УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5365 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
5 940 72

"Слуга народу" Третьякова про смерть Полякова: Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Лао-цзи писав - не займайся помстою, а чекай, коли ворог пропливе повз тебе

Чи залишатися "слузі народу" Галині Третьяковій главою комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, має вирішити фракція.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВР.

Відповідаючи на запитання, чи хоче Третьякова залишитися на посаді глави комітету, нардепка заявила: "Тут немає такого дієслова, як хочу. Тут є дієслово потрібно. Тому якщо фракція вважає, що я маю бути на цьому місці, буду. Якщо інакше - я все одно робитиму свою роботу і вноситиму законопроєкти, не залежно від того, на якій посаді перебуватиму".

Говорячи про те, чи шкодує вона про слова на адресу Антона Полякова, політик зазначила, що хотіла б "сісти і поговорити про мораль і етику в парламентських відносинах" із журналістами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення Третьякової, - Арахамія

"Ставлення людини до смерті - це теж цікава тема. У мене є законопроєкт, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні. ... Кожен з нас, кожна людина, яка живе на світі, стикається зі смертю близького, або не близьких людей, по-різному, але немає людини, яка з цим явищем не стикається. Яким чином людина має на це реагувати? По-різному. Я, наприклад, не хочу, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя", - заявила Третьякова.

Вона не вважає, що її висловлювання на адресу Полякова було неетичних і запевнила, що не раділа його смерті: "Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Чому ви вважаєте, що я раділа (смерті Полякова. - Ред.)? Ні, я не раділа".

Політик також заявила, що поважає ворогів.

Також дивіться: Стефанчук закликав регламентний комітет ВР розглянути питання відсторонення Третьякової. ВIДЕО

"Ви Лао-цзи читали? Там написано: "Не займайся помстою, а чекай, коли ворог (пропливе повз тебе. - Ред.)". Я нікому не бажаю смерті", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що "підставила" свою фракцію своїм висловлюванням про Полякова, депутатка сказала: "Так, вважаю, що підставила. Але я писала в закритому чаті, а це вже інша справа, яким чином видобуваються, йдуть у суспільство докази, тому що в особистому спілкуванні кожен з нас може проявляти якісь почуття, ви, я, хто завгодно".

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (15022) Слуга народу (2816) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Коли попливе цей зелений динозавр?
показати весь коментар
20.10.2021 10:51
+24
дупа в неї велика, видно багато там мізків...
показати весь коментар
20.10.2021 10:50
+18
Більше, розумних слів та фраз. Прикрити власну нікчемність мудрим афоризмом, це так по-зЕбільному.
показати весь коментар
20.10.2021 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дупа в неї велика, видно багато там мізків...
показати весь коментар
20.10.2021 10:50 Відповісти
Хотят опять этой дурой стрелки перевести от ЗЕшкваров! Не получится!
показати весь коментар
20.10.2021 11:02 Відповісти
Её большая жопа - это самое лучшее, что в ней есть.
И единственное..
показати весь коментар
20.10.2021 11:10 Відповісти
фу
показати весь коментар
20.10.2021 11:26 Відповісти
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
показати весь коментар
20.10.2021 12:59 Відповісти
эта тучная кобыла--смачно харкнула в лицо всей иудавской группе "за майбах" коломойши,а те похрюкали и и утерлись, правильной дорогой идете дерьмоеды
показати весь коментар
20.10.2021 13:01 Відповісти
Там все мозги плавно в задницу переросли, если они конечно были.
показати весь коментар
20.10.2021 10:51 Відповісти
Коли попливе цей зелений динозавр?
показати весь коментар
20.10.2021 10:51 Відповісти
как толь доберётся до воды ибо известно что оно не тонет
показати весь коментар
20.10.2021 11:08 Відповісти
Не исключат её, избавляются там только от порядочных людей(
показати весь коментар
20.10.2021 10:52 Відповісти
А разве среди зеленых есть порядочные люди?
показати весь коментар
20.10.2021 11:36 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 10:53 Відповісти
Ага, -"понять і прастіть". Схоже так і відбудеться, своїх не кидають, навіть і обісраних.
показати весь коментар
20.10.2021 10:54 Відповісти
где ты, пожизненная рыбка-прилипала, а где Лао-цзы....
показати весь коментар
20.10.2021 10:55 Відповісти
она похожа на партийного работника эсэсэсэра
показати весь коментар
20.10.2021 10:57 Відповісти
Уявляєте , це такі тоді продавали людям продукти в магазині або лікували зуби . А такими їбо..тими стають якщо їх ніхто не ї.. .
показати весь коментар
20.10.2021 12:10 Відповісти
Більше, розумних слів та фраз. Прикрити власну нікчемність мудрим афоризмом, це так по-зЕбільному.
показати весь коментар
20.10.2021 10:57 Відповісти
Сайт Цензор НЕТ став незручним ! Міняють ,міняють і все на гірше !
показати весь коментар
20.10.2021 10:58 Відповісти
можно вывезти дуру из деревни но деревню из дуры не как
показати весь коментар
20.10.2021 10:58 Відповісти
та навіть в селі на таких кажуть "пришиблена" і з нею не водяться.
показати весь коментар
20.10.2021 11:02 Відповісти
ну ненадо путать село с дяреваней в Кзахстане построенной из рабочей точки Карлага
показати весь коментар
20.10.2021 11:27 Відповісти
что от кацапской тварини можно хотеть? Они не меняются.
показати весь коментар
20.10.2021 10:59 Відповісти
тварь звичайна зелена що тут казати...
показати весь коментар
20.10.2021 10:59 Відповісти
Третьякова -не шестёрка. Она бригадир-уважаемый человек в правящей Украиной еврейской мафии Коломойского.
показати весь коментар
20.10.2021 10:59 Відповісти
Вона "челАвек" дерьмака, саме тому ця ватніца може беззастережно гавкати.
показати весь коментар
20.10.2021 12:44 Відповісти
та корово- потвора повністью хвора на голову....- і до чого підміняти цитати під свою хвору уяву....
показати весь коментар
20.10.2021 11:00 Відповісти
"Вы Лао-цзы читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя. - Ред.)" Источник:

А про танцювання на кістках ворога там теж написано? І чому колега раптом став ворогом? І за що ж вона хотіла помститися?

Етика, честь, гідінсть - ці слова в одному реченні зі словосполученням "депутат від "Слуги народу" несумісні.
показати весь коментар
20.10.2021 11:01 Відповісти
Ну не даром же ПЕС друг человека.
показати весь коментар
20.10.2021 11:05 Відповісти
Столько в Украине симпатичных женщин,а у зедебилов все как на подбор,одна умнее и красивее другой.
показати весь коментар
20.10.2021 11:01 Відповісти
Там і мужики такі - і всі дурні . Яке зе , такий і зброд .
показати весь коментар
20.10.2021 12:13 Відповісти
А може, не чекати, поки пропливе це зелене опудало, а трошки допомогти ?
показати весь коментар
20.10.2021 11:01 Відповісти
ще Лао казав "Той, хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не знає."(с)
показати весь коментар
20.10.2021 11:03 Відповісти
зачем цитировать и пиарить эту конченную зебилку?
показати весь коментар
20.10.2021 11:04 Відповісти
Майонез в башке не излечим...,
показати весь коментар
20.10.2021 11:04 Відповісти
Ждём , когда и ты "проплывешь возле нас" с вашей зеленой командой....И поверь, дождёмся....
показати весь коментар
20.10.2021 11:05 Відповісти
Так уже 2.5 года ждем. Еще столько-же осталось.
показати весь коментар
20.10.2021 11:06 Відповісти
а радоваться смерти человека - что про это писал Лао Цзы?
Или ты предлагаешь и нам подождать, когда ты вперед ногами проплывешь?
показати весь коментар
20.10.2021 11:09 Відповісти
От народного депутата хочется какой-то дипломатичности и толерантности в высказываниях, а Третьякова, по-моему, что думает, то и говорит, вот такая простая женщина
показати весь коментар
20.10.2021 11:09 Відповісти
А що , то "женщина" ? Чим воно схоже на жінку ? А розмовляє нехай з унітазом .
показати весь коментар
20.10.2021 12:16 Відповісти
Доктор Борменталь,а госпожа Третьякова прививалась от дурости?

Что вы Филипп Филиппыч,ее Шариков прививал Боярышником...,вы видели ее тупой взляд и глаза?

Доктор Борменталь,я вам доверил элитную тетку вылечить от дурости...

Филипп Филлипыч, медицина перед феноменом бессильна...,даже Шариков не смог ее спасти...
показати весь коментар
20.10.2021 11:09 Відповісти
Редкая гидота, да ещё и тупая. Лучше бы уже молчала, или извинилась, но сказывается отсутствие мозгов. Вишенкой на торте, является то, что это створение возглавляет комитет Рады. Вот такие решают судьбу страны.
показати весь коментар
20.10.2021 11:13 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 11:15 Відповісти
Странно что про убийство Полякова так быстро забыли все его соратники.
показати весь коментар
20.10.2021 11:22 Відповісти
Тобто в неї вороги, а не колегі, на роботі...
З сусідамі в неї такі ж теплі стосункі???
Це хвора людина, якій місце у дурдомі, під охороною кремезних санітарів, а не у ВР...
Кого обрали піввареникові гризуни цибулі до влади???
показати весь коментар
20.10.2021 11:22 Відповісти
Когда смотришь на Богуцкую, Третьякову, Арахамию, заключение однозначное-набирали в слуги из ближайших дурдомов. Так видно дешевше было...
показати весь коментар
20.10.2021 11:25 Відповісти
Третьякова-несусветная дура.
показати весь коментар
20.10.2021 11:35 Відповісти
Отправить эту кобылу в Китай, как величайшую почитательницу их философии!
показати весь коментар
20.10.2021 11:42 Відповісти
Цирк Шапито Бенямойский для того и придумал...,чтобы Шариковы плодились что грибы после дождя... 73%
показати весь коментар
20.10.2021 11:43 Відповісти
Эта дура из партии "Слуга офшора" вообще конченная на всю голову !
показати весь коментар
20.10.2021 11:50 Відповісти
Але можна і самій пропливти!
І в цьому буремному Світі реальна лише Смерть, все інше відносне, може статись, а може і не статись!
показати весь коментар
20.10.2021 11:55 Відповісти
Третьякова скромно намекнула, что усыплять её не надо.Надо терпеливо ждать, когда её жирная сраКа проплывёт по Днепру к Чёрному морю... Предлагаю ускорить процесс...
показати весь коментар
20.10.2021 12:03 Відповісти
Ця Сара просто дурна курка.
показати весь коментар
20.10.2021 12:15 Відповісти
Не пойму, она дура с рождения, или просто притворяется?
Галя, разрабатывай законопроект об изоляции от общества разных гальтретьяковых и остальных неонацистских имбицилов, не только "95"-го! Можно и через эвтаназию...
показати весь коментар
20.10.2021 12:20 Відповісти
PS: третьякова, у всех нацистов и остальных ублюдков, первый враг - СВИДЕТЕЛЬ преступления
показати весь коментар
20.10.2021 12:24 Відповісти
Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так.

показати весь коментар
20.10.2021 12:45 Відповісти
клиническая идиотка.....
показати весь коментар
20.10.2021 12:50 Відповісти
у нее в голове каша.... соглашусь только с тем что не хотел что бы близкие плакали... ... а про обузу..... О Господи, не дай мне заболеть,
Повиснуть на руках у близких грузом,
А разреши тихонечко стареть
И вовремя в свою скатиться лузу.
показати весь коментар
20.10.2021 12:58 Відповісти
Нацистка
показати весь коментар
20.10.2021 13:14 Відповісти
Господи, какая же она тупая. Ну ляпнула, проболталась, высказала случайно свои реальные взгляды - нарвалась на критику. Да извинись, скажи, что неправа, ляпнула в эмоциях, о чём глубоко сожалеешь. Нет, она усугубляет насчёт "враг проплывает".
То, что моральный урод - полбеды, но то, что глава парламентского комитета - идиотка, это уже беда.
показати весь коментар
20.10.2021 13:20 Відповісти
якщо вона таке несе про рівного собі(по статусу) тоді як вона відноситься до усіх інших. Хоча ми і так знаємо.
показати весь коментар
20.10.2021 13:28 Відповісти
Будем ждать когда слуги Уродов и их величайший разводило-Зедебил проплывут мимо Украины, а они ****** все-таки проплывут.
показати весь коментар
20.10.2021 13:50 Відповісти
Третьякова тупая,как сибирский валянок ,если не поняла ,что пророк Лао-Дзы в начале 7 века до нашей эры уже обращался лично к ней - " не будь врагом в смертной речке , за которым наблюдаю с берега жизни многие "
показати весь коментар
20.10.2021 13:54 Відповісти
То что она так высказалась не считает моральным уродством, а вот кто с внутреннего чата передал журналистам оказывается моральный урод! По понятиям тетка живёт!
показати весь коментар
20.10.2021 14:02 Відповісти
Мразь!!!
показати весь коментар
20.10.2021 14:36 Відповісти
типу, я Лао-Цзи читала, Конфуція ... , що ви тут лізете.
показати весь коментар
20.10.2021 14:44 Відповісти
купили попкорн, ждём....
показати весь коментар
20.10.2021 16:49 Відповісти
Лао-цзи воно читало?)) Не вірю. А "глагол нужно" не існує. В російській ця частина мови називається "катєгорія состоянія", а в українській - присудковий прислівник. Їй треба десь з 5 класу починати, до Лао-цзи ще довго. Короче, якась вона неякісна.
показати весь коментар
21.10.2021 22:45 Відповісти
 
 