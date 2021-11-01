Главная задача следствия - выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет, - Енин

Полиция отрабатывает версию об "уличной смеси" димедрола и метадона, обнаруженной в теле покойного нардепа Антона Полякова.

Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о версии возможного убийства, то хотел бы напомнить, что последние часы господин Поляков провел с известными следствию людьми, один из таких людей официально считался помощником народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", - сказал Енин.

По словам Енина, следствие располагает заключениями экспертиз, которые однозначно говорят о наличии наркотических веществ в крови Полякова.

"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - добавил он.

Также замглавы ведомства напомнил, что в крови Полякова была обнаружена смесь димедрола и метадона. "Мы отрабатываем версию об уличном характере этой смеси", - сказал он.

"Любые версии об удушении не выдерживают критики", - отметил Енин, добавив, что есть видео, которое опровергает эту версию.

"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти господина Полякова", - отметил замглавы МВД.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.