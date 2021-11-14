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Bellingcat анонсировала публикацию расследования по делу "вагнеровцев" на следующей неделе (обновлено)

Bellingcat анонсировала публикацию расследования по делу

Международная группа расследователей Bellingcat намерена в начале следующей недели обнародовать отчет по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Twitter-странице группы.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - сообщили в Bellingcat.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал, что команда Bellingcat готовит три продукта: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовую версию расследования.

Позднее в твиттере группы отметили: "Расследование Bellingcat "Wagnergate" состоит из более 11 000 слов и базируется на интервью с лицами, причастными к операции, огромному количеству документальных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений с открытыми источниками".

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Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "Там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

расследование (3036) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+60
..а в этр время зраднык Украины, тело №1, тягает Лероса "за палец"...
наголосувалы, дебилы, блин...
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13.11.2021 16:32
+49
Головне вчасно, зараз у Вови земля горить під ногами, рейтинги падають, в країні енергетична ковідна, економічна криза. Так що потрібно добивати щоб безповоротно втопити це Зелене лайно
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13.11.2021 16:57
+40
ясно-понятно
с Вашингтонского Обкома поступила команда добить таки ЗеЕрмака..
- настают очень тяжелые времена для нашего Ослика
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13.11.2021 16:38
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это добьёт окончательно рейтинг зеленского... у него будет -20%
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13.11.2021 22:27 Ответить
Навпаки. Підніме. У нас не всі за Україну.
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14.11.2021 14:03 Ответить
уже год анонсируют. ждём-с.
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13.11.2021 22:28 Ответить
Ми вже і жданики поїли, а вони все обіцяють.
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14.11.2021 13:21 Ответить
Отож чекаємо на нову серію від кварталу95

Бо треба буде увагу відволікати.
Робимо ставки, про що буде серія:
- про "терориста" з іграшковим пістолетом

- п'яні витівки "слуги народу"
- скандальний законопроект

- підвищення цін на газ (тимчасове звісно)
- маніпуляція з даними по ковіду
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14.11.2021 12:38 Ответить
Захотів подивитися на @prm_ua фільм-розслідування про наші спецслужби.

Краще б я цього не робив☹️
І так було ясно, в що перетворилося сбу при зелені.
ДБР там же.
Але щоб арешти наших розвідників, всієї мережі ГУР, зі спробою фізичного знищення героїв - то занадто.
Боляче до сліз🙁
Якщо із ЗСУ таке зроблять , то чесно кажучи, це катастрофа 😠
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14.11.2021 13:23 Ответить
Цікаво, як ми зможемо пережити ще 2,5 роки при зеленій владі, чи це можливо взагалі? може нас врятують інвестиції з Оману...
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14.11.2021 13:29 Ответить
а що опубліковувати як що моня сам сказав що це він злив все і вся що до цієї справи. от тільки питання чи мав він повноваження особисто без рнбо робити такі кроки. якщо ні то це держзрада?
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14.11.2021 13:31 Ответить
Цікаво чи готується арешт Єрмака після публікації або нейтралізація шпіона в руках якого всі таємниці в світлі підготовки нападу орками?
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14.11.2021 13:59 Ответить
Держи карман шире. Скорее тебя и меня арестуют.
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15.11.2021 10:35 Ответить
очередное обещание, сотое по счету...новость "горячая" подается, а не через год,когда о ней уже все забыли...
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14.11.2021 14:17 Ответить
Софийка, такое (вагнергейт) не забывается и не имеет срока давности.
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14.11.2021 14:25 Ответить
Неправда, острота момента урущена навсегда. Сильно уж спешили два лысых журналиста и их друзья. Посмешишь Ермака насмешишь, как говорится
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14.11.2021 15:46 Ответить
* посПешишь
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14.11.2021 15:47 Ответить
Вот тут ты, бутан, не прав. Если бы тогда всё это дело Белингкат расписал, то все бы давно уже всё забыли - у Янелоха до сих пор рейтинг самый высокий. А так время от времени нашему нариду напоминают, кого они привели к власти. Глядишь, постепенно и дойдёт до них.
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14.11.2021 16:22 Ответить
Рол, но не рок( за бутана)), окрою секрет Полишинеля , народ в массе не понимает этого вагннргейта, и никогда не понимал. Данные опроса по этой теме были, хитроподаны, но все равно при внимательном изучении они кричат - народ Украины не понимает шпионских игр. Можешь даже в спальном районе Киева спросить 10 случайных человек про это и убедиться. А есть еще области.

Это игра изначально была против Ермака а не Зе, может как раз Белинкат и задержал публикацию, чтобы убрать Ермака перед возможной горячей фазой войны с РФ (см заявоения США и Британии)
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15.11.2021 08:38 Ответить
Вот потому и надо медленно раскрывать это дело. Если народ безграмотный и соображает медленно, то если бы год назад всё раскрыли и расписали, то мало кто бы понял и все остальные бы уже давно всё забыли. А так постепенно всё у бОльшего числа нарИда раскроются глаза на то, за что они проголосовали в 2019-м.
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15.11.2021 12:37 Ответить
Интересно а кто Коломойскому пишет сценарий для Украины?
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14.11.2021 14:31 Ответить
Тот, кто покупал у бени кадровых ихтамнет, в 14 году...
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14.11.2021 14:36 Ответить
Не прошло и года как "в начале следующей недели". Они д'ерьмака на бабло разводят,что ли?
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14.11.2021 14:32 Ответить
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14.11.2021 14:32 Ответить
Никто из коментаторов не обратил внимание на такой интересный момент - почему именно сейчас Грозев (читай-MI6 ) решили сделать заподоянку прислугам кремля с разоблачением? Я думаю это все звенья одной цепочки: сейчас нарастает кацапская агрессия в мире, британцы открыто говорят о помощи Украине военными и тд. Поэтому логично, что Украина должна избавится от рашистских калаборантов во власти, чтобы легче было обороняться при кацапской навале.
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14.11.2021 14:39 Ответить
Если их не купили, то кому то ЖОПА!
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14.11.2021 14:39 Ответить
Да тут уже надо по "ермаковцам" расследовать , а то как бы не сдрыстнуло все стадо.
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14.11.2021 14:53 Ответить
Бльш влучного моменту, коли палає срака палає, а її ше інформаційно розігріє Сєрьожа, так от більш вдалішого моменту для Грозева під аплодисменти, ще не було, так щоб з гірки падіння рейтингу підсрачника дати .

Вона Серьожу під з"їзд темники писати викликали, вони на канали вже слуг не пускають а тільки ПРОЗЕЛЕНИХ ЕКСПЕРДІВ ... А ту Грозєв вирисувався , як та рушниця що на стіні чекала на вистріл...
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14.11.2021 15:39 Ответить
Да 87% НАСРАТИ на тот Белінгкет, а кому не насрати і нафіг не потрібен той "звіт", вони і без нього впевнені у ЗРАДІ
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14.11.2021 16:00 Ответить
Пока ждете отчет от Белигкета можете почитать "отчет" в Комсосмольской правде
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14.11.2021 15:58 Ответить
Г+Г цього фільму не покажуть а ОП просто проігнорує, тому що хто цікавився вагнергейтом той про нього чув, а зебілам люба моча в очі - це дощ . В крайньому випадку ОП скаже що бейлінгкет працює на замовлення кремля, і наш мудрий нарід повірить.
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14.11.2021 17:08 Ответить
А наш тіпа прєпіздєнт в цей час знову планує поїхати куди небудь в ємірати відпочити. Бо заморився. Ачётакова,пля...!
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14.11.2021 19:54 Ответить
Це вже буде, я надіюся, останній цвях в труну офшорного
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14.11.2021 20:16 Ответить
"Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі "вагнерівців" наступного тижня (оновлено)"- щодень I'll be back Bellingcat !
Може вже пора номер серії чіпляти як водиться у безконечних мильних операх?
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14.11.2021 20:29 Ответить
Шел 2030 год. Беллингет анонсировал в течение двух дней выход долгожданного фильма про вагнергейт
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14.11.2021 22:46 Ответить
підмивайся пісюнограй,неділя закінчиться бистро.
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15.11.2021 00:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oOIkwrUaZxA . Офшорний, Офшорний
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15.11.2021 12:15 Ответить
ни чего нового Адекватные не услышат, малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество с поставленным над ним в Омане смотрящим, кремлевской Крысой ермаком, демченкой ну а упоротым ЗЕБилам хоть сцы в очи все равно "бубочка хороший"....от этого Существа его Сброда и хозяина нужно избавляться и чем быстрее тем лучше для Страны!!!
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15.11.2021 11:22 Ответить
Спочатку анонсували в березні, потім у квітні, в травні анонсували щоб люди не забули. Середина листопада 2021 року - знову анонсують.
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15.11.2021 11:31 Ответить
Зеля пропустив платіж, чи що?
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15.11.2021 11:51 Ответить
тепер лиш би лисий Гондон не наврочив
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15.11.2021 11:54 Ответить
вовочці головне купити пляшечку води, що підмитись
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15.11.2021 12:12 Ответить
И где фильм?😂😂😂
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17.11.2021 16:48 Ответить
А ликвидация Зеленским Академии внешней разведки Украины это контрольный выстрел в голову-агентов кремля во власти!!!
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18.11.2021 19:36 Ответить
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