У Саакашвили наблюдается потеря памяти из-за пыток и насилия, - Ясько

У Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды утраты памяти. Утверждают, что они вызваны насилием и пытками, которых он подвергся в Глданской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online, об этом заявила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после того, как посетила политика в Горийском военном госпитале.

За її словами, з урахуванням цих симптомів не можна переводити Саакашвілі до Руставської в'язниці.

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямі немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеїла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що спричинено тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці", - заявила Ясько.

По ее словам, с учетом этих симптомов нельзя переводить Саакашвили в Руставскую тюрьму.

"Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен происходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пыткой, которые он понес в Глданской тюрьме", - заявила Ясько.

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По ее словам, будет ли Саакашвили присутствовать на судебном процессе, назначенном на 22 декабря, в основном зависит от его состояния здоровья.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание, после чего его перевели в реанимацию.

Позже бывшего президента Грузии перевезли в военный госпиталь в город Гори, поскольку его самочувствие ухудшилось. Там Саакашвили прекратил голодовку.

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