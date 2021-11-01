Главная задача следствия - выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет, - Енин
Полиция отрабатывает версию об "уличной смеси" димедрола и метадона, обнаруженной в теле покойного нардепа Антона Полякова.
Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если говорить о версии возможного убийства, то хотел бы напомнить, что последние часы господин Поляков провел с известными следствию людьми, один из таких людей официально считался помощником народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", - сказал Енин.
По словам Енина, следствие располагает заключениями экспертиз, которые однозначно говорят о наличии наркотических веществ в крови Полякова.
"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - добавил он.
Также замглавы ведомства напомнил, что в крови Полякова была обнаружена смесь димедрола и метадона. "Мы отрабатываем версию об уличном характере этой смеси", - сказал он.
"Любые версии об удушении не выдерживают критики", - отметил Енин, добавив, что есть видео, которое опровергает эту версию.
"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти господина Полякова", - отметил замглавы МВД.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Та і хіба він схожий на наркомана?
Якраз мав викрити отримання грошей у конвертах зеленими партєйщиками.
с помощью метадона наркомана можно вылечить за полгода.
Может быть обезболивающим, но есть для этого более эффективные препараты.
Выпускается в виде сиропа, вполне могли подмешать в пищу.
Его принимают наркоманы, которые хотя бросить принимать наркотики. Выдается он вполне официально в государственных наркологических диспансерах.
Если его смещать с некоторыми препаратами или если принять человеку НЕ наркоману - может случиться удушье.
Для кайфа и при деньгах принимают совсем другие наркотики - кокс, таблеточки для мультиков. Это как минимум.
А в сочетании с димедролом метадон вызывает удушье, тошноту, рвоту, судороги и смерть.
Ничего не напоминает?
Чекаємо
вы думаете - вы умнее их, а им на него было плевать?
все там осмотрено и проанализировано. не переживайте.