"Слуга народу" Третьякова про смерть Полякова: Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Лао-цзи писав - не займайся помстою, а чекай, коли ворог пропливе повз тебе

Чи залишатися "слузі народу" Галині Третьяковій главою комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, має вирішити фракція.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВР.

Відповідаючи на запитання, чи хоче Третьякова залишитися на посаді глави комітету, нардепка заявила: "Тут немає такого дієслова, як хочу. Тут є дієслово потрібно. Тому якщо фракція вважає, що я маю бути на цьому місці, буду. Якщо інакше - я все одно робитиму свою роботу і вноситиму законопроєкти, не залежно від того, на якій посаді перебуватиму".

Говорячи про те, чи шкодує вона про слова на адресу Антона Полякова, політик зазначила, що хотіла б "сісти і поговорити про мораль і етику в парламентських відносинах" із журналістами.

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"Ставлення людини до смерті - це теж цікава тема. У мене є законопроєкт, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні. ... Кожен з нас, кожна людина, яка живе на світі, стикається зі смертю близького, або не близьких людей, по-різному, але немає людини, яка з цим явищем не стикається. Яким чином людина має на це реагувати? По-різному. Я, наприклад, не хочу, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя", - заявила Третьякова.

Вона не вважає, що її висловлювання на адресу Полякова було неетичних і запевнила, що не раділа його смерті: "Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Чому ви вважаєте, що я раділа (смерті Полякова. - Ред.)? Ні, я не раділа".

Політик також заявила, що поважає ворогів.

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"Ви Лао-цзи читали? Там написано: "Не займайся помстою, а чекай, коли ворог (пропливе повз тебе. - Ред.)". Я нікому не бажаю смерті", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що "підставила" свою фракцію своїм висловлюванням про Полякова, депутатка сказала: "Так, вважаю, що підставила. Але я писала в закритому чаті, а це вже інша справа, яким чином видобуваються, йдуть у суспільство докази, тому що в особистому спілкуванні кожен з нас може проявляти якісь почуття, ви, я, хто завгодно".

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.