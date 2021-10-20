"Слуга народа" Третьякова о смерти Полякова: Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Лао-цзы писал - не занимайся местью, а жди, когда враг проплывет мимо тебя

Оставаться ли "слуге народа" Галине Третьяковой главой комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, должна решить фракция.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

Отвечая на вопрос, хочет ли Третьякова остаться на должности главы комитета, нардеп заявила: "Тут нет такого глагола, как хочу. Тут есть глагол нужно. Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, буду. Если иначе - я все равно буду делать свою работу и вносить законопроекты, не зависимо от того, на какой должности буду находиться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Документы об отстранении Третьяковой в регламентный комитет не поступали, - "слуга народа" Фролов

Говоря о том, жалеет ли она о словах в адрес Антона Полякова, политик отметила, что хотела бы "сесть и поговорить о морали и этике в парламентских отношениях" с журналистами.

"Отношения человека к смерти – это тоже интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет. … Каждый из нас, каждый человек, который живет на свете сталкивается со смертью близкого, или не близких людей, по-разному, но нет человека, который с этим явлением не сталкивался. Каким образом человек должен на это реагировать? По-разному. Я, например, не хочу, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", - заявила Третьякова.

Она не считает, что ее высказывание в адрес Полякова было неэтическим и заверила, что не радовалась его смерти: "Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Почему вы считаете, что я радовалась (смерти Полякова. – Ред.)? Нет, я не радовалась".

Политик также заявила, что уважает врагов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении Третьяковой, - Арахамия

"Вы Лао-цзы читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя. – Ред.)". Я никому не желаю смерти", - добавила она.

Отвечая на вопрос, не считает ли она, что "подставила" свою фракцию своим высказыванием о Полякове, депутат сказала: "Да, считаю, что подставила. Но я писала в закрытом чате, а это уже другое дело, каким образом добываются, идут в общество доказательства, потому что в личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства, вы, я, кто угодно".

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.