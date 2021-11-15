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Новости Политика Украины
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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1278) Христо Грозев (55)

Bellingcat выпустит расследование о "вагнеровцах" уже на этой неделе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Bellingcat выпустит расследование о

Команда журналистов-расследователей Bellingcat анонсировала выход долгожданного расследования о срыве спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом говорится в сообщении в твиттере Bellingcat, передает Цензор.НЕТ.

Расследователи сообщили, что материал выйдет в начале недели и раскроет в деталях происшествия, повлекшие задержание боевиков-"вагнеровцев" в Беларуси летом 2020 года.

"Расследование объемом более 11 тыс. слов основывается на интервью с лицами, привлеченными к операции, большом массиве документальных доказательств (в том числе аудио, видео и фото) и проверенной информации из открытых источников", - сообщили в Bellingcat.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Bellingcat анонсировала публикацию расследования по делу "вагнеровцев" на следующей неделе (обновлено)

Расследователи обещают, что оно станет самым глубоким взглядом на "проваленную спецоперацию".

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
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Топ комментарии
+15
на жаль большинству украинцев предательства своей страны не очень интересно - вот если счета за газ вырастут, то да....

Так что всяким там ЗеЕрмакам внутри Украины ничего с того расследования не грозит..
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15.11.2021 19:57
+13
Це буде бімба...
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15.11.2021 19:47
+10
Та ладно. У нас правильная комиссия уже всё расследовала. Всё ложь и клевета. Вова и Ермак - мушкетёры.
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15.11.2021 20:04
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Це буде бімба...
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15.11.2021 19:47 Ответить
Не певний у цьому. Скоріш за все ми не дізнаємось нічого нового.

Bellingcat не може знати того, що вони знати не можуть, бо це державна таємниця.
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15.11.2021 19:54 Ответить
Їм якраз накласти на державну таємницю. Вони з другої країни.
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15.11.2021 20:03 Ответить
Звідки вона їм може бути відома?
От я про що, читай уважніше.
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15.11.2021 20:11 Ответить
..яке Ви наівне мале дитятко!!!))) Було б бажання і Вам розкажуть все що Ви забажаєте. А варіантів тисячі. Від банального бажання заробити, до помсти ...
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15.11.2021 20:58 Ответить
Це тільки дідусі, накштал тобі, вірять в усе, що їм хочеться чути.
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15.11.2021 21:00 Ответить
..тількі дітки вірять, що державна таємниця,... це щось таке, що ніхто ніколи не взнає!!! Звідки ви? З якого садочка? Це тільки ваша нянечка Безугда - безмозгла не може розкрити державну таємницю...а дорослі дядьки з Bellingcat знають більш, ніж ви думаєте. А чи взагали ви думаете?
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15.11.2021 21:11 Ответить
Ну як звідки, наприклад контрольований злив частини інформації розвідками інших країн.
А також журналістські розслідування. В наш час можна багато чого дізнатись неофіційними каналами за невеликі гроші, а тупі каци не сильно то і шифруються. Згадаємо скільки інфи по ним підняли в епізоді отруєння Навального.
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16.11.2021 06:36 Ответить
Хочу як скоріше побачити й почути вибух - ба-бах!!!!!!!!!
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15.11.2021 20:23 Ответить
после получения бабла от дерьмака они точно сделают "бимбу"
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15.11.2021 21:57 Ответить
когда то я это уже слышал..
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15.11.2021 19:53 Ответить
Так вчера же. И завтра будет. И так далее...
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15.11.2021 20:54 Ответить
Це буде викладення чергової версії того, що могло бути і не більше.
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15.11.2021 19:55 Ответить
на жаль большинству украинцев предательства своей страны не очень интересно - вот если счета за газ вырастут, то да....

Так что всяким там ЗеЕрмакам внутри Украины ничего с того расследования не грозит..
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15.11.2021 19:57 Ответить
или т.н. украинизация Украины, ущемление рускага йизыка
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16.11.2021 08:20 Ответить
Хотя это ничего не изменит, но посмотреть будет интересно
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15.11.2021 19:58 Ответить
Directed by Robert. B. Weide
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15.11.2021 20:01 Ответить
Злые языки кажуть,шо Цирк Шапито набере зразу 75% рейтингу...
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15.11.2021 20:02 Ответить
Та ладно. У нас правильная комиссия уже всё расследовала. Всё ложь и клевета. Вова и Ермак - мушкетёры.
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15.11.2021 20:04 Ответить
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15.11.2021 20:05 Ответить
Следующее расследование Билингкэт буде про дома в Москве Волгодонске и Бйнакске...потом Беслан...Норд Ост и прочие "подвиги" Путлера в Сирии,город Алеппо...а дальше Трибунал в Гааге по Боингу под Донецком...
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15.11.2021 20:05 Ответить
Вон оно чё, Петрович, а я так себе подумал - с чего это это туповатое существо Безмозглую Марьянку то на сцену с Иловайском выпустили гавкнуть.
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15.11.2021 20:05 Ответить
Пригодиться для суду над Ослом та його підлабузниками.
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15.11.2021 20:06 Ответить
Ой-Ой - ой!!!.Что будет -то?Ермак заворожил США.
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15.11.2021 20:08 Ответить
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15.11.2021 20:09 Ответить
Скільки тобі на цій фотографії?
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15.11.2021 20:12 Ответить
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15.11.2021 20:26 Ответить
Опять бубачьку пугают?! В стране с памперсами и так напряженка!
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15.11.2021 20:14 Ответить
Ермак памперсы самосвалами в ОП завозит, потому и не хватает.
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15.11.2021 20:33 Ответить
Дивився на 5 та прямому пресуху Порошенка та Пастора. Сетуація дуже-дуже непроста.
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15.11.2021 20:29 Ответить
Памперси на Банкову завезли? Закупувуйте ще, зайві не будуть, бо дристун користується виключно розміров 8+++ (на два відра).
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15.11.2021 20:41 Ответить
В последний момент перенесут премьеру до более подходящего момента )))
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15.11.2021 20:42 Ответить
"Bellingcat випустить розслідування про "вагнерівців" вже цього тижня "-πздуни обісьцяльники! Кожен день дзень дзелень!
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15.11.2021 20:48 Ответить
Марьяна Безумная, в панике, уже готовит опровержение всему, что будет показано в фильме, так, на всякий случай, чтоб потом зря время не терять... и, уверяю вас, ее опровержение будет даже покруче ее выступления на энергетическом форуме https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ
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15.11.2021 21:00 Ответить
для Порошенка еще один козырь на стадионе.
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15.11.2021 21:04 Ответить
ПВО - Потянут Время и Отменят.... - напоминает притчу как пастушок кричал "волки", пока всем не надоело...
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15.11.2021 21:15 Ответить
Та вже скільки разів обіцяли. Три роки ще не пройло. )
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15.11.2021 21:31 Ответить
Безвугля сказала, що то Лука злив операцію путлеру. )))))
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15.11.2021 21:35 Ответить
-цей тиждень , максимум до 21 числа ... не так довго чекати .
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15.11.2021 21:35 Ответить
Навряд чи, клієнт ще "не дійшов до кондиції".
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15.11.2021 21:51 Ответить
переважна більшість в Україні навіть не знає, хто такі "вагнерівці", а для хто все-таки знає - в тому розслідуванні навряд чи буде щось нове
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15.11.2021 22:48 Ответить
Та быстрее бы ) а то всё отклалываете и анонсируете) как оргазм )
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15.11.2021 23:59 Ответить
а то всё откладываете и анонсируете) как оргазм - боюся що як у тому анекдоті : оргазм виявиться приступом бронхіальної астми ...
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16.11.2021 00:10 Ответить
уже год ждём-с.
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16.11.2021 15:14 Ответить
 
 