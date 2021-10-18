УКР
Стефанчук закликав регламентний комітет ВР розглянути питання відсторонення Третьякової. ВIДЕО

Спікер ВР Руслан Стефанчук звернувся до регламентного комітету Ради з проханням розглянути на своєму засіданні питання про можливе усунення нардепа "Слуги народу" Галини Третьякової з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ні голова ВР, ні президія таких рішень не приймає. Ми не радянське політбюро, яке приймало всі рішення, які потім схвалювалися залом", - підкреслив Стефанчук.

Спікер нагадав, що регламентний комітет засідатиме в середу і висловив надію, що там буде розглянуто питання Третьякової, після чого їхнє рішення може бути винесено в зал.

Говорячи про висловлення Третьякової на адресу померлого колеги Антона Полякова, голова ВРУ підкреслив, що "життя людини - найвища цінність, і ніхто не має права оскверняти пам'ять будь-якої людини. А свобода слова означає автоматичну відповідальність".

Також читайте: "Слуга народу" не наполягатиме на відставці Третьякової, - Арахамія

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

