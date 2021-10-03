Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що його потрібно допитувати в рамках розслідування зриву спецоперації стосовно "вагнерівців".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що власник вашого каналу (Прямий. - Ред.) - гетьман Порошенко - це він казав, що брав участь у цій операції. Мені здається, що його і потрібно допитати. Він же брав. Я точно не брав участі в російській операції, я в принципі не беру участі в російських операціях. Що стосується цього питання. Ви стільки говорите, жонглюєте фактами. Моє обговорення питання "вагнерівців" було з паном Лукашенком ("президент", який захопив владу в Білорусі. - Ред.). Це правда, телефоном було після того, як ці люди, наскільки мені відомо, заїхали автобусом на територію Білорусі. Я щось чув, що вони згідно операції летіли, так? Я не знаю, але те, що я знаю, реальність, вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція. Заїхали автобусами таємні агенти. Коли вони заїхали, ми розуміли чудово щодо справ цих бойовиків. Така інформація давно є в державі. У мене була розмова на той момент (сміх) із президентом Олександром Григоровичем Лукашенком", - зазначив Зеленський.

Далі він навів зміст розмови з білоруським диктатором:

"Коли вони заїхали, я йому сказав: "Там у вас бойовики. У нас є інформація". Певні деталі я йому сказав. І він мені відповів: "Так, ми вивчимо це питання, що то таке, обов'язково. Ви ж знаєте, як ми дружимо, як дружать наші країни. Ми зробимо все можливе". І все. І після цього все".

Також Зеленський сказав, що Лукашенко йому заявив, що у нього інтерв'ю з паном Гордоном.

"Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ простіший. Не шукайте "зради" там, де її немає. І буде легше причому всім", - заявив він журналістці, яка поставила запитання щодо того, чому Зеленського досі не допитали щодо розслідування зриву спецоперації стосовно "вагнерівців".

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.