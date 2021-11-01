РУС
Новости Умер нардеп Поляков
4 108 40

Главная задача следствия - выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет, - Енин

Главная задача следствия - выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет, - Енин

Полиция отрабатывает версию об "уличной смеси" димедрола и метадона, обнаруженной в теле покойного нардепа Антона Полякова.

Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о версии возможного убийства, то хотел бы напомнить, что последние часы господин Поляков провел с известными следствию людьми, один из таких людей официально считался помощником народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", - сказал Енин.

По словам Енина, следствие располагает заключениями экспертиз, которые однозначно говорят о наличии наркотических веществ в крови Полякова.

"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - добавил он.

Читайте: В организме Полякова кроме метадона был димедрол. Он усиливает действие наркотиков, - замглавы МВД Енин

Также замглавы ведомства напомнил, что в крови Полякова была обнаружена смесь димедрола и метадона. "Мы отрабатываем версию об уличном характере этой смеси", - сказал он.

"Любые версии об удушении не выдерживают критики", - отметил Енин, добавив, что есть видео, которое опровергает эту версию.

"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти господина Полякова", - отметил замглавы МВД.

Также читайте: "Слуга народа" Третьякова о смерти Полякова: Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Лао-цзы писал - не занимайся местью, а жди, когда враг проплывет мимо тебя

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 

наркотики (2169) Енин Евгений (328) Поляков Антон (111)
Топ комментарии
+25
Вроде есть следы удушения. Придавили горляну, рот открылся, влили раствор, горляну отпустили, рот зажали. Ну шо-то с трудом верится, шо человек при нехилой кормушке закидывался демидролом и метадоном после выпивки.
01.11.2021 19:41 Ответить
+16
Його коханка каже що на шиї був слід від удавки.
Та і хіба він схожий на наркомана?
Якраз мав викрити отримання грошей у конвертах зеленими партєйщиками.
01.11.2021 19:36 Ответить
+12
Они умеют "работать"

01.11.2021 19:58 Ответить
Мне эта дама чем- то напоминает Лэди Макбет.Шесто чувство,наверное.
01.11.2021 19:44 Ответить
та перестаньте, ви ще скажіть, що Шефіра не хотіли пристрілити в голову, через рикошет від ноги шофера???
01.11.2021 19:48 Ответить
01.11.2021 19:49 Ответить
Точно, как я сам не догадался
01.11.2021 20:50 Ответить
То це Вам зрозуміло. А у МВС України, напевно іще таблицю множення вчать
01.11.2021 19:52 Ответить
метадон при смешивании с димедролом дает удушье. Метадон не принимают чтобы кайфануть - это не кокс.
01.11.2021 20:04 Ответить
Принимают. См. ссылку.
01.11.2021 20:05 Ответить
не принимают. он не дает кайфа - только снимает тягу к наркотикам.
с помощью метадона наркомана можно вылечить за полгода.
Может быть обезболивающим, но есть для этого более эффективные препараты.
01.11.2021 20:25 Ответить
А як людина потім відмовляється від метадону?
01.11.2021 20:52 Ответить
Звикає до метадону.
02.11.2021 09:51 Ответить
Вылечить ,загнул конечно. Те кто на программе привыкают к метадону и без него жить не могут, о каком лечении речь? Метадон это наркотик который употребляет большое количество наркоманов!!
02.11.2021 09:50 Ответить
Метадон - не тот наркотик, который принимают для кайфа. Потому что он не дает кайфа - он только снимает судороги, абстинентный синдром.
Выпускается в виде сиропа, вполне могли подмешать в пищу.
Его принимают наркоманы, которые хотя бросить принимать наркотики. Выдается он вполне официально в государственных наркологических диспансерах.
Если его смещать с некоторыми препаратами или если принять человеку НЕ наркоману - может случиться удушье.
01.11.2021 20:01 Ответить
https://americanaddictioncenters.org/methadone-addiction/high Can Methadone Make You High?
01.11.2021 20:05 Ответить
впервые слышу, что он может давать кайф. Учитывая, что во всех цивилизованных странах его дают даже в тюрьмах наркоманам - это вряд ли.
Для кайфа и при деньгах принимают совсем другие наркотики - кокс, таблеточки для мультиков. Это как минимум.
А в сочетании с димедролом метадон вызывает удушье, тошноту, рвоту, судороги и смерть.
Ничего не напоминает?
01.11.2021 20:28 Ответить
Это пишет печатный рупор American Addiction Centers, которые как раз и занимаются наркозависимыми. Раз они считают, шо на метадоне можно иметь кайф - я им верю. И таки да, димедрол + метадон + следы удушения = подозрительно похоже на убийство.
показать весь комментарий
метадон не выпускается в виде инъекций - только в виде СИРОПА. Он не дает кайфа - только снимает тягу к наркотикам.
01.11.2021 20:02 Ответить
Зараз прийде розумово неповноцінний виборець наркомана, бариги та мародера і розповість як усе було насправді.
Чекаємо
01.11.2021 19:40 Ответить
Как все просто, надо выяснить добровольно или нет. Вот только у кого спрашивать будут?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:41 Ответить
уже постановка главной задачи , дает тот ответ ,который нужно заказчикам
01.11.2021 19:48 Ответить
Це у МВС так довго "думали", щоб визначити головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні Прямо, шерлок холмси
01.11.2021 19:49 Ответить
Все по взаимному согласию
01.11.2021 19:49 Ответить
а що відносно зЄлі....- він сам,чи...
01.11.2021 19:49 Ответить
Вот тут у них ділема. Якщо добровільно - ганьба і так не зразковому депутатському корпусу, якщо ні- умисне вбивство, а це "висяк". Тут і з Трухіним навіть не визначаться, а зі вбивством тим більше, та і нога шофера шифера вимагає справедливості.
01.11.2021 19:51 Ответить
господина Полякова. а я думав простий наркоман
01.11.2021 19:52 Ответить
******* Україна нагадує Омегу Роберта Шеклі, в якій найзавзятіші і найспритніші злочинці - ЗЕленський та Єнін досягають успіху і потрапляють до владної верхівки.
01.11.2021 19:57 Ответить
Я думаю, что пока идет следствие, его не должны были хоронить. Заморозить, чтобы при необходимости провести повторную экспертизу.
01.11.2021 20:00 Ответить
эксгумация трупа вполне реальна.
01.11.2021 20:03 Ответить
Его очень как-то быстро даже похоронили, помню я удивилась даже.
01.11.2021 20:20 Ответить
я думаю, он не был сиротой. И до похорон его тело осмотрели вдоль и поперек не бедные родственники.
вы думаете - вы умнее их, а им на него было плевать?
все там осмотрено и проанализировано. не переживайте.
01.11.2021 20:29 Ответить
У нас следствие по Полякову буде идти ещё 2,5 года.
01.11.2021 20:59 Ответить
Главная задача выяснить добровольно Енин все это несет или ему поручили
01.11.2021 20:45 Ответить
Надо сразу установить, что все кто выступает против власти наркоманы и могут внезапно умереть от передозировки. В Беларуссии и в Московии так, ну и у нас как бывшей страны СНГ к этому есть склонность.
01.11.2021 20:49 Ответить
похоже на правду.
01.11.2021 20:54 Ответить
Пляска на костях зеленой власти... Ничем не брезгуют, лишь бы пиар...
01.11.2021 21:02 Ответить
бред. ни азера-водилу, не собутыльника по ресторану,ни другого водилу не опросили... сам, канешна, узнав о беременности Скороход....
01.11.2021 21:03 Ответить
 
 