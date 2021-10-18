Стефанчук призвал регламентный комитет ВР рассмотреть вопрос отстранения Третьяковой. ВИДЕО

Спикер ВР Руслан Стефанчук обратился к регламентному комитету Рады с просьбой рассмотреть на своем заседании вопрос о возможном отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ни председатель ВР, ни президиум таких решений не принимает. Мы не советское политбюро, которое принимало все решения, которые потом одобрялись залом", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер напомнил, что регламентный комитет будет заседать в среду и выразил надежду, что там будет рассмотрен вопрос Третьяковой, после чего их решение может быть вынесено в зал.

Говоря о высказывании Третьяковой в адрес умершего коллеги Антона Полякова, председатель ВРУ подчеркнул, что "жизнь человека - наивысшая ценность, и никто не имеет права осквернять помять любого человека. А свобода слова означает автоматическую ответственность".

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.