20 Ответить
Сына надо наказать и родителей за неправильное воспитание несовершеннолетнего, приведшее к преступлению и смерти людей.
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13.01.2022 19:46 Ответить
Якщо, звісно, ви спершу не зробите загиблого винуватцем.
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28.10.2021 12:17 Ответить
Настрогали - так подите посидеть !
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28.10.2021 12:18 Ответить
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. почитайте. буде цікаво.
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28.10.2021 12:22 Ответить
https://protocol.ua/ru/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_184_3/ тут тиць
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28.10.2021 12:23 Ответить
Ну, зампрокурора Баганец в свое время доверил управление своим Лексусом пацану, который на него батрачил.
После того, как пацан утопил Лексус в канале на Конча-заспе, пытался отсудить квартиру у его семьи.
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28.10.2021 12:20 Ответить
Пацан теж не мав посвідчення водія?
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28.10.2021 12:35 Ответить
Не мав.
Там ще й 16 не було.
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28.10.2021 12:42 Ответить
Да-а-а, геморойное дело. Откуда он там вообще взялся, этот зловредный мужичок на Шевроле? Понятно же, что он там неправильно сидел и не туда смотрел, и кинулся мальчику под колёса. А добрым людям теперь такой головняк.
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28.10.2021 12:22 Ответить
Ты в корень зришь!
Юристы мясника уже заявили: что в аварии виновен,
автомобиль который двигался в левом ряду от Шевроле...
...а дело в том, что водила того автомобиля увидел
низколетящего братана Зайцевой и притормозил...
но так как у него были затонированы все стекла то
водитель Шевроле не сумел увидеть летящего мажора,
обогнал притормозившую машину и помешал сынуле
мясника пролететь перекресток...
в общем в аварии виноваты затонированные стекла
соседней машины которые скрыли обзор для Шевроле...
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28.10.2021 13:18 Ответить
Батьки мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності з обов"язковою конфіскацією всього майна,щоб більше не робили таких подарунків а інші дарувальники щоб замислились на майбутнє.
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28.10.2021 12:23 Ответить
Коля нє бил за рульом! Вифсьоврьоті!

Навколо цього і будуть всі подальші юридичні баталії. І якщо вдасться насцяти людям в очі, звинувативши загиблого, то батьків ніхто не покарає, бо немає за що. Якщо таки посадять, то на кілька років, і в умови як на курорті, типу як у зайцевої.
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28.10.2021 12:56 Ответить
Отож такі ми європейці з комунальними законами,Хочемо жити у Європі тільки без відповідальності обраних. Закон тільки для лохів.
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28.10.2021 13:07 Ответить
Не узагальнюйте. Таих пі.арів, як коля і його папа, все ж таки меншість.
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28.10.2021 13:10 Ответить
А я й кажу що меншість,от тільки вони нашу більшість буй поклали бо вона їм дозволяє так себе поводити,і кладуть гучно не соромлячись.
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28.10.2021 13:36 Ответить
а я то грешным делом подумал, что как всегда разведут родителей на деньги и замнут дело
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28.10.2021 12:23 Ответить
замять полностью уже не получится . а вот развести на деньги это святое дело . что бы меньше сидел и сидел не где попало а в приличном месте и тд.
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28.10.2021 12:30 Ответить
Еще не вечер... сначало пустят людям пыль в глаза, что как будто все справедливо. Люди будут давить, а менты ставки подымать. Сдерут максимум, может посадят. Но через год-два он уже будет на свободе и снова будет отправлять на тот свет людей.
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28.10.2021 12:32 Ответить
Слиняют !!
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28.10.2021 12:24 Ответить
Да прям таки, а фаршик непроданий куди діти?
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28.10.2021 12:34 Ответить
Потрібно щеняти весь суціль ватний хорьков. Як мінімум, призначати Авакова (прізвище несуттєво; просто згадалось - справжнього героя подій квітня 2014-го) керівником військово-цивільної адміністрації всього міста; а, може, і області...
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
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28.10.2021 12:35 Ответить
И правильно сделают.Именно родители спровоцировали аварию, купив машину 16ти летнему.
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28.10.2021 12:39 Ответить
Машину угналі, коля не вінауват!
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28.10.2021 13:11 Ответить
какое стыдобище целая силовая система не знает что делать с преступником
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28.10.2021 12:46 Ответить
Дивно, як батьки зуміли виховати таке бидло. Це талант достойний 95кварталу
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28.10.2021 13:04 Ответить
А кто родители у которых сынок живет по беспределу?
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28.10.2021 13:21 Ответить
Думаю, линия защиты будет следующая:
1. Никакого ДТП не было.
2. ДТП было, но Коля в нем не участвовал.
3. Коля участвовал, но был в отпуске, поэтому не считается.
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28.10.2021 13:44 Ответить
На даному етапі розголосу ледь не єдиний варіант захисту - зробити з колі ідіота, тобто, психічно хворого. Тим більше, це не так важко і він дуже на нього схожий.
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28.10.2021 14:06 Ответить
Ну те що батьки та синок жлобня харківська типова, то зрозуміло. А чому так незаслужено мало уваги до "недореформованої аваківської" поліції, що продала свою честь та гідність за $100-$200. Яка нічого не робить за наші сплачені податки. Наскільки я розумію, вони тільки ганяються за порушниками ПДР, щоб отримати ці $100-$200?
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28.10.2021 14:40 Ответить
Кто родители, откуда Инфинити, откуда доходы?, почему подростку психопату , котрый в 14 лет стрелял в нескольких людей разрешили учавствовать в гонках, по сути зеку дали тачкк, они соучастники. Но главное выволочь эту подлую семейку на всеобщее обозрение и презрение
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28.10.2021 14:57 Ответить
1. Говорят, Инфинити биток из США
2. Он что хочет, то и берет, предки не указ.
3. Для таких соучастников есть:
ст.126 КОАП - передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права
Гражданский кодекс - родители солидарно с 16-летним капитаном оболтусом отвечают всем своим имуществом за нанесенный им ущерб
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28.10.2021 15:46 Ответить
А как же административная ответственность?
КОАП ст.126 ч.2 30 НМДГ
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28.10.2021 15:42 Ответить
Наказать родителей. Пусть малолетний выродок тоже станет сиротой как и его жертва!
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29.10.2021 17:37 Ответить
 
 