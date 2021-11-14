Bellingcat анонсировала публикацию расследования по делу "вагнеровцев" на следующей неделе (обновлено)
Международная группа расследователей Bellingcat намерена в начале следующей недели обнародовать отчет по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской ЧВК "Вагнер".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Twitter-странице группы.
"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - сообщили в Bellingcat.
Ранее журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал, что команда Bellingcat готовит три продукта: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовую версию расследования.
Позднее в твиттере группы отметили: "Расследование Bellingcat "Wagnergate" состоит из более 11 000 слов и базируется на интервью с лицами, причастными к операции, огромному количеству документальных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений с открытыми источниками".
Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "Там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Бо треба буде увагу відволікати.
Робимо ставки, про що буде серія:
- про "терориста" з іграшковим пістолетом
- п'яні витівки "слуги народу"
- скандальний законопроект
- підвищення цін на газ (тимчасове звісно)
- маніпуляція з даними по ковіду
Краще б я цього не робив☹️
І так було ясно, в що перетворилося сбу при зелені.
ДБР там же.
Але щоб арешти наших розвідників, всієї мережі ГУР, зі спробою фізичного знищення героїв - то занадто.
Боляче до сліз🙁
Якщо із ЗСУ таке зроблять , то чесно кажучи, це катастрофа 😠
Это игра изначально была против Ермака а не Зе, может как раз Белинкат и задержал публикацию, чтобы убрать Ермака перед возможной горячей фазой войны с РФ (см заявоения США и Британии)
Вона Серьожу під з"їзд темники писати викликали, вони на канали вже слуг не пускають а тільки ПРОЗЕЛЕНИХ ЕКСПЕРДІВ ... А ту Грозєв вирисувався , як та рушниця що на стіні чекала на вистріл...
Може вже пора номер серії чіпляти як водиться у безконечних мильних операх?