Готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення Третьякової, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення нардепа "Слуги народу" Галини Третьякової від п'яти пленарних засідань ВР.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

Арахамія стверджує, що звернення було направлено до регламентного комітету відразу після інциденту із заявою Третьякової про смерть нардепа Антона Полякова.

"Здається, зверху фотографи кілька разів фотографували цей лист. Я вперше чую, що в регламентному комітеті так говорять (що документи не надійшли. - Ред.)", - підкреслив глава фракції СН.

На його думку, Третьякова не втратить посади глави комітету з питань соцполітики.

"За висловлювання є покарання, яке визначено регламентом. Його і потрібно накласти", - зазначив Арахамія і звернув увагу, що народному депутату від ОПЗЖ Іллі Ківі не перешкоджають здійсненню членства в комітеті через його заяви, зокрема за привітання Володимира Путіна з днем ​​народження.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.