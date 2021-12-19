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У Саакашвили наблюдается потеря памяти из-за пыток и насилия, - Ясько

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

У Саакашвили наблюдается потеря памяти из-за пыток и насилия, - Ясько

У Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды утраты памяти. Утверждают, что они вызваны насилием и пытками, которых он подвергся в Глданской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online, об этом заявила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после того, как посетила политика в Горийском военном госпитале.

За її словами, з урахуванням цих симптомів не можна переводити Саакашвілі до Руставської в'язниці.

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямі немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеїла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що спричинено тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці", - заявила Ясько.

По ее словам, с учетом этих симптомов нельзя переводить Саакашвили в Руставскую тюрьму.

"Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен происходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пыткой, которые он понес в Глданской тюрьме", - заявила Ясько.

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По ее словам, будет ли Саакашвили присутствовать на судебном процессе, назначенном на 22 декабря, в основном зависит от его состояния здоровья.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание, после чего его перевели в реанимацию.

Позже бывшего президента Грузии перевезли в военный госпиталь в город Гори, поскольку его самочувствие ухудшилось. Там Саакашвили прекратил голодовку.

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Топ комментарии
+49
Украина?)походу только идиотина Олег Петрович с Ясько
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19.12.2021 17:36
+47
а как он может утверждать что его пытали...если он потерял память?
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19.12.2021 17:30
+43
та откуда? ))) он ее сразу узнавать перестал, как жена приехала)))))
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19.12.2021 17:46
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а шо міхо забув скільки кому должин?
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19.12.2021 19:56 Ответить
наблюдается потеря памяти
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19.12.2021 20:07 Ответить
Лизку под него ещё при Богдане подложили. А к ак только поняли, что вот-вот начнет кричать 'зильоный барига', тут же ее в командировку по сопровождению Карлсона подальше от ОП и отправили. Интересно... Михо сняли с довольствия в конторе 'Рога и копыта'? А лизке зарплату за счёт украинских налогоплательщиков регулярно отслюнявливают?!
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19.12.2021 20:15 Ответить
Я так розумію, що ця хвлйда, Яресько, живе і моніторить розумові здібності зовсім не цікавої і не корисної для Україні людин и, за наш кошт? Круто...блт
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19.12.2021 20:56 Ответить
Ясько.
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19.12.2021 21:15 Ответить
Сподіваюсь Саакашвілі забув хто Барига в Україні.
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19.12.2021 21:13 Ответить
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19.12.2021 21:18 Ответить
подкацапники и барыго-боты дегенеративно гыгыкают хором.
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19.12.2021 22:03 Ответить
Сумний фінал авантюриста, генератора, так званих простих рішень.
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19.12.2021 23:01 Ответить
Ты , скатина шалавная - хоть раз что то подобное сказала, написала - про наших бойцов , что в плену кацапии? про наших людей что в плену в оккупированом донецке в пыточных "изоляции"??? Про наших РЕАЛЬНО убитых и раненых с 2014 года?
Про сержанта Журавля что то говорила, писала, высказывала?
Вообще - знаешь кто это и по чьей вине наш герой погиб?
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19.12.2021 23:04 Ответить
Сказала бы прямо: началась ломка...
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19.12.2021 23:11 Ответить
Карлсону закрили доступ до корита, Карлсон від цього божеволіє🤣
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20.12.2021 03:54 Ответить
Та хто ж його катує? З гуманних міркувань Штати уважно стежать, щоб його не образили в ув'язнені. Просто у цього нарциса, самозакоханого індика поїхав дах від контрасту і руйнації всієї картини світу, яка була вигадана їм самім. А реальність виявилася взагалі іншою
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20.12.2021 11:18 Ответить
Косив Ясь_конюшину...
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20.12.2021 12:35 Ответить
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