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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Третьякова о смерти Полякова: Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Лао-цзы писал - не занимайся местью, а жди, когда враг проплывет мимо тебя

Оставаться ли "слуге народа" Галине Третьяковой главой комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, должна решить фракция.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

Отвечая на вопрос, хочет ли Третьякова остаться на должности главы комитета, нардеп заявила: "Тут нет такого глагола, как хочу. Тут есть глагол нужно. Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, буду. Если иначе - я все равно буду делать свою работу и вносить законопроекты, не зависимо от того, на какой должности буду находиться".

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Говоря о том, жалеет ли она о словах в адрес Антона Полякова, политик отметила, что хотела бы "сесть и поговорить о морали и этике в парламентских отношениях" с журналистами.

"Отношения человека к смерти – это тоже интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет. … Каждый из нас, каждый человек, который живет на свете сталкивается со смертью близкого, или не близких людей, по-разному, но нет человека, который с этим явлением не сталкивался. Каким образом человек должен на это реагировать? По-разному. Я, например, не хочу, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", - заявила Третьякова.

Она не считает, что ее высказывание в адрес Полякова было неэтическим и заверила, что не радовалась его смерти: "Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Почему вы считаете, что я радовалась (смерти Полякова. – Ред.)? Нет, я не радовалась".

Политик также заявила, что уважает врагов.

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"Вы Лао-цзы читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя. – Ред.)". Я никому не желаю смерти", - добавила она.

Отвечая на вопрос, не считает ли она, что "подставила" свою фракцию своим высказыванием о Полякове, депутат сказала: "Да, считаю, что подставила. Но я писала в закрытом чате, а это уже другое дело, каким образом добываются, идут в общество доказательства, потому что в личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства, вы, я, кто угодно".

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

ВР (29272) Слуга народа (2633) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+33
Коли попливе цей зелений динозавр?
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20.10.2021 10:51
+24
дупа в неї велика, видно багато там мізків...
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20.10.2021 10:50
+18
Більше, розумних слів та фраз. Прикрити власну нікчемність мудрим афоризмом, це так по-зЕбільному.
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20.10.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
дупа в неї велика, видно багато там мізків...
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20.10.2021 10:50 Ответить
Хотят опять этой дурой стрелки перевести от ЗЕшкваров! Не получится!
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20.10.2021 11:02 Ответить
Её большая жопа - это самое лучшее, что в ней есть.
И единственное..
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20.10.2021 11:10 Ответить
фу
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20.10.2021 11:26 Ответить
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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20.10.2021 12:59 Ответить
эта тучная кобыла--смачно харкнула в лицо всей иудавской группе "за майбах" коломойши,а те похрюкали и и утерлись, правильной дорогой идете дерьмоеды
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20.10.2021 13:01 Ответить
Там все мозги плавно в задницу переросли, если они конечно были.
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20.10.2021 10:51 Ответить
Коли попливе цей зелений динозавр?
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20.10.2021 10:51 Ответить
как толь доберётся до воды ибо известно что оно не тонет
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20.10.2021 11:08 Ответить
Не исключат её, избавляются там только от порядочных людей(
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20.10.2021 10:52 Ответить
А разве среди зеленых есть порядочные люди?
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20.10.2021 11:36 Ответить
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20.10.2021 10:53 Ответить
Ага, -"понять і прастіть". Схоже так і відбудеться, своїх не кидають, навіть і обісраних.
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20.10.2021 10:54 Ответить
где ты, пожизненная рыбка-прилипала, а где Лао-цзы....
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20.10.2021 10:55 Ответить
она похожа на партийного работника эсэсэсэра
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20.10.2021 10:57 Ответить
Уявляєте , це такі тоді продавали людям продукти в магазині або лікували зуби . А такими їбо..тими стають якщо їх ніхто не ї.. .
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20.10.2021 12:10 Ответить
Більше, розумних слів та фраз. Прикрити власну нікчемність мудрим афоризмом, це так по-зЕбільному.
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20.10.2021 10:57 Ответить
Сайт Цензор НЕТ став незручним ! Міняють ,міняють і все на гірше !
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20.10.2021 10:58 Ответить
можно вывезти дуру из деревни но деревню из дуры не как
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20.10.2021 10:58 Ответить
та навіть в селі на таких кажуть "пришиблена" і з нею не водяться.
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20.10.2021 11:02 Ответить
ну ненадо путать село с дяреваней в Кзахстане построенной из рабочей точки Карлага
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20.10.2021 11:27 Ответить
что от кацапской тварини можно хотеть? Они не меняются.
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20.10.2021 10:59 Ответить
тварь звичайна зелена що тут казати...
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20.10.2021 10:59 Ответить
Третьякова -не шестёрка. Она бригадир-уважаемый человек в правящей Украиной еврейской мафии Коломойского.
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20.10.2021 10:59 Ответить
Вона "челАвек" дерьмака, саме тому ця ватніца може беззастережно гавкати.
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20.10.2021 12:44 Ответить
та корово- потвора повністью хвора на голову....- і до чого підміняти цитати під свою хвору уяву....
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20.10.2021 11:00 Ответить
"Вы Лао-цзы читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя. - Ред.)" Источник:

А про танцювання на кістках ворога там теж написано? І чому колега раптом став ворогом? І за що ж вона хотіла помститися?

Етика, честь, гідінсть - ці слова в одному реченні зі словосполученням "депутат від "Слуги народу" несумісні.
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20.10.2021 11:01 Ответить
Ну не даром же ПЕС друг человека.
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20.10.2021 11:05 Ответить
Столько в Украине симпатичных женщин,а у зедебилов все как на подбор,одна умнее и красивее другой.
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20.10.2021 11:01 Ответить
Там і мужики такі - і всі дурні . Яке зе , такий і зброд .
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20.10.2021 12:13 Ответить
А може, не чекати, поки пропливе це зелене опудало, а трошки допомогти ?
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20.10.2021 11:01 Ответить
ще Лао казав "Той, хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не знає."(с)
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20.10.2021 11:03 Ответить
зачем цитировать и пиарить эту конченную зебилку?
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20.10.2021 11:04 Ответить
Майонез в башке не излечим...,
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20.10.2021 11:04 Ответить
Ждём , когда и ты "проплывешь возле нас" с вашей зеленой командой....И поверь, дождёмся....
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20.10.2021 11:05 Ответить
Так уже 2.5 года ждем. Еще столько-же осталось.
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20.10.2021 11:06 Ответить
а радоваться смерти человека - что про это писал Лао Цзы?
Или ты предлагаешь и нам подождать, когда ты вперед ногами проплывешь?
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20.10.2021 11:09 Ответить
От народного депутата хочется какой-то дипломатичности и толерантности в высказываниях, а Третьякова, по-моему, что думает, то и говорит, вот такая простая женщина
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20.10.2021 11:09 Ответить
А що , то "женщина" ? Чим воно схоже на жінку ? А розмовляє нехай з унітазом .
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20.10.2021 12:16 Ответить
Доктор Борменталь,а госпожа Третьякова прививалась от дурости?

Что вы Филипп Филиппыч,ее Шариков прививал Боярышником...,вы видели ее тупой взляд и глаза?

Доктор Борменталь,я вам доверил элитную тетку вылечить от дурости...

Филипп Филлипыч, медицина перед феноменом бессильна...,даже Шариков не смог ее спасти...
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20.10.2021 11:09 Ответить
Редкая гидота, да ещё и тупая. Лучше бы уже молчала, или извинилась, но сказывается отсутствие мозгов. Вишенкой на торте, является то, что это створение возглавляет комитет Рады. Вот такие решают судьбу страны.
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20.10.2021 11:13 Ответить
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20.10.2021 11:15 Ответить
Странно что про убийство Полякова так быстро забыли все его соратники.
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20.10.2021 11:22 Ответить
Тобто в неї вороги, а не колегі, на роботі...
З сусідамі в неї такі ж теплі стосункі???
Це хвора людина, якій місце у дурдомі, під охороною кремезних санітарів, а не у ВР...
Кого обрали піввареникові гризуни цибулі до влади???
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20.10.2021 11:22 Ответить
Когда смотришь на Богуцкую, Третьякову, Арахамию, заключение однозначное-набирали в слуги из ближайших дурдомов. Так видно дешевше было...
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20.10.2021 11:25 Ответить
Третьякова-несусветная дура.
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20.10.2021 11:35 Ответить
Отправить эту кобылу в Китай, как величайшую почитательницу их философии!
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20.10.2021 11:42 Ответить
Цирк Шапито Бенямойский для того и придумал...,чтобы Шариковы плодились что грибы после дождя... 73%
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20.10.2021 11:43 Ответить
Эта дура из партии "Слуга офшора" вообще конченная на всю голову !
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20.10.2021 11:50 Ответить
Але можна і самій пропливти!
І в цьому буремному Світі реальна лише Смерть, все інше відносне, може статись, а може і не статись!
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20.10.2021 11:55 Ответить
Третьякова скромно намекнула, что усыплять её не надо.Надо терпеливо ждать, когда её жирная сраКа проплывёт по Днепру к Чёрному морю... Предлагаю ускорить процесс...
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20.10.2021 12:03 Ответить
Ця Сара просто дурна курка.
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20.10.2021 12:15 Ответить
Не пойму, она дура с рождения, или просто притворяется?
Галя, разрабатывай законопроект об изоляции от общества разных гальтретьяковых и остальных неонацистских имбицилов, не только "95"-го! Можно и через эвтаназию...
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20.10.2021 12:20 Ответить
PS: третьякова, у всех нацистов и остальных ублюдков, первый враг - СВИДЕТЕЛЬ преступления
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20.10.2021 12:24 Ответить
Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так.

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20.10.2021 12:45 Ответить
клиническая идиотка.....
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20.10.2021 12:50 Ответить
у нее в голове каша.... соглашусь только с тем что не хотел что бы близкие плакали... ... а про обузу..... О Господи, не дай мне заболеть,
Повиснуть на руках у близких грузом,
А разреши тихонечко стареть
И вовремя в свою скатиться лузу.
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20.10.2021 12:58 Ответить
Нацистка
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20.10.2021 13:14 Ответить
Господи, какая же она тупая. Ну ляпнула, проболталась, высказала случайно свои реальные взгляды - нарвалась на критику. Да извинись, скажи, что неправа, ляпнула в эмоциях, о чём глубоко сожалеешь. Нет, она усугубляет насчёт "враг проплывает".
То, что моральный урод - полбеды, но то, что глава парламентского комитета - идиотка, это уже беда.
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20.10.2021 13:20 Ответить
якщо вона таке несе про рівного собі(по статусу) тоді як вона відноситься до усіх інших. Хоча ми і так знаємо.
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20.10.2021 13:28 Ответить
Будем ждать когда слуги Уродов и их величайший разводило-Зедебил проплывут мимо Украины, а они ****** все-таки проплывут.
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20.10.2021 13:50 Ответить
Третьякова тупая,как сибирский валянок ,если не поняла ,что пророк Лао-Дзы в начале 7 века до нашей эры уже обращался лично к ней - " не будь врагом в смертной речке , за которым наблюдаю с берега жизни многие "
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20.10.2021 13:54 Ответить
То что она так высказалась не считает моральным уродством, а вот кто с внутреннего чата передал журналистам оказывается моральный урод! По понятиям тетка живёт!
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20.10.2021 14:02 Ответить
Мразь!!!
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20.10.2021 14:36 Ответить
типу, я Лао-Цзи читала, Конфуція ... , що ви тут лізете.
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20.10.2021 14:44 Ответить
купили попкорн, ждём....
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20.10.2021 16:49 Ответить
Лао-цзи воно читало?)) Не вірю. А "глагол нужно" не існує. В російській ця частина мови називається "катєгорія состоянія", а в українській - присудковий прислівник. Їй треба десь з 5 класу починати, до Лао-цзи ще довго. Короче, якась вона неякісна.
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21.10.2021 22:45 Ответить
 
 