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Новини Політика України
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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1473) Христо Грозєв (61)

Bellingcat випустить розслідування про "вагнерівців" вже цього тижня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Bellingcat випустить розслідування про

Команда журналістів-розслідувачів Bellingcat анонсувала вихід довгоочікуваного розслідування про зрив спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться у повідомленні в твіттері Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідувачі повідомили, що матеріал вийде на початку тижня й розкриє у деталях події, що призвели до затримання бойовиків-"вагнерівців" у Білорусі влітку 2020 року.

"Рослідування обсягом у понад 11 тис. слів ґрунтується на інтерв’ю з особами, залученими до операції, великому масиві документальних доказів (в тому числі аудіо, відео та фото) та перевіреній інформації з відкритих джерел", – повідомили у Bellingcat.

Читайте: Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. ФОТО

Рослідувачі обіцяють, що воно стане найбільш глибоким поглядом на "провалену спецоперацію".

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
на жаль большинству украинцев предательства своей страны не очень интересно - вот если счета за газ вырастут, то да....

Так что всяким там ЗеЕрмакам внутри Украины ничего с того расследования не грозит..
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15.11.2021 19:57
+13
Це буде бімба...
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15.11.2021 19:47
+10
Та ладно. У нас правильная комиссия уже всё расследовала. Всё ложь и клевета. Вова и Ермак - мушкетёры.
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15.11.2021 20:04
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Це буде бімба...
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15.11.2021 19:47 Відповісти
Не певний у цьому. Скоріш за все ми не дізнаємось нічого нового.

Bellingcat не може знати того, що вони знати не можуть, бо це державна таємниця.
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15.11.2021 19:54 Відповісти
Їм якраз накласти на державну таємницю. Вони з другої країни.
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15.11.2021 20:03 Відповісти
Звідки вона їм може бути відома?
От я про що, читай уважніше.
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15.11.2021 20:11 Відповісти
..яке Ви наівне мале дитятко!!!))) Було б бажання і Вам розкажуть все що Ви забажаєте. А варіантів тисячі. Від банального бажання заробити, до помсти ...
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15.11.2021 20:58 Відповісти
Це тільки дідусі, накштал тобі, вірять в усе, що їм хочеться чути.
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15.11.2021 21:00 Відповісти
..тількі дітки вірять, що державна таємниця,... це щось таке, що ніхто ніколи не взнає!!! Звідки ви? З якого садочка? Це тільки ваша нянечка Безугда - безмозгла не може розкрити державну таємницю...а дорослі дядьки з Bellingcat знають більш, ніж ви думаєте. А чи взагали ви думаете?
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15.11.2021 21:11 Відповісти
Ну як звідки, наприклад контрольований злив частини інформації розвідками інших країн.
А також журналістські розслідування. В наш час можна багато чого дізнатись неофіційними каналами за невеликі гроші, а тупі каци не сильно то і шифруються. Згадаємо скільки інфи по ним підняли в епізоді отруєння Навального.
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16.11.2021 06:36 Відповісти
Хочу як скоріше побачити й почути вибух - ба-бах!!!!!!!!!
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15.11.2021 20:23 Відповісти
после получения бабла от дерьмака они точно сделают "бимбу"
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15.11.2021 21:57 Відповісти
когда то я это уже слышал..
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15.11.2021 19:53 Відповісти
Так вчера же. И завтра будет. И так далее...
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15.11.2021 20:54 Відповісти
Це буде викладення чергової версії того, що могло бути і не більше.
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15.11.2021 19:55 Відповісти
на жаль большинству украинцев предательства своей страны не очень интересно - вот если счета за газ вырастут, то да....

Так что всяким там ЗеЕрмакам внутри Украины ничего с того расследования не грозит..
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15.11.2021 19:57 Відповісти
или т.н. украинизация Украины, ущемление рускага йизыка
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16.11.2021 08:20 Відповісти
Хотя это ничего не изменит, но посмотреть будет интересно
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15.11.2021 19:58 Відповісти
Directed by Robert. B. Weide
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15.11.2021 20:01 Відповісти
Злые языки кажуть,шо Цирк Шапито набере зразу 75% рейтингу...
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15.11.2021 20:02 Відповісти
Та ладно. У нас правильная комиссия уже всё расследовала. Всё ложь и клевета. Вова и Ермак - мушкетёры.
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15.11.2021 20:04 Відповісти
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15.11.2021 20:05 Відповісти
Следующее расследование Билингкэт буде про дома в Москве Волгодонске и Бйнакске...потом Беслан...Норд Ост и прочие "подвиги" Путлера в Сирии,город Алеппо...а дальше Трибунал в Гааге по Боингу под Донецком...
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15.11.2021 20:05 Відповісти
Вон оно чё, Петрович, а я так себе подумал - с чего это это туповатое существо Безмозглую Марьянку то на сцену с Иловайском выпустили гавкнуть.
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15.11.2021 20:05 Відповісти
Пригодиться для суду над Ослом та його підлабузниками.
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15.11.2021 20:06 Відповісти
Ой-Ой - ой!!!.Что будет -то?Ермак заворожил США.
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15.11.2021 20:08 Відповісти
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15.11.2021 20:09 Відповісти
Скільки тобі на цій фотографії?
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15.11.2021 20:12 Відповісти
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15.11.2021 20:26 Відповісти
Опять бубачьку пугают?! В стране с памперсами и так напряженка!
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15.11.2021 20:14 Відповісти
Ермак памперсы самосвалами в ОП завозит, потому и не хватает.
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15.11.2021 20:33 Відповісти
Дивився на 5 та прямому пресуху Порошенка та Пастора. Сетуація дуже-дуже непроста.
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15.11.2021 20:29 Відповісти
Памперси на Банкову завезли? Закупувуйте ще, зайві не будуть, бо дристун користується виключно розміров 8+++ (на два відра).
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15.11.2021 20:41 Відповісти
В последний момент перенесут премьеру до более подходящего момента )))
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15.11.2021 20:42 Відповісти
"Bellingcat випустить розслідування про "вагнерівців" вже цього тижня "-πздуни обісьцяльники! Кожен день дзень дзелень!
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15.11.2021 20:48 Відповісти
Марьяна Безумная, в панике, уже готовит опровержение всему, что будет показано в фильме, так, на всякий случай, чтоб потом зря время не терять... и, уверяю вас, ее опровержение будет даже покруче ее выступления на энергетическом форуме https://www.youtube.com/watch?v=SmzLxvtPFpQ
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15.11.2021 21:00 Відповісти
для Порошенка еще один козырь на стадионе.
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15.11.2021 21:04 Відповісти
ПВО - Потянут Время и Отменят.... - напоминает притчу как пастушок кричал "волки", пока всем не надоело...
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15.11.2021 21:15 Відповісти
Та вже скільки разів обіцяли. Три роки ще не пройло. )
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15.11.2021 21:31 Відповісти
Безвугля сказала, що то Лука злив операцію путлеру. )))))
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15.11.2021 21:35 Відповісти
-цей тиждень , максимум до 21 числа ... не так довго чекати .
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15.11.2021 21:35 Відповісти
Навряд чи, клієнт ще "не дійшов до кондиції".
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15.11.2021 21:51 Відповісти
переважна більшість в Україні навіть не знає, хто такі "вагнерівці", а для хто все-таки знає - в тому розслідуванні навряд чи буде щось нове
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15.11.2021 22:48 Відповісти
Та быстрее бы ) а то всё отклалываете и анонсируете) как оргазм )
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15.11.2021 23:59 Відповісти
а то всё откладываете и анонсируете) как оргазм - боюся що як у тому анекдоті : оргазм виявиться приступом бронхіальної астми ...
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16.11.2021 00:10 Відповісти
уже год ждём-с.
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16.11.2021 15:14 Відповісти
 
 