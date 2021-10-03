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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що його потрібно допитувати в рамках розслідування зриву спецоперації стосовно "вагнерівців".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що власник вашого каналу (Прямий. - Ред.) - гетьман Порошенко - це він казав, що брав участь у цій операції. Мені здається, що його і потрібно допитати. Він же брав. Я точно не брав участі в російській операції, я в принципі не беру участі в російських операціях. Що стосується цього питання. Ви стільки говорите, жонглюєте фактами. Моє обговорення питання "вагнерівців" було з паном Лукашенком ("президент", який захопив владу в Білорусі. - Ред.). Це правда, телефоном було після того, як ці люди, наскільки мені відомо, заїхали автобусом на територію Білорусі. Я щось чув, що вони згідно операції летіли, так? Я не знаю, але те, що я знаю, реальність, вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція. Заїхали автобусами таємні агенти. Коли вони заїхали, ми розуміли чудово щодо справ цих бойовиків. Така інформація давно є в державі. У мене була розмова на той момент (сміх) із президентом Олександром Григоровичем Лукашенком", - зазначив Зеленський.

Далі він навів зміст розмови з білоруським диктатором:

"Коли вони заїхали, я йому сказав: "Там у вас бойовики. У нас є інформація". Певні деталі я йому сказав. І він мені відповів: "Так, ми вивчимо це питання, що то таке, обов'язково. Ви ж знаєте, як ми дружимо, як дружать наші країни. Ми зробимо все можливе". І все. І після цього все".

Також Зеленський сказав, що Лукашенко йому заявив, що у нього інтерв'ю з паном Гордоном. 

"Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ простіший. Не шукайте "зради" там, де її немає. І буде легше причому всім", - заявив він журналістці, яка поставила запитання щодо того, чому Зеленського досі не допитали щодо розслідування зриву спецоперації стосовно "вагнерівців".

Читайте також: Бутусов про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

ТСК (373) Зеленський Володимир (23810) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+129
"Мое обсуждение с Лукашенко (захвативший власть в Беларуси "президент". - Ред.) по телефону было после того, что эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси."

это 100 % признание о том кто именно слил луке вагнеровцев. тупой идиот!
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03.10.2021 11:56
+86
а базмозглая сказала что операция раньше не планировалась вообще и вся она закрутилась только летом 2020
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03.10.2021 11:57
+81
"Допрашивать надо Порошенко - я вообще никогда не был Президентом", - Зеленский
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03.10.2021 12:00
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Мне кажется, что и Зеленский и Безуглая сознательно несут ахинею, чтобы в случае чего получить заключение от психиатров о своей невменяемости.
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04.10.2021 02:56 Відповісти
А можливо він народ рахуе .....,тому дозволяє такі висловлення..
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04.10.2021 04:07 Відповісти
відмазка не канає
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04.10.2021 04:14 Відповісти
Эти твари введут электроное голосование, как с переписью населения от дубилета. И тупо как в раше скажут что победили. В этом году сдохнет на 100 тысяч больше чем в 2020 году. Геноцид в действии
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04.10.2021 05:23 Відповісти
Зебилу пора обратно в цирк.
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04.10.2021 06:07 Відповісти
когда начинает оправдываться, брехая на всю страну, глава страны, невольно хочется спросить - вовик, а того... ну этого... кокс или герыча с утра нюхаешь... все поняли - президент - брехун, президент страны не выполнил ни одного предвыборного обещания... ему бы сейчас покаяться и уйти, но... ашкенази боится поражений... но придется быть пораженным...
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04.10.2021 07:27 Відповісти
Я не раз постил, что этот недомерок, бубочка оманский слаб головой, и у него из жопы торчит рука Бени КАЛомойского, и куда эта рука повернет бубочку, туда он и поворачивается и блеет то, что ему велит Беня.
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04.10.2021 07:42 Відповісти
Бубочке до лампочки,он цензор не читает.
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04.10.2021 07:49 Відповісти
Эх, если-бы бубочка умел читать и считать, то нафик ему это президенство? Работал-бы кассиром у Бени и горя не знал-бы.
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04.10.2021 08:01 Відповісти
А он и так горя не знает,всё у него в порядке.
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04.10.2021 08:12 Відповісти
Горя-то он сейчас не знает, это точно, но через 2,5 года ему прийдется ответить за все его деяния и сидеть, вернее, кукарекать из-под шконки.
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04.10.2021 08:18 Відповісти
Не будет этого,Израиль своих не выдаёт
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04.10.2021 08:19 Відповісти
Тупий ідіот, думає, що і всі навколо тупі. Це і є зрада на найвищому рівні. Все рівно прийдеться відповідати за це перед країною і по закону. Не завжди буде президентом, а зрада не має строку давності. Якщо наступна влада цього не зробить( не притягнення до відповідальності Єрмака, Зеленського, Безглузду і всіх по списку), то вони будуть такі самі зрадники.
Слава Україні!
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04.10.2021 08:19 Відповісти
Дебил
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04.10.2021 08:37 Відповісти
Возмутительно! Похоже на блеяние овцы! Хотя, при чем здесь животные.
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04.10.2021 08:47 Відповісти
В этой абракадабре, что наговорил, понятно только одно, что он признал Порошенко гетьманом , а себя изменником.)
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04.10.2021 08:56 Відповісти
"Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе не принимаю участие в российских операциях." И это при том, что "24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали призидент Владимир Зеленский, глава Офиса Андрея Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ Значит Зеленский знал, что операция явно не российская. 29 июля спецслужбы Беларуси задержали вагнеровцев, Вопрос, когда Зеленский говорил с Лукашенко между 24 и 29 июля и сообщил "У нас есть информация. Какие то детали я ему сказал"? Но по-любому он уже знал, что это спецоперация не российская. А вот это его "я не принимал", "не живите", "не ищите" - рассчитано на тех, кто не способен сложить 2+2
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04.10.2021 09:12 Відповісти
Вова, подвязывай с коксом, это - палево!
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05.10.2021 06:05 Відповісти
Зато бабло пилить с Мецгером на пару принимал
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06.10.2021 09:38 Відповісти
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