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Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі "вагнерівців" наступного тижня (оновлено)

Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat має намір на початку наступного тижня оприлюднити звіт щодо "зливу" спецоперації із затриманням бойовиків російської ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Twitter-сторінці групи.

"На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт "Вагнергейт", в якому детально описується, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі у липні 2020 року", - повідомили в Bellingcat.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував, що команда Bellingcat готує три продукти: двогодинний документальний фільм-розслідування, коротший документальний фільм і текстову версію розслідування.

Пізніше, у твіттері групи відзначили: "Розслідування Bellingcat "Wagnergate" складається з понад 11 000 слів і базується на інтерв’ю з особами, причетними до операції, величезній кількості документальних доказів (включаючи аудіо, відео та фотографії) та перевірці заяв з відкритими джерелами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі і "обмінним фондом" для звільнення наших полонених, - Порошенко

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

розслідування (2265) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+60
..а в этр время зраднык Украины, тело №1, тягает Лероса "за палец"...
наголосувалы, дебилы, блин...
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13.11.2021 16:32
+49
Головне вчасно, зараз у Вови земля горить під ногами, рейтинги падають, в країні енергетична ковідна, економічна криза. Так що потрібно добивати щоб безповоротно втопити це Зелене лайно
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13.11.2021 16:57
+40
ясно-понятно
с Вашингтонского Обкома поступила команда добить таки ЗеЕрмака..
- настают очень тяжелые времена для нашего Ослика
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13.11.2021 16:38
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это добьёт окончательно рейтинг зеленского... у него будет -20%
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13.11.2021 22:27 Відповісти
Навпаки. Підніме. У нас не всі за Україну.
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14.11.2021 14:03 Відповісти
уже год анонсируют. ждём-с.
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13.11.2021 22:28 Відповісти
Ми вже і жданики поїли, а вони все обіцяють.
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14.11.2021 13:21 Відповісти
Отож чекаємо на нову серію від кварталу95

Бо треба буде увагу відволікати.
Робимо ставки, про що буде серія:
- про "терориста" з іграшковим пістолетом

- п'яні витівки "слуги народу"
- скандальний законопроект

- підвищення цін на газ (тимчасове звісно)
- маніпуляція з даними по ковіду
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14.11.2021 12:38 Відповісти
Захотів подивитися на @prm_ua фільм-розслідування про наші спецслужби.

Краще б я цього не робив☹️
І так було ясно, в що перетворилося сбу при зелені.
ДБР там же.
Але щоб арешти наших розвідників, всієї мережі ГУР, зі спробою фізичного знищення героїв - то занадто.
Боляче до сліз🙁
Якщо із ЗСУ таке зроблять , то чесно кажучи, це катастрофа 😠
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14.11.2021 13:23 Відповісти
Цікаво, як ми зможемо пережити ще 2,5 роки при зеленій владі, чи це можливо взагалі? може нас врятують інвестиції з Оману...
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14.11.2021 13:29 Відповісти
а що опубліковувати як що моня сам сказав що це він злив все і вся що до цієї справи. от тільки питання чи мав він повноваження особисто без рнбо робити такі кроки. якщо ні то це держзрада?
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14.11.2021 13:31 Відповісти
Цікаво чи готується арешт Єрмака після публікації або нейтралізація шпіона в руках якого всі таємниці в світлі підготовки нападу орками?
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14.11.2021 13:59 Відповісти
Держи карман шире. Скорее тебя и меня арестуют.
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15.11.2021 10:35 Відповісти
очередное обещание, сотое по счету...новость "горячая" подается, а не через год,когда о ней уже все забыли...
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14.11.2021 14:17 Відповісти
Софийка, такое (вагнергейт) не забывается и не имеет срока давности.
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14.11.2021 14:25 Відповісти
Неправда, острота момента урущена навсегда. Сильно уж спешили два лысых журналиста и их друзья. Посмешишь Ермака насмешишь, как говорится
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14.11.2021 15:46 Відповісти
* посПешишь
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14.11.2021 15:47 Відповісти
Вот тут ты, бутан, не прав. Если бы тогда всё это дело Белингкат расписал, то все бы давно уже всё забыли - у Янелоха до сих пор рейтинг самый высокий. А так время от времени нашему нариду напоминают, кого они привели к власти. Глядишь, постепенно и дойдёт до них.
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14.11.2021 16:22 Відповісти
Рол, но не рок( за бутана)), окрою секрет Полишинеля , народ в массе не понимает этого вагннргейта, и никогда не понимал. Данные опроса по этой теме были, хитроподаны, но все равно при внимательном изучении они кричат - народ Украины не понимает шпионских игр. Можешь даже в спальном районе Киева спросить 10 случайных человек про это и убедиться. А есть еще области.

Это игра изначально была против Ермака а не Зе, может как раз Белинкат и задержал публикацию, чтобы убрать Ермака перед возможной горячей фазой войны с РФ (см заявоения США и Британии)
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15.11.2021 08:38 Відповісти
Вот потому и надо медленно раскрывать это дело. Если народ безграмотный и соображает медленно, то если бы год назад всё раскрыли и расписали, то мало кто бы понял и все остальные бы уже давно всё забыли. А так постепенно всё у бОльшего числа нарИда раскроются глаза на то, за что они проголосовали в 2019-м.
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15.11.2021 12:37 Відповісти
Интересно а кто Коломойскому пишет сценарий для Украины?
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14.11.2021 14:31 Відповісти
Тот, кто покупал у бени кадровых ихтамнет, в 14 году...
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14.11.2021 14:36 Відповісти
Не прошло и года как "в начале следующей недели". Они д'ерьмака на бабло разводят,что ли?
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14.11.2021 14:32 Відповісти
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14.11.2021 14:32 Відповісти
Никто из коментаторов не обратил внимание на такой интересный момент - почему именно сейчас Грозев (читай-MI6 ) решили сделать заподоянку прислугам кремля с разоблачением? Я думаю это все звенья одной цепочки: сейчас нарастает кацапская агрессия в мире, британцы открыто говорят о помощи Украине военными и тд. Поэтому логично, что Украина должна избавится от рашистских калаборантов во власти, чтобы легче было обороняться при кацапской навале.
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14.11.2021 14:39 Відповісти
Если их не купили, то кому то ЖОПА!
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14.11.2021 14:39 Відповісти
Да тут уже надо по "ермаковцам" расследовать , а то как бы не сдрыстнуло все стадо.
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14.11.2021 14:53 Відповісти
Бльш влучного моменту, коли палає срака палає, а її ше інформаційно розігріє Сєрьожа, так от більш вдалішого моменту для Грозева під аплодисменти, ще не було, так щоб з гірки падіння рейтингу підсрачника дати .

Вона Серьожу під з"їзд темники писати викликали, вони на канали вже слуг не пускають а тільки ПРОЗЕЛЕНИХ ЕКСПЕРДІВ ... А ту Грозєв вирисувався , як та рушниця що на стіні чекала на вистріл...
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14.11.2021 15:39 Відповісти
Да 87% НАСРАТИ на тот Белінгкет, а кому не насрати і нафіг не потрібен той "звіт", вони і без нього впевнені у ЗРАДІ
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14.11.2021 16:00 Відповісти
Пока ждете отчет от Белигкета можете почитать "отчет" в Комсосмольской правде
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14.11.2021 15:58 Відповісти
Г+Г цього фільму не покажуть а ОП просто проігнорує, тому що хто цікавився вагнергейтом той про нього чув, а зебілам люба моча в очі - це дощ . В крайньому випадку ОП скаже що бейлінгкет працює на замовлення кремля, і наш мудрий нарід повірить.
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14.11.2021 17:08 Відповісти
А наш тіпа прєпіздєнт в цей час знову планує поїхати куди небудь в ємірати відпочити. Бо заморився. Ачётакова,пля...!
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14.11.2021 19:54 Відповісти
Це вже буде, я надіюся, останній цвях в труну офшорного
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14.11.2021 20:16 Відповісти
"Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі "вагнерівців" наступного тижня (оновлено)"- щодень I'll be back Bellingcat !
Може вже пора номер серії чіпляти як водиться у безконечних мильних операх?
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14.11.2021 20:29 Відповісти
Шел 2030 год. Беллингет анонсировал в течение двух дней выход долгожданного фильма про вагнергейт
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14.11.2021 22:46 Відповісти
підмивайся пісюнограй,неділя закінчиться бистро.
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15.11.2021 00:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oOIkwrUaZxA . Офшорний, Офшорний
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15.11.2021 12:15 Відповісти
ни чего нового Адекватные не услышат, малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество с поставленным над ним в Омане смотрящим, кремлевской Крысой ермаком, демченкой ну а упоротым ЗЕБилам хоть сцы в очи все равно "бубочка хороший"....от этого Существа его Сброда и хозяина нужно избавляться и чем быстрее тем лучше для Страны!!!
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15.11.2021 11:22 Відповісти
Спочатку анонсували в березні, потім у квітні, в травні анонсували щоб люди не забули. Середина листопада 2021 року - знову анонсують.
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Зеля пропустив платіж, чи що?
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15.11.2021 11:51 Відповісти
тепер лиш би лисий Гондон не наврочив
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15.11.2021 11:54 Відповісти
вовочці головне купити пляшечку води, що підмитись
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15.11.2021 12:12 Відповісти
И где фильм?😂😂😂
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17.11.2021 16:48 Відповісти
А ликвидация Зеленским Академии внешней разведки Украины это контрольный выстрел в голову-агентов кремля во власти!!!
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18.11.2021 19:36 Відповісти
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