Готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення Третьякової, - Арахамія

Готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення Третьякової, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія готовий повторно направити в регламентний комітет документи про відсторонення нардепа "Слуги народу" Галини Третьякової від п'яти пленарних засідань ВР.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

Арахамія стверджує, що звернення було направлено до регламентного комітету відразу після інциденту із заявою Третьякової про смерть нардепа Антона Полякова.

"Здається, зверху фотографи кілька разів фотографували цей лист. Я вперше чую, що в регламентному комітеті так говорять (що документи не надійшли. - Ред.)", - підкреслив глава фракції СН.

На його думку, Третьякова не втратить посади глави комітету з питань соцполітики.

"За висловлювання є покарання, яке визначено регламентом. Його і потрібно накласти", - зазначив Арахамія і звернув увагу, що народному депутату від ОПЗЖ Іллі Ківі не перешкоджають здійсненню членства в комітеті через його заяви, зокрема за привітання Володимира Путіна з днем ​​народження.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Топ коментарі
+3
Придурок рассказывает о наказании чокнутой. Знакомьтесь-"слуги народа".
показати весь коментар
19.10.2021 15:06 Відповісти
+2
Цю ломову лошицю з червоною гривою і далі будуть тримати, дуже цінний кадр - так сказав арахамія.
показати весь коментар
19.10.2021 15:15 Відповісти
+1
Что то оно все до комитета не доходит. Либо курьер не тот.
показати весь коментар
19.10.2021 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что то оно все до комитета не доходит. Либо курьер не тот.
показати весь коментар
19.10.2021 15:05 Відповісти
Придурок рассказывает о наказании чокнутой. Знакомьтесь-"слуги народа".
показати весь коментар
19.10.2021 15:06 Відповісти
давай!
на цю виставу можна дивитись нескінченно
обожнюю 95-й квартал продакшн!
показати весь коментар
19.10.2021 15:07 Відповісти
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.
показати весь коментар
19.10.2021 15:09 Відповісти
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/

показати весь коментар
19.10.2021 15:10 Відповісти
Тобто ара-хамія підтвердила що воно така сама гнида як і третякова.
показати весь коментар
19.10.2021 15:11 Відповісти
Цю ломову лошицю з червоною гривою і далі будуть тримати, дуже цінний кадр - так сказав арахамія.
показати весь коментар
19.10.2021 15:15 Відповісти
Когда надо принимать законы-зеленым гнидам регламент мешает,а когда надо кому то нести ответственность-абхазкая макака вспомнила про регламент-""За высказывание есть наказание, которое определено регламентом. Его и нужно наложить".
Это все,что нужно знать про зеленое кодло.
показати весь коментар
19.10.2021 15:27 Відповісти
Навіщо! Вона ж голосувала за закон про олігархів! Своїх не треба здавати.
показати весь коментар
19.10.2021 16:02 Відповісти
Головне що ця потвора у вигляді жінки голосує як їй кажуть великі дядьки, а все інше не має значення.
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
показати весь коментар
19.10.2021 20:10 Відповісти
 
 