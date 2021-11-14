Bellingcat анонсував публікацію розслідування у справі "вагнерівців" наступного тижня (оновлено)

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat має намір на початку наступного тижня оприлюднити звіт щодо "зливу" спецоперації із затриманням бойовиків російської ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Twitter-сторінці групи.

"На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт "Вагнергейт", в якому детально описується, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі у липні 2020 року", - повідомили в Bellingcat.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував, що команда Bellingcat готує три продукти: двогодинний документальний фільм-розслідування, коротший документальний фільм і текстову версію розслідування.

Пізніше, у твіттері групи відзначили: "Розслідування Bellingcat "Wagnergate" складається з понад 11 000 слів і базується на інтерв’ю з особами, причетними до операції, величезній кількості документальних доказів (включаючи аудіо, відео та фотографії) та перевірці заяв з відкритими джерелами".

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Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.