Стефанчук призвал регламентный комитет ВР рассмотреть вопрос отстранения Третьяковой. ВИДЕО

Спикер ВР Руслан Стефанчук обратился к регламентному комитету Рады с просьбой рассмотреть на своем заседании вопрос о возможном отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ни председатель ВР, ни президиум таких решений не принимает. Мы не советское политбюро, которое принимало все решения, которые потом одобрялись залом", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер напомнил, что регламентный комитет будет заседать в среду и выразил надежду, что там будет рассмотрен вопрос Третьяковой, после чего их решение может быть вынесено в зал. 

Говоря о высказывании Третьяковой в адрес умершего коллеги Антона Полякова, председатель ВРУ подчеркнул, что "жизнь человека - наивысшая ценность, и никто не имеет права осквернять помять любого человека. А свобода слова означает автоматическую ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстранение Третьяковой с должности главы комитета и от заседаний Рады будет горячим вопросом на заседании фракции "Слуга народа", - Стефанчук

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

Также читайте: Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

+9
думаю надеюсь эту конченную таки уберут она уже СТОЛЬКО НАВАЛЯЛА простите дерьма и дети дефективные и надо их делить на касты и что то еще и про прожиточный минимум пенсионеров и инвалидов в стиле гетсаповки..это худшее из худших служивых дебилов чудом попавших на Олимп власти и у которой вовсе оторвало бошку еще при заходе в Раду...
18.10.2021 13:45 Ответить
+4
Прямо не боров а канарейка. Поёт украинцам без устали какой он незаменимый и нужный. Нужник, короче.
18.10.2021 13:50 Ответить
+3
на каклєти у вєлюрі пайдбть ця туша?
18.10.2021 13:45 Ответить
думаю надеюсь эту конченную таки уберут она уже СТОЛЬКО НАВАЛЯЛА простите дерьма и дети дефективные и надо их делить на касты и что то еще и про прожиточный минимум пенсионеров и инвалидов в стиле гетсаповки..это худшее из худших служивых дебилов чудом попавших на Олимп власти и у которой вовсе оторвало бошку еще при заходе в Раду...
18.10.2021 13:45 Ответить
чего ты хочешь от прожженной грантоедки...ни разу в жизни ответка ей не прилетала за базар а тут такой прилет...
18.10.2021 14:27 Ответить
Цю антилюдську тварину треба гнати мітлою з вр.
18.10.2021 19:58 Ответить
на каклєти у вєлюрі пайдбть ця туша?
18.10.2021 13:45 Ответить
хотів написати на корм собакіням... та пожалів хвостатих...
навіть не знаю, як лайно воно згодиться на добриво?
18.10.2021 13:51 Ответить
ну ми ж не ізвєрги!
18.10.2021 13:53 Ответить
ага... тобто згодиться ))))
18.10.2021 13:59 Ответить
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.

Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
18.10.2021 14:11 Ответить
ну просто:баба-бик!
18.10.2021 13:48 Ответить
Прямо не боров а канарейка. Поёт украинцам без устали какой он незаменимый и нужный. Нужник, короче.
18.10.2021 13:50 Ответить
Треба курву позбавлять мандата і всіх привілеїв.
18.10.2021 13:51 Ответить
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова удивила пользователей сети своим поведением во время выступления Владимира Зеленского в Раде. Она почему-то все время кивала головой.

https://youtu.be/Drbi2YnnHkk

18.10.2021 13:57 Ответить
вы обратили внимание на суфлеры преЗЕдента)))))) раскиданные по полу и залу? ))))
18.10.2021 13:58 Ответить
Не удивлюсь если их и на потолке перед речью этого профффессианала цепляют. Не О-О-О-О-О же ему читать с бумажки как уже помершему подобному оратору.
18.10.2021 14:25 Ответить
Поставьте рядом Третьякову и Стефанчука и вы поймете, что такое успешные дети и дети, не заслуживающие внимания государства (по теории Третьяковой).
18.10.2021 14:03 Ответить
18.10.2021 14:07 Ответить
Про жабу та гадюку чомусь згадалось...
18.10.2021 15:33 Ответить
Та ничего с ней не станется, своих не сдают, - табу!
18.10.2021 16:15 Ответить
Яке воно гидотне.
18.10.2021 16:24 Ответить
Ці двоє , кошерна пара ,посіпаки диявола одне одного варті.
18.10.2021 16:26 Ответить
Танцювала риба з раком,
А петрушка з пастернаком,
А Стефанчук з зонденфюрером Третьяковою.
18.10.2021 16:28 Ответить
Хто її на новому матрасі? Це якийсь збоченець?
18.10.2021 17:04 Ответить
"Хто її на новому матрасі? Це якийсь збоченець?"

А вот интересно,каким препаратом возбудить "аппарат" что бы испытать матрас?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:12 Ответить
18.10.2021 20:12 Ответить
Тупые, неграмотные, наглые зелёные негодяи пришли к власти и теперь одна из допекла своей тупостью и мерзостью даже своих "коллег"-чему удивляться
18.10.2021 20:34 Ответить
Расстрелять.
19.10.2021 09:49 Ответить
 
 